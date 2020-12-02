Накануне годовщины местного референдума о создании Венгерского автономного округа вооружённые сотрудники СБУ провели обыски у лидера Партии венгров Украины и в ряде венгерских организаций Закарпатья

Утром 30 ноября сотрудники СБУ наведались с обысками в штаб-квартиру Партии венгров Украины (КМКС) и в дом лидера этой партии, депутата Закарпатского областного совета Василия Брензовича. Обыски были проведены также в офисе Благотворительного фонда Закарпатского центра экономического развития имени Эгана Эде и в здании Венгерского института имени Ференца Ракоци в городе Берегово. Оперативные группы состояли из нескольких десятков людей, причём в них были не только следователи в штатском, но и спецназовцы, вооружённые автоматическим оружием. Обыски были законными, вот только разрешение на них почему-то дал Жовтневый районный суд города Запорожье.

Сотрудники СБУ вели себя на удивление вежливо и допустили к следственным действиям адвокатов. Конкретных вещей или документов не искали, привычно сгребли папки с бумагами и изъяли жёсткие диски из компьютеров. Через несколько часов пресс-служба ведомства сообщила, что проверяет информацию о причастности венгерского фонда и его функционеров к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. В частности, речь идет о «распространении действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные регионы нашей страны». «Великая Венгрия»: СБУ рассказала о причинах обыска в офисах на Закарпатье © Facebook, Гітлянська Олена

Украинских публичных деятелей, имена которых в СБУ не стали называть, подозревают в поддержке государственных органов иностранного государства, в ведении подрывной деятельности в Украине и государственной измене. При этом никаких подозрений никому не вручили, хотя следствие в отношении Фонда имени Эгана Эде идёт уже более полутора лет. Как сообщила пресс-служба, «в ходе обысков оперативники обнаружили печатную продукцию, пропагандирующую идеи «Великой Венгрии» и создания венгерской автономии на Закарпатье».

Если «пропаганду идей «Великой Венгрии» чисто теоретически можно подвести под статью «о нарушении территориальной целостности Украины», то обсуждение создания этнических автономий в этой стране является делом вполне привычным. К примеру, крымские татары регулярно занимаются этим на разных уровнях, вплоть до встреч с президентом Украины. Более того, венгры в требованиях автономии опираются на документально зафиксированную волю народа: 1 декабря 1991 года одновременно со Всеукраинским референдумом о независимости в Береговском районе Закарпатья состоялся местный референдум. На нём 84,1% жителей района поддержали создание на его основе Венгерского автономного округа — но это волеизъявление было проигнорировано Киевом, как и голоса 78% жителей Закарпатья, которые в тот же день проголосовали за предоставление области специальной самоуправляемой административно-территориальной единицы.

Партия венгров Украины (КМКС) расценила действия СБУ как «охоту на ведьм» и «грубое вмешательство в деятельность» на основании «сфабрикованных обвинений». В заявлении сказано, что спецслужба преследовала цель «не только заблокировать деятельность венгерских организаций, но и запугать венгров Закарпатья и их руководителей». Ранее, в марте 2020 года, Брензович уже обращался с открытым письмом к руководству СБУ, требуя прекратить политические преследования лидеров венгерской общины края и «закрыть все эти позорные уголовные производства, которые реальных оснований не имеют». Лидер закарпатских венгров тогда также сказал, что надежды, что с избранием нового президента давление на венгерских деятелей Закарпатья прекратится, не оправдались.

Незамедлительно отреагировал на обыски официальный Будапешт, выразив протест Украине, а в МИД Венгрии была вызвана посол Украины Любовь Непоп (на что публичной реакции МИД Украины пока нет). Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто записал видеообращение под названием «Мы защитим закарпатских венгров на всех международных форумах», в котором заявил о недопустимости преследований. «Несмотря на обещания в последнее время и так называемые попытки примирения — в переносном смысле, к сожалению, — на Украине и в дальнейшем основной политикой правительства остается политика запугивания венгерской общины и антивенгерскость», — сказал он. По его словам, последние действия украинской власти «перечеркнули все цивилизованные и европейские отношения между странами». Обыски на Закарпатье перечеркнули цивилизованные отношения между Венгрией и Украиной - Сийярто © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Сийярто пообещал инициировать обсуждение этого вопроса 1 декабря на видеоконференции министров иностранных дел стран НАТО: «Недопустимо, что страна, которая якобы стремится к евроатлантической и трансатлантической интеграции, постоянно запугивает и оказывает давление на национальное меньшинство, которое относится к одной из стран — членов НАТО». Правда, на самой видеоконференции Венгрия привычно осталась в одиночестве, как и ранее, когда Сийярто поднимал проблему грядущей на Украине ликвидации системы образования на языках национальных меньшинств. Хотя этот вопрос напрямую касается румынских школ, официальный Бухарест не спешит поддерживать соплеменников — в первую очередь потому, что не обладает необходимыми ресурсами.

Как отметил в эксклюзивном комментарии для издания Украина.ру политический аналитик из Черновцов Святослав Вышинский, ситуация на Закарпатье очень отличается от Буковины: влияние Венгрии на процессы в регионе действительно огромное. «У Киева есть все основания говорить о грубом вмешательстве соседнего государства во внутренние дела Украины. Флаги Венгрии на местных советах, исполнение венгерского гимна во время сессий, участие должностных лиц Венгрии в избирательном процессе в качестве кураторов и VIP-агитаторов, выдача паспортов жителям Закарпатья — такой перечень инцидентов неприемлем для суверенного государства, которым Украина себя всё ещё считает. Поэтому я бы говорил не о наступлении — а, скорее, об отступлении украинской власти, которая освобождает пространство для внешнего влияния. И даже вялые попытки Киева хоть как-то отреагировать на шаги Будапешта я не считаю проявлением суверенитета. Не исключено, что Киев и в этом вопросе подыгрывает внешним игрокам — в данном случае Брюсселю, оказывая давление на строптивую Венгрию, блокирующую бюджетные инициативы Европейского союза», — считает Вышинский.

Закарпатские же комментаторы уверены, что главной причиной очередной волны давления на местных венгров является желание уходящего губернатора, генерала СБУ Алексея Петрова, занять пост председателя Закарпатского областного совета. Для этого ему нужно сформировать там подконтрольное Киеву большинство, а пока гарантировано лишь 23 мандата из 64: у «Слуги народа» — 11, и на один больше у местной партии «Родное Закарпатье», созданной депутатами-мажоритарщиками от области в Верховной Раде.

«Акционеры» последней партии, депутаты украинского парламента Василий Петёвка, Валерий Лунченко, Роберт Горват и Владислав Поляк, ныне пытаются сагитировать на свою сторону остальные фракции облсовета, но пока безуспешно. С «Оппозиционной платформой — За жизнь» и «Европейской солидарностью» у них и Петрова непримиримые идеологические противоречия, с «Командой Андрея Балоги» и партией «За будущее» — бизнес-конфликты. А местная «Батькивщина», которую контролирует градоначальник Ужгорода Богдан Андреев, не забыла обвинений в адрес последнего из уст кандидата в мэры от СН Виктора Щадея. Плевать на СБУ! Закарпатские венгры намерены остаться главными сепаратистами мирового футбола © conifa.org

Своё возмущение действиями правоохранителей уже выразили ряд известных закарпатских политиков, в частности депутат Верховной Рады Виктор Балога, а также лидеры фракций «Батькищина» и «За будущее» в областном совете — Александр Кеменяш и Александр Ледида. Все они назвали акцию СБУ политическим давлением на венгерские политические силы и венгерскую общину Закарпатья в целом. При этом губернатор Алексей Петров заявил, что не имеет никакого отношения к обыскам, и призвал правоохранителей предоставить доказательства.

«Когда мне приписывают инициативу в тех следственных действиях и обысках, которые проводились в отношении венгерских фондов на Закарпатье — это в определенной степени обидно. Как с точки зрения моего отношения ко всем представителям национальных общин края, так и моей биографии — я бывший контрразведчик и точно знаю, что необоснованная примитивная грубая сила — это не аргумент, особенно в политике. В 2014 году я выступил против таких методов работы спецслужб времен Виктора Януковича, поэтому вышел на Майдан, поэтому пошел в АТО», — написал Петров на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что в демократическом европейском государстве глава областной государственной администрации (ОГА) не должен вмешиваться в работу правоохранительных органов, «как бы этого ни ожидали», потому что такое «невмешательство предусмотрено законодательством». В то же время глава Закарпатской ОГА призвал правоохранителей провести брифинг и предоставить общественности доказательную базу, «чтобы снять вопрос возможных политических инсинуаций».

Петров также заверил, что он как глава ОГА и как депутат Закарпатского облсовета не намерен «расшатывать общественно-политическую ситуацию в крае, втягивать Украину в скандал международного уровня». Примечательно, что текст снабжён переводом на венгерский язык. При этом по состоянию на конец дня 1 декабря коллеги Петрова по СБУ ничего нового относительно обысков не сообщили, более того — занялись депутатами одной из общин Закарпатья, которые на сессии спели гимн Венгрии.

При этом близкий к губернатору сайт «Новости Закарпатья» распространил информацию о том, что власти готовятся запретить за «сепаратизм» деятельность КМКС, при этом поддержав Демократическую партию венгров Украины. Эта политическая сила представлена в советах лишь нескольких общин Закарпатья, а также в Береговском районном и городском советах — но сайт утверждает, что рассматривается вариант проведения новых местных выборов тех советов, где ныне есть депутаты от КМКС. «На данном этапе стоит ждать новых скандалов и провокаций, в том числе со стороны украинских националистов, и новых обвинений в сторону КМКС», — угрожающе завершается публикация.

При этом буквально за несколько дней до обысков закарпатские венгры получили очередные угрозы. На YouTube появилось видео, на котором мужчина в маске на фоне таблички о въезде в город Берегово и флага организации «Правый сектор»* грозит смертью закарпатским венграм.

«Вы живете на украинской земле, мы все знаем, кто вы, — заявил персонаж. — Мы знаем, где вы работаете, где живете, где ваши дети». Видео завершил ультиматум: «Если венгры не оставят своих надежд на автономию, то придут за детьми венгров», после которого мужчина «зиганул».

Ныне видео удалено, и лишь к вечеру 1 декабря на него отреагировали в МВД Украины. Правда, министр Арсен Аваков привычно начал искать авторов за границей, заявив, что «Украина защитит своих граждан от экстремистов, даже если провокация угрозами устроена спецслужбами враждебной страны». Однако следственное управление полиции Закарпатья начало расследование уголовного производства по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины, по которой за разжигание национальной вражды и ненависти предусмотрено наказание от штрафа до трех лет лишения свободы.

Кроме политической версии «наезда» на закарпатских венгров, существует и чисто денежная. Дело в том, что Фонд имени Эгана Эде, кроме поддержки учреждений культуры и образования, с 2016 года выдал несколько сотен кредитов и грантов на открытие собственного дела в сферах туризма (для владельцев отелей, ресторанов и т.п.) и сельского хозяйства — на общую сумму более 100 миллионов евро. Офисы фонда действуют в Мукачевском, Ужгородском, Береговском, Виноградовском и Тячевском районах Закарпатья, и деньги от Венгрии получают не только этнические венгры. При этом СБУ уже несколько раз по решению суда получала доступ к банковской тайне в отношении операций фонда (в 2018 году даже был проведён обыск в офисе банка ОТР в Закарпатье).

Потому неудивительно, что губернатора Закарпатья подозревают в том, что он воспользовался наработками сослуживцев, чтобы получить свою долю от этого финансового потока из Венгрии. А добиваться своего генерал СБУ Петров умеет: впервые за многие десятилетия ему удалось обложить серьёзной данью не только мелких контрабандистов, но и перевозчиков, которые привозят посылки от украинских гастарбайтеров из Европы.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ.