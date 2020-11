На Николаевщине, в селе Скоболево, случилось событие, которое поражает своей будничностью, но является по-настоящему драматичным. Украинские «чёрные археологи» уничтожили большой скифский курган, который считался одним из самых крупных на территории Северного Причерноморья

Копатели подвезли экскаваторы, разбили полевой лагерь и полностью срыли древнюю «царскую» могилу, превратив ее в глубокую яму.

«Мне сообщили, что в Казанковском районе ведутся грабительские раскопки уникального кургана, который относится к Высунской группе царских скифских захоронений. Ему около 2,5 тысячи лет.

Группа людей на джипах, две единицы тяжелой техники, автобус. Они выкопали яму глубже, чем сам курган, высота которого была 12 метров — как пятиэтажка. Это невероятно! Такой наглости, таких повреждений курганов я еще не видел. А уже масштабы самого разрушения мне не с чем сравнить. Это как метеорит упал на землю — более 20 метров по своему диаметру», — рассказал журналистам известный николаевский археолог, старший преподаватель Николаевского национального университета имени Сухомлинского, руководитель Березанской археологической экспедиции Александр Смирнов.

Жители села пытались остановить этот беспредел, однако их запугали представители частной охранной фирмы, принадлежащей патриотическому «активисту». Они прибыли в Скоболево на автобусе из Одессы, имея при себе оружие и спецсредства. А местная полиция не приезжала на вызов до тех пор, пока курган не разрыли до основания.

И не удивительно — потому что хозяин охранной фирмы находится в хороших отношениях с новым главой полиции по Николаевской области. Под подозрением и ряд местных чиновников, которые слишком пассивно реагировали на действия «черных копателей». Скорее всего, они действовали с ними заодно, помогая грабить «царский» курган. Археологи бьют тревогу: украинские газовики уничтожают уникальное скифское городище © Facebook, Охоронна археологічна служба України

Теперь его больше нет. Культурный слой археологического памятника полностью уничтожен, находки украли, а государство, которое обязано охранять древний скифский курган, банально проигнорировало эти события. И не реагирует на них даже сейчас, после огласки в СМИ.

Виновных просто не ищут — хотя они могли извлечь из могилы уникальные артефакты, которые должны являться национальным достоянием Украины, а теперь пополнят коллекции иностранных коллекционеров или украинских олигархов. Хотя Украина прилагает огромные усилия для возвращения скифского золота из крымских музеев, которое было вывезено на выставку в Нидерланды и уже седьмой год служит предметом бесконечных судебных тяжб.

Эта печальная история обозначила новый уровень в перманентном процессе деградации и распада, который переживает общество Украины. Конечно, «чёрная археология» процветала в стране и в прежние годы — особенно при Викторе Ющенко, известном своим пристрастием к археологическим древностям. Как известно, его жена демонстративно надела на инаугурацию скифские украшения — несмотря на то, что они происходили из одного из частных собраний, сформированных за счет расхищенных артефактов.

Но сейчас грабители позволяют себе такое, что казалось в прежние времена невозможным. А это касается не только археологии — речь идет о симптомах болезни, которой поражена сейчас вся государственная система страны.

«Людей, которые хотят что-нибудь украсть из древних могил, в Украине хватало всегда. Были они и тысячу лет назад, и сто. Однако в последние годы масштабы грабежа просто поражают. Примеров — не счесть. В Одесском регионе самым показательным является практически уничтоженный грабителями при попустительстве властей древнегреческий город Никоний в селе Роксоланы Овидиопольского района.

Однако доселе всегда и повсюду эта братия работала скрытно, не особо афишируя себя. Или сравнительно скрытно. Но «брать» курган высотой двенадцать метров, с полным сносом насыпи, задержавшись в поле на недели, — это случай беспрецедентный. Такого еще не было. Прямой показатель слабости или коррумпированности власти на местах и в центре. И копатели это почуяли, иначе не взялись бы за столь затратное дело и с таким вызовом», — пишет об этом доктор исторических наук Андрей Красножон.

Разграбление археологического наследия приняло в Украине масштабы подлинной катастрофы. В этом бизнесе задействованы десятки тысяч людей, и безработица подталкивает к поиску сокровищ все больше граждан, которые не видят другой возможности заработать.

По данным Института археологии Национальной академии наук, каждый год на территории страны раскапывают около тысячи археологических памятников. К примеру, среди них можно упомянуть уникальное старинное городище XII века, принадлежавшее к системе укреплений древнего Киева. В нем сохранились металлические орудия труда, оружие и посуда, которые были вывезены «черными копателями», так и не попав в руки к украинским историкам.

В Никопольском районе Днепропетровской области повредили знаменитый курган Нечаева могила высотой более двадцати метров, который считается сейчас самым большим из сохранившихся скифских курганов Евразии. В его склоне прокопали глубокий шурф, полностью опустошив подземные погребальные камеры. Возможно, там находились уникальные археологические артефакты — такие, как серебряная чаша-ритон, которая была продана с интернет-аукциона за 83 тысячи гривен.

Теперь это останется неизвестным, поскольку ограбление кургана было зафиксировано задним числом, и его также не заметили ни днепропетровские правоохранители, ни местные власти.

Объемы продаж на черном рынке постоянно растут. Интернет-сайты забиты украинскими древностями, что даже спровоцировало падение цен — на фоне коронавирусного кризиса, ударившего по покупательной способности многих коллекционеров. Так, скифские медные браслеты стоят около семидесяти долларов, а топоры и мечи бронзового века уходят за три тысячи евро.

Владельцы этих ресурсов явно не боятся преследования и арестов. Больше того, по желанию покупателя артефакты переправляются за границу, хотя этому должны препятствовать пограничники и таможня. По мнению экспертов, за торговлей древностями стоит хорошо разветвленная преступная сеть, которая находится под защитой коррумпированных силовиков и многих влиятельных представителей украинского государства.

На аукционах хватает подделок, но большинство выставленных в интернет-сети лотов, безусловно, являются подлинниками и, по закону, должны принадлежать Украинскому государству. Однако музеям остается очень немногое, потому что правительство отказалось от финансирования науки, свернув финансирование большинства археологических экспедиций. И перспективные городища фактически отданы на откуп «черным копателям». Клад с тризубцем: в Украине нашли новую национальную святыню © Facebook, The Association of Archaeologists of Ukraine

В постмайдановской Украине постоянно говорят о борьбе за возвращение исторического наследия, что давно стало общим местом в выступлениях высших руководителей государства. Но на деле это наследие планомерно уничтожают, и за разрушением памятников советской эпохи вполне логично последовала «декоммунизация» скифских курганов.

Они тоже не вписываются в отреформированную реальность, где продается все, на чем можно заработать, — от карпатского леса и полесского янтаря до археологических памятников, которые веками покоились в земле Дикого поля.

Украдут все — благодаря современным техническим средствам и плохо скрытому содействию власти. А черные ямы разрытых древних могил станут памятником безграничной жадности, лицемерию и цинизму постсоветской эпохи.