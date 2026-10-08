Из-за угрозы БПЛА для полётов закрыли девять аэропортов. Сводка к этому часу - 08.10.2026 Украина.ру
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Из-за угрозы БПЛА для полётов закрыли девять аэропортов. Сводка к этому часу
Из-за угрозы БПЛА для полётов закрыли девять аэропортов. Сводка к этому часу - 08.10.2026 Украина.ру
Из-за угрозы БПЛА для полётов закрыли девять аэропортов. Сводка к этому часу
Временные ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА к этому часу введены в девяти аэропортах России, ещё один работает "по согласованию". Это следует из данных Росавиации, утром 8 октября опубликованных в канале на платформе "Макс"
2026-10-08T05:11
2026-10-08T05:13
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росавиация
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аэропорт
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калужская область
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Из-за тревоги по БПЛА ранее были введены временные ограничения на полёты в аэропортах Тамбова, Калуги, Пензы, Саратова, Геленджика, Сочи, Краснодара, Самары, Бугульмы, Уфы.По информации к этому часу, Росавиация также закрыла для приема и выпуска самолётов аэропорты Оренбурга (3:37 мск), Ульяновска (4:41 мск), Казани, Нижнекамска (4:44 мск).Аэропорты Сочи, Геленджика, Краснодара, Калуги и Тамбова в настоящее время открыты для полётов.Аэропорт Нижнего Новгорода продолжает принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами "в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".Напомним, временные запреты на взлёты и посадки, а также другие ограничения в аэропортах вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 3:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261007/ataki-vraga-sokraschayutsya-kuntov-o-tom-kak-tri-eshelona-pvo-zaschischayut-nebo-nad-rossiey-1083638628.html
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украина.ру, новости, россия, росавиация, аэропорты, аэропорт, геленджик, сочи, калужская область, пенза, саратовская область, краснодар, самара, бугульма, уфа, оренбург, оренбургская область, ульяновская область, казань, татарстан, угроза, опасность, бпла сегодня, беспилотники сегодня
Украина.ру, Новости, Россия, Росавиация, аэропорты, аэропорт, Геленджик, Сочи, Калужская область, Пенза, Саратовская область, Краснодар, Самара, Бугульма, Уфа, Оренбург, Оренбургская область, Ульяновская область, Казань, Татарстан, угроза, опасность, БПЛА сегодня, беспилотники сегодня

Из-за угрозы БПЛА для полётов закрыли девять аэропортов. Сводка к этому часу

05:11 08.10.2026 (обновлено: 05:13 08.10.2026)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолёт на посадке
Самолёт на посадке - РИА Новости, 1920, 08.10.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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Временные ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА к этому часу введены в девяти аэропортах России, ещё один работает "по согласованию". Это следует из данных Росавиации, утром 8 октября опубликованных в канале на платформе "Макс"
Из-за тревоги по БПЛА ранее были введены временные ограничения на полёты в аэропортах Тамбова, Калуги, Пензы, Саратова, Геленджика, Сочи, Краснодара, Самары, Бугульмы, Уфы.
По информации к этому часу, Росавиация также закрыла для приема и выпуска самолётов аэропорты Оренбурга (3:37 мск), Ульяновска (4:41 мск), Казани, Нижнекамска (4:44 мск).
Аэропорты Сочи, Геленджика, Краснодара, Калуги и Тамбова в настоящее время открыты для полётов.
Аэропорт Нижнего Новгорода продолжает принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами "в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".
Напомним, временные запреты на взлёты и посадки, а также другие ограничения в аэропортах вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 3:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
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