Украина является лишь одной из площадок глобальной войны, которую развернул против Венгрии американский миллиардер Джорд Сорос. Именно в этом разрезе стоит рассматривать прессинг против венгров Закарпатья

В Европе продолжается очередной виток публичного противостояния между главой Фонда «Открытое общество» Джорджем Соросом и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. При этом американский миллиардер имеет явное медийное преимущество на страницах европейских СМИ по сравнению с лидером одной из стран-членов ЕС. Из-за этого, к примеру, возник скандал в Германии: немецкая газета Der Tagesspiegel опубликовала статью Сороса под провокационным заголовком «Самый наглый клептократ Европы живет в Будапеште» (хотя оригинальный был «Европа должна противостоять Венгрии и Польше»), и отказалась печатать ответ Орбана. Причём редакция не отреагировала не только на соответствующее письмо посла Венгрии в ФРГ, но и на обращение лидеров группы «Германия-Венгрия» в Бундестаге. Одесса и Сорос. Борьба за Украину перемещается в Жемчужину у моря © AFP, Fabrice COFFRINI

Председатель этой группы, депутат от правящей партии ХДС Аксель Фишер отметил 1 декабря: «Любой, кто предлагает инвестору из США площадку для нападок на главу правительства государства-члена ЕС, должен таким же образом опубликовать ответ лица, подвергшегося атаке». А заместитель председателя группы «Германия-Венгрия» в парламенте ФРГ, депутат от ХДС Фолькмар Кляйн ожидает, что немецкая пресса «даст своим читателям возможность сформировать собственное мнение, особенно во время дискуссий». Стоит отметить, что если статью Сороса в том или ином объёме пересказали большинство ведущих немецких СМИ, то ответ Орбана цитировала лишь газета Die Presse, снабдив его критическими комментариями.

Поводом для публикации Джорджа Сороса стало вето, которое 16 ноября Венгрия и Польша наложили на проект бюджета ЕС и антикризисный пакет поддержки экономики, поскольку выделение денег было обусловлено соблюдением норм «верховенства права» в версии Брюсселя, не устраивающей Будапешт и Варшаву. Уже через два дня в программной статье, которая вышла на американском сайте Project Syndicate, Сорос призвал Европейский Союз ни в коем случае не идти на компромисс в отношении положения о верховенстве права, которое он применяет к средствам, выделяемым государствам-членам. Причём сделано это было накануне саммита ЕС на высшем уровне, который прошёл в режиме видеоконференции 19 ноября.

Хотя Джордж Сорос назвал «двумя серийными нарушителями» принципа верховенства права не только премьера Венгрии, но и «фактического правителя» Польши Ярослава Качинького, однако большая часть статьи была посвящена критике именно Виктора Орбана. В этом есть и личный момент — ведь в 2018 году венгерский премьер добился выдворения из Венгрии всех структур Сороса, в том числе европейской штаб-квартиры Института «Открытое общество».

Ныне же американский миллиардер обвинил своего противника в политической коррупции, незаконном обогащении и желании стать пожизненным премьер-министром Венгрии. Не обошлось и без привычного камня в сторону России: по мнению Сороса, недавний контракт на российскую вакцину от COVID-19, который сделает Венгрию первой европейской страной, использующей её, «заслуживает расследования». Венгрия первой из стран ЕС испытает российскую вакцину © РФПИ и Центр имени Гамалеи | РФПИ и Центр имени Гамалеи | Перейти в фотобанк

Виктор Орбан попытался опубликовать свой ответ Джорджу Соросу на том же Project Syndicate, но получил отказ. И тогда 25 ноября его статья под заголовком «Европа не должна поддаваться сети Сороса» вышла на венгерских правительственных ресурсах, в том числе в переводе на английский и немецкий языки. Хотя премьер Венгрии вспомнил атаки Сороса на его страну, основное внимание было уделено угрозе для всей Европы, ведь, по словам Орбана, «спекулянт и миллиардер венгерского происхождения выдал открытые команды лидерам Европейского союза».

«Сорос — это экономический преступник, потому что он заработал свои деньги на спекуляциях, разрушавших жизни миллионов людей, и даже шантажируя целые национальные экономики», — сказано в статье Виктора Орбана, при этом структуры миллиардера венгерский премьер сравнил с империями, которые ранее хотели подчинить Европу.

«Великие силы вновь движутся к уничтожению народов Европы и объединению континента под эгидой глобальной империи. Сеть Сороса, которая сплелась через бюрократию Европы и её политическую элиту, в течение многих лет работала над тем, чтобы сделать Европу континентом иммигрантов. Сегодня сеть Сороса, которая продвигает глобальное «Открытое общество» и стремится упразднить национальные структуры, является самой большой угрозой, с которой сталкиваются государства Европейского союза. Цели сети очевидны: создание полиэтничных мультикультурных «открытых обществ» путем ускорения миграции и демонтажа национального процесса принятия решений, отдавая его в руки глобальной элиты», — написал премьер Венгрии.

«Сеть, возглавляемая Джорджем Соросом, теперь отбросила все сомнения, которые у неё могли быть по поводу открытого вмешательства. Он хочет оказать большее давление на национальные государства, чем когда-либо прежде. Он настраивает народы Европы друг против друга. Операционная система его сети представляет собой лабиринт и присутствует в различных сферах общественной жизни. На зарплате у Джорджа Сороса находится огромное количество политиков, журналистов, судей, чиновников и политических агитаторов, маскирующихся под членов организаций гражданского общества. И хотя миллиардер обвиняет всех своих врагов в коррупции, он сам является самым коррумпированным человеком в мире. Он платит и покупает всех, кого может, а те, кого он не может подкупить, будут оклеветаны, унижены, запуганы и уничтожены сетью с помощью её грозного оружия — батальонов левых СМИ», — продолжил Виктор Орбан.

По мнению венгерского премьера, исход битвы за и против новой брюссельской империи еще не решён. «Брюссель, похоже, поддается, но многие национальные государства продолжают сопротивляться. Если мы хотим сохранить нашу свободу, Европа не должна поддаваться сети Сороса!» — призвал премьер-министр Венгрии, отметив, что история народов Центральной Европы была беспощадной борьбой за свободу против великих империй, повторяющейся битвой за право решать собственные судьбы.

Хотя Виктор Орбан в своей статье говорит только о странах, входящих в состав Европейского Союза, однако его противостояние с Джорджем Соросом на текущей неделе проявилось и на Украине, которая плотно пронизана сетью влияния американского миллиардера, особенно после государственного переворота 2014 года. В первые месяцы деятельности президента Украины Владимира Зеленского «птенцы Сороса» и вовсе занимали ряд высших постов в государстве: Алексей Гончарук был премьер-министром, Руслан Рябошапка — генеральным прокурором, а Александр Данилюк — секретарём Совета национальной безопасности и обороны. И хотя ныне все они перебрались на Запад, поближе к Соросу, однако сотни, если не тысячи «соросят» до сих пор работают на всех уровнях украинской власти, в том числе и в силовых структурах. Грозин описал, что получат среднеазиатские «соросята» при президентстве Байдена © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

В эксклюзивном комментарии для издания Украина.ру политический аналитик из Черновцов Святослав Вышинский высказал уверенность в том, что «украинское наступление» на венгерскую общину Закарпатья является частью глобальной войны против Венгрии, которую развернул Джорж Сорос. «На международной арене Украина никогда не предпринимает самостоятельных шагов, и никогда не действует решительно — кроме случаев, когда действия Киева однозначно поддержаны либо инспирированы извне. Речь идёт о странах-донорах, оказывающих Украине финансовую поддержку, а главное — контролирующих счета и коррупционные потоки украинской элиты. Ведь даже во время крымских событий в 2014 года Украина не оказала никакого сопротивления, потому что запретил «коллективный Запад», — считает Вышинский.

«Поэтому нынешняя бравада в Закарпатье больше похожа на заигрывание с Брюсселем и мировым либеральным истеблишментом, который пытается приструнить и ослабить консервативные силы Восточной Европы. В этой ситуации Киев оказался союзником и Европейского Союза, и американских демократов, которые будут восстанавливать политические и экономические связи США с Европой. Таким образом, прежние союзники Америки, — Польша, Венгрия и буферные государства «Триморья» — будут неизбежно дрейфовать в сферу влияния Великой Британии и России», — уверен эксперт.

При этом Джордж Сорос не теряет надежд взять под контроль если не весь Европейский Союз, то хотя бы часть его стран. 30 ноября опять на сайте Project Syndicate миллиардер высказал сомнение в том, что ЕС удастся достигнуть консенсуса, необходимого для утверждения бюджета. Мол, «Виктор Орбан озабочен тем, что выдвинутое Европой новое бюджетное условие — соблюдать принципы верховенства закона — создаст практические ограничения для его личной и политической коррупции».

Поэтому Сорос призвал страны ЕС использовать предусмотренный Лиссабонским договором механизм «углубленного сотрудничества». «Его огромное достоинство в том, что он может быть использован в бюджетных целях. Любая подгруппа стран ЕС может создать отдельный бюджет и договориться о способах его финансирования — например, с помощью совместных облигаций», — пишет известный международный спекулянт, и в очередной раз призывает выпустить «вечные» (бессрочные) облигации.

При этом Сорос даже не скрывает, что планирует на этом неплохо заработать.

«В Европе имеется огромный неудовлетворенный спрос на долгосрочные облигации со стороны страховых компаний и других долгосрочных инвесторов. Сначала они могут потребовать премию за вечные облигации, потому что не привыкли к такому инструменту», — пишет он. Премия в этой ситуации — увеличенный доход кредитора по сравнению с покупкой облигаций обычных.

«У вечных облигаций имеется огромное преимущество: основная сумма долга никогда не погашается, обязательна лишь выплата годовых процентов» — успокаивает европейцев американский финансист. В том, что Сорос в удобном случае может потребовать немедленной выплаты всех долгов и обрушить экономику Европы, не сомневаются многие европейские политики. Однако назвать Джорджа Сороса экономическим преступником и самым коррумпированным человеком в мире пока осмелился только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.