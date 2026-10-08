https://ukraina.ru/20261008/natsbank-opublikoval-dannye-o-padenii-ukrainskogo-eksporta-prodovolstviya-kiev-vypravit-situatsiyu-1083674908.html
Нацбанк опубликовал данные о падении украинского экспорта продовольствия. Киев выправит ситуацию?
Нацбанк опубликовал данные о падении украинского экспорта продовольствия. Киев выправит ситуацию? - 08.10.2026 Украина.ру
Нацбанк опубликовал данные о падении украинского экспорта продовольствия. Киев выправит ситуацию?
Украина в августе сократила экспорт продовольственных товаров и сырья для их производства на 22,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом со ссылкой на документы Нацбанка Украины в ночь на 8 октября пишет РИА Новости
2026-10-08T04:43
2026-10-08T04:43
2026-10-08T04:43
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Как следует из отчёта киевского ведомства по итогам августа, экспорт продовольственных товаров и сырья для их производства в денежном выражении за месяц составил $1,279 млрд. С учётом того, что в августе 2025 года этот показатель составлял $1,65 млрд, экспорт продовольствия с Украины за август сократился на 22,5%.Напомним, в мае 2022 года Евросоюз создал так называемые "коридоры солидарности" в качестве альтернативных маршрутов для украинского экспорта и импорта через железнодорожные и автомобильные пути, а также внутренние водные маршруты Европы.По данным Еврокомиссии, через "коридоры солидарности" в июле текущего года проходило около 95% украинского экспорта несельскохозяйственных товаров, но только порядка 20% украинского экспорта зерновых, масличных культур и продукции из них. Для них основным каналом эскорта — около 80% — остаётся Чёрное море.При этом надо учесть, что в сентябре Украина нарастила экспорт агропродукции по альтернативным маршрутам, но всё же недостаточно для компенсации потери выхода в Чёрное море. Кроме того, Польша и Румыния отказываются увеличивать транзит украинского зерна через свою территорию, ставя в приоритет перевозки своей продукции по собственной железнодорожной сети. Дополнительно усугубляет ситуацию нехватка локомотивов, методично выбиваемых ВС РФ.Подробнее о "европейском саботаже" - в материале Экономика Украины и война: "срезание" ЛЭП, удары по мостам и зерновой саботаж.На фоне этого Турция активизировала усилия по "реанимации" так называемой "зерновой сделки", опыт которой в 2022 году оказался "успешным" для всех заинтересованных сторон, кроме России и беднейших стран мира - Турция и ООН пытаются возобновить переговоры о перемирии в Чёрном море — Bloomberg.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20260917/kukuruza-perezimuet-v-pole-odesskiy-port-teryaet-rabotnikov-iz-za-zatyazhnogo-prostoya--1083256509.html
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украина.ру, новости, украина, нацбанк, продовольствие, экспорт, экономика, черное море, ес, еврокомиссия, сво, россия, порты, блокада, зерно, зерновая сделка
Украина.ру, Новости, Украина, Нацбанк, продовольствие, экспорт, экономика, Черное море, ЕС, Еврокомиссия, СВО, Россия, порты, блокада, зерно, зерновая сделка
Нацбанк опубликовал данные о падении украинского экспорта продовольствия. Киев выправит ситуацию?
Украина в августе сократила экспорт продовольственных товаров и сырья для их производства на 22,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом со ссылкой на документы Нацбанка Украины в ночь на 8 октября пишет РИА Новости
Как следует из отчёта киевского ведомства по итогам августа, экспорт продовольственных товаров и сырья для их производства в денежном выражении за месяц составил $1,279 млрд. С учётом того, что в августе 2025 года этот показатель составлял $1,65 млрд, экспорт продовольствия с Украины за август сократился на 22,5%.
Напомним, в мае 2022 года Евросоюз создал так называемые "коридоры солидарности" в качестве альтернативных маршрутов для украинского экспорта и импорта через железнодорожные и автомобильные пути, а также внутренние водные маршруты Европы.
По данным Еврокомиссии, через "коридоры солидарности" в июле текущего года проходило около 95% украинского экспорта несельскохозяйственных товаров, но только порядка 20% украинского экспорта зерновых, масличных культур и продукции из них. Для них основным каналом эскорта — около 80% — остаётся Чёрное море.
При этом надо учесть, что в сентябре Украина нарастила экспорт агропродукции по альтернативным маршрутам, но всё же недостаточно для компенсации потери выхода в Чёрное море. Кроме того, Польша и Румыния отказываются увеличивать транзит украинского зерна через свою территорию, ставя в приоритет перевозки своей продукции по собственной железнодорожной сети. Дополнительно усугубляет ситуацию нехватка локомотивов, методично выбиваемых ВС РФ.
На фоне этого Турция активизировала усилия по "реанимации" так называемой "зерновой сделки", опыт которой в 2022 году оказался "успешным" для всех заинтересованных сторон, кроме России и беднейших стран мира - Турция и ООН пытаются возобновить переговоры о перемирии в Чёрном море — Bloomberg. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.