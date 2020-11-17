В субботу, 14 ноября, Иран обстрелял боевиков к северо-западу от своей границы. Тегеран не назвал страну, на территории которой находились боевики. Однако предыдущие заявления иранского руководства позволяют предположить, что речь идёт о Нагорном Карабахе

В субботу, 14 ноября, Иран нанёс удар по сопредельному государству.

«Сухопутные силы КСИР сегодня утром (в субботу. — Ред.) обстреляли позиции террористических антиреволюционных группировок по ту сторону северо-западной границы нашей страны», — сообщил Корпус Стражей Исламской революции (КСИР).

Военные Ирана сообщили, что боевикам был нанесён серьёзный ущерб, произведённый артиллерийским огнём. В то же время не уточнялось, на территории какой страны находились позиции неназванной группировки боевиков. Эрдоган идет на Каспий. Что дало Турции карабахское обострение? © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Однако c учётом того, что на северо-западе Иран граничит с Турцией, Арменией и Азербайджаном, выбор территорий, по которым мог быть нанесён удар, невелик.

Почему Нагорный Карабах тревожит Иран

За несколько дней до обстрела СМИ сообщили о попытке прорыва в иранскую провинцию Западный Азербайджан боевиков из Ирака. В результате погибли три иранских пограничника. Нынешний обстрел некоторые СМИ связали с тем нападением.

Однако ирано-иракскую границу скорее можно назвать западной, а не северо-западной. Некоторые армянские Τelegram-каналы прямо связали обстрел с Нагорным Карабахом.

«Очевидно, что речь идёт о террористах, которые были завезены на территорию Нагорного Карабаха Турцией и Азербайджаном для войны против армян Арцаха. После прекращения боевых действий наёмные террористы остались в регионе, представляя угрозу не только для Армении и Арцаха, но и для Ирана», — указывалось в публикации канала «Инфотека 24».

В пользу этой версии может свидетельствовать также и то, что Иран атаковали не только с территории Ирака, но и с территории конфликта в Нагорном Карабахе. 1 октября, спустя несколько дней после начала войны, иранские СМИ сообщили об очередном обстреле Ирана из зоны конфликта.

Три снаряда упали на территории села Парвизханлу района Ходафрин провинции Восточный Азербайджан. В результате был ранен ребёнок и повреждено шесть домов. Это был далеко не первый обстрел. Полтысячи беженцев вернулись в Карабах под защитой миротворцев РФ © РИА Новости, Юрий Стрелец | Перейти в фотобанк

За три дня до этого — 28 сентября — заместитель командующего пограничными войсками Ирана бригадный генерал Касем Резаи предупредил Армению и Азербайджан и о том, чтобы они контролировали свои операции в приграничной с Ираном зоне.

«Мы предупреждаем их (Армению и Азербайджан. — Ред.), что нельзя стрелять в нашу сторону. Два миномётных снаряда по ошибке попали в районы, прилегающие к нашим границам, и мы уведомили их. Мы надеемся, что спокойствие будет восстановлено», — отметил Резаи.

Он также заявил, что стороны конфликта должны решить свои проблемы путём переговоров.

«Конечно, мы отслеживаем их перестрелки, и эти столкновения не пойдут на пользу никому из них, поскольку другие могут злоупотребить ситуацией», — указал генерал.

Спустя почти месяц — 24 октября — военный аналитик из Мальты Бабак Тагвей сообщил, что Иран разместил вдоль границы с Нагорным Карабахом танки Т-72М1 и БМП-2. А за два дня до этого, отметил журналист, иранская армия провела учения в Ширазе.

#BREAKING: Two days ago, #IranianArmy held a military exercise in #Shiraz! This morning, they deployed their T-72M1 Main Battle Tanks & BMP-2 IFVs to NW of #Iran to be stationed all along border with #Artsakh! Is #Iran preparing to create a 5km buffer zone in #NagornoKarabakh?! pic.twitter.com/abyoS1HJTY — Babak Taghvaee — Μπάπακ Τακβαίε — بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) October 24, 2020

​Тагвей был убеждён: Иран готовится к созданию буферной зоны в Нагорном Карабахе.

Через пять дней — 29 октября — СМИ сообщили об усилении ПВО Ирана рядом с зоной конфликта.

«C самого начала нагорнокарабахского конфликта мы разместили лучшие системы ПВО на границах северо-западных провинций и внимательно следим за небом в этом регионе», — заявил иранский бригадный генерал Алиреза Сабахифард.

А ещё позже — 9 ноября — командующий северной зоной противовоздушной обороны Ирана бригадный генерал Али Акбар Аббас Таджаддод заявил, что подразделения быстрого реагирования армии Исламской Республики направлены в северо-западные приграничные районы. Чуть ранее — 7 ноября — второй бригадный генерал иранской армии Али Хаджилу заявил, что бронетанковые части размещены на территориях, граничащих с Азербайджаном и Арменией.

Причина, по которой Иран с озабоченностью и настороженностью обращал внимание на то, что происходит по ту сторону границы, и накапливал силы на границе, заключалась не только в обстрелах.

Опасное соседство

Говоря о «других, которые могут злоупотребить ситуацией» генерал Резаи мог подразумевать не только Турцию, у которой с Ираном давнее противостояние. Да и аналитик Тагвей заявил о возможном создании Ираном буферной зоны в Нагорном Карабахе не просто так.

В четверг 22 октября иранский Telegram-канал IR Aziha показал разрушения в Иране, вызванные обстрелом со стороны зоны конфликта. Ищенко объяснил, какую выгоду России принесет ввод миротворцев в Карабах © REUTERS, Francesco Brembati

«Вместо того чтобы развернуть свои позиции в направлении север–юг, силы Баку развернулись в направлении восток–запад. С другой стороны, Азербайджан отправляет дроны в Иран и разместил такфиристов (террористов. — Ред.) на иранской границе. Не пора ли иранской армии объявить буферную зону в глубине Нагорного Карабаха?» — указывалось в публикации канала.

В среду, 11 ноября, уже после того, как огонь в Нагорном Карабахе прекратился, всё тот же иранский канал опубликовал видео из города Шуша, который перешёл под контроль Азербайджана. На видео человек в камуфляже пел азан — призыв мусульман к молитве.

«Кто-нибудь мог бы подумать, что в один день в иранской мечети Шуши такфиристы будут петь азан без шахада в велаят Али и ещё будут снимать видео для иранцев шиитов», — подписал канал это видео.

А в понедельник, 16 ноября, представитель иранского МИД Саид Хатибзаде заявил, что надеется на то, что исламисты покинули зону конфликта.

«Я надеюсь [что радикалы покинули Нагорный Карабах], поскольку нам об этом говорили», — отметил Хатибзаде.

За несколько дней до этого — в пятницу 13 ноября — официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что боевики ещё остаются в зоне конфликта.

«Боевики, которых перебрасывали в Нагорный Карабах, не исчезли», — отметила Захарова, указав, что в решении об их выводе должны участвовать все стороны, которые стремятся к миру.

О том, что в Нагорном Карабахе на стороне азербайджанских сил воюют боевики-исламисты, заговорили в первые дни конфликта. Так, 6 октября директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что в Карабах перебрасываются боевики из Ближнего Востока. Позже армянским бойцам удалось захватить в плен двух наёмников — Мухраба Мухаммада аль-Шхайира и Юсефа Алабета аль-Хаджи.

Как рассказал Аль-Хаджи, он прибыл в Нагорный Карабах из Сирии. Он описал свой путь в зону конфликта. По словам Аль-Хаджи, около контрольно-пропускного пункта Баб-аль-Салам на сирийско-турецкой границе из сотен потенциальных наёмников были выбраны 500 человек в возрасте от 20 до 40 лет, которым пообещали платить $2 тыс.

После чего завербованные в Сирии боевики без проверки документов на турецкой границе в сопровождении военных отправились в турецкий аэропорт.

Там их, как сообщается, погрузили на азербайджанские и турецкие самолёты и отправили в Азербайджан, где их встречали местные и турецкие военные. Боевиков доставили в воинские части, выдали форму и оружие. По словам Аль-Хаджи, в части помимо него находилось ещё полтысячи сирийцев, которые прибыли воевать в Нагорный Карабах.

Таким образом, Нагорный Карабах превратился в гнездо исламистских боевиков под боком у Ирана и у России.