https://ukraina.ru/20261008/v-dnr-rasskazali-o-pogibshikh-i-ranennykh-za-sutki-ot-atak-bpla-1083674060.html

В ДНР рассказали о погибших и раненных от атак беспилотников

В ДНР рассказали о погибших и раненных от атак беспилотников - 08.10.2026 Украина.ру

В ДНР рассказали о погибших и раненных от атак беспилотников

В результате атак беспилотников ВСУ трое мирных жителей ДНР погибли и восемь ранены. Об этом в ночь на 8 октября сообщается в телеграм-канале Управления администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины

2026-10-08T01:19

2026-10-08T01:19

2026-10-08T01:21

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удары

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Всего за сутки был зафиксирован 41 факт вооружённых атак ВСУ на регион, во время которых было выпущено 43 различных боеприпаса."За 7 октября по состоянию на 23:00 поступила информация о жертвах в результате атак БПЛА среди гражданских лиц в городах Республики... общее число пострадавших — 11 человек (трое погибли и восемь ранены)", – говорится в сообщении.Уточняется, что в населённом пункте Спартак городского округа Донецк погибли женщина 1970 года рождения и мужчина 1967 года рождения. Мужчина 1960 года рождения погиб в населённом пункте Гольмовский городского округа Головка.Мирные жители были ранены в Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки, а также на автодороге Донецк-Авдеевка.За сутки были повреждены три жилых домостроения, три объекта гражданской инфраструктуры, грузовые и легковые автомобили. Сведения о последствиях вооруженных атак продолжают поступать.Ранее сообщалось, что в ДНР за предыдущие сутки от атак беспилотников пострадали 13 человек.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261007/dronovyy-terror-vsu-v-aleshkakh-knutov--o-tom-kak-zakryt-nebo-i-zaschitit-mirnykh-zhiteley-1083628012.html

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