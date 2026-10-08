В ДНР рассказали о погибших и раненных от атак беспилотников - 08.10.2026 Украина.ру
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В ДНР рассказали о погибших и раненных от атак беспилотников
В ДНР рассказали о погибших и раненных от атак беспилотников - 08.10.2026 Украина.ру
В ДНР рассказали о погибших и раненных от атак беспилотников
В результате атак беспилотников ВСУ трое мирных жителей ДНР погибли и восемь ранены. Об этом в ночь на 8 октября сообщается в телеграм-канале Управления администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины
2026-10-08T01:19
2026-10-08T01:21
украина.ру
россия
днр
донецкая народная республика
донецк
горловка
сво
спецоперация
удары
удары по россии
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Всего за сутки был зафиксирован 41 факт вооружённых атак ВСУ на регион, во время которых было выпущено 43 различных боеприпаса."За 7 октября по состоянию на 23:00 поступила информация о жертвах в результате атак БПЛА среди гражданских лиц в городах Республики... общее число пострадавших — 11 человек (трое погибли и восемь ранены)", – говорится в сообщении.Уточняется, что в населённом пункте Спартак городского округа Донецк погибли женщина 1970 года рождения и мужчина 1967 года рождения. Мужчина 1960 года рождения погиб в населённом пункте Гольмовский городского округа Головка.Мирные жители были ранены в Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки, а также на автодороге Донецк-Авдеевка.За сутки были повреждены три жилых домостроения, три объекта гражданской инфраструктуры, грузовые и легковые автомобили. Сведения о последствиях вооруженных атак продолжают поступать.Ранее сообщалось, что в ДНР за предыдущие сутки от атак беспилотников пострадали 13 человек.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261007/dronovyy-terror-vsu-v-aleshkakh-knutov--o-tom-kak-zakryt-nebo-i-zaschitit-mirnykh-zhiteley-1083628012.html
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украина.ру, россия, днр, донецкая народная республика, донецк, горловка, сво, спецоперация, удары, удары по россии, удары дронами, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины, военные преступления, погибшие, раненые
Украина.ру, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, Донецк, Горловка, СВО, Спецоперация, удары, удары по России, Удары дронами, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Военные преступления, погибшие, раненые

В ДНР рассказали о погибших и раненных от атак беспилотников

01:19 08.10.2026 (обновлено: 01:21 08.10.2026)
 
© РИА Новости . Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.10.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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В результате атак беспилотников ВСУ трое мирных жителей ДНР погибли и восемь ранены. Об этом в ночь на 8 октября сообщается в телеграм-канале Управления администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины
Всего за сутки был зафиксирован 41 факт вооружённых атак ВСУ на регион, во время которых было выпущено 43 различных боеприпаса.
"За 7 октября по состоянию на 23:00 поступила информация о жертвах в результате атак БПЛА среди гражданских лиц в городах Республики... общее число пострадавших — 11 человек (трое погибли и восемь ранены)", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в населённом пункте Спартак городского округа Донецк погибли женщина 1970 года рождения и мужчина 1967 года рождения. Мужчина 1960 года рождения погиб в населённом пункте Гольмовский городского округа Головка.
Мирные жители были ранены в Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки, а также на автодороге Донецк-Авдеевка.
За сутки были повреждены три жилых домостроения, три объекта гражданской инфраструктуры, грузовые и легковые автомобили. Сведения о последствиях вооруженных атак продолжают поступать.
Ранее сообщалось, что в ДНР за предыдущие сутки от атак беспилотников пострадали 13 человек.
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01:19В ДНР рассказали о погибших и раненных от атак беспилотников
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