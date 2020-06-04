Трое против Лукашенко. Непредсказуемость выборов президента Белоруссии

Впервые за много лет на президентские выборы в Белоруссии выдвинулись кандидаты, имеющие как массовую поддержку в обществе, так и симпатии среди истеблишмента. Все это объясняется тем, что от Лукашенко устали все – и низы, и верхи

Достаточно симптоматичным и явно неприятным сюрпризом для Александра Лукашенко, привыкшего подавлять оппонентов своим рейтингом, оказались опросы, проведенные на двух самых читаемых сайтах Белоруссии — Tut.by и Onliner.by. Соблазны и опасности президентских выборов в Белоруссии. Лукашенко сделал первый шаг © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

На Tut.by опрос был запущен 20 мая, его предварительные итоги были подведены вечером того же дня — из 25 349 проголосовавших 55% отдали голоса за бывшего в 2000-2020 годах председателем правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико (в опросе Tut.by не показываются абсолютные цифры, только проценты), 14,75% — за Светлану Тихановскую (жену арестованного популярного видеоблогера Сергея Тихановского), 13,36% — за бывшего в 2005-2017 годах директором Парка высоких технологий Валерия Цепкало, и лишь 5,55% — за Лукашенко.

С тех пор число проголосовавших на Tut.by выросло в несколько раз (на момент написания статьи до 70 029 голосов), но пропорции в целом те же, разве что сменились занимающие второе и третье места кандидаты — 54,91% за Бабарико, 15,22% за Цепкало, 12,71% за Тихановскую, 6,24% за Лукашенко.

На Onliner.by опрос был запущен утром и закрыт уже днем 26 мая. Итоги — из 33 290 проголосовавших также с огромным отрывом лидирует Бабарико (11 194, или 57,66% голоса), вторым идет Цепкало (5893, или 17,7%), третьей Тихановская (3892, или 11,69%), четвертым кандидат «Против всех» (2135, или 6,41%), и лишь за ними действующий президент (1061, или 3,19%).

​Да, безусловно, голосование в интернете — это лишь голосование в интернете (вспомним злой анекдот «Опрос в интернете показал, что 100% опрошенных пользуются интернетом»), это не аналог полноценного социологического опроса. «Этот опрос нельзя рассматривать как социологическое исследование, поскольку он отражает только мнение проголосовавших пользователей портала», — отмечается в шапке голосования на Tut.by. Бюджетный космос. Белоруссия и Китай строят космическое партнёрство © mp.weixin.qq.com

Но, во-первых, речь идет, напомню, о двух самых популярных во всей Белоруссии новостных интернет-порталах, а не о голосовании в каком-то политическом или городском паблике в соцсетях.

Во-вторых, результаты на них в целом аналогичны, что исключает возможность масштабных накруток голосов.

В-третьих, социологии как таковой в Белоруссии нет с лета 2016 года, когда власти запретили работу единственного независимого института, обладавшего при этом «сеткой» на «земле», — Независимого института социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ). В отличие от НИСЭПИ, у по-прежнему публикующей свои опросы оппозиционной «Белорусской аналитической мастерской» (BAW) такой «сетки» нет, а верить официозным белорусским социологам надо осторожно, с поправкой на официоз.

В-четвертых, что важнее всего, подобные настроения среди образованного среднего класса и молодежи крупных городов (очевидно, что они прежде всего и читают новостные сайты в интернете) подтверждаются и офлайн.

Уже не первый день в Минске и других крупных городах проходят акции по сбору подписей в поддержку независимых кандидатов, и люди выстраиваются во внушительные очереди. Можно оценить, например, фотографии и видеозаписи со сбора подписей 31 марта в Минске рядом с Комаровским рынком. Сотни и сотни людей, обычно столько с трудом собирается на ежегодную акцию объединенной оппозиции 16 марта в День Воли. А ведь люди массово выходят так во всех крупных городах страны.

Притом что все телеканалы либо игнорируют независимых кандидатов, либо поливают их грязью. Теперь уже очевидно, что за десятилетия пребывания Лукашенко у власти население просто запугано: на акциях независимых кандидатов регулярно устраиваются провокации, после чего ОМОН задерживает всех собравшихся, многие получают по 15 суток ареста, а кто-то и уголовное дело, и т.д. Но все же вышло очень много людей! Экономическая диверсификация Белоруссии. Кто может помочь Лукашенко обыграть Россию © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

А вот очередей граждан, выстроившихся на километры по улицам, чтобы сдать подписи за Лукашенко, нигде не видно. Зато в Telegram-каналах уже опубликовано огромное количество слитых документов, из которых видно, как чиновникам спускают разнарядки по сбору подписей среди бюджетников — рабочих госпредприятий, силовиков, педагогов и врачей. Да-да, в разгар пандемии COVID-2019 белорусские чиновники от здравоохранения приоритетно заняты прежде всего формированием штабов по сбору подписей для главного Начальника.

Возникает ощущение, что от Лукашенко в Белоруссии устали. И если не все, то многие хотели бы видеть изменения на государственной вершине. Бессменно находящийся у власти с 1994 года (!) президент, раз за разом изобретающий новые формальные поводы остаться у власти, успел утомить и разочаровать даже большую часть своих поклонников.

В начале нулевых на фоне «белорусского экономического чуда», когда белорусская обувь, молочка и холодильники «Атлант» пользовались в Россией бешеной популярностью, обыватель был готов поддерживать власть, пусть даже та и расправлялась с оппозицией. Но с тех пор утекло много воды, и давно уже выяснилось, что без дешевых нефти и газа из России никакого «белорусского экономического чуда» нет. Белорусская обувь в соседних странах сейчас маркирует районы проживания малообеспеченного населения, поскольку есть отличный выбор и западных, и отечественных качественных товаров.

Есть еще и такой момент — бывший председатель колхоза, возможно, и был «своим» для основной части белорусского электората в 1994 году, но сейчас — уже нет. Лукашенко со своими деревенскими замашками смотрится дичайшим анахронизмом, особенно у образованных избирателей из крупных городов в возрасте от 18 до 35 лет. Многие в Белоруссии считают, что Батька, как любой «красный директор» 1990-х годов, пошедший в политику, абсолютно ничего не понимает ни в мировой, ни во внутренней экономике, и это никак не поправить показательным отчитыванием чиновников перед телекамерами. Правда, Лукашенко имеет огромный просто животнеый инстинкт власти — четко регулирует свое отношение к ближайшим помощникам (которых всегда готов положить на алтарь отечества) и очень тонко чувствует, чего хочет от него простой народ — жёсткости, даже жестокости и непримиримости к чиновникам. При этом, то, что чиновники — плоть от плоти той властной структуры, которую создал сам же Лукашенко, населению невдомек. Да и стороннему наблюдателю трудно отделить образ (колхозного председателя) от реальной личности (президент суверенного государства).

В какой-то момент это стало очевидно даже Лукашенко. 21 апреля 2017 года в ежегодном послании народу и Национальному собранию президент поставил такую титаническую задачу: «Барань, Болбасово и Орша должны быть подняты из руин и пепла». Интересно, что в текстовой расшифровке на сайте президента Белоруссии этих строк нет, однако я ранее не раз отмечал на этом официальном представительстве главы государства правку его речей, вплоть до добавления туда того, что он и не говорил; при этом слова президента про руины в Орше месяц спустя цитировала правительственная газета «Рэспублiка». 75 лет Победе. Как прошёл праздник на Украине, в России и Белоруссии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

13 августа 2018 года официальные телеканалы представили репортажи о поездке Лукашенко в упомянутые населенные пункты Витебской области. Вот репортаж телеканала «Беларусь-1»: «…Речь идет о ключевых представителях отрасли. Заранее подготовленные маршруты на заводах и комбинатах не пригодились. Президент пошел туда, где его совсем не ждали. Сами чиновники вслед за главой государства зашли в каждую дверь и своими глазами увидели… реальные условия, в которых приходится трудиться людям, — сваленные в кучу старые станки, сырые темные цеха с плесенью на ободранных стенах». Это крах мифа о «сохраненном советском производстве» и «заботе о человеке труда», на котором зиждилась практически вся популярность Лукашенко!

Именно тогда Лукашенко и вынужден был сдаться и не просто показательно отправить в отставку правительство, а назначить 18 августа 2018 года премьер-министром Сергея Румаса, которого в 2011 году сам критиковал за приверженность рыночным подходам. Но другого выхода уже не оставалось. Казалось, «последний диктатор Европы» внял голосу разума, начал либерализацию режима и в 2020 году уйдет, а на его место придет кто-то новый. В конце концов, ушел же с поста президента Кубы даже Фидель Кастро!

Но в какой-то момент Лукашенко передумал и отказался уходить, решив держаться за власть до конца, несмотря на заметную усталость от него в обществе. Можно уже сказать, что это стало началом его конца, — от него начали отворачиваться даже вполне лояльные граждане, которым просто надоел неадекват у власти. А ударом колокола по душу действующего президента стала предельно неэффективная и стоившая тысяч жертв борьба с коронавирусом, само существование которого Лукашенко сначала отрицал, а потом рекомендовал лечить банькой, водкой и прогулками на свежем воздухе. Даже тогда, когда ставшую эпицентром эпидемии Витебскую область уже закрыли для въезда и выезда сотрудники МВД, официозные СМИ продолжали лгать и изображать дело так, что в стране все в порядке.

Уже в разгар эпидемии, как писали мне мои респонденты из Белоруссии, в стране продолжали работать детские сады и школы, был устроен помпезный парад без всяких средств защиты у военнослужащих и зрителей… В этом проявилась какая-то маниакальная зависть в Москве, отменившей традиционный парад ради сохранения здоровья людей. И раз там вводят карантин, в Белоруссии решили подчеркнуто отрицать его целесообразность). Блеск и нищета Лукашенко © AP, Sergei Grits

Впервые за очень много лет на выборы пошли не главы оппозиционных радикальных партий, а люди, которые, собственно, и творили «белорусское экономическое чудо» при Лукашенко. Например, Валерий Цепкало в 2005 году пролоббировал и возглавил Парк высоких технологий, особую экономическую зону для IT-компаний, которые едва ли не единственные — помимо обработки и продажи за рубеж вымогаемой у России дешевой нефти — обеспечивают приток валюты для поддержания на плаву белорусской экономики.

Это значит, что уже в рядах истеблишмента началось волнение, многие хотят смены главы государства на более молодого, современного и адекватного человека. Тем более на фоне обнищания огромной части населения, бунт которой может смести всех и вся.

«Свыше четверти века… в стране утверждались семейные, неофеодальные отношения с возможностью проявления различных форм капризности, бесцеремонности и грубости по отношению к тем, кто стоит ниже в социальной лестнице, — говорилось в манифесте, с публикацией которого 8 мая Цепкало выдвинулся в президенты. — В стране сформировалась модель, при которой возвышение одних происходило не путем индивидуального развития и личностного роста, а за счет «опущения» и унижения других, лишения их гордости и человеческого достоинства. Происходила последовательная изоляция энергичных личностей либо их выдавливание из страны. Предприниматель был криминализирован, а гражданин «стерилизован». В результате сформировалось общество, лишенное искр творчества, смелости, дерзновения. Результаты этого мы хорошо видим. Экономика потеряла конкурентоспособность, а общество — способность к развитию».

Как говорит создатель и директор (в 2005-2017 годах) Парка высоких технологий, «из страны с самым высоким потенциалом в Восточной Европе мы превратились во второе по бедности государство на европейском континенте», и констатирует: «Самая большая угроза для Беларуси — это неэффективная экономика, архаичная система управления, бедность. Давно пора отказаться от изжившей себя системы управления, при которой весь народ каждый день смотрит на настроение одного человека». Удача Лукашенко. Как Белоруссия лавирует в нефтяном кризисе © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

Как «творец белорусского IT-чуда» Цепкало имеет неплохую поддержку в белорусском обществе, прежде всего среди молодой образованной его части, которая связывает с ним перспективы рывка в будущее в плане высоких технологий, что повлечет и рост доходов. Кроме того, как первый заместитель министра иностранных дел в 1994-1997 годах, а затем в 1997-2002 годах посол Белоруссии в США и Мексике (по совместительству), бывший глава Парка высоких технологий обладает хорошими контактами и реноме за рубежом. Неудивительно, что он сейчас — один из лидеров президентской гонки.

Правда, посмотрев выступления Цепкало, складывается ощущение, что у него отсутствует харизма, необходимая для успеха на выборах, а его речь чрезмерно занудно-поучительна, напоминая скорее выступление профессора на лекции. Поэтому-то его поддержка в интернет-опросах и не поднимается выше 15-17%.

Еще один лидер гонки — Виктор Бабарико, с 2000 года занимавший пост главы правления Белгазпромбанка, пятого по величине активов банка Белоруссии. С этого поста — и вообще из банка — он ушел лишь 12 мая этого года, после выдвижения в президенты.

Помимо лидерства в интернет-голосованиях, именно Бабарико удалось привлечь больше всего людей в свою инициативную группу — только за первую неделю кампании в нее записалось 10 тыс. человек, тогда как Лукашенко со всем админресурсом привлек 11 тыс. Для сравнения: на ту же дату инициативная группа Цепкало насчитывала 555 человек.

И облик, и манера говорить у Бабарико иная, нежели у айтишника Цепкало, — это такой «барин-либерал», очень вальяжный, хотя и подчеркнуто просто одетый.

Причин лидерства Бабарико много. Попробую выделить основные.

Во-первых, из всех оппозиционных кандидатов бывший глава Белгазпромбанка богаче всех, а также имеет много знакомых с аналогичным уровнем дохода, поэтому может без особых потерь вложить в свою избирательную кампанию больше всего денег.

Во-вторых, Бабарико давно уже зарабатывал публичный имидж в СМИ, годами умело создавая для себя реноме мецената, щедрого покровителя искусств.

В-третьих, потому что в глазах избирателей Бабарико не просто богач, а человек, вхожий в кабинеты высшей власти, который там «свой», а поэтому сможет «договориться», и которому могут реально эту власть отдать без крови.

«Возможно, для белорусской номенклатуры такой человек, как Бабарико, богатый, с домом, который даже по дроздовским меркам (речь об элитном коттеджном поселке Дрозды в Минске, где участки под строительство выделялись в 2000-е годы только представителям правящей верхушки страны. — Авт.) является не маленьким, может стать приемлемой фигурой», — отметил 1 июня координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

Снимок особняка Бабарико в деревне Мочаны под Минском недавно опубликовал Tut.by. Действительно впечатляет.

Наконец, третий лидер гонки — видеоблогер Сергей Тихановский, создавший в марте 2019 года YouTube-канал «Страна возможностей» (отсылка к популярному лозунгу белорусских властей), на который за год подписалось более 200 тыс. человек. В условиях, когда в стране попросту отсутствуют независимые от Лукашенко телеканалы (исключение разве что вещающий из Варшавы спутниковый Belsat), людям просто негде сообщить о своих бедах, потому что официозная пропаганда подобные жалобы блокирует.

Рассказывая о реальной, далеко не похожей на официальную картину из телевизора, жизни в стране, Тихановский приобрел огромную поддержку среди простых граждан Белоруссии. И именно после задержания этого популярного видеоблогера 29 мая в Гродно на акции протеста в разных городах страны вышли тысячи людей.

Поскольку из-за оперативно заведенного на оппозиционного видеоблогера уголовного дела сам он не может выдвигаться в президенты, то официально выдвинулась его жена.

Тихановский — пожалуй, самая «темная лошадка» этих выборов, поскольку это по сути «человек без биографии», который выскочил в политическую жизнь буквально как чертик из табакерки, обладая при этом самой массовой поддержкой улицы. И электоральная ниша — это ниша популиста, в которой когда-то был популярен Лукашенко, обычные жители городов и сел, разозленные на чиновников и плохую жизнь.