Украина продолжает бить рекорды по коронавирусу. Больницы переполнены, медперсонала не хватает, пациентов размещают в коридорах. Инфекция не щадит ни простых людей, ни политиков. Не удалось избежать COVID-19 и президенту страны Владимиру Зеленскому. Издание Украина.ру разбиралось, кто из украинских политиков заболел и как они себя чувствуют

Президент Зеленский



Зеленский подхватил коронавирус Владимира Зеленского коронавирус диагностировали 9 ноября. Сам Зеленский рассказал, что из симптомов коронавируса у него есть лишь повышенная температура — 37,5.

«Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!» — написал сам заболевший в Facebook.

Глава государства самоизолировался и исполняет обязанности президента дистанционно.

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в комментарии "Украинской правде" заявила, что сейчас президент, несмотря на невысокую температуру, бодр и в хорошем настроении.

«Он будет работать из дома, где будет находиться в изолированном помещении. Он будет следить за здоровьем и находиться под наблюдением врачей. Мы надеемся на скорейшее выздоровление и на легкую форму протекания болезни», — сказала Мендель.

С самой Мендель приключился досадный инцидент. Сразу же после новости о болезни Зеленского его пресс-секретарь отрапортовала в Facebook: "К сожалению, президент чувствует себя хорошо". Через полчаса она, конечно же, исправила сообщение и заявила, что в посте была техническая ошибка.

«Супругам нужно спать раздельно»: эксперт объяснила болезнь Зеленского © пресс-служба президента Украины Елена Зеленская переболела коронавирусом еще в начале лета. Зеленская заболела коронавирусом 12 июня, вскоре после ослабления карантина. Позже оказалось, что коронавирусом заболел младший сын Зеленских Кирилл. У президента коронавирус тогда не обнаружили.

Сначала Елена Зеленская находилась на амбулаторном лечении, а 16 июня ее госпитализировали в Александровскую больницу столицы с диагнозом внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. 3 июля в Офисе президента сообщили, что первая леди выздоровела.

Офис президента

Одновременно с Зеленским о положительном тесте на короновирус сообщили несколько функционеров Офиса президента.

Заразился коронавирусом руководитель Офиса президента Андрей Ермак. При этом он сообщил, что чувствует себя нормально. По словам Ермака, он намерен изолироваться и продолжать работу.

Замглавы Офиса президента Украины заболела коронавирусом © Yuliya Kovaliv / facebook Юлия Ковалив, ее муж и дети также получили положительные тесты на коронавирус и находятся на самоизоляции. По словам Ковалив, они чувствуют себя удовлетворительно, находятся под наблюдением врача.

Правительство

9 ноября стало известно, что министр финансов Сергей Марченко находится на больничном из-за COVID-19. Сейчас чиновник борется с болезнью, однако о его состоянии пока ничего неизвестно.

Ряд украинских СМИ 9 ноября со ссылкой на собственные источники сообщили, что министр обороны Украины Андрей Таран заразился коронавирусом. Однако в министерстве эту информацию опровергли. Слухи о том, что Таран заразился COVID-19, появились после того, как министр отменил визит в США.

Коронавирус обнаружили и у министра экологии. Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский сообщил о своей болезни 3 ноября. И в подтверждение опубликовал результаты положительного ПЦР-теста COVID-19 на Facebook. Министр находится на самоизоляции и продолжает работать дистанционно.

Соратников Зеленского поймали на грубом нарушении карантина, появилось пикантное фото из Рады © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Алексей Чернышев получил положительный тест 16 октября и отправился на самоизоляцию. Уже 2 ноября вылечившийся министр приступил к работе.

Верховная Рада

В октябре Верховная Рада из-за вспышки коронавируса среди депутатов вынуждена была изменить график пленарных заседаний. По состоянию на 6 октября на больничном с подтвержденным заболеванием находилось 22 нардепа, заболели также несколько сотрудников аппарата парламента.

По словам спикера Рады Дмитрия Разумкова, болезнь подхватили более 60 нардепов, то есть каждый восьмой парламентарий. Первым депутатом, заболевшим COVID-19, был член депутатской группы "Довира" Сергей Шахов. Это произошло еще в начале эпидемии в марте 2020 года.

Не обошел коронавирус и лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко, которая заболела в конце августа. Вначале состояние Тимошенко было тяжелым, поступали противоречивые сведения о том, подключена ли она к аппарату ИВЛ. Однако все обошлось, и 11 сентября политик получила отрицательный тест.

Лечилась Тимошенко на Украине, однако в какой именно больнице, так и осталось тайной.

Порошенко заявил, что его теща умирает от коронавируса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Пётр Порошенко сообщил, что заболел COVID-19. По словам экс-президента, за шесть лет он привык переносить болезни на ногах, однако на этот раз вынужден пойти на самоизоляцию и лечиться дома.

7 октября стало известно, что Порошенко проходит лечение в частной столичной клинике "Оберіг". Накануне жена пятого президента Украины Марина Порошенко заявила, что здоровье ее больного коронавирусом мужа ухудшилось. По данным СМИ, в этой же клинике лечилась и дочь экс-президента, Евгения Порошенко, которая также получила положительный тест на COVID-19.

Палаты в частной клинике оснащены аппаратурой для кислородной поддержки, есть возможность искусственной вентиляции легких, а также предоставляется реанимационное лечение. По данным журналистов, сутки с трехразовым питанием и WI-FI в одноместной палате в "Оберіг" стоят 11,5 тыс. гривен (а это примерно средняя зарплата украинца за месяц). Если палата двухместная, то с каждого пациента будет по 9500 грн/сутки. Это цена без учета медикаментов. Кроме этого необходим депозит на прохождение лечения — 50 тысяч гривен.

13 октября Пётр Порошенко сообщил, что получил отрицательный результат теста на коронавирус и возвращается к работе. После перенесенной болезни Порошенко изменился — в сети обратили внимание на то, что он сильно похудел. Некоторые утверждают, что сейчас Петр Алексеевич выглядит помолодевшим.

Но не обошлось в семье пятого президента без потерь. 10 ноября из-за коронавируса умерла теща Петра Порошенко — 84-летняя Людмила Переведенцева.

Мэры

Из представителей местной власти коронавирус диагностируют и у мэров, и у глав областных государственных администраций.

Заболел короновирусом мэр столицы Виталий Кличко. Но он чувствовал себя хорошо, и дело ограничилось самоизоляцией. Городской головы Тернополя Сергей Надал также переболел коронавирусом. Жена и теща мэра Львова Андрея Садового заболели Covid-19, у самого градоначальника — отрицательный результат тестирования.

Заболел коронавирусом мэр Умани Александр Цебрий, прославившийся тем, что изгонял из города «заразных» хасидов. COVID-19 подхватил и мэр Мариуполя Вадим Бойченко, а также победивший на выборах мэра Белгорода-Днестровского в Одесской области Виталий Граждан.

Кличко поборол коронавирус © Facebook, Віталій Кличко | Facebook, Віталій Кличко | Перейти в фотобанк

Болезнь унесла жизни двух мэров, которые победили на местных выборах.

Градоначальник Новгорода-Северского Олег Бондаренко умер в Черниговской областной больнице, куда его госпитализировали в тяжелом состоянии. Олег Бондаренко руководил городом пять лет. На местных выборах 25 октября он был переизбран на второй срок. От коронавируса умер Анатолий Федорчук — действующий мэр Борисполя (Киевская область) и главный претендент на должность главы Бориспольской ОТО.

Мэр Харькова Геннадий Кернес заболел коронавирусом в сентябре. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу Харькова, где оставался в стабильно тяжелом состоянии. В ночь на 17 сентября городского голову Харькова перевезли самолетом в Берлин, в клинику «Шарите», где был подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких.

Кернес — единственный из известных украинских политиков, которому удалось выехать на лечение за границу. Теперь его лечением занимаются немецкие врачи.

Коронавирус на Украине: с каждым днём всё ближе к медицинской военной сортировке © AP, Evgeniy Maloletka

В горадминистрации Харькова неоднократно опровергали слухи о смерти Кернеса, которые время от времени появляются в информпространстве. Полицейские Харькова даже открыли уголовное производство по факту исчезновения городского головы, но сразу закрыли. 10 ноября известный украинский бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс показал в сети фотографию городского головы Харькова из немецкой клиники «Шарите».

На фото есть надпись с якобы словами Кернеса: "Передаю привет всем харьковчанам. И отдельный привет всем, кто меня потерял". Однако врачей увиденное не порадовало: по фото они констатировали у пациента признаки глубокой полиорганной недостаточности и дают неутешительные прогнозы.