У Украины нет такого количества военной техники и подготовленных военнослужащих, как у Азербайджана, а ее армия представляет собой душераздирающее зрелище. Об этом в видеоинтервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко

Ищенко VLOG. Повторится ли сценарий Карабаха в Донбассе?

По его словам, начать боевые действия в Донбассе Украина, конечно, может, но вопрос в том, где эти боевые действия закончатся и как быстро. Поэтому говорить о Донбассе, как о Нагорном Карабахе, не приходится.

«В Нагорном Карабахе никто не раздавал российские паспорта, Нагорный Карабах не находится в рублевой зоне, не интегрирован экономически и военно-политически с Россией, а в Донбассе это уже произошло», — сказал собеседник издания.

Наступление азербайджанских войск в Карабахе — это вызов Армении, которая не признала Нагорный Карабах. А наступление украинских войск в Донбассе станет вызовом России, которая является официальным посредником в урегулировании данного конфликта и имеет на этой территории сотни тысяч своих граждан, добавил Ростислав Ищенко.