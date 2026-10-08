"Ребята вытащили из-под огня": оператор БПЛА "Ива" о том, как выжила после ранения - 08.10.2026 Украина.ру
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"Ребята вытащили из-под огня": оператор БПЛА "Ива" о том, как выжила после ранения
"Ребята вытащили из-под огня": оператор БПЛА "Ива" о том, как выжила после ранения - 08.10.2026 Украина.ру
"Ребята вытащили из-под огня": оператор БПЛА "Ива" о том, как выжила после ранения
В сентябре 2024 года во время ротации наш автомобиль был атакован дроном. Первый удар пришёлся в бензобак, всё моментально вспыхнуло. Помощь пришла оттуда, откуда не ждали. Об этом оператор БПЛА группировки войск "Центр" ефрейтор Елена "Ива" Кириллова рассказала в интервью изданию Украина.ру
2026-10-08T04:30
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Отвечая на вопрос о ранении в сентябре 2024 года, собеседница Украина.ру рассказала, как всё произошло.Кириллова сообщила, что ситуация была довольно стандартная. "Шла ротация: одни выезжали, другие заезжали. И, в принципе, мы там передвигались пешком, но при нас было много оборудования и потому решили проскочить на русское "авось". Не вышло. Нас заметили", — пояснила военнослужащая.По её словам, первый вражеский дрон ударил в бензобак автомобиля, над которым она сидела. "Все моментально вспыхнуло. Мы выскочили. По нам стали отрабатывать "сбросами". Потом и арта ударила", — отметила оператор БПЛА.Пока добирались до посадки, ей сильно повредило ногу. Связи не было. "Рация… нет, не разбилась. Она пригорела к моей руке. Но Бог спас. В том смысле, что помощь пришла оттуда, откуда мы не ждали. Благодаря этому и выжили", — подчеркнула Кириллова.Один из разведчиков, заметив подрыв машины, смог передать координаты. "На эвакуацию приехали два добровольца. Мы их вообще не ждали. Но у них получилось, они нас вытащили", — рассказала собеседница Украина.ру.Повреждения на тот момент были такими, что бойцы не способны были даже ползти. "Просто ждали, когда нас добьют. Но ребята вытащили нас из-под огня", — резюмировала Елена Кириллова.Полный текст материала "Оператор БПЛА "Ива" о том, как вернуться на фронт после тяжёлого ранения и о женщинах на войне" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Алексей Самойлов: Если Россия продолжит удары по мостам в Киеве, к лету ВСУ придется оставить Левобережье" в дзен-канале Украина.ру.
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"Ребята вытащили из-под огня": оператор БПЛА "Ива" о том, как выжила после ранения

04:30 08.10.2026
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБоевое слаживание бойцов 83-й бригады группировки "Север" на Сумском направлении СВО
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© РИА Новости . Алексей Майшев
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В сентябре 2024 года во время ротации наш автомобиль был атакован дроном. Первый удар пришёлся в бензобак, всё моментально вспыхнуло. Помощь пришла оттуда, откуда не ждали. Об этом оператор БПЛА группировки войск "Центр" ефрейтор Елена "Ива" Кириллова рассказала в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос о ранении в сентябре 2024 года, собеседница Украина.ру рассказала, как всё произошло.
Кириллова сообщила, что ситуация была довольно стандартная. "Шла ротация: одни выезжали, другие заезжали. И, в принципе, мы там передвигались пешком, но при нас было много оборудования и потому решили проскочить на русское "авось". Не вышло. Нас заметили", — пояснила военнослужащая.
По её словам, первый вражеский дрон ударил в бензобак автомобиля, над которым она сидела. "Все моментально вспыхнуло. Мы выскочили. По нам стали отрабатывать "сбросами". Потом и арта ударила", — отметила оператор БПЛА.
Пока добирались до посадки, ей сильно повредило ногу. Связи не было. "Рация… нет, не разбилась. Она пригорела к моей руке. Но Бог спас. В том смысле, что помощь пришла оттуда, откуда мы не ждали. Благодаря этому и выжили", — подчеркнула Кириллова.
Один из разведчиков, заметив подрыв машины, смог передать координаты. "На эвакуацию приехали два добровольца. Мы их вообще не ждали. Но у них получилось, они нас вытащили", — рассказала собеседница Украина.ру.
Повреждения на тот момент были такими, что бойцы не способны были даже ползти. "Просто ждали, когда нас добьют. Но ребята вытащили нас из-под огня", — резюмировала Елена Кириллова.
Полный текст материала "Оператор БПЛА "Ива" о том, как вернуться на фронт после тяжёлого ранения и о женщинах на войне" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Алексей Самойлов: Если Россия продолжит удары по мостам в Киеве, к лету ВСУ придется оставить Левобережье" в дзен-канале Украина.ру.
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