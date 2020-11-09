В воскресенье, 8 ноября, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии города Шуша в Нагорном Карабахе. Однако вскоре Минобороны Армении опровергло заявление Алиева. Шуша имеет стратегическое значение. С ее захватом будет открыт путь на столицу непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерт

В воскресенье, 8 ноября, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии азербайджанской армией города Шуша в Нагорном Карабахе.

«Дорогие соотечественники, дорогие братья и сестры! С чувством безграничной гордости заявляю, что город Шуша освобожден от оккупации! Шуша наша! Карабах наш! Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ! Сердечно поздравляю всех шушинцев! Шуша, двадцать восемь с половиной лет находившаяся под оккупацией, освобождена! Шуша теперь свободна! Мы вернулись в Шушу! Мы одержали эту историческую победу на поле боя. 8 ноября 2020 года навечно войдет в историю Азербайджана», — заявил Алиев.

Минобороны Армении это заявление азербайджанского президента опровергло.

«В Шуше продолжаются бои, ждите и верьте в нашу армию», — заявил несколько минут спустя официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованесян.

Շուշիում մարտերը շարունակվում են, սպասեք ու հավատացեք մեր զորքին։ — Artsrun Hovhannisyan (@arcrunmod) November 8, 2020

​В тот же день журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин распространил видео эвакуации гражданского населения из столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерта.

«Кажется, всё… Эвакуация из Степанакерта», — подписал видео Стешин.

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В случае взятия Шуши Степанакерт оказывается гораздо лучше открыт для обстрелов артиллерии: Шуша находится на доминирующей возвышенности.

Однако азербайджанцы вряд ли захватили этот город, о чём может свидетельствовать позднейшее заявление Алиева.

Чья Шуша?

Первым, кто поздравил Алиева со взятием Шуши, был президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Освобождение Шуши — символ скорейшего освобождения оставшихся оккупированных земель Азербайджана. От своего имени, членов своей семьи и всего народа Турции поздравляю собратьев с этой значимой победой», — цитировало его агентство Anadolu.

Но убедительного доказательства того, что азербайджанская армия взяла Шушу под свой контроль, до сих пор нет. Кроме того, в сети распространяются видео боев в окрестностях города между армянскими и азербайджанскими военными.

Одной из причин, побудивших Алиева поспешить с заявлениями о взятии Шуши, могло послужить желание объявить о победе в день государственного флага Азербайджана, который также отмечается 8 ноября.

«Баку ликует, весь город на улицах и празднует победу, взятие Шуши, древней столицы и ключевого города Нагорного Карабаха. Весь город на улицах. Море национальных флагов. Сегодня азербайджанцы гордятся своей страной. Президент Ильхам Алиев, объявивший об этом — национальный герой на многие годы», — передавал 8 ноября царящую в Баку атмосферу российский политолог Сергей Марков.

Его коллега — политолог Геворг Мирзаян — в комментариях под другими записями в Facebook фактически опроверг слова Маркова.

«Где фотки с оккупированного города, где флаг на минарете Шушинской мечети (настоящей Шушинской мечети), где азан из Шуши? Нет ничего», — указал Мирзаян.

Мирзаян ждёт, когда хоть какая-то из противоборствующих сторон обнародует видео из Шуши. Пока же говорить о том, что Шуша под чьим-либо контролем, с полной уверенностью нельзя. Можно заявить лишь одно: под городом идут жёсткие бои.

Тем временем в Азербайджане уже заявили о возможном обращении к Турции за военной помощью.

«Я считаю, что происходящее сейчас продолжится, таким образом, не будет необходимости в каком-либо военном участии Турции. Однако за многие годы до этого мы подписали с Турцией документ, предусматривающий в том числе военную поддержку в случае агрессии. Таким образом, у нас есть с Турцией формат, юридическая база, такая же, как в той или иной степени у Армении с Россией. Если Азербайджан столкнется с агрессией и увидит необходимость военной поддержки Турции, тогда мы рассмотрим этот вариант», — отметил Алиев в интервью корпорации BBC, которое было обнародовано 9 ноября. Азербайджан заявил о взятии рубежей в Карабахе © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

А днём ранее пресс-служба Алиева сообщила о его встрече с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и министром национальной обороны Хулуси Акаром.

В то же время сторонние наблюдатели отмечают схожесть происходящего в Нагорном Карабахе с тем, что происходило в Донбассе.

Будущий донбасский сценарий?

Комментируя один из репортажей из Нагорного Карабаха генеральный директор «Ньюс-Медиа», журналист Арам Габрелянов отметил схожесть того, что происходит сегодня в этом регионе с тем, что происходило в Донбассе.

«Удивительно, но это очень похоже на то, как в Донбассе русские люди сидели в подвалах, когда артиллерия укропов (ВСУ — Ред.) обстреливала города и посёлки. Я помню это. Мои сотрудники Lifenews давали это в прямом эфире. Люди сутками сидели в подвалах из за мощнейших, нескончаемых обстрелов. Терпели. Но я не видел ни одного человека, кто бы потерял силу духа. Я ещё думал, что это за люди, эти русские с Донбасса? И сейчас вижу тоже самое в Арцахе», — указал он 7 ноября.

Однако военные эксперты указывают на другие сходства: и в Донбассе, и в Нагорном Карабахе речь идет о войне с государством, которое претендует на территорию непризнанных республик, считая её своей по праву. И в Донбассе, и в Нагорном Карабахе непризнанные республики поддерживают государства, которые их тоже официально не признают с тем лишь отличием, что Армения официально направляет свои войска на помощь Нагорно-Карабахской Республике, а Россия — официально поддерживает ЛНР и ДНР по гуманитарной линии.

Кроме того, есть и ещё одно сходство: Азербайджан загодя подготовился к операции в Нагорном Карабахе. Как указывается во многих публикациях, подготовка шла всё время с момента летнего обострения на границе Армении и Азербайджана. Сейчас же похожая подготовка ведётся и Украиной, которая пристально следит за развитием событий в Закавказье.

«Судя по тем сообщениям, что приходят с линии соприкосновения на Донбассе, ВСУ практически завершили подготовку к решающей наступательной операции и теперь все будет зависеть от политической воли руководства <…> Украины», — сообщил 6 ноября популярный в России Telegram-канал «Старше Эдды».

По мнению автора канала, пока «добро» на операцию от союзников Украины не получено. Ереван назвал сроки окончания сражения за город Шуши в Карабахе © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

При этом, как отмечали опрошенные изданием Украина.ру эксперты, Украина может вдохновиться военными успехами Азербайджана и начать наступление в Донбассе.

«Что раз туркам можно убивать турецкими беспилотниками армянских союзников в Нагорном Карабахе, то, значит, и украинцам можно убивать турецкими беспилотниками и украинской артиллерией российских союзников в ДНР и ЛНР», — уточнил 23 октября политолог Мирзаян, отметив, что это «очень опасное заблуждение, которое появляется у наших западных товарищей».

В то же время политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру указывал, что случаи в Нагорном Карабахе и Донбассе всё же не стоит сравнивать.

«В Нагорном Карабахе никто не раздавал российские паспорта, Нагорный Карабах не находится в рублевой зоне, не интегрирован экономически и военно-политически с Россией, а в Донбассе это уже произошло», — заявлял Ищенко 27 октября.

Наступление азербайджанских войск в Карабахе — это вызов Армении, которая не признала Нагорный Карабах. А наступление украинских войск в Донбассе станет вызовом России, которая является официальным посредником в урегулировании данного конфликта и имеет на этой территории сотни тысяч своих граждан, указал Ростислав Ищенко.

Впрочем, на официальном уровне Украина всё же сделала выводы из войны в Нагорном Карабахе. Она учла успешный опыт применения турецких беспилотников. И не только усилила сотрудничество с Турцией по этому направлению, но и принялась за свои разработки в этой отрасли.

В пятницу 6 ноября украинское государственное конструкторское бюро «Луч» продемонстрировало свою новейшую разработку — ударный БПЛА оперативно-тактического уровня, получивший название «Сокол-300».

Этот беспилотник предназначен для ведения разведки и нанесения ударов на оперативную и тактическую глубину противника. В общем, Украина сделала выводы из войны в Нагорном Карабахе.