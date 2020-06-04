Трое против Лукашенко. Непредсказуемость выборов президента Белоруссии

Достаточно симптоматичным и явно неприятным сюрпризом для Александра Лукашенко, привыкшего подавлять оппонентов своим рейтингом, оказались опросы, проведенные на двух самых читаемых сайтах Белоруссии — Tut.by и Onliner.by.
На Tut.by опрос был запущен 20 мая, его предварительные итоги были подведены вечером того же дня — из 25 349 проголосовавших 55% отдали голоса за бывшего в 2000-2020 годах председателем правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико (в опросе Tut.by не показываются абсолютные цифры, только проценты), 14,75% — за Светлану Тихановскую (жену арестованного популярного видеоблогера Сергея Тихановского), 13,36% — за бывшего в 2005-2017 годах директором Парка высоких технологий Валерия Цепкало, и лишь 5,55% — за Лукашенко.
С тех пор число проголосовавших на Tut.by выросло в несколько раз (на момент написания статьи до 70 029 голосов), но пропорции в целом те же, разве что сменились занимающие второе и третье места кандидаты — 54,91% за Бабарико, 15,22% за Цепкало, 12,71% за Тихановскую, 6,24% за Лукашенко.
На Onliner.by опрос был запущен утром и закрыт уже днем 26 мая. Итоги — из 33 290 проголосовавших также с огромным отрывом лидирует Бабарико (11 194, или 57,66% голоса), вторым идет Цепкало (5893, или 17,7%), третьей Тихановская (3892, или 11,69%), четвертым кандидат «Против всех» (2135, или 6,41%), и лишь за ними действующий президент (1061, или 3,19%).
Победу в нашем онлайн-баттле одержал Виктор Бабарикоhttps://t.co/YvCvIitp1F pic.twitter.com/vrrLTrXffd— Onliner (@OnlinerBY) May 26, 2020
Да, безусловно, голосование в интернете — это лишь голосование в интернете (вспомним злой анекдот «Опрос в интернете показал, что 100% опрошенных пользуются интернетом»), это не аналог полноценного социологического опроса. «Этот опрос нельзя рассматривать как социологическое исследование, поскольку он отражает только мнение проголосовавших пользователей портала», — отмечается в шапке голосования на Tut.by.
Но, во-первых, речь идет, напомню, о двух самых популярных во всей Белоруссии новостных интернет-порталах, а не о голосовании в каком-то политическом или городском паблике в соцсетях.
Во-вторых, результаты на них в целом аналогичны, что исключает возможность масштабных накруток голосов.
В-третьих, социологии как таковой в Белоруссии нет с лета 2016 года, когда власти запретили работу единственного независимого института, обладавшего при этом «сеткой» на «земле», — Независимого института социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ). В отличие от НИСЭПИ, у по-прежнему публикующей свои опросы оппозиционной «Белорусской аналитической мастерской» (BAW) такой «сетки» нет, а верить официозным белорусским социологам надо осторожно, с поправкой на официоз.
В-четвертых, что важнее всего, подобные настроения среди образованного среднего класса и молодежи крупных городов (очевидно, что они прежде всего и читают новостные сайты в интернете) подтверждаются и офлайн.
Уже не первый день в Минске и других крупных городах проходят акции по сбору подписей в поддержку независимых кандидатов, и люди выстраиваются во внушительные очереди. Можно оценить, например, фотографии и видеозаписи со сбора подписей 31 марта в Минске рядом с Комаровским рынком. Сотни и сотни людей, обычно столько с трудом собирается на ежегодную акцию объединенной оппозиции 16 марта в День Воли. А ведь люди массово выходят так во всех крупных городах страны.
Притом что все телеканалы либо игнорируют независимых кандидатов, либо поливают их грязью. Теперь уже очевидно, что за десятилетия пребывания Лукашенко у власти население просто запугано: на акциях независимых кандидатов регулярно устраиваются провокации, после чего ОМОН задерживает всех собравшихся, многие получают по 15 суток ареста, а кто-то и уголовное дело, и т.д. Но все же вышло очень много людей!
А вот очередей граждан, выстроившихся на километры по улицам, чтобы сдать подписи за Лукашенко, нигде не видно. Зато в Telegram-каналах уже опубликовано огромное количество слитых документов, из которых видно, как чиновникам спускают разнарядки по сбору подписей среди бюджетников — рабочих госпредприятий, силовиков, педагогов и врачей. Да-да, в разгар пандемии COVID-2019 белорусские чиновники от здравоохранения приоритетно заняты прежде всего формированием штабов по сбору подписей для главного Начальника.
Возникает ощущение, что от Лукашенко в Белоруссии устали. И если не все, то многие хотели бы видеть изменения на государственной вершине. Бессменно находящийся у власти с 1994 года (!) президент, раз за разом изобретающий новые формальные поводы остаться у власти, успел утомить и разочаровать даже большую часть своих поклонников.
В начале нулевых на фоне «белорусского экономического чуда», когда белорусская обувь, молочка и холодильники «Атлант» пользовались в Россией бешеной популярностью, обыватель был готов поддерживать власть, пусть даже та и расправлялась с оппозицией. Но с тех пор утекло много воды, и давно уже выяснилось, что без дешевых нефти и газа из России никакого «белорусского экономического чуда» нет. Белорусская обувь в соседних странах сейчас маркирует районы проживания малообеспеченного населения, поскольку есть отличный выбор и западных, и отечественных качественных товаров.
Есть еще и такой момент — бывший председатель колхоза, возможно, и был «своим» для основной части белорусского электората в 1994 году, но сейчас — уже нет. Лукашенко со своими деревенскими замашками смотрится дичайшим анахронизмом, особенно у образованных избирателей из крупных городов в возрасте от 18 до 35 лет. Многие в Белоруссии считают, что Батька, как любой «красный директор» 1990-х годов, пошедший в политику, абсолютно ничего не понимает ни в мировой, ни во внутренней экономике, и это никак не поправить показательным отчитыванием чиновников перед телекамерами. Правда, Лукашенко имеет огромный просто животнеый инстинкт власти — четко регулирует свое отношение к ближайшим помощникам (которых всегда готов положить на алтарь отечества) и очень тонко чувствует, чего хочет от него простой народ — жёсткости, даже жестокости и непримиримости к чиновникам. При этом, то, что чиновники — плоть от плоти той властной структуры, которую создал сам же Лукашенко, населению невдомек. Да и стороннему наблюдателю трудно отделить образ (колхозного председателя) от реальной личности (президент суверенного государства).
В какой-то момент это стало очевидно даже Лукашенко. 21 апреля 2017 года в ежегодном послании народу и Национальному собранию президент поставил такую титаническую задачу: «Барань, Болбасово и Орша должны быть подняты из руин и пепла». Интересно, что в текстовой расшифровке на сайте президента Белоруссии этих строк нет, однако я ранее не раз отмечал на этом официальном представительстве главы государства правку его речей, вплоть до добавления туда того, что он и не говорил; при этом слова президента про руины в Орше месяц спустя цитировала правительственная газета «Рэспублiка».
13 августа 2018 года официальные телеканалы представили репортажи о поездке Лукашенко в упомянутые населенные пункты Витебской области. Вот репортаж телеканала «Беларусь-1»: «…Речь идет о ключевых представителях отрасли. Заранее подготовленные маршруты на заводах и комбинатах не пригодились. Президент пошел туда, где его совсем не ждали. Сами чиновники вслед за главой государства зашли в каждую дверь и своими глазами увидели… реальные условия, в которых приходится трудиться людям, — сваленные в кучу старые станки, сырые темные цеха с плесенью на ободранных стенах». Это крах мифа о «сохраненном советском производстве» и «заботе о человеке труда», на котором зиждилась практически вся популярность Лукашенко!
Именно тогда Лукашенко и вынужден был сдаться и не просто показательно отправить в отставку правительство, а назначить 18 августа 2018 года премьер-министром Сергея Румаса, которого в 2011 году сам критиковал за приверженность рыночным подходам. Но другого выхода уже не оставалось. Казалось, «последний диктатор Европы» внял голосу разума, начал либерализацию режима и в 2020 году уйдет, а на его место придет кто-то новый. В конце концов, ушел же с поста президента Кубы даже Фидель Кастро!
Но в какой-то момент Лукашенко передумал и отказался уходить, решив держаться за власть до конца, несмотря на заметную усталость от него в обществе. Можно уже сказать, что это стало началом его конца, — от него начали отворачиваться даже вполне лояльные граждане, которым просто надоел неадекват у власти. А ударом колокола по душу действующего президента стала предельно неэффективная и стоившая тысяч жертв борьба с коронавирусом, само существование которого Лукашенко сначала отрицал, а потом рекомендовал лечить банькой, водкой и прогулками на свежем воздухе. Даже тогда, когда ставшую эпицентром эпидемии Витебскую область уже закрыли для въезда и выезда сотрудники МВД, официозные СМИ продолжали лгать и изображать дело так, что в стране все в порядке.
Уже в разгар эпидемии, как писали мне мои респонденты из Белоруссии, в стране продолжали работать детские сады и школы, был устроен помпезный парад без всяких средств защиты у военнослужащих и зрителей… В этом проявилась какая-то маниакальная зависть в Москве, отменившей традиционный парад ради сохранения здоровья людей. И раз там вводят карантин, в Белоруссии решили подчеркнуто отрицать его целесообразность).
Впервые за очень много лет на выборы пошли не главы оппозиционных радикальных партий, а люди, которые, собственно, и творили «белорусское экономическое чудо» при Лукашенко. Например, Валерий Цепкало в 2005 году пролоббировал и возглавил Парк высоких технологий, особую экономическую зону для IT-компаний, которые едва ли не единственные — помимо обработки и продажи за рубеж вымогаемой у России дешевой нефти — обеспечивают приток валюты для поддержания на плаву белорусской экономики.
Это значит, что уже в рядах истеблишмента началось волнение, многие хотят смены главы государства на более молодого, современного и адекватного человека. Тем более на фоне обнищания огромной части населения, бунт которой может смести всех и вся.
«Свыше четверти века… в стране утверждались семейные, неофеодальные отношения с возможностью проявления различных форм капризности, бесцеремонности и грубости по отношению к тем, кто стоит ниже в социальной лестнице, — говорилось в манифесте, с публикацией которого 8 мая Цепкало выдвинулся в президенты. — В стране сформировалась модель, при которой возвышение одних происходило не путем индивидуального развития и личностного роста, а за счет «опущения» и унижения других, лишения их гордости и человеческого достоинства. Происходила последовательная изоляция энергичных личностей либо их выдавливание из страны. Предприниматель был криминализирован, а гражданин «стерилизован». В результате сформировалось общество, лишенное искр творчества, смелости, дерзновения. Результаты этого мы хорошо видим. Экономика потеряла конкурентоспособность, а общество — способность к развитию».
Как говорит создатель и директор (в 2005-2017 годах) Парка высоких технологий, «из страны с самым высоким потенциалом в Восточной Европе мы превратились во второе по бедности государство на европейском континенте», и констатирует: «Самая большая угроза для Беларуси — это неэффективная экономика, архаичная система управления, бедность. Давно пора отказаться от изжившей себя системы управления, при которой весь народ каждый день смотрит на настроение одного человека».
Как «творец белорусского IT-чуда» Цепкало имеет неплохую поддержку в белорусском обществе, прежде всего среди молодой образованной его части, которая связывает с ним перспективы рывка в будущее в плане высоких технологий, что повлечет и рост доходов. Кроме того, как первый заместитель министра иностранных дел в 1994-1997 годах, а затем в 1997-2002 годах посол Белоруссии в США и Мексике (по совместительству), бывший глава Парка высоких технологий обладает хорошими контактами и реноме за рубежом. Неудивительно, что он сейчас — один из лидеров президентской гонки.
Правда, посмотрев выступления Цепкало, складывается ощущение, что у него отсутствует харизма, необходимая для успеха на выборах, а его речь чрезмерно занудно-поучительна, напоминая скорее выступление профессора на лекции. Поэтому-то его поддержка в интернет-опросах и не поднимается выше 15-17%.
Еще один лидер гонки — Виктор Бабарико, с 2000 года занимавший пост главы правления Белгазпромбанка, пятого по величине активов банка Белоруссии. С этого поста — и вообще из банка — он ушел лишь 12 мая этого года, после выдвижения в президенты.
Помимо лидерства в интернет-голосованиях, именно Бабарико удалось привлечь больше всего людей в свою инициативную группу — только за первую неделю кампании в нее записалось 10 тыс. человек, тогда как Лукашенко со всем админресурсом привлек 11 тыс. Для сравнения: на ту же дату инициативная группа Цепкало насчитывала 555 человек.
И облик, и манера говорить у Бабарико иная, нежели у айтишника Цепкало, — это такой «барин-либерал», очень вальяжный, хотя и подчеркнуто просто одетый.
Причин лидерства Бабарико много. Попробую выделить основные.
Во-первых, из всех оппозиционных кандидатов бывший глава Белгазпромбанка богаче всех, а также имеет много знакомых с аналогичным уровнем дохода, поэтому может без особых потерь вложить в свою избирательную кампанию больше всего денег.
Во-вторых, Бабарико давно уже зарабатывал публичный имидж в СМИ, годами умело создавая для себя реноме мецената, щедрого покровителя искусств.
В-третьих, потому что в глазах избирателей Бабарико не просто богач, а человек, вхожий в кабинеты высшей власти, который там «свой», а поэтому сможет «договориться», и которому могут реально эту власть отдать без крови.
«Возможно, для белорусской номенклатуры такой человек, как Бабарико, богатый, с домом, который даже по дроздовским меркам (речь об элитном коттеджном поселке Дрозды в Минске, где участки под строительство выделялись в 2000-е годы только представителям правящей верхушки страны. — Авт.) является не маленьким, может стать приемлемой фигурой», — отметил 1 июня координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.
Снимок особняка Бабарико в деревне Мочаны под Минском недавно опубликовал Tut.by. Действительно впечатляет.
Наконец, третий лидер гонки — видеоблогер Сергей Тихановский, создавший в марте 2019 года YouTube-канал «Страна возможностей» (отсылка к популярному лозунгу белорусских властей), на который за год подписалось более 200 тыс. человек. В условиях, когда в стране попросту отсутствуют независимые от Лукашенко телеканалы (исключение разве что вещающий из Варшавы спутниковый Belsat), людям просто негде сообщить о своих бедах, потому что официозная пропаганда подобные жалобы блокирует.
Рассказывая о реальной, далеко не похожей на официальную картину из телевизора, жизни в стране, Тихановский приобрел огромную поддержку среди простых граждан Белоруссии. И именно после задержания этого популярного видеоблогера 29 мая в Гродно на акции протеста в разных городах страны вышли тысячи людей.
Поскольку из-за оперативно заведенного на оппозиционного видеоблогера уголовного дела сам он не может выдвигаться в президенты, то официально выдвинулась его жена.
Тихановский — пожалуй, самая «темная лошадка» этих выборов, поскольку это по сути «человек без биографии», который выскочил в политическую жизнь буквально как чертик из табакерки, обладая при этом самой массовой поддержкой улицы. И электоральная ниша — это ниша популиста, в которой когда-то был популярен Лукашенко, обычные жители городов и сел, разозленные на чиновников и плохую жизнь.