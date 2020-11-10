Проект госбюджета Украины на 2021 год появился еще в сентябре, но был настолько профанационным, что его раскритиковали и «партия мира», и «партия войны». Тем не менее надежда на приведение его пусть не к социальной направленности, но хотя бы к реалистичности не оправдалась

5 ноября Верховная Рада приняла за основу тот самый проект, внеся в него лишь косметические поправки. Украина.ру разбиралась, от каких государственных инициатив стране придётся защищаться в следующем году.

МММ на государственном уровне

Госбюджет-2021, страна потеряла триллион долларов. Главное в экономике Украины 30 октября – 6 ноября © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Откуда возьмется такой курс НБУ? По всей видимости, его планируют снова искусственно занижать, что, конечно, ударит по населению, которое покупает бытовые товары, по большей части произведенные не на Украине. Зато занижение курса национальной валюты позволит олигархам-экспортерам получить больше дохода в гривневом эквиваленте, чтобы заплатить налоги и зарплаты деньгами с пониженной покупательной стоимостью.

Но, думается, дело не только в жадности олигархов. Украину довели до ситуации, когда дефицит бюджета уже не покрывается внешними заимствованиями, поскольку выплатить нужно больше, чем можно получить.

По словам министра финансов Сергея Марченко, в 2021 году внешним кредиторам нужно будет вернуть аж 600 млрд гривен. Это совершенно запредельная сумма. Не хватает же в бюджете 270 млрд гривен (6% от ВВП).

Для сравнения: дефицит в 2020-м был на уровне 81,7 млрд, а в 2019-м — 72,4 млрд. Таким образом, дефицит вырос в 3,5 раза. Откуда взять деньги? Предполагается, что международные кредиторы в следующем году выдадут «помощи» на 43,2 млрд и это явно не спасает гиганта мысли. А ведь, учитывая кризис с КСУ, могут вообще ничего не дать. Приватизация остатков госсобственности, возможно, принесет еще 6 млрд. Выпуск евробондов даст около 90 млрд (решение не очень, поскольку по ним придется платить проценты). Все равно много не хватает.

Остаётся только одно — надуть пузырь внутреннего госзайма.

Украина потеряла триллион долларов ВВП — Шмыгаль © CC0, Pixabay Богдан Данилишин.

Понимать его слова надо так, что 80% дефицита бюджета покроют с помощью финансовой пирамиды гособлигаций (ОВГЗ). Схема примерно такова. Минфин печатает облигации, которые покупают население и так называемые нерезиденты. Вследствие этого прямо сегодня у Минфина появляются деньги для затыкания дыр, но завтра по этим облигациям надо будет платить 10—14% (таковы сейчас ставки, но они могут измениться) дохода их держателям.

Такой себе МММ, только государственного масштаба.

Деньги из воздуха и из населения

Резников рассказал, когда в Раду внесут стратегию экономического развития Донбасса © Y27 / wikimedia.org

Зато хорошо скупают гособлигации банки. В их руках уже больше половины ценных бумаг. Что это значит? Банк — это такая финансовая организация, которая аккумулирует лишние деньги из одного сектора экономики и в виде кредитов передает их в тот сектор, где есть недостаток, получая свой процент в качестве оплаты услуг. Если короче, то банки берут депозиты и выдают кредиты.

Сейчас ставка по депозитам в основных банках, вроде Приватбанка или Ощадбанка, 5–9% в зависимости от сроков и условий. Это в гривне. А в долларе — 0,1–1%. Учитывая реальную инфляцию, нести туда деньги просто нет смысла. Крупные кредиты, особенно в промышленность, тоже никто не дает и не берет. Кроме того что средняя норма прибыли в промышленности ниже, чем кредитная ставка, так в этом году металлургия рухнула на 7%, добыча угля — на 13%, сельское хозяйство — на 13% и машиностроение — на 20%.

Что делать банкам? Покупать ОВГЗ. Смотрите, как выгодно. Коммерческие банки покупают у НБУ гривну по ставке в 6%, на эти самые деньги приобретают у Минфина гособлигации и получают по ним до 14%, а то и больше. Чистой воды финансовая пирамида.

Если абстрагироваться от всех посреднических мероприятий, получится, что Нацбанк просто напечатает деньги, чтобы покрыть дефицит бюджета. А чтобы «бешеный принтер» не вызвал бешеную инфляцию, эти не обеспеченные ни промтоварами, ни золотом гривны запихнут в облигации. Ну а банкиры получат часть напечатанных денег в качестве платы за услуги «конвертации».

Из полученных из воздуха средств почти 440 млрд (из 600, которые должны) сразу отдадут внешним кредиторам, а оставшиеся 245–250 млрд закинут в бюджет для покрытия дефицита.

Теперь касательно инфляции, которую прогнозируют на уровне 7,3%. На всякий случай, в этом году она, по данным Минфина, пока что составляет 1,7%.

С чего такой прогноз? И вообще, что значит «прогнозирование инфляции»? Инфляция — это повышение цен на все товары, кроме товара рабочая сила. Государство устанавливает инфляцию с целью изъятия средств у граждан. Разговоры о «прогнозах» — лишь замыливание глаз для того, чтобы казалось, что инфляция — некий естественный процесс (вроде стихийного явления) и так и должно быть.

Единственно здравое объяснение того, зачем правительство заложило на следующий год такую высокую инфляцию, лежит все в той же плоскости — закрывать дефицит бюджета. Инфляция снижает покупательную способность валюты, и, выплачивая те же зарплаты и пенсии, государство по факту платит меньше. Для повышения налоговых сборов номинально поднимают и минимальные зарплаты с пенсиями.

Минимальную зарплату получают немногие, поэтому радости от такого повышения население не ощутит, зато налоги на якобы такой любимый правительством малый и средний бизнес вырастут обязательно. Минимальную пенсию будут поднимать аж на целых 9,3%, до 1924 грн. Что, во-первых, ниже прожиточного минимума, а во-вторых, инфляция в 7,3% съест и этот рост. Понятно же, что 7,3 — это средний показатель между ростом цен на роллс-ройсы и хлеб. Пенсионерам больше интересен хлеб, а он-то подорожает явно не на 7%.

Но лучше всего изымать деньги у населения через коммунальные расходы. В 2021 году на льготы и жилищные субсидии предусмотрено на 561 млн грн меньше, чем в текущем. А вот цены на газ (это значит, что на отопление и на горячую воду тоже) с ноября существенно вырастут. Воистину люди — новая нефть.

Патриотизм против коронавируса и силовики против народа

Верховная Рада изменила Бюджетный кодекс © пресс-служба президента Украины

Президент объяснил это тем, что «дороги ведут к больницам», и все ему, конечно, поверили. Правда, знающие люди убеждены, что нет лучшего способа «освоить» бюджет в нужные карманы, чем дорожные работы, куда можно «закопать» любую сумму. Ну а в этом году на дороги выделят 147 млрд прямо из бюджета, поэтому Фонд борьбы с коронавирусом пополнят лишь на 19,4 млрд грн.

В принципе, для съемок патриотических фильмов этого должно хватить.

Но не надо отчаиваться, ведь есть и возросшие статьи бюджета. Например, Верховной Раде дадут на 9% больше, чем в 2020 году (2,23 млрд), Кабмину — на 7,9% больше (2,452 млрд), а Офису президента — аж на 39,1% больше (1,27 млрд). Это же хорошо, когда улучшается жизнь народных избранников, не так ли? И особенно важно защитить этих избранников от избравшего их народа.

Именно поэтому ничего серьезного не расследующее МВД получит на 5,2% больше, чем в 2020-м (4,89 млрд), продолжающая терроризировать население СБУ — на 25,6% (2,77 млрд), Национальное антикоррупционное бюро, которое не выполняет решения КСУ и не совсем понятно, какой нации подчиняется, — на 15,3% (141 млн), а Государственное бюро расследований, не доведшее до посадок ни одного дела против чиновников, — вообще на 75,4% (1,07 млрд).

Министерство обороны в 2021 году получит 117,5 млрд грн, и это на 0,1% меньше, чем в 2020-м. Не очень больше сокращение, конечно, но не все сразу в конце-то концов.

Надо ли от этого всего приходить в уныние гражданину, живущему на трудовые доходы? Конечно нет. Ведь планы бюджета на Украине не выполняются никогда.