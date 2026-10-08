Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки над регионами России БПЛА - 08.10.2026 Украина.ру
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Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки над регионами России БПЛА
Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки над регионами России БПЛА - 08.10.2026 Украина.ру
Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки над регионами России БПЛА
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 59 украинских беспилотников, за сутки — 370. Об этом Минобороны РФ вечером 7 октября сообщило в своём телеграм-канале
2026-10-08T00:32
2026-10-08T00:32
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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью."В течение дня, с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей и над акваторией Черного моря.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 6 октября до 8:00 мск 7 октября, над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Тамбовской, Калужской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Ростовской, Волгоградской областей, Пермского края и над акваториями Чёрного и Азовского морей сбиты 311 украинских беспилотников.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 370 украинских ударных БПЛА дальнего действия.Ранее сообщалось, что силы ПВО за предшествующий день перехватили и уничтожили над регионами России 110 украинских беспилотника, за сутки — 978.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки над регионами России БПЛА

00:32 08.10.2026
 
© РИА Новости . Михаил ФомичевРабота войск ПВО
Работа войск ПВО - РИА Новости, 1920, 08.10.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 59 украинских беспилотников, за сутки — 370. Об этом Минобороны РФ вечером 7 октября сообщило в своём телеграм-канале
Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью.
"В течение дня, с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.
Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей и над акваторией Черного моря.
По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 6 октября до 8:00 мск 7 октября, над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Тамбовской, Калужской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Ростовской, Волгоградской областей, Пермского края и над акваториями Чёрного и Азовского морей сбиты 311 украинских беспилотников.
Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 370 украинских ударных БПЛА дальнего действия.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за предшествующий день перехватили и уничтожили над регионами России 110 украинских беспилотника, за сутки — 978.
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