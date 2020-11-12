Продолжаем анализировать результаты выборов в областные советы, которые Центральная избирательная комиссия Украины неспешно публикует на своём сайте. На 11 ноября опубликованы данные только по 16 из 22 облсоветов. Один из регионов, по которому имеются достаточно полные данные, – Ивано-Франковщина

Ивано-Франковская область отличается от соседней Львовской большей идеологической цельностью и явным присутствием интересов Игоря Коломойского (курорт «Буковель» и нефтеперерабатывающие заводы в Надворной и Калуше).

Активность избирателей области составила 37,3%, что примерно соответствует общенациональному показателю (36,9%). Это позволяет предположить, что особенно масштабных «вбросов» в области не было. На президентских выборах 2019 года явка тоже была вполне средней (60% при 62% по стране).

В выборах областного совета принимали участие 13 политических партий, смогли преодолеть 5%-ный барьер шесть из них. В общем, в регионе, на удивление, политическая конкуренция весьма развита.

Результаты партий следующие:

— «Свобода» получила 19,4%, что вылилось в 18 мест.

На прошлогодних парламентских выборах эта партия (точнее — блок партий, представлявших большинство националистических сил) заняла пятое место с результатом 8,4%. В абсолютных цифрах партия получила почти вдвое больше голосов. Кстати, результаты выборов 2014 года были примерно такими же — 8,8%.

Судя по всему, «Свобода» всё более движется в сторону чисто регионального проекта. Кстати, ряд экспертов ещё в начале подъёма интереса к этой политической партии отмечали, что она могла бы быть особенно эффективной именно как партия, отстаивающая специфические интересы Галичины. Однако идеологическая зашоренность и неожиданный успех на выборах 2012 года не дали пойти в этом направлении.

— «Европейская солидарность» — 17,2%, 17 мест.

На прошлых выборах ЕС получила 11,9%. В абсолютных числах количество избирателей партии тоже выросло, хотя и не так существенно, как процент.

— «За будущее» — 16,3%, 16 мест.

Партия, как известно, ассоциируется с Игорем Коломойским, а он, как указано выше, имеет интерес в регионе. Кстати, в области ни одного народного депутата от партии нет. Что совершенно не помешало ей выступить достаточно успешно.

— «Батькивщина» — 14,8%, 14 мест.

В прошлом году партия заняла второе место с 14,7%, правда, в абсолютных цифрах она тогда получила заметно больше. Тем не менее, Юлию Тимошенко пока рано списывать со счетов. Свои позиции в Западной и Центральной Украине она пока удерживает.

— «Платформа громад» («Платформа общин») — 10,4%, 10 мест.

Это персональный политический проект предпринимателя Олега Гончарука, который был губернатором области в 2014-19 годах. Проект, как легко понять, правый и промайданный, но сам Гончарук, очевидно, не поделил с Петром Порошенко армовир. Тем не менее, этот политик в регионе популярен (области вообще везёт на популярных глав областной администрации).

— «Слуга народа» — 9%, 9 мест.

Понятно, что с результатом прошлого года сравнивать нечего, даже несмотря на сравнительно низкий уровень поддержки партии в Галичине (тогда было почти 34% голосов). Тем не менее, сейчас партия в облсовет прошла.

Кроме того, в выборах участвовали менее удачливые партии:

— «Голос» — 3,8% (в прошлом году — 13,3%);

— УДАР В. Кличко — 3,6%;

— Украинская галицкая партия — 2,1%;

— «Сила и честь» — 1,6%;

— «Победа Пальчевского» (это киевский региональный проект) — 0,9%;

— «Пропозиция» — 0,6%;

— «Наш край» — 0,3%.

Особенность Галичины в целом состоит в том, что местный избиратель видит защиту интересов региона в расширении его влияния на всю страну. Поэтому сугубо региональные проекты — «Свобода», «Голос», УГП и др. — пытаются в первую очередь попасть в центральные органы власти. Когда речь идёт о выборах, им удаётся обычно раз показать свою полезность для решения вопросов общенациональной повестки дня, но… Очень скоро оказывается, что это чисто региональные проекты, которые за пределами Галичины могут быть интересны только узкому кругу «идейных галичан», которых коренные галичане украинцами не считают.

И больше чем на одну каденцию их не хватает.

Будут ли националистические проекты выражать интересы региона, сказать сложно. Кажется, они на это не способны просто по своим идеологическим характеристикам. Они скорее откажутся от Украины в нынешних границах, чем согласятся на её регионализацию.

Интересно будет и угадать формат будущей коалиции в облсовете. Она может быть идеологической — на основе «Свободы» и ЕС (это уже 35 мандатов, притом что для большинства — 43) или «приватовской»: в 2012 году Коломойский реализовывал свои интересы через «Свободу», несмотря на весь её антисемитизм, а сейчас «Свобода» и «За будущее» набирают 34 мандата.