https://ukraina.ru/20261008/iz-za-ugrozy-bpla-dlya-poltov-zakryli-devyat-aeroporta-svodka-k-etomu-chasu-1083675082.html
Из-за угрозы БПЛА для полётов закрыли девять аэропортов. Сводка к этому часу
Из-за угрозы БПЛА для полётов закрыли девять аэропортов. Сводка к этому часу - 08.10.2026 Украина.ру
Из-за угрозы БПЛА для полётов закрыли девять аэропортов. Сводка к этому часу
Временные ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА к этому часу введены в девяти аэропортах России, ещё один работает "по согласованию". Это следует из данных Росавиации, утром 8 октября опубликованных в канале на платформе "Макс"
2026-10-08T05:11
2026-10-08T05:11
2026-10-08T05:13
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Из-за тревоги по БПЛА ранее были введены временные ограничения на полёты в аэропортах Тамбова, Калуги, Пензы, Саратова, Геленджика, Сочи, Краснодара, Самары, Бугульмы, Уфы.По информации к этому часу, Росавиация также закрыла для приема и выпуска самолётов аэропорты Оренбурга (3:37 мск), Ульяновска (4:41 мск), Казани, Нижнекамска (4:44 мск).Аэропорты Сочи, Геленджика, Краснодара, Калуги и Тамбова в настоящее время открыты для полётов.Аэропорт Нижнего Новгорода продолжает принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами "в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".Напомним, временные запреты на взлёты и посадки, а также другие ограничения в аэропортах вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 3:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261007/ataki-vraga-sokraschayutsya-kuntov-o-tom-kak-tri-eshelona-pvo-zaschischayut-nebo-nad-rossiey-1083638628.html
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Из-за угрозы БПЛА для полётов закрыли девять аэропортов. Сводка к этому часу
05:11 08.10.2026 (обновлено: 05:13 08.10.2026)
Временные ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА к этому часу введены в девяти аэропортах России, ещё один работает "по согласованию". Это следует из данных Росавиации, утром 8 октября опубликованных в канале на платформе "Макс"