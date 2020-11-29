Приход к власти демократа Джо Байдена открывает для России возможности, чтобы заняться собственным развитием и подумать об отношениях с соседними государствами

Меньше 2 месяцев остаётся до смены американских властей. В Белый дом придёт Джо Байден, который всю свою политическую карьеру, а это без малого 50 лет, занимался внешней политикой. Наиболее ярко на этом направлении он себя проявил в бытность вице-президентом в администрации президента Барака Обамы. В то время Вашингтон очень активно действовал в частности на постсоветском пространстве, чего стоит хотя бы майдан на Украине, в котором американские политики, по их собственному признанию, стали посредниками при смене руководства страны.

И сейчас возникает вопрос, вернётся ли Байден уже в статусе президента к этому курсу.

Невосполнимая потеря

Постсоветские страны принято так называть, потому что на протяжении долгих десятилетий они входили в состав СССР. Иметь тесное сотрудничество с Россией было бы логичным по ряду причин: и исторические связи, и налаженная в советский период промышленная кооперация, и географическая близость, и много других, — но некоторые из этих государств даже и слышать не хотят о какой-либо дружбе с Москвой и взяли ориентацию на Запад, прежде всего на Соединённые Штаты. Почему так произошло, на круглом столе «Политика США на постсоветском пространстве» объяснил директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов. Зубец рассказал, какой неприятный сюрприз ожидает постсоветское пространство © скриншот с видео ОТР

«10 лет после распада СССР в смысле геополитических перспектив новой России для неё были потеряны, потому что в эти годы нужно было предпринимать новые модели отношений со странами, которые ушли из Советского союза, но этого сделано не было. И спустя 10 лет Россия стала проводить по сути дела ревизию своей собственной политики, в том числе и на постсоветском пространстве, а уже поздно, потому что яркие примеры с Грузией, Украиной и Молдавией говорят сами за себя. Что-то кардинально изменить в этих странах достаточно сложно», — заявил он.

В свою очередь, старший научный сотрудник Лаборатории анализа международных проблем МГИМО Максим Сучков указывает ещё на эту стратегическую ошибку российских властей — постсоветским пространством занимались по остаточному принципу. По его словам, этим направлением в большей, чем Министерство иностранных дел, степени занималась Администрация президента и воспринимала его как продолжение внутрироссийской политики.

«США — это не обычное государство, это неформальная всепроникающая империя современного мира. Если где-то образуется вакуум, то приходят США и заполняют его, что и произошло с постсоветским пространством: в те пустые дыры, которые образовались, с разной степенью скорости пришли Соединённые Штаты — и в Грузию, и в Молдавию, и на Украину. Сейчас об этом меньше говорится на фоне этих республик, но вообще у США есть стратегия в отношении и республик Средней Азии, рано или поздно вакуум, который там образуется, тоже, я думаю, будет заполнен Соединёнными Штатами», — предупреждает Гарбузов.

Ещё в 1990-х годах американцы предлагали странам Центральной Азии участие в различных проектах, предусматривавших в частности создание транспортного коридора «Новый шёлковый путь» с Южной Азией, а также рассматривавших Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан и Туркменистан как часть мусульманского мира (концепции «Большая Центральная Азия» и «Большой Ближний Восток»). Тогда американцы делали акцент на создании альтернативной энергетической и транспортной инфраструктуры в регионе, чтобы ослабить зависимость молодых независимых республик от России. В 2014 году, когда активная фаза военной операции в Афганистане завершилась, интерес Вашингтона к расположенной рядом Центральной Азии снизился, но в конце 2015-го Обама предложил формат «Центральная Азия плюс США» (С5+1), где страны могли вести прямые переговоры без участия России и Китая. Стратегия в отношении региона обновляется каждые 5 лет. В документе, принятом в феврале 2020 года, впервые подчёркивается, что Центральная Азия рассматривается американскими властями как геостратегически важный регион вне зависимости от ситуации в Афганистане, России или Китае, и ставка делается на поддержку экономики Центральной Азии. Грозин описал, что получат среднеазиатские «соросята» при президентстве Байдена © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

В новой стратегии Госдепартамента говорится и о том, что США уже сделали для центральноазиатского региона: направили $9 млрд прямой помощи на государственном уровне, $31 млрд частных инвестиций и более $50 млрд в виде кредитов и технической помощи от международных структур с участием США (Всемирного банка, Международного валютного фонда и другие), а также инвестировали более $90 млн в укрепление границ государств, провели обучение военных и пограничников, а школьники, студенты, специалисты и госслужащие из стран региона прошли стажировку или обучение в США.

«К сожалению, Россия в каких-то областях не может конкурировать с США по целому ряду причин. Это серьёзная проблема, которая стоит перед Россией, — удержать своё постсоветское пространство по периметру российских границ, потому что самая главная проблема — это безопасность на границах, а потом уже глобальные проблемы. Эту проблему нужно решать, акцентируя внимание на те государства, где ещё этот вакуум полностью не заполнен Соединёнными Штатами либо соседями с юга, Турция, например, тоже не спит», — подчеркнул Гарбузов.

Что ждать постсоветским странам от президентства Байдена

Эксперты сходятся во мнении, что ожидать каких-либо изменений в российско-американских отношениях в ближайшие годы не стоит, хотя бы потому, что наследие Трампа формировалось ещё администрацией Обамы, где Байден был вице-президентом. В какой-то степени санкционная политика — это единая политика президента-демократа и президента-республиканца, построенная на двухпартийной основе. Трамп нанёс серьёзный удар по двухпартийному консенсусу во всех областях, кроме одной — отношения к России и Китаю. К тому же Конгресс кодифицировал санкции с помощью законов, и теперь отменить их можно только с согласия конгрессменов, а не исполнительной директивой президента. Алексей Пушков: Байден пересмотрит наследие Трампа в худшую для России сторону © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Трамп в этом плане достаточно уникальная личность: это единственный президент в американской истории, который сочетал пророссийскую риторику за небольшим исключением — в общем он всегда пытался наладить отношения, поладить с Путиным — с жёсткой антироссийской политикой, которую не проводил ни один американский президент даже в самые холодные годы холодной войны. Часть российской политической элиты и СМИ до последних дней верили, что Трамп что-то изменит к лучшему, но этого не случилось и уже не случится. Это, может быть, самый главный урок из эпохи Трампа для нас: не стоит создавать себе иллюзии и строить иллюзорный мир, потому что в этом иллюзорном мире теряется реальность. Я думаю, что они были потеряны. Все те немногочисленные встречи наших лидеров не привели ни к каким серьёзным договорённостям, ни устным, ни письменным, ну а к письменным обе стороны были просто-напросто не готовы. В этом плане результат двусторонних отношений по большому счёту нулевой», — констатировал Гарбузов.

Администрацию Байдена, по словам эксперта, стоит рассматривать в частности как результат реванша демократов, изгнания Трампа, осуществлённое с третьей попытки, ведь как только он стал президентом, демократы его активно атаковали и осуществили 2 неудачные попытки — комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера и импичмент, — которые не привели к его уходу из Белого дома, но они достигли цели, формировали и поддерживали соответствующее мнение о Трампе. А вот третья попытка — выборы 2020 года — привела к тому результату, о котором они мечтали ещё в 2016 году.

«Мне не кажется, что новая администрация намеренно будет искать конфронтации. Российско-американские отношения за эти годы растеряли двустороннюю повестку и самоценность. Если продлят СНВ-3, то повестка для двустороннего сотрудничества может закончиться в начале 2021 года. Дальше могут начаться яркие показательные акции, визиты высокопоставленных руководителей на Украину, в Грузию, попытки проявить себя в Нагорно-Карабахском конфликте, какие-то шаги на центральноазиатском направлении»,- предположил Сучков.

По его словам, в Америке звучат мнения, что Байден, поскольку был фактическим куратором Украины в бытность вице-президентом, вернётся, снова сядет во главу стола и будет дальше рулить процессами. Дмитрий Абзалов: После победы Байдена Зеленскому грозит госпереворот © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Но за это время в отношении Украины у американцев и европейцев сформировался синдром усталости, что делать что-то существенное, например, поставлять оружие, американцы сами наелись этих коррупционных и внутриэлитных склоков. Морально, конечно, поддержка будет, и в этом, мне кажется, большая опасность, не столько в материальной поддержке, сколько внутренняя оппозиция в той же Белоруссии или украинское руководство может почувствовать себя более окрылёнными и готовыми к провокациям на российском направлении. Я отсюда вижу угрозу больше, чем со стороны непосредственно администрации», — сказал эксперт.

Для оказания той самой моральной поддержки, как предполагает Сучков, американцы могут вернуть программы «мягкой силы», НКО, которые были подрезаны Трампом.

Что касается Грузии, то здесь первая задача американцев — консолидировать политическое пространство, потому что оно стало очень конфликтным и фрагментированным: с Бидзиной Иванишвили не получилось, с партией Михаила Саакашвили немного отыграли свои позиции, но не до конца. Одним из возможных вариантов действия новой администрации Белого дома эксперт считает вложение средств, но не на президентском уровне, а на уровне средней бюрократии, естественно, с одобрения высших руководителей, может быть, этого будет достаточно, чтобы внутренний раздрай консолидировать, а дальше вопрос, насколько это будет окрыляющим фактором для грузинских коллег. Не исключено, что со стороны постсоветского пространства участится то, что в России будут воспринимать как провокации, на них очень важно правильно отвечать. Арчил Сихарулидзе: Госсекретарь США Помпео напомнит политическим элитам Грузии об интересах Америки в регионе © Sputnik / Vladimir Umikashvili

«Мы потеряли много лет, ничего не сделав, полагаясь на историческую инерцию в отношениях. Отыграть сейчас это нельзя, а что сделать можно — постараться взять инициативу, например и не упустить её, в сфере интеграции, и наполнять её разными смыслами. В этом смысле администрация Байдена — это третий шанс российского руководства на внутреннюю консолидацию. Первым были санкции после присоединения Крыма, вторым — коронавирус. Если мы ожидаем, что отношения с новыми американскими властями будут скверными, и они сфокусируются на укреплении своего лидерства и противостояния с Китаем, то это серьёзный шанс для нас подумать и о ближнем окружении, и о собственном развитии», — заявил Сучков.

Теперь для Москвы главное воспользоваться этим шансом.