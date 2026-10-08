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Нацбанк опубликовал данные о падении украинского экспорта продовольствия. Киев выправит ситуацию?

Нацбанк опубликовал данные о падении украинского экспорта продовольствия. Киев выправит ситуацию? - 08.10.2026 Украина.ру

Нацбанк опубликовал данные о падении украинского экспорта продовольствия. Киев выправит ситуацию?

Украина в августе сократила экспорт продовольственных товаров и сырья для их производства на 22,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом со ссылкой на документы Нацбанка Украины в ночь на 8 октября пишет РИА Новости

2026-10-08T04:43

2026-10-08T04:43

2026-10-08T04:43

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Как следует из отчёта киевского ведомства по итогам августа, экспорт продовольственных товаров и сырья для их производства в денежном выражении за месяц составил $1,279 млрд. С учётом того, что в августе 2025 года этот показатель составлял $1,65 млрд, экспорт продовольствия с Украины за август сократился на 22,5%.Напомним, в мае 2022 года Евросоюз создал так называемые "коридоры солидарности" в качестве альтернативных маршрутов для украинского экспорта и импорта через железнодорожные и автомобильные пути, а также внутренние водные маршруты Европы.По данным Еврокомиссии, через "коридоры солидарности" в июле текущего года проходило около 95% украинского экспорта несельскохозяйственных товаров, но только порядка 20% украинского экспорта зерновых, масличных культур и продукции из них. Для них основным каналом эскорта — около 80% — остаётся Чёрное море.При этом надо учесть, что в сентябре Украина нарастила экспорт агропродукции по альтернативным маршрутам, но всё же недостаточно для компенсации потери выхода в Чёрное море. Кроме того, Польша и Румыния отказываются увеличивать транзит украинского зерна через свою территорию, ставя в приоритет перевозки своей продукции по собственной железнодорожной сети. Дополнительно усугубляет ситуацию нехватка локомотивов, методично выбиваемых ВС РФ.Подробнее о "европейском саботаже" - в материале Экономика Украины и война: "срезание" ЛЭП, удары по мостам и зерновой саботаж.На фоне этого Турция активизировала усилия по "реанимации" так называемой "зерновой сделки", опыт которой в 2022 году оказался "успешным" для всех заинтересованных сторон, кроме России и беднейших стран мира - Турция и ООН пытаются возобновить переговоры о перемирии в Чёрном море — Bloomberg.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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