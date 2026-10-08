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Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки над регионами России БПЛА

Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки над регионами России БПЛА - 08.10.2026 Украина.ру

Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки над регионами России БПЛА

Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 59 украинских беспилотников, за сутки — 370. Об этом Минобороны РФ вечером 7 октября сообщило в своём телеграм-канале

2026-10-08T00:32

2026-10-08T00:32

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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью."В течение дня, с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей и над акваторией Черного моря.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 6 октября до 8:00 мск 7 октября, над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Тамбовской, Калужской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Ростовской, Волгоградской областей, Пермского края и над акваториями Чёрного и Азовского морей сбиты 311 украинских беспилотников.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 370 украинских ударных БПЛА дальнего действия.Ранее сообщалось, что силы ПВО за предшествующий день перехватили и уничтожили над регионами России 110 украинских беспилотника, за сутки — 978.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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