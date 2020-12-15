В избирательной кампании – 2020 наступил решающий момент: коллегии выборщиков назвали имя избранного президента США. Власти всех штатов и столичного округа Колумбия ещё несколько дней назад утвердили результаты народного голосования, и вот 14 декабря коллегия выборщиков подтвердила, что 46-м президентом США становится демократ Джо Байден

Бывший вице-президент заручился поддержкой 306 выборщиков, а действующий глава государства Дональд Трамп — 232.

«Вместе с избранным вице-президентом Камалой Харрис я получил более необходимых для победы 270 голосов выборщиков — 306 голосов выборщиков. Это столько же, сколько Трамп и Пенс получили, когда они победили в 2016 году. Тогда Трамп назвал итоги голосования коллегии выборщиков внушительной победой. По его собственным меркам, эти цифры представляли собой ясную победу тогда, и я со всем уважением предлагаю считать их таковыми и сейчас», — заявил Байден, выступая в Уилмингтоне (штат Делавэр). Трамп - убийца США © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

В своей 14-минутной речи он также отметил, что Трампу были предоставлены все возможности для оспаривания результатов выборов и он в полной мере воспользовался каждой из них, ни в одной из предпринятых попыток ему не было отказано, однако изменить или подвергнуть сомнению исход голосования его избирательный штаб не смог.

Однако Трамп, как сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источник из числа приближённых к Белому дому и регулярно общающихся с американским лидером людей, не собирается публично признавать своё поражение даже после голосования выборщиков. Притом что ранее глава государства заявлял, что покинет пост, если коллегия объявит победителем Байдена.

«Если мы не выиграем, я не скажу, что проиграл. Я скажу: «Я не выиграл», — цитирует Трампа источник новостного портала Axios.

Кто такие выборщики

Президентские выборы в США проходят по двухступенчатой системе: сначала голосуют граждане (в первый вторник ноября после первого понедельника ноября високосного года, в этот раз 3 ноября), ставя в бюллетене отметку напротив кандидатов в президенты и вице-президенты, они фактически выбирают выборщиков, которые от их имени проголосуют в первый понедельник после второй среды декабря на коллегии в столице штата.

Каждый штат делегирует столько выборщиков, сколько имеет представителей в обеих палатах Конгресса, поэтому их количество так сильно различается, а столичный округ Колумбия направляет 3 выборщиков. У каждого региона есть коллегии выборщиков-республиканцев и выборщиков-демократов, какая из них примет участие в собрании, зависит от того, за кандидата какой партии проголосовало большинство местного населения в начале ноября.

Сама процедура проведения голосования выборщиков чётко прописана: каждый из них заполняет бюллетень, подписывает его, затем все их опечатывают и направляют председателю Сената, то есть вице-президенту страны (Майк Пенс должен получить документы не позднее 23 декабря) для объявления официальных результатов президентских выборов на совместном заседании Палаты представителей и Сената 6 января.

Как выборщики влияют на судьбу страны

Казалось бы, голосованию коллегии можно вообще не уделять особого внимания, ведь всё и так ясно после народного голосования — известно, какие штаты какого кандидата поддержали, сколько выборщиков отходит каждому из них, а выборщики — это не более чем формальность. Всё так, если бы не такое явление, как «нечестные выборщики»: каждый раз находятся те, кто голосует вопреки воле избирателей.

Всего в американской истории таких было 165 человек. Единственным, кто проголосовал не за своего кандидата, а за его соперника, был первый «нечестный выборщик» Сэмюел Майлз из Пенсильвании, который в 1796 году поддержал Томаса Джефферсона от Демократическо-республиканской партии вместо федералиста Джона Адамса. В остальных случаях «изменщики» голосуют за третьих лиц. Например, в 2016 году двое республиканцев вписали в бюллетень фамилию не Трампа, а бывшего конгрессмена Рона Пола и губернатора штата Огайо Джона Кейсика, в свою очередь, 5 демократов — не Хиллари Клинтон, а бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса и общественную активистку из племени сиу Фейт Пятнистый Орёл — все они не участвовали в тех выборах. Кто и как выбирает президента США. Просто о сложном © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

«Большинство выборщиков — убеждённые сторонники своей партии, но им может чем-то не нравиться их кандидат или они во что бы то ни стало хотят заявить о чём-то наболевшем», — объясняет профессор Северного университета в Огайо Роберт Александер, написавший книгу о коллегии выборщиков.

Кроме того, по его словам, выборщиков часто пытаются заставить поддержать кандидата другой партии, порой давление может быть очень агрессивным, вплоть до смертельных угроз. Не стали исключением и нынешние выборы: из-за угроз, поступавших в адрес членов коллегии, власти Аризоны не сообщали место проведения собрания, а в Мичигане закрыли для общественности весь комплекс зданий законодательного собрания штата.

Теоретически отказ нескольких выборщиков-демократов голосовать за Байдена мог бы склонить чашу весов в сторону Трампа, и победителем объявили бы его. 4 года назад он выиграл благодаря именно выборщикам, заручившись большинством их голосов, хотя в народном голосовании победила Хиллари Клинтон. Однако сейчас такой сценарий изначально был крайне маловероятным, поскольку преимущество Байдена над Трампом составляло 74 голоса выборщиков, вряд ли набралось бы столько «перебежчиков» сразу. Вот если бы разрыв исчислялся единицами или хотя бы парой десятков голосов, тогда бы ещё можно было всерьёз рассматривать такую возможность.

Впрочем, 14 декабря впервые с 2012 года, когда Барак Обама переизбирался на второй срок, вообще обошлось без «нечестных выборщиков» — все они проголосовали строго в соответствии с волей избирателей своих штатов.

Кстати, в этот раз Трамп и Хиллари Клинтон встретили голосование выборщиков в кардинально другом настроении, чем это было 4 года назад: сейчас президент-республиканец с горечью и разочарованием смотрит на исход голосования, а бывший госсекретарь, вместе со своим супругом бывшим президентом страны Биллом Клинтоном вошедшая в состав коллегии от штата Нью-Йорк, с радостью вписала в бланк имя своего давнего политического соратника Байдена, но главное — за представителя Демократической партии и против Трампа, которому проиграла в 2016-м.

Казус «нечестных выборщиков» возникает потому, что обязательство голосовать в соответствии с волей народа законодательно закреплено или установлено на партийном уровне не во всех штатах — только в 33 и в округе Колумбия, в 14 из них предусмотрен штраф для нарушителей в размере $1 000, а в нескольких «бунтарей» могут заменить другими выборщиками. Там члены коллегии должны подписать обязательство действовать именно таким образом.

В остальных штатах, соответственно, выборщики могут действовать на своё усмотрение, однако летом 2020 года Верховный суд США, рассмотрев дело одного из «неверных выборщиков» на выборах 2016 года, требовавшего отменить штраф, поскольку имеет право на свободное волеизъявление, постановил, что местные власти имеют право требовать от выборщиков соблюдения своих обязательств.

Зачем Америке пятое колесо?

Каждая избирательная кампания в Америке сопровождается дискуссией: а не пора ли отказаться от института коллегии выборщиков и перейти к прямому голосованию, чтобы президента выбирали непосредственно граждане? Неотрампизм президента Байдена © REUTERS, Gary Cameron

Согласно опросу Gallup, результаты которого были опубликованы в сентябре, 61% американцев считает этот элемент электоральной системы устаревшим и выступает за его отмену. Поскольку, как объяснили респонденты, коллегия выборщиков уже не оправдывает своё предназначение, игнорирует волю избирателей и даёт слишком много власти спорным штатам, от которых в конечном счёте зависит исход выборов.

Внедряя институт выборщиков в конце XVIII века, отцы-основатели США руководствовались тем, что получить исчерпывающие сведения о кандидатах в президенты население могло именно от выборщиков, а также тем, чтобы учитывалось мнение каждого штата (маленькие регионы опасались, что решать всё будут только большие штаты).

Законодатели неоднократно предпринимали попытки изменить её, но все они проваливались. Причём за реформу избирательной системы активно выступают демократы, республиканцам же существующий механизм на руку, и это неудивительно, ведь за последние 20 лет двое их кандидатов становились президентами, набрав большинство голосов выборщиков при меньшинстве голосов избирателей, — Джордж Буш — младший в 2000 году и Дональд Трамп в 2016-м.

Республиканцы сдаваться не собираются

Как сообщил портал Vox, в нескольких штатах, в частности в Джорджии, Пенсильвании, Висконсине, Неваде и Мичигане, республиканцы провели 14 декабря голосование альтернативных выборщиков. Члены коллегий, списки которых составлялись в том числе при участии местных законодателей, поддержали Трампа.

Старший советник президента Стивен Миллер объяснил, что протоколы этих голосований будут направлены в Конгресс. По его словам, такой шаг поможет республиканцам в проведении судебных разбирательств, касающихся итогов выборов. Трамп проиграл выборы, но одержал более важную победу © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Это гарантирует, что для нас останутся доступными все юридические пути. Это означает, что если мы выиграем данные дела в суде, то сможем направить все эти альтернативные списки, чтобы они были сертифицированы», — сказал Миллер.

Впрочем, результаты голосования альтернативных выборщиков не окажут никакого влияния на исход президентских выборов. Поскольку власти штатов успели сертифицировать предварительные результаты голосования до установленного срока (до 8 декабря), у Конгресса нет права оспаривать полномочия официально назначенных коллегий.

Но это ещё не всё. Накануне голосования выборщиков, 13 декабря, газета The New York Times написала, что группа законодателей-республиканцев во главе с конгрессменом от штата Алабама Моррисом Бруксом собирается предпринять последнюю попытку оспорить результаты выборов — подать на совместном заседании обеих палат Конгресса 6 января письменный протест против утверждения голосов выборщиков от штатов Аризона, Пенсильвания, Невада, Джорджия и Висконсин.

В таком случае заседание придётся прервать, чтобы Палата представителей и Сенат отдельно рассмотрели этот вопрос и провели голосование о недействительности голосов этих коллегий выборщиков. Однако Палата представителей, контролируемая демократами, отклонит возражение, а при отсутствии консенсуса между обеими палатами протест будет отклонён.

«Это их право, это разрешено конституцией, но это не увенчается успехом», — так прокомментировал планы своих однопартийцев сенатор-республиканец от штата Южная Дакота Джон Тьюн в эфире телеканала CNN.

Подобные попытки, как напоминает The New York Times, предпринимались неоднократно и демократами, и республиканцами, но ни те ни другие не добивались своего с XIX века.

Ну что же, победу демократа Джо Байдена на президентских выборах можно считать свершившимся фактом, именно он будет приносить присягу на церемонии инаугурации в полдень 20 января 2021 года.