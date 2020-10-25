Если Российская Федерация не сможет остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе, то она потеряет не только Армению, но и уважение в мире, что приведет к усилению напряженности на границах РФ, сказал политолог Геворг Мирзаян в интервью изданию Украина.ру 23 октября

По его словам, в особенности это касается Украины и ситуации в Донбассе, поскольку у Киева «возникло впечатление, что РФ может промолчать в случае возобновления боевых действий».

«Что раз туркам можно убивать турецкими беспилотниками армянских союзников в Нагорном Карабахе, то, значит, и украинцам можно убивать турецкими беспилотниками и украинской артиллерией российских союзников в ДНР и ЛНР», — уточнил Мирзаян, отметив, что это «очень опасное заблуждение, которое появляется у наших западных товарищей».

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Он также считает, что сейчас идет не война за Карабах — это война Турции за господство на Кавказе, и если Армения эту войну проиграет, ничего хорошего в этом плане армян не ждет ни на Кавказе, ни где-либо еще.

С его интервью можно ознакомиться здесь.