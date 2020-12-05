Многострадальный проект получил реальный шанс на реализацию, а от нависшей угрозы его может уберечь либо план, разработанный властями федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания, либо решение президента США Дональда Трампа

5 декабря после годового простоя в исключительной экономической зоне Германии возобновляется строительство газопровода «Северный поток-2». На проведение работ на участке к югу от Адлергрунд — последней точки газопровода с немецкой стороны до датской экономической зоны — отводится срок до 31 декабря. За это время необходимо проложить трубы на отрезке в 2,6 км на каждой из ниток газопровода в исключительной экономической зоне Германии. «Академик Черский» выдвинулся в сторону «Северного потока-2» © РИА Новости, Михаил Голенков | Перейти в фотобанк

Несмотря на то что «Газпром» и его европейские партнеры почти на 100% обеспечили финансирование «Северного потока — 2» и на столько же уже построили его, над проектом нависла очередная угроза — обе палаты американского Конгресса согласовали расширение санкций против газопровода и включили их в законопроект об оборонном бюджете на 2021 бюджетный год. Речь идёт о том, что действующие ограничительные меры будут распространяться на страховые и сертификационные компании, которые сотрудничают с российскими судами, завершающими строительство «Северного потока — 2», а без сертификата о соответствии газопровод нельзя ввести в эксплуатацию.

В этих условиях Берлин начал искать способ, как обезопасить участников проекта, завершение которого уже стало делом принципа для немецких политиков. Как сообщили источники газеты Bild, его нашли — власти федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания собираются учредить специальный фонд по защите климата, который определит «Северный поток — 2» как один из важнейших компонентов для защиты окружающей среды в регионе. И логика в этом есть — по газопроводу можно будет прокачивать не только газ, но и водород, соответствующие заявления об этом сделали 1 декабря глава Федерального министерства окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии (BMU) Карстен Зах и заместитель начальника департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа, начальник управления энергосбережения и экологии «Газпрома» Александр Ишков. Кроме того, этот фонд создаст специализированное коммерческое предприятие, продукты и услуги которого будут направлены исключительно на завершение строительства газопровода, за счёт чего немецкие компании, оказавшиеся под угрозой американских санкций, будут взаимодействовать с российской стороной посредством экономических инструментов, предоставляемых фондом, то есть с технической точки зрения прямого взаимодействия с «Северным потоком — 2» не будет, соответственно, оснований для введения в отношении них ограничительных мер нет.

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Антон Фризен в комментарии РИА Новости сказал, что знает об идее с фондом по сообщениям из СМИ, но расценивает её положительно. По словам политика, пусть лучше правительство защищает свои фирмы, чем вводит санкции, поскольку это может привести к эскалации. Политолог Марков сказал, что должна будет сделать Европа, чтобы США отстали от «Северного потока-2» © Axel Schmidt / Nord Stream 2 | Axel Schmidt / Nord Stream 2 | Перейти в фотобанк

Однако всё ли так гладко на практике?

«Сделать можно что угодно, вопрос в эффективности. Американцы способны этот фонд заблокировать, внести в чёрный список, подвергнуть санкциям. Более того, против фонда и уголовное дело в США способны завести, если Минюст заподозрит, что с его помощью хотят избежать ограничительных мер. По закону за преднамеренное противодействие режиму санкций грозит до 20 лет тюрьмы. Так что тут свои риски. В любом случае пока эта идея вилами по воде писана», — заявил программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает придуманную немцами схему малоэффективной, поскольку как только тот или иной участник «Северного потока — 2» приступит к строительству, сразу попадёт под санкции.

«Например, владелец «Академика Черского» (самарский фонд) попадает под санкции, заносится в чёрный список, его счета разыскиваются и замораживаются долларовые транзакции. Сотрудничать с немецкими компаниями судно никак не будет. Суда снабжения могут приходить в немецкий порт Мукран, где лежат трубы, чтобы заправиться, загрузить новую партию труб и т. д. Эти услуги должны оказать немецкие компании. Чтобы не попасть под санкции, они продают эти услуги немецкому фонду, который и будет заправлять токсичные суда. Но ведь автоматически и этот немецкий фонд попадет под санкции США, и он тоже станет токсичным. В итоге санкции всё равно дойдут до контрагентов этого фонда. Поэтому не вижу смысла в этом фонде», — объяснил он. Затулин предположил, какой будет политика Байдена по отношению к «Северному потоку – 2» © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

В свою очередь, политолог Максим Жаров считает, что новость про фонд — это не что иное, как отвлекающий маневр от попытки «Газпрома» и немецких компаний завершить строительство «Северного потока — 2» до прихода к власти в США бывшего вице-президента Джо Байдена, то есть до 20 января 2021 года, который может ввести ещё более жёсткие санкции против участников проекта. По мнению эксперта, если фонд и будет создан, то не для окончания строительства газопровода, а для его защиты от дальнейших санкционных посягательств американцев после его запуска.

Однако сейчас помощь многострадальному проекту может прийти оттуда, откуда совсем не ждали, — от действующего американского лидера Дональда Трампа. Да-да, того самого, который уговаривал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от «Северного потока — 2». Президент пообещал наложить вето на законопроект оборонного бюджета, поскольку конгрессмены не вычеркнули из него раздел, который освобождает онлайн-платформы от ответственности за содержание комментариев пользователей, а также даёт сервисам возможность выступать модераторами. Для Трампа это особенно болезненная тема после того, как администрация Twitter начала отмечать его сообщения, касающиеся прошедших президентских выборов, как содержащие недостоверную информацию. А если не будет закона об оборонном бюджете, значит, не будет и расширенных санкций против российского газопровода.