Исход выборов президента США еще пока не предрешен, но в лагере сторонников Демократической партии уже празднуют победу, а заодно и в лагере их сторонников на Украине, которая фактически стала зависимой от США территорией. Президент Зеленский уже поздравил Байдена с победой

От того, какая администрация будет править в Вашингтоне, зависит не только политика, но и экономика Украины. В США будут определять, какую цену на газ устанавливать для украинской промышленности, кому можно продавать объекты, подлежащее приватизации и с кем наращивать товарооборот.

Если республиканцев в США называют «ненавистниками Китая» (China-haters), то демократов — «ненавистниками России» (Russia-haters). Соответственно, правление Байдена будет означать усиление попыток выдавить российские энергоносители с украинского рынка. По сути, это будет означать бесконтрольный рост цен на газ и нефть до тех пор, пока энергоресурсы не будет выгоднее импортировать из США или через подконтрольные США компании.

Поскольку демократы — известные противники «нефтяного лобби» и сторонники возобновляемой энергетики, США могут сократить добычу нефти, что вызовет рост цен на бензин и прочие нефтепродукты, которые Украина преимущественно импортирует. Для украинской промышленности (вернее, ее остатков) это будет, несомненно, нокаутирующим ударом. Джо Байден торопится занять кресло президента США, Дональд Трамп идет в суд © REUTERS, Shannon Stapleton

Джо Байден также известен, как сторонник «зеленой энергетики». На Украине ее производство пытается монополизировать крупнейший олигарх Ринат Ахметов, следовательно, вполне возможно сотрудничество американской администрации с бизнес-структурами украинского олигарха и на этом поприще. Если президента Трампа можно было «подкупить», закупая в Пенсильвании локомотивы и уголь, то Джо Байдену больше придется по нраву покупка в США дорогих электромобилей и автомобилей с гибридными двигателями. В своих предвыборных заявлениях Байден обещал вложить $300 миллиардов в научные исследования и разработку высоких технологий: от электромобилей до сетей 5G.

В отличие от республиканцев, которые склонны для поддержки своей промышленности проводить политику «дешевого доллара», демократы обычно проводят политику «дорогого доллара». Для Украины и прочих стран это может означать постепенное подорожание американской валюты, усиленное, к тому же, ростом цен на нефть.

В отличие от Трампа, который во всех бедах винит Китай, администрация Байдена, вероятно, ослабит давление на Китай, усилив его на РФ. Как следствие американские производители сельскохозяйственной продукции могут вернуться на рынки Китая. Некоторую часть китайского рынка уже заняли украинские производители зерна, сои и кукурузы. В прошлом году Украина нарастила экспорт зерна в Китай почти на 30% в сравнении с 2018 годом. В этом году Украина еще на 13% увеличила экспорт в Китай. Улучшение отношений США с Китаем будет означать, что этих украинских производителей скорее всего попросят подвинуться с китайского рынка. Джо Байден. Астрологический портрет кандидата в президенты США

Глава украинского аналитического отдела Forex Club Андрей Шевчишин полагает, что на рынке агропродукции усилится конкуренция, и Украина ее не выдержит.

«Теперь США будут пытаться вернуть свои позиции в Китае, и восстановить торговые договоренности, правда учитывая уже продавленные Трампом преференции. Тем не менее, более активная позиция Штатов в торговле с Китаем, особенно в агросекторе, повысит конкуренцию на азиатском направлении. В результате, Украина может лишиться части китайского рынка из-за конкуренции с США, особенно в агросфере. А вот в отношении руды пока нет жестких предпосылок к изменению рыночной конъюнктуры», — говорит Шевчишин.

Беглый украинский экс-депутат и сторонник Трампа Александр Онищенко считает, что победа Байдена будет означать стагнацию для украинской экономики. «Значит не будет мира на Донбасе и Украина будет снова задействована в братоубийственной войне. Значит не видать нам развития в экономике. По прежнему мы будем жить за счёт западных кредитов… Снова Украина будет управляться западом и мы будем орудием в чужой игре», — говорит Онищенко.

С другой стороны, США, вероятно, не столь настойчиво будут ставить палки в колеса сделкам Украины с Китаем, вроде продажи предприятия «Мотор-Сич». Демократы и Джо Байден, скорее всего, продолжат политику экономической глобализации, которой активно противодействовала администрация Трампа, а это будет означать ускорение вывода производственных мощностей в страны с дешевой рабочей силой. Если смартфоны могут собирать дети в хижинах Камбоджи, то почему этого не могут делать на Украине, тем более что расценки на труд практически такие же. Александр Искандарян: Байден – зонтичный лидер для разных групп Демократической партии © Sputnik /Asatur Yesayants

Команда Байдена намерена более активно требовать от Украины проведения неолиберальных реформ и полного выполнения требований МВФ. Это касается и введения рынка земли с возможностью скупать сельскохозяйственные земли для иностранцев. Такой сценарий предполагает постепенное формирование на Украине латифундий под управлением западных компаний.

Украинские СМИ, близкие к грантовым западным структурам, уже называют это некой гарантией от «нападения России», поскольку, дескать, за свою собственность западные корпорации «порвут кого угодно» и будут защищать ее всем доступными способами, вплоть до военных.