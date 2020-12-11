Администрация Трампа за четыре года приняла более 3900 санкционных актов. В команде Байдена также рассматривают санкции как один из незаменимых инструментов во внешнеполитическом арсенале Вашингтона

В среду, 9 декабря, Палата представителей Конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2021 год, предусматривающий санкции против российских подводных газопроводов. Текст законопроекта, который не отличается от согласованного на минувшей неделе комиссией Палаты представителей и Сената, включает в себя уточнение и расширение санкций в отношении иностранных контрагентов проекта «Северный поток-2» (СП-2).

Противоречивый закон США по СП-2

При этом в документе существенно скорректированы предложенные санкции по сравнению с предыдущими версиями, циркулировавшими летом 2020 года. Главная поправка законодателей состоит в том, что санкции не могут быть введены против европейских госрегуляторов или некоммерческих организаций. Перед введением санкций Госдепартамент США также обязан будет проконсультироваться с европейскими правительствами. «Северный поток – 2»: главная политическая и экономическая интрига начала XXI века © Nord Stream 2 / Wolfram Scheible

Согласно законопроекту, после его вступления в силу США смогут вводить санкции против иностранных лиц, компаний и их менеджеров, которые оказывают услуги по оценке страховых рисков, страхованию или перестрахованию судов, прокладывающих трубы «Северного потока-2». Под удар также могут попасть поставщики услуг и объектов для «технологической модернизации или установки сварочного оборудования, модификации или дооборудования судов, соединения судов в тандемы», и поставщики услуг для «тестирования, инспектирования или сертификации», без которых газопровод не может быть запущен в эксплуатацию.

Первоначально американские сенаторы предлагали ввести законопроект в силу задним числом — с декабря 2019 года, в таком случае санкции грозили бы тем контрагентам СП-2, которые оказывали такие услуги в течение 2020-го года. При этих условиях такой закон вводил норму — обратного действия, то есть норму, при которой наказанию подлежат нарушители закона, нарушившие его еще до введения его в действие, что противоречит нормам Римского права, на которых базируется все современное законодательство. «Северный поток - 2»: спецоперация «Возобновление достройки» © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

В итоге противоречивую оговорку убрали, и санкции будут возможны только за деятельность после вступления закона в силу. Однако международные страховщики отказались страховать суда, имеющие отношение к «Северному потоку-2», ещё в конце сентября.

По инициативе Сената в законопроект добавлены два пункта, позволяющие контрагентам СП-2 избежать санкций. Во-первых, санкции не могут быть применены в отношении Евросоюза, правительств любой страны-члена ЕС, а также Великобритании, Норвегии и Швейцарии (в последней зарегистрирована компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG). Во-вторых, санкции не будут применяться в отношении «любой организации» из указанных государств, которая «не работает как коммерческая структура».

Кроме того, в документе есть стандартная оговорка: президент США вправе отказаться от применения санкций в отношении отдельной компании или лица, если это отвечает «национальным интересам США».

Примечательно, что документ поддержали более 300 депутатов Палаты представителей, то есть более двух третей общего состава в 438 членов. Таким образом, в случае необходимости палата может преодолеть вето Дональда Трампа, однако это потребуется сделать также Сенату, который пока не голосовал по законопроекту. В качестве альтернативного варианта законодатели могут дождаться нового созыва Конгресса в январе 2021 года, который уже будет работать при новом президенте — Джо Байдене. Игорь Юшков: В вопросе «СП-2» стороны готовы и к текущим, и к следующим санкциям © РИА Новости, Нина Зотина

Ещё до голосования действующий президент США пообещал наложить вето на оборонный бюджет страны на 2021 год — хотя и по другим причинам. Трампа не устраивает «зашитое» в текст намерение Конгресса переименовать военные базы, названные в честь военачальников рабовладельческого Юга во времена Гражданской войны в США. Также президент требовал, чтобы в законе закрепили меры ответственности соцсетей и СМИ за публикуемый ими контент. Как известно, Twitter, Facebook и другие платформы часто помечают заявления Трампа как дезинформацию или «спорный» контент, а он обвиняет их в цензуре и попытках влиять на политику.

Реакция России и Европы

Упомянутый законопроект вызвал широкий резонанс сразу после согласования его окончательного текста. Так, представитель пресс-службы Европейской Комиссии (ЕК) Петер Стано заявил, что если Вашингтон применит новый пакет ограничений, то ЕС будет отстаивать интересы своих компаний «любыми законными способами», а в ЕК разрабатывают предложения, «которые повысят устойчивость Европы» к таким мерам. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: «Мы будем делать все для защиты наших интересов и для защиты интересов международных коммерческих проектов».

Ещё не вступившие в силу новые санкции против СП-2 американские дипломаты привычно попытались использовать для давления на своих европейских партнёров. В минувшую субботу, 5 декабря, посольство США в Берлине призвало ФРГ и Европейский союз наложить мораторий на строительство этого российско-немецкого газопровода. Как заявила немецкой деловой газете Handelsblatt исполняющая обязанности посла Соединенных Штатов Америки в Германии Робин Куинвилл, «Северный поток-2» — это «не просто экономический проект», а «политический инструмент», направленный на то, «чтобы обойти Украину и разделить Европу».

На следующий день официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что в марте 2014 года газета The Washington Times опубликовала записку администрации президента США Рональда Рейгана от 1981 года о необходимости противодействия строительству трубопроводов из СССР в Европу (причём как раз через территорию Украины). Такая позиция Белого дома объяснялась тем, что поставки нефти и газа из Советского Союза «ослабят позиции Запада». Как отметила Захарова, «российская труба, куда, когда и как бы она ни шла, какими бы договорами она ни была легитимизирована, вызывает у США десятилетиями одну реакцию — политической агрессии и незаконного противодействия». Кто спасёт «Северный поток-2»: Трамп или хитрые немецкие политики © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

А в понедельник, 7 декабря, представительница министерства энергетики ФРГ Анна Софи Айхлер заявила, что Германия отвергает экстерриториальные санкции, которые могут быть направлены против фирм, участвующих в строительстве газопровода СП-2. «Вы знаете нашу позицию по «Северному потоку-2», а именно по возможным санкциям. Мы их отвергаем, так как не считаем совместимыми с международным правом экстерриториальные санкции. В этом изменений нет», — заявила Айхлер на брифинге в Берлине, отвечая на просьбу прокомментировать заявление Куинвилл.

Собственно, немецкие политики и чиновники комментировали новые американские санкции против «Северного потока-2» всю уходящую неделю.

Так, 8 декабря в Москву прибыла делегация парламентской фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), члены которой встретились с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Сопредседатель АдГ Тино Крупалла заявил на этой встрече, что реализация проекта отвечает интересам ФРГ.

«Американские санкции однозначно имеют негативные последствия, как и текущая ситуация вокруг «Северного потока-2». Мы всегда поддерживали этот проект, мы всегда полагали, что он очень важен, поскольку это соответствует нашим экономическим интересам, он укрепляет энергетическую безопасность нашей страны и Европы», — сказал немецкий депутат.

«Даже во времена «холодной войны» Россия всегда оставалась надежным поставщиком газа, и сейчас, когда Германия переходит к трансформации в сфере энергетики, это особенно важно. Хотя мы понимаем, что здесь интересы США играют далеко не последнюю роль», — добавил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии».

А официальный представитель фракции АдГ по вопросам международной политики, член комитета по международным делам Бундестага ФРГ Армин-Паулюс Хампель рассказал в интервью РИА Новости, что его политическая сила призывает правительство ФРГ прежде всего сосредоточить внимание на национальных интересах Германии, чтобы затем координировать свои действия с европейскими соседями, а также с друзьями в США.

«Между США и Германией ведётся спор по поводу завершения строительства «Северного потока — 2», поскольку в американских интересах продавать свой природный газ в Европу, но это не в интересах Германии — этот газ дороже. Проект «Северный поток-2» практически завершён, и тут германскому правительству нельзя прогнуться под американским давлением. Американский президент Дональд Трамп против этого проекта, но ведь он предприниматель. С ним и надо вести переговоры как с предпринимателем» — уверен немецкий политик. Не прогнуться под американским давлением по «Северному потоку-2» властям ФРГ поможет вода © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«В споре с американцами нужно пытаться всё прояснить, так работает реальная политика. Нужно противопоставлять свои интересы интересам других, но нужно и отстаивать их, исходя из интересов Германии. Проект также и в интересах России, он выгоден нам обоим. «Северный поток — 2» обеспечит нас важным источником энергии, в котором мы нуждаемся, независимо от третьих стран, которые могут перекрыть трубопровод в некоторых случаях, как уже случалось в прошлом» — отметил Армин-Паулюс Хампель.

А глава комитета Бундестага ФРГ по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст в письме исполняющей обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл выразил разочарование её призывом наложить мораторий на строительство «Северного потока — 2». Выдержки из послания привела 10 декабря газета «Зюддойче цайтунг».

«Разве вы не понимаете, что у европейцев вызывает непонимание и раздражение то, что США пытаются защитить их от чего-то такого, что они не считают угрозой?» — отметил Эрнст. Он указал на то, что Германия связывает большие надежды с новой администрацией США. «Почему вы односторонними требованиями рискуете разрушить эти надежды?», — задался вопросом депутат от Левой партии. Глава парламентского комитета также подчеркнул, что «нельзя ставить под вопрос право суверенных государств самостоятельно определять свою энергетическую политику».

Также 10 декабря было опубликовано интервью посла Германии в России, которое он дал РИА Новости. В частности, Геза Андреас фон Гайр сказал: «Северный поток-2» — это коммерческий проект, который ведут компании, и решения должны принимать представители этих фирм. Мы как федеральное правительство можем только повторять, что считаем политику экстерриториальных санкций неправильной и нарушающей международное право. Надеюсь, что компании смогут принять такие решения, которые приведут к нужному результату — успешному завершению проекта».

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: «Мы также прекрасно понимаем, что Соединенные Штаты Америки не остановятся в попытке помешать России реализовывать не только этот проект, но и в целом внешнюю политику, свою международную деятельность. Мы это фиксируем регулярно, постоянно. Это называется политикой сдерживания нашей страны. Она многокомпонентна». Как отметила Захарова, планы строительства газопровода не изменятся. А днём ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя проект оборонного бюджета США, заявил, что Москва не сомневается в завершении строительства СП-2.

«В любом случае, у меня нет сомнений, что «Северный поток — 2» будет достроен, и это станет вкладом в восстановление конструктивной повестки дня в отношениях между Россией и государствами-членами ЕС. Такой конструктивной повестки на сегодня очень не хватает» — сказал дипломат. «Сам факт того, что подобные ограничительные меры как-то пытаются внедрить в текст, не имеющий ни малейшего отношения к существу вопроса, а именно в закон о военном бюджете, это отражение полного изменения представлений о нормальности в США, по крайней мере, в политико-формирующих кругах этой страны», — отметил Рябков.

При этом, как сообщило 9 декабря информационное агентство Bloomberg, администрация Трампа за четыре года приняла более 3900 отдельных санкционных актов. По данным агентства, претенденты на высокие посты в администрации избранного президента США Джо Байдена хотя и признают, что им не нравится, как Трамп использовал санкции, но не скрывают, что рассматривают экономические меры как один из незаменимых инструментов во внешнеполитическом арсенале Вашингтона. Среди стран, которые точно окажутся под прицелом нового американского лидера, будут Россия, Иран и Китай. В целом члены будущей администрации Байдена говорят, что если и будут прибегать к санкциям, то только в согласии с союзниками США и ни в коем случае не против них, пишут авторы материала Ник Вэдхэмс и Салеха Мохсин. Однако действия демократов, которые во время голосования за оборонный бюджет поддержали введение санкций против европейских компаний, опровергают выводы журналистов агентства Bloomberg.

На месте достройки

Напомню, в октябре 2020 года пресс-служба Nord Stream 2 AG, компании-оператора проекта «Северный поток-2» сообщила, что новые американские санкции могут затронуть свыше 120 компаний из более чем 12 стран Европы. Однако, по-видимому, компании удалось решить проблему страхования судов — в первую очередь трубоукладочной баржи «Фортуна» — которые готовятся в ближайшие дни возобновить достройку СП-2 в немецких водах Балтийского моря. По данным навигационного портала Vesselfinder, 10 декабря «Фортуна» пришла в район недостроенного участка трубопровода. В 20:13 по московскому времени на расстоянии пяти миль от места продолжения укладки труб она перестала передавать информацию по автоматической идентификационной системе, но портал фиксирует суда по спутниковой связи. «Северный поток - 2»: 5 декабря возобновлена прокладка трубопровода, несмотря на согласование новых американских санкций против проекта © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Вместе с трубоукладчиком находятся российские суда снабжения: «Катунь», которое буксировало баржу от порта Висмар, и «Балтийский исследователь». Также рядом пребывают немецкие суда Krebs Geo и Antares, они обеспечивают безопасность работ и охранную зону в 1,25 мили, которую установил немецкий регулятор. Скорее всего, трубоукладка начнется не раньше субботы, 12 декабря. Вначале баржу поставят на якоря, потом проведут работы по демобилизации оборудования и подъему конца уже уложенного газопровода, потом суда снабжения начнут загружать баржу трубами, привезенными из порта Мукран. Трубоукладочная баржа «Фортуна» может укладывать 1 километр трубопровода в день. А так как немецкий регулятор разрешил уложить 5 километров трубопровода в срок до 31 декабря 2020 года, то у судна достаточно времени на работы.

Глава австрийской OMV Райнер Зеле подтвердил 9 декабря, что небольшой участок «Северного потока — 2» на немецком мелководье будет достроен до конца текущего месяца. «В декабре 2020 года работы в немецких водах должны быть завершены. В январе, соответственно, начинается другой сезон, которые неблагоприятен для прокладки трубопроводов по дну в связи с изменением уровня вод», — сказал руководитель компании-партнёра «Газпрома» в ходе пресс-конференции «Опрос по деловому климату в России — перспективы экономического развития в 2021 году».