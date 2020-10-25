По его словам, в особенности это касается Украины и ситуации в Донбассе, поскольку у Киева «возникло впечатление, что РФ может промолчать в случае возобновления боевых действий».
«Что раз туркам можно убивать турецкими беспилотниками армянских союзников в Нагорном Карабахе, то, значит, и украинцам можно убивать турецкими беспилотниками и украинской артиллерией российских союзников в ДНР и ЛНР», — уточнил Мирзаян, отметив, что это «очень опасное заблуждение, которое появляется у наших западных товарищей».
По мнению эксперта, чтобы такое заблуждение не появлялось, «нужно срочно, немедленно, жестко и демонстративно, но при этом вежливо, как мы это умеем, дать урок Турции с тем, чтобы она прекратила вмешиваться в конфликт и разжигать его».
Он также считает, что сейчас идет не война за Карабах — это война Турции за господство на Кавказе, и если Армения эту войну проиграет, ничего хорошего в этом плане армян не ждет ни на Кавказе, ни где-либо еще.
С его интервью можно ознакомиться здесь.