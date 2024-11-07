Главное за ночь 7 ноября - 07.11.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 7 ноября
Главное за ночь 7 ноября - 07.11.2024 Украина.ру
Главное за ночь 7 ноября
ВС РФ снова наносили удары по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Харьковской и Черкасской... Украина.ру, 07.11.2024
2024-11-07T08:11
2024-11-07T08:12
россия
киев
новости
вооруженные силы украины
владимир рогов
александр федоров
украина
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ВС РФ снова наносили удары по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Харьковской и Черкасской областях. Помимо этого удар был нанесен по Одессе. В течение всей ночи многочисленные взрывы звучали в Киеве и его различных пригородах.Удары нанесены в пригороде Киева Вышгороде по местам временной дислокации ВСУ, - сообщили в подполье. Кроме того, по данным сопротивления, серия взрывов с сильной детонацией прозвучала в Киеве в районе аэропорта Жуляны, на место выехали "скорые".Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 15 украинских БПЛА, из них 14 – над Воронежской областью и один над Белгородской.О следующих продвижениях на фронте сообщают Два Майора:- на Купянском направлении ВС РФ продолжают наступать в районе н.п. Колесниковка;- на Кураховском направлении к югу от Елизаветовки ВС РФ продолжают вытеснение противника с его позиций. Не останавливается продвижение в направлении Весёлого Гая.Доказательства наркозависимости гауляйтера оккупированной части Запорожской области Федорова найдены в архивах медицинских учреждений Мелитополя и Бердянска, - сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Украинский военный Владимир Николенко, сдавшийся в плен в Курской области, рассказал, что один из командиров его механизированного батальона отправил на убой семь личных составов батальона и сейчас с гордостью командует восьмым.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Украина после потери Селидово мобилизует и женщин? Рожин о новых успехах ВС России и ситуации в ВСУ на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, киев, новости, вооруженные силы украины, владимир рогов, александр федоров, украина
Россия, Киев, Новости, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов, Александр Федоров, Украина

Главное за ночь 7 ноября

08:11 07.11.2024 (обновлено: 08:12 07.11.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодготовка новобранцев 1430 гвардейского полка на Запорожском направлении
Подготовка новобранцев 1430 гвардейского полка на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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ВС РФ снова наносили удары по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Харьковской и Черкасской областях. Помимо этого удар был нанесен по Одессе.
В течение всей ночи многочисленные взрывы звучали в Киеве и его различных пригородах.
Удары нанесены в пригороде Киева Вышгороде по местам временной дислокации ВСУ, - сообщили в подполье. Кроме того, по данным сопротивления, серия взрывов с сильной детонацией прозвучала в Киеве в районе аэропорта Жуляны, на место выехали "скорые".
Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 15 украинских БПЛА, из них 14 – над Воронежской областью и один над Белгородской.

О следующих продвижениях на фронте сообщают Два Майора:
- на Купянском направлении ВС РФ продолжают наступать в районе н.п. Колесниковка;
- на Кураховском направлении к югу от Елизаветовки ВС РФ продолжают вытеснение противника с его позиций. Не останавливается продвижение в направлении Весёлого Гая.
Доказательства наркозависимости гауляйтера оккупированной части Запорожской области Федорова найдены в архивах медицинских учреждений Мелитополя и Бердянска, - сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Украинский военный Владимир Николенко, сдавшийся в плен в Курской области, рассказал, что один из командиров его механизированного батальона отправил на убой семь личных составов батальона и сейчас с гордостью командует восьмым.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Украина после потери Селидово мобилизует и женщин? Рожин о новых успехах ВС России и ситуации в ВСУ на сайте Украина.ру.
 
РоссияКиевНовостиВооруженные силы УкраиныВладимир РоговАлександр ФедоровУкраина
 
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08:11Главное за ночь 7 ноября
08:00"Инкубатор", "рекордсмен", "ископаемое" и "призрак": четыре замечательные станции киевского метрополитена
07:52"Какие-то сумасшедшие": французский политик предложил желающим бить по РФ, самим воевать на Украине
07:30Шольц назвал причину увольнения министра финансов ФРГ
07:15Порошенко* назвал пять красных линий для Украины при Трампе
06:56Как Польша переобулась в прыжке. Трамп уже не "позор" и "протофашист", а "добро для США и поляков"
06:45Путин установил ежемесячную выплату сотрудникам федеральных госорганов в Новороссии и Донбассе
06:43Дмитрий Бавырин: Если Трамп слишком мягко сольет Украину и Зеленского, России придется очень плохо
06:41Преступный проект "Хочу к своим". Как запущенные киевским режимом репрессии становятся для него угрозой
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06:36Алексей Самойлов: Россия вытащит занозу из-под Курска, а леса Брянской области станут могилой для ВСУ
06:00Эксперт: Когда русские танки подойдут к Киеву, ВСУ начнут рассказывать, как "храбро и умело воюют"
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05:15Копылов: Огромные укрепрайоны ВСУ под Днепропетровском будут бесполезны, если их будет некому оборонять
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