Национальное собрание Франции призвало правительство признать независимость Нагорного Карабаха. Тем временем в Азербайджан собрался президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган

В четверг, 3 декабря, нижняя палата парламента Франции — Национальное собрание — приняла резолюцию с призывом к правительству признать независимость Нагорного Карабаха. Документ поддержали 188 депутатов, 3 выступили против, а 16 — воздержались.

В резолюции депутаты Национального собрания подтвердили необходимость «осуществления мирного процесса и признания Нагорного Карабаха».

Ранее в тот же день стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Баку, где примет участие в торжествах по поводу окончания войны в Нагорном Карабахе. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Баку.

«Президент Турции прибудет в Баку для участия в военном параде. Парад планируется на 10 декабря», — сообщил собеседник агентства 3 декабря.

Тем временем в самом Азербайджане некоторые парламентарии позволяют себе русофобские высказывания.

Борьба Европы с Турцией

Не все в Национальном собрании Франции с энтузиазмом встретили резолюцию. И речь не только о проголосовавших против или воздержавшихся от голосования депутатах. Так, присутствовавший на заседании Национального собрания министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан высказался против признания Нагорного Карабаха.

«Я не разделяю цель, которая заявлена в проекте резолюции… то есть призыв к признанию Нагорного Карабаха. Потому что наши армянские друзья не просят нас признать независимость Нагорного Карабаха. И они сами никогда в истории его не признавали, каковы бы ни были границы», — заявил министр во время обсуждения документа.

По словам главы МИД Франции, просьбы, которые звучат со стороны Армении, касаются безопасности и стабильности в Нагорном Карабахе после соглашения о режиме прекращения огня от 9 ноября и безопасного возвращения перемещенных лиц из-за военных действий.

Ле Дриан отметил, что признание НКР будет чревато исключением Франции из сопредседателей Минской группы ОБСЕ и будет означать отказ от «роли посредника и нашего желания внести вклад в установление прочного мира». Резолюция раздора. К чему приведет позиция Сената Франции по Нагорному Карабаху © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Ранее представитель МИД Франции Жан-Батист Лемуан также не поддержал аналогичную резолюцию верхней палаты парламента — Сената, которая была принята 25 ноября. Тогда Лемуан заявил, что «одностороннее признание Карабаха не пойдет никому на пользу» и не будет служить посредническим усилиям.

В самой Армении резолюции обеих палат французского парламента восприняли с воодушевлением. При этом документы носят рекомендательный характер.

Многие же увидели в резолюциях свидетельство обострения франко-турецких противоречий.

«Как это ни прозвучит парадоксально, но у меня есть подозрение, что решение Сената Франции — не только про Нагорный Карабах, при всем понимании искренних эмоций наших французских коллег, но и про Турцию», — заявил 26 ноября глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Однако внешней политикой Турции недовольны не только во Франции. В четверг 26 ноября Европейский парламент принял резолюцию с рекомендацией введения жестких санкций против Турции. За документ проголосовал 631 депутат, против выступили трое.

«Депутаты Европарламента призывают Евросовет сохранить единую позицию в отношении незаконных действий Турции и ввести в ответ жесткие санкции», — указывалось в резолюции.

Там же отмечалось, что отношения между ЕС и Турцией достигли «исторического минимума» из-за действий Анкары в Средиземном море, Ливии, Сирии, а также «прямой поддержки Азербайджана в Нагорно-Карабахском конфликте».

В среду, 2 декабря, Комиссия по внешним связям парламента Бельгии приняла резолюцию по Нагорному Карабаху.

«Необходимо вывести азербайджанские войска с территории Нагорного Карабаха и вернуться за стол переговоров о его статусе», — указывается в резолюции.

При этом бельгийские парламентарии потребовали, чтобы Турция не вмешивалась в тот конфликт, не расшатывала регион и отказалась от мысли поселить боевиков из оккупированных ею районов Сирии. Кроме того, депутаты призвали оказать гуманитарную помощь населению региона.

Также предлагается открыть диппредставительство Бельгии в Нагорном Карабахе — в Степанакерте. Эрдоган идет на Каспий. Что дало Турции карабахское обострение? © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Примечательно, что документ представили депутаты как от большинства, так и от оппозиции. Саму резолюцию еще должны утвердить на пленарном заседании парламента. Она носит рекомендательный характер для правительства Бельгии.

Тем временем Азербайджан не боится испортить отношения с ЕС и все активнее дрейфует в сторону Турции.

Турецкая опасность

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Баку для участия в военном параде в честь окончания войны в Нагорном Карабахе.

Накануне министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил об идущем строительстве совместного российско-турецкого мониторингового центра, работа в котором начнется, по словам турецкого министра, в ближайшее время.

«В центре турецкие и российские военные будут контролировать режим прекращения огня в Карабахе и стремиться сделать его постоянным», — заявил Акар.

Однако у некоторых депутатов азербайджанского парламента свое видение того, чем же будут заниматься турецкие военные в Нагорном Карабахе.

«В сущности, турецкие миротворцы в Карабахе необходимы для наблюдения за тем, как себя ведут российские миротворцы», — заявил 2 декабря депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

Он признался, что скрыл свои взгляды в эфире российского телеканала НТВ, когда давал комментарий по проблематике Нагорного Карабаха.

Сам же депутат выступает за как можно более тесное сотрудничество Турции и Азербайджана.

«Я неоднократно публично выступал сторонником развития братских отношений и прочного военно-политический союза Азербайджана и Турции. Полагаю, что вовсе не обязательно военное присутствие Турции в Азербайджане облекать в форму миротворческого контингента и добиваться от Москвы согласия на это. Турецкая эскадрилья F-16 вполне может оставаться в Азербайджане на постоянной или ротационной основе. Это же касается турецких военных контингентов, советников и др.», — подчеркнул Мусабеков.

В комментариях он заявил, что готов отвечать за свои слова «всегда и везде».

Некоторые его подписчики и вовсе назвали российских военных «оккупантами».

«Турецким миротворцам необходимо становиться как минимум между азербайджанцами Ходжалы и русскими оккупантами 366-го полка, там косящими под миротворцев», — указал пользователь Кенан Мемишов.

Порой азербайджано-турецкое единство проявляется довольно специфически.

В пятницу, 4 декабря, возглавляющий «Комсомольскую правду в Беларуси» журналист Александр Коц распространил видео из Нагорного Карабаха. На видео азербайджанские военные издеваются над поставленным на колени человеком в гражданской одежде. Его лицо в крови. Человека периодически бьют: то ногами, то руками, а то и прикладом автомата.

«Мы азербайджанцы, мы турки, мы всех вас, шакалов, перебьем!» — бахвалится самый жестокий азербайджанский военный.

У мужчины требуют сказать, где «свои». Тот отказывается это сделать.

Такие проявления «тюркского братства» настораживают многих сторонних наблюдателей, особенно в России. Так, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко уверен: дальнейшее усиление Турции может быть чревато для России крайне плохими последствиями.

«Эрдоган, строя «Османскую империю 2.0», планомерно движется к разрыву с Москвой с перспективой полномасштабного конфликта по всем фронтам», — отметил 3 декабря Бондаренко в своей статье для «Независимой газеты».

Анонсируя эту статью у себя в Facebook, Бондаренко подчеркнул, что написал, «с кем воевать будем».

Но пока присутствие российских миротворцев остужает горячие головы в Закавказье.