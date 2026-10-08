Без шансов: Анпилогов раскрыл, как секретная "Заря" покончит с "Хорнетами" ВСУ - 08.10.2026 Украина.ру
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Без шансов: Анпилогов раскрыл, как секретная "Заря" покончит с "Хорнетами" ВСУ
Без шансов: Анпилогов раскрыл, как секретная "Заря" покончит с "Хорнетами" ВСУ - 08.10.2026 Украина.ру
Без шансов: Анпилогов раскрыл, как секретная "Заря" покончит с "Хорнетами" ВСУ
У ВСУ больше не будет шансов достать российские НПЗ и тыловые объекты — на их защиту встанет секретная лазерная система "Заря". Она может сбивать тяжёлые дроны на расстоянии до шести километров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2026-10-08T05:30
2026-10-08T05:30
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Отвечая на вопрос журналиста о готовности российской ПВО к ударам врага зимой, собеседник Украина.ру рассказал об уникальной разработке.Анпилогов заявил, что в ходе учений "Центр-2026" российские военные продемонстрировали лазерную систему "Заря" для уничтожения тяжелых украинских дронов. "Оно секретное. Даже видео его работы не показали. Было очень важное уточнение от Минобороны, что "Заря" способна сбивать дрон на расстоянии до 6 километров. Это очень серьезное расстояние и очень серьезная мощность", — пояснил эксперт.По словам собеседника издания, она предназначена для борьбы с "дипстрайками" и "мидлстрайками" ("Лютый" и "Хорнет"). Эта система будет прикрывать ключевые объекты в тылу, такие как НПЗ, которые Украина пытается достать, отметил он.Эксперт подчеркнул, что стоимость выстрела из лазера составляет сотые доли процента от стоимости противоракеты. "Это фактически стоимость электроэнергии. Это и обеспечит то самое универсальное оружие, которого так не хватало для борьбы с дронами", — резюмировал Алексей Анпилогов.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: У России появилось универсальное оружие от БПЛА и боеприпасы, которые сломают тыл ВСУ" в дзен-канале Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Алексей Самойлов: Если Россия продолжит удары по мостам в Киеве, к лету ВСУ придется оставить Левобережье" в дзен-канале Украина.ру.
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Без шансов: Анпилогов раскрыл, как секретная "Заря" покончит с "Хорнетами" ВСУ

05:30 08.10.2026
 
© РИА Новости . Виталий Невар / Перейти в фотобанкУчения береговых войск Балтийского флота
Учения береговых войск Балтийского флота - РИА Новости, 1920, 08.10.2026
© РИА Новости . Виталий Невар
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У ВСУ больше не будет шансов достать российские НПЗ и тыловые объекты — на их защиту встанет секретная лазерная система "Заря". Она может сбивать тяжёлые дроны на расстоянии до шести километров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Отвечая на вопрос журналиста о готовности российской ПВО к ударам врага зимой, собеседник Украина.ру рассказал об уникальной разработке.
Анпилогов заявил, что в ходе учений "Центр-2026" российские военные продемонстрировали лазерную систему "Заря" для уничтожения тяжелых украинских дронов.
"Оно секретное. Даже видео его работы не показали. Было очень важное уточнение от Минобороны, что "Заря" способна сбивать дрон на расстоянии до 6 километров. Это очень серьезное расстояние и очень серьезная мощность", — пояснил эксперт.
По словам собеседника издания, она предназначена для борьбы с "дипстрайками" и "мидлстрайками" ("Лютый" и "Хорнет"). Эта система будет прикрывать ключевые объекты в тылу, такие как НПЗ, которые Украина пытается достать, отметил он.
Эксперт подчеркнул, что стоимость выстрела из лазера составляет сотые доли процента от стоимости противоракеты.
"Это фактически стоимость электроэнергии. Это и обеспечит то самое универсальное оружие, которого так не хватало для борьбы с дронами", — резюмировал Алексей Анпилогов.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: У России появилось универсальное оружие от БПЛА и боеприпасы, которые сломают тыл ВСУ" в дзен-канале Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Алексей Самойлов: Если Россия продолжит удары по мостам в Киеве, к лету ВСУ придется оставить Левобережье" в дзен-канале Украина.ру.
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