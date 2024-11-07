США пытаются передать Украине 6 миллиардов долларов до возвращения Трампа - Politico - 07.11.2024 Украина.ру
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США пытаются передать Украине 6 миллиардов долларов до возвращения Трампа - Politico
США пытаются передать Украине 6 миллиардов долларов до возвращения Трампа - Politico - 07.11.2024 Украина.ру
США пытаются передать Украине 6 миллиардов долларов до возвращения Трампа - Politico
Администрация президента США Джо Байдена ищет пути срочно направить Украине последний пакет помощи на сумму более шести миллиардов долларов перед возвращением Дональда Трампа в Белый дом, сообщает Politico
2024-11-07T08:26
2024-11-07T08:25
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"Администрация Байдена планирует поспешить с последними более чем шестью миллиардами долларов на помощь безопасности Украины до дня инаугурации, поскольку уходящая команда готовится к прекращению поставок оружия, когда избранный президент Дональд Трамп вступит в должность", - говорится в материале со ссылкой на двух чиновников из администрации Байдена.По данным издания, из оставшейся суммы на помощь Украине 2,1 миллиарда долларов выделено на новые оборонные заказы у подрядчиков из США, а еще 4,3 миллиарда долларов направлено на изъятие имеющихся вооружений со складов.В то же время в материале сказано, что на поставку вооружений обычно уходят месяцы, так что если команда Байдена заявит о новой помощи в ближайшее время, она может не дойти до Киева в полном объеме перед возвращением Трампа.В свою очередь Трамп в ходе предвыборной кампании заявлял, что может вообще прекратить оказание военной помощи Киеву в случае своей победы на выборах. Кроме того, он неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.Бывший посол Украины в Великобритании и экс-глава МИД Украины Вадим Пристайко ранее предположил, что Украине будет труднее вступить в НАТО с приходом к власти администрации республиканца Трампа, чем при Джо Байдене.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
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новости, дональд трамп, украина, джо байден, киев, сша, владимир зеленский, нато
Новости, Дональд Трамп, Украина, Джо Байден, Киев, США, Владимир Зеленский, НАТО

США пытаются передать Украине 6 миллиардов долларов до возвращения Трампа - Politico

08:26 07.11.2024
 
© РИА Новости . Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты разных стран
Денежные купюры и монеты разных стран - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Михаил Кутузов
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Администрация президента США Джо Байдена ищет пути срочно направить Украине последний пакет помощи на сумму более шести миллиардов долларов перед возвращением Дональда Трампа в Белый дом, сообщает Politico
"Администрация Байдена планирует поспешить с последними более чем шестью миллиардами долларов на помощь безопасности Украины до дня инаугурации, поскольку уходящая команда готовится к прекращению поставок оружия, когда избранный президент Дональд Трамп вступит в должность", - говорится в материале со ссылкой на двух чиновников из администрации Байдена.
По данным издания, из оставшейся суммы на помощь Украине 2,1 миллиарда долларов выделено на новые оборонные заказы у подрядчиков из США, а еще 4,3 миллиарда долларов направлено на изъятие имеющихся вооружений со складов.
В то же время в материале сказано, что на поставку вооружений обычно уходят месяцы, так что если команда Байдена заявит о новой помощи в ближайшее время, она может не дойти до Киева в полном объеме перед возвращением Трампа.
В свою очередь Трамп в ходе предвыборной кампании заявлял, что может вообще прекратить оказание военной помощи Киеву в случае своей победы на выборах.
Кроме того, он неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Бывший посол Украины в Великобритании и экс-глава МИД Украины Вадим Пристайко ранее предположил, что Украине будет труднее вступить в НАТО с приходом к власти администрации республиканца Трампа, чем при Джо Байдене.
Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
 
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