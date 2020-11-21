Что не так с законом о лишении гражданства Белоруссии?

В четверг, 19 ноября, Палата Представителей парламента приняла во втором чтении законопроект «Об изменении Закона Республики Беларусь «О гражданстве Республики Беларусь», вводящий новые основания для лишения гражданства страны. Нынешние события заставляют задуматься - не будет ли новый закон использован для репрессий против оппозиции?

http://visualrian.ru/search/4/5501787.html

Представлявшая 19 ноября законопроект на заседании Палаты Представителей 23-летняя депутат Мария Василевич, входящая в состав парламентской Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации, разумеется, от подобных трактовок открещивается.

«Я подчеркиваю, что изменения были подготовлены еще весной и ни в коем случае не определены той ситуацией, которая складывается в стране сейчас», — заявила Василевич, например, 16 ноября «Комсомольской правде в Беларуси». Формально, это действительно так. Если заглянуть в карточку законопроекта на сайте Палаты Представителей, там сообщается, что он был внесен представителями Кабинета министров 6 апреля, а в первом чтении принят еще 4 июня этого года.

С другой стороны, разве факт внесения законопроекта весной отменяет его возможности быть примененным в нынешних условиях против оппозиции? Нет. Тем более, между первым и вторым чтением закон мог быть изменен или дополнен.

Нужно внимательно прочитать текст законопроекта, в изначальном и финальном варианте. И вот здесь мы упираемся в удивительный момент. Если на сайте Государственной Думы Российской Федерации или Верховной Рады Украины всегда публикуется не только текст каждого вносимого законопроекта, но и пояснительная записка, и финансовое обоснование, и резолюции каждого из комитетов, то на сайте Палаты Представителей Республики Беларусь не выкладываются даже тексты законопроектов, а только даты, когда их вносят и принимают в первом и втором чтении. Иными словами, никакой прозрачности в процедуре законотворчества в Белоруссии нет.

Поэтому содержание законопроекта приходится изучать только по заявлениям молодой депутатки, которые, увы, производят впечатление однажды заученных и потом прилежно повторяемых слово в слово, из месяца в месяц.

«…Планируется, что это будет распространяться только на тех, кто приобрел гражданство не по рождению. Подобные нормы существуют в законодательстве США, Австрии, Великобритании, Франции», — заявила Василевич 22 апреля информационному агентству БелТА. А вот, для сравнения, ее комментарий 16 ноября «Комсомольской правде в Беларуси»: «Возможность лишения гражданства предусматривается для натурализованных граждан: то есть не белорусов по рождению, а тех, кто приехал в нашу страну и приобрел гражданство… Отмечу, что данная норма есть и в законодательстве других стран — например, США, Франции, Австрии».

Впрочем, ожидать содержательных и каждый раз новых комментариев от молодой девушки, чей бэкграунд представлен прежде всего победой в конкурсе «Мисс Беларусь-2018», было бы несколько наивно. Хотя и удивляет — почему именно 23-летней недавней модели доверено представлять в парламенте закон об изменениях в гражданстве?

Впрочем, если вспомнить, что Василевич до этого неоднократно видели рядом с Александром Лукашенко на крупных мероприятиях, они даже не раз совместно танцевали на публике, многое становится на свои места. Лукашенко явно благоволит к ней. И потому вполне может рассчитывать на ее поддержку в парламенте.

Кстати, это наводит на мысль, что в руководстве страны придают закону о возможности лишения гражданства особое значение, раз доверили его именно Василевич.

http://visualrian.ru/search/3/5930204.html

Но вернемся, собственно, к законопроекту. Изначально он вносился в апреле в контексте упрощения получения белорусского паспорта (например, учащимся в стране иностранцам). На тот момент Лукашенко не имел поводов опасаться массовых протестов внутри страны (выдвижение популярных оппозиционных кандидатов в президенты, а, главное, мобилизация тысяч и тысяч граждан на сбор подписей для них начнется лишь в конце мая), поэтому больше оглядывался на Запад.

Несложно заметить, что Василевич упорно ссылается на опыт западных стран. Заметно, что законопроект скопирован прежде всего с закона, дебатировавшегося в парламенте Франции в 2015 — 2016 годах. Из него перешла и формулировка о том, что гражданства будут лишаться лишь натурализованные граждане страны (дело в том, что международное законодательство — которое для властей Белоруссии пустой звук — а конкретно Конвенция о сокращении безгражданства 1961 года и Европейская конвенция о гражданстве 1997 года запрещают лишать человека единственного гражданства), и о том, что основанием для лишения гражданства будет только решение суда.

При том, что озвученная Василевич формулировка о возможности лишения гражданства «тех, кто уличен в причастности к терроризму и экстремизму или причинит тяжкий вред интересам Беларуси», совершенно очевидно скопирована уже из закона №91-VI от 11 июля 2017 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан», где предусмотрено лишение гражданства «в случаях совершения террористического или экстремистского преступления… либо за причинение иного тяжкого вреда жизненно важным интересам Республики Казахстан».

Однако, почему-то ссылка на передовой казахстанский опыт тогда белорусским властям не понравилась. При том, что уровень подготовки закона производит впечатление работы нерадивого студента над курсовой — кусок скопировал оттуда, кусок отсюда…

http://visualrian.ru/search/1/6261613.html

На самом деле, кстати, на Западе дело обстоит не совсем так. Видимо, Василевич читала какие-то публикации в СМИ или блогах о том, что 9 февраля 2016 года Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции с незначительным перевесом (162 голоса «за» и 148 «против») приняло внесенный правительством пакет поправок в Конституцию, предусматривавший в том числе лишение гражданства за терроризм.

Но, во-первых, если внимательно почитать новости, можно узнать, что речь шла лишь о промежуточном этапе рассмотрения закона. Сначала закон должен пройти через Национальное собрание, потом быть одобренным Сенатом (верхняя палата парламента), потом за него должны проголосовать члены двух палат, затем его подписывает президент — и лишь после этого он считается принятым. Кстати, во многих публикациях цитировалось заявление премьер-министра Мануэля Вальса, сделанное по итогам голосования 9 февраля 2016 года: «Завтра мы проведем еще одно голосование. Я думаю, что поддержка будет еще шире и конституционная реформа будет двигаться вперед».

Во-вторых, что важнее, 30 марта 2016 года президент Франсуа Олланд решил отказаться от попыток внесения поправок в Конституцию, связанных с возможностью лишения французского гражданства, официально заявив: «Я решил закрыть обсуждение реформы».

Позже, кстати, Олланд даже извинялся за внесение этого закона. Процитирую одну из статей, вошедшую в сборник МГИМО «Франция при президенте Эммануэле Макроне: начало пути» (2018 год): «Заявляя в декабре 2016 г. о своём отказе баллотироваться на второй срок, уходящий президент (Олланд. — Авт.) отметил: он сожалеет о том, что выступил с инициативой о лишении гражданства. Это сожаление можно понять: никакой популярности среди правых и правоцентристов эта идея ему не принесла, тогда как удар по репутации в глазах левых был вполне ощутим».

Почему? «Символическую роль в дебатах (вокруг законопроекта. — Авт.) играет тот факт, что лишение гражданства практиковалось во время Второй мировой войны профашистским правительством Виши, — отмечали в феврале 2016 года журналисты. — Аннулированы были паспорта тысяч евреев — выходцев в том числе из Испании, России, Португалии, Польши, натурализовавшихся перед войной во Франции. Эта же мера применялась к борцам движения Сопротивления и сторонникам «Свободной Франции», а в 1940 году… позволила лишить гражданства будущего президента Шарля де Голля».

Если заглянуть в исторические исследования, то можно узнать, что «закон о денатурализации, принятый правительством Виши 23 июля 1940 года, позволил лишать французского гражданства тех, кто получил его в соответствии с либеральным законом 1927 года. В период между 1940 и 1944 гг. денатурализации подверглись 15.145 человек, большинство из них — евреи. Другой закон, от 7 октября 1940 г., отменил декрет, согласно которому в 1870 году были натурализованы все евреи Алжира. Этот закон лишил французского гражданства 110 тысяч человек».

Занималась проверкой и денатурализацией специальная комиссия, созданная правительством Виши. Лишенных французского гражданства евреев затем обычно интернировали в лагеря, а далее депортировали в Третий рейх на расправу…

Как видим, обвиняющие на каждом шагу протестующих в использовании «фашистской коллаборационистской символики» власти Белоруссии сейчас… торжественно приняли закон, заблокированный в самой Франции из-за того, что он слишком уж походил на принятый в 1940 году профашистским коллаборационистским правительством!

Но вернемся к сути нового белорусского закона. Если он действительно состоит лишь из озвученных Василевич формулировок, то под ударом окажутся прежде всего граждане России, получившие за последние годы белорусское гражданство.

Дело в том, что число желающих получить гражданство Белоруссии, в отличие от Франции или США, невелико. 13 ноября Василевич сообщила БЕЛТА, что «ежегодно органы внутренних дел и дипломатическая служба рассматривают около 5,5 тыс. материалов по вопросам гражданства». В свою очередь, 28 мая начальник департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь Алексей Бегун поведал журналистам, что в год белорусское гражданство получают в среднем более 3 тыс. иностранцев. Это крохотные цифры.

Вполне очевидно, что большая часть получивших белорусское гражданство — россияне, которые переезжают в эту страну на жительство или заключают брак с гражданами Белоруссии.

Впрочем, учитывая то, что мы не видели финального текста закона, вполне вероятно, возможности лишения гражданства в нем будут расширены. К примеру, за гражданство другой страны сочтут выданную «карту поляка» или вид на жительство в России.

Что же касается оснований для лишения гражданство, формулировка по «причинение тяжкого вреда интересам Беларуси» выглядит очень расплывчатой. Вот, например, сейчас под арестом сидит врач больницы скорой помощи в Минске, который передал журналистам копию документов об убийстве Романа Бондаренко, где указано 0% промилле в крови. А перед этим Следственный комитет, а за ним и Александр Лукашенко объявили, что Бондаренко был пьяным. Разве это не нанесение «тяжкого вреда»? Как в старом советском анекдоте — кричавшему на Красной площади «Брежнев дурак» дали год за оскорбление главы государства и 10 лет за разглашение государственной тайны.

Наконец, даже терроризм в Белоруссии трактуется крайне своеобразно. Так, 18 ноября КГБ Республики Беларусь опубликовал обновления в «Актуальный список организаций и физических лиц, причастных в террористической деятельности», в который включены создатели Telegram-канала NEXTA и NEXTA Live Степан Путило и Роман Протасевич, как сказано в документе, «обвиняемые по уголовному делу по ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь». При том, что статья 293 — это «Ответственность за массовые беспорядки». Причем тут терроризм?

Так что, хотя закон о лишении белорусского гражданства изначально предназначался под иные нужды, есть основания подозревать, что он может оказаться востребован сейчас и против активистов протестного движения.