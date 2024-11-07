Главное за ночь 7 ноября
08:11 07.11.2024 (обновлено: 08:12 07.11.2024)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодготовка новобранцев 1430 гвардейского полка на Запорожском направлении
ВС РФ снова наносили удары по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Харьковской и Черкасской областях. Помимо этого удар был нанесен по Одессе.
В течение всей ночи многочисленные взрывы звучали в Киеве и его различных пригородах.
Удары нанесены в пригороде Киева Вышгороде по местам временной дислокации ВСУ, - сообщили в подполье. Кроме того, по данным сопротивления, серия взрывов с сильной детонацией прозвучала в Киеве в районе аэропорта Жуляны, на место выехали "скорые".
Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 15 украинских БПЛА, из них 14 – над Воронежской областью и один над Белгородской.
О следующих продвижениях на фронте сообщают Два Майора:
О следующих продвижениях на фронте сообщают Два Майора:
- на Купянском направлении ВС РФ продолжают наступать в районе н.п. Колесниковка;
- на Кураховском направлении к югу от Елизаветовки ВС РФ продолжают вытеснение противника с его позиций. Не останавливается продвижение в направлении Весёлого Гая.
Доказательства наркозависимости гауляйтера оккупированной части Запорожской области Федорова найдены в архивах медицинских учреждений Мелитополя и Бердянска, - сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Украинский военный Владимир Николенко, сдавшийся в плен в Курской области, рассказал, что один из командиров его механизированного батальона отправил на убой семь личных составов батальона и сейчас с гордостью командует восьмым.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Украина после потери Селидово мобилизует и женщин? Рожин о новых успехах ВС России и ситуации в ВСУ на сайте Украина.ру.