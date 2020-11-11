Правительство Украины внесло в Верховную Раду законопроект об интернировании граждан. Это может свидетельствовать о подготовке к войне в Донбассе

В среду, 11 ноября, СМИ сообщили о новом законопроекте, поданном в Верховную Раду украинским правительством. Этот документ касается вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период.

Инициатором законопроекта выступил премьер-министр Денис Шмыгаль. Сам документ внесли в парламент почти неделю назад — в четверг 5 ноября.

Украинские, а затем и российские СМИ связали этот законопроект с россиянами. И неслучайно. Зеленский, атакуй! Как на Украине восприняли договор по Нагорному Карабаху © пресс-служба президента Украины

Что ждёт интернированных

На сайте финансируемого из украинского госбюджета общественного вещания новость о законопроекте Шмыгаля озаглавлена как «Кабмин предлагает «интернировать» россиян, которые прибыли в Украину, в случае угрозы нацбезопасности».

Такой заголовок обоснован, хотя документ касается не одних лишь граждан РФ. В тексте законопроекта прямо указано: он касается граждан страны, «которая угрожает нападением или совершает агрессию против Украины», тех, которые составляют угрозу национальной безопасности Украины в связи с таким нападением или агрессией.

Почти три года тому назад, 18 января 2018 года, Верховная Рада Украины приняла закон, в котором Россия называется страной-агрессором. Таким образом, новый законопроект Шмыгаля в первую очередь касается россиян.

Согласно предлагаемым премьер-министром Украины изменениям в законодательство СБУ обяжут выявлять «представляющих угрозу» граждан «страны-агрессора». После чего СБУ будет докладывать о них Генштабу ВСУ «с целью решения им вопроса об интернировании».

При этом Генштаб ВСУ будет заниматься военнопленными, а что касается интернированных, то забота о них ляжет на плечи центральных органов исполнительной власти, правоохранительных органов и местной власти. Украинская делегация чуть не сорвала выступление крымчан на форуме ОБСЕ © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Так, именно местные администрации по согласованию с центральным органом власти, который формирует государственную политику по вопросам Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, должны будут определить места для принудительного поселения интернированных лиц, заниматься их содержанием в особый период в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

Перемещение военных и интернированных планируют осуществлять силами «Укрзализныци». Сопровождать военнопленных и охранять их в тыловых лагерях будет военная служба правопорядка ВСУ.

МИД Украины обяжут связываться с другими государствами и международными организациями касательно удержания и возвращения военнопленных.

Примечательно, что интернирование, по предложению Шмыгаля, можно проводить только при крайней необходимости. Более того, интернирование можно обжаловать в порядке, предусмотренном законодательством, а срок его действия заканчивается сразу по окончании боевых действий и после принятия указа президента Украины об отмене военного положения или при отсутствии причин, послуживших основанием для интернирования.

Кроме того, законопроект предусматривает выделение денег на интернированных и связанные с ними проблемы.

Но почему Шмыгаль решил озаботиться вопросом интернирования граждан «страны-агрессора» именно сейчас? Что значит для Донбасса приход Байдена © AFP, Angela Weiss

Подготовка к силовому решению?

Ряд СМИ рассматривает законопроект Шмыгаля в контексте реформы Службы безопасности Украины, которая избавляет Службу от не присущих ей функций и, согласно заявлению её начальника Ивана Баканова, делает Службу более подготовленной к «гибридной войне с Россией».

В то же время, судя по поднявшейся в Украине истерии по поводу Нагорного Карабаха, украинскую власть могут толкать к силовому решению конфликта. Издание Украина.ру уже писало о том, какие аргументы для этого используют.

Тем временем в Донбассе ситуация продолжает ухудшаться. Несмотря на перемирие, регион подвергается обстрелам.

«В промежутке с 07:27 до 07:40, то есть за тринадцать минут, по трём расположенным рядом позициям, не считая «плотного стрелкового огня», выпущено: двадцать два выстрела из СПГ, семь восемьдесят вторых мин, два выстрела из гранатомета», — сообщил первый командир батальона «Восток» Александр Ходаковский 6 ноября.

Он задался вопросом, отчего ВС ДНР не могут в полной мере отреагировать на обстрелы украинцев. Чья Шуша? Что общего у ситуации в Нагорном Карабахе и в Донбассе © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«У меня один вопрос: если мы знаем, что Украина воевать полномасштабно не будет, — то почему бы не ответить так, чтобы желание нас обстреливать пропало надолго? А если своей реакцией мы боимся подтолкнуть Украину к переходу в наступление, полагая, что Украина только и ждёт повода, то тогда мы не очень умны: кто ищет только повод — тот его найдёт», — отметил Ходаковский.

Позже он также сообщил о том, что в этот день погиб командир стрелкового батальона 11-го полка, востоковец Андрей Панькин.

За неделю до этого на телеканале «Россия 24» вышел сюжет об учениях «Востока», в котором рассказывалось в том числе и об атаках украинцев, в результате которых гибнут в том числе и мирные люди.

Сегодня же радикалы всё громче требуют наступления в Донбассе. Так, лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий 10 ноября заявил, что тот, кто не боится Кремля, и тот, кто «рассчитывает на собственные силы, собственную армию — тот достигает результата и возвращает собственную землю».

«Это — единственный урок Нагорно-Карабахской войны, который следует заучить наизусть. Если мы на самом деле хотим возвращения собственной земли», — подчеркнул Билецкий.

Но ещё до подписания договора между Арменией, Азербайджаном и Россией многие на Украине заявляли о том, что конфликт в Нагорном Карабахе показал, как нужно действовать в Донбассе.

«Я хочу обратить внимание на то, что нам очень наглядно показали, как следует побеждать на Донбассе вооружённые формирования, оснащённые по принципам 1970-х годов. «Байрактары», сотрудничество с Турцией и Азербайджаном, собственный опыт и возможности — это всё у нас уже есть или может быстро появиться», — отметил, к примеру, украинский журналист Денис Попович.

Судя по тому, что Украина не соблюдает перемирие в Донбассе, а в самой стране всё громче звучат призывы к радикальному решению вопроса с ДНР и ЛНР, законопроект об интернированных может быть подан в Раду Шмыгалем не просто так. В конце концов, он свидетельствует о том, что во власти свыклись с мыслью о неизбежности войны в Донбассе и даже возможном столкновении с Россией.

Примечательно, что даже во времена президентства Петра Порошенко война с Россией присутствовала лишь в пышных и пустых речах политиков. Теперь же готовятся документы на подобный случай. И это заставляет насторожиться.