В эти дни взгляды всего мира прикованы к Соединённым Штатам Америки. В США выбирают президента. Станет ли 46-ым президентом США Джо Байден или останется Дональд Трамп? Пока что ни один здравомыслящий эксперт не может ответить на вопрос, кто же из кандидатов победит из-за того, что впереди ещё будут судебные процессы и пока что продолжается пересчёт голосов.
Сейчас Трамп отстаёт от Байдена, но скорее всего, решаться всё будет вдолгую, так как Трамп уже подал, как минимум пять судебных исков в пяти разных штатах.
Бесспорно, такую тактику можно обозначить, как тактику проигрывающего кандидата. Президент Центра глобальных интересов в Вашингтоне Николай Злобин считает, что на данный момент команда Байдена находится в гораздо более оптимистическом настроении, чем команда Трампа, но всё может кардинально измениться.
Другая Америка
Николай Злобин, американский и российский политолог, историк, совсем недавно вернулся из Москвы в Вашингтон. В марте 2020 года Николай последним рейсом из Вашингтона покинул Америку и провёл более полугода в России. Для Николая это первый такой долгий отъезд из Америки с 1990 года. Какая она, эта новая Америка, что изменилось в ней в связи с пандемией коронавируса и выборами? На эти и другие вопросы он ответил изданию Украина.ру.
«Большие города, Вашингтон и Нью-Йорк, стали более пустыми, — ответил Николай, — Вашингтон вообще выглядит пустым, и это невзирая на пик политического сезона. Во-вторых, всё замедлилось. В Вашингтоне народ оказался дисциплинированным. По статистике 89 процентов вашингтонцев ходит в масках. Здесь самый высокий показатель по стране. Чем дальше в центр страны, тем процент людей в масках гораздо ниже. Америка в определённом смысле сейчас похожа на весь остальной мир, какие-то бизнесы остановились, рестораны закрылись. В принципе жизнь замедлилась, не кипит, Вашингтон пуст по сравнению с обычным временем. Из-за того, что Трамп принял несколько законов, связанных с пересечением границы и выдачей рабочих виз, в Америке стало меньше иностранцев. Иностранных туристов не видно. Да и американских туристов стало мало. Я прилетел в аэропорт имени Даллеса, он был практически пустым. Это очень странное зрелище, особенно после полного людьми аэропорта в Стамбуле».
По словам Николая в Вашингтоне люди очень серьёзно относятся к коронавирусу. Вашингтонцы стараются держать социальную дистанцию, обходят друг друга на расстоянии 6 футов. «Люди стараются обходить тех редких людей, которые не надевают маску, — поделился со мною Николай, — здесь люди даже трусцой бегают в масках, что довольно забавно наблюдать. Появились новые требования к тем, кто ходит в спортзал. В спортзале одномоментно может находиться не более пяти посетителей. Всё дезинфицируется. В лифте можно ездить не более двух человек, в больших лифтах не более четырёх».
Ковид или имитация
О заражении ковидом Трампа и его жены Меланьи стало известно 2 октября 2020 года. Президента госпитализировали в Национальный военный медицинский центр Уолтера Рида. Предвыборную кампанию Трампа приостановили, а мероприятия с его участием либо отменили, либо перенесли в виртуальный формат. Однако уже через три дня Трамп заявил, что чувствует себя хорошо и готов покинуть учреждение. Сразу после выписки Трапм прилетел в Белый дом на вертолёте и записал видеообращение для американцев. Он призвал их не бояться коронавируса.
«Если бы у него был тяжёлая форма, то, конечно, за три дня невозможно вылечиться, — прокомментировал болезнь Трампа Николай Злобин, — скорее всего, у него была лёгкая форма, из которой он сделал пиаровскую акцию. Я буквально вчера посмотрел, чем его лечили, эта информация есть в открытом доступе. Думаю, что была драматизация этого момента в связи с предвыборной кампанией. Трампа обвиняют, что он не справился с пандемией. 250 тысяч американцев умерло. Трамп хотел показать, что ковид не так страшен, что даже он, входящий в группу риска, вылечился».
Николай сказал, что в какой-то момент он тоже начал сомневаться, ковид у Трампа или имитация и даже задавал этот вопрос американцам. «Все из них удивлялись, что я вообще задаюсь таким вопросом, что мне в принципе пришла в голову такая мысль, — поделился со мною Николай, — не думаю, что в Америке есть доктор, который готов был бы рисковать своей репутацией, чтобы сфальсифицировать историю болезни президента. Так было ещё 5-10 лет назад, а сейчас я не могу ручаться. При Трампе многое изменилось, но если бы история с ковидом президента была полной туфтой, то рано или поздно это вышло бы наружу».
Если победит Байден
Старый президент всегда удобен тем, что от него знаешь, чего ожидать, впрочем, это не случай Трампа, кажется 45-ый Президент США порою и сам не знает, что от себя ожидать. И всё же, если победит Байден, каких действий от него ждать, как изменится внешняя и внутренняя политика?
«Конечно, между ними есть разница, хотя и Байден тоже вышел на выборы без глубокой подробной программы, — ответил на мой вопрос Николай, — существенное отличие в том, что Байден считает Россию главным оппонентом, в то время, как при Трампе главное негативное место занимает Китай. При Байдене, скорее всего Россия может вернуться на главное негативное место, сместив оттуда Китай. Но с другой стороны Байден знает, как работать с РФ. Он, кстати, сторонник договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Окончание действия этого договора 5 февраля 2021 года, возможно, Байден продлит его. Трамп от этого отказывается. При Обаме Байден отвечал за Украину. Можно по-разному оценивать его украинские успехи. Некоторые эксперты считают, что Байден может начать закрывать страну в связи с пандемией. Трамп же сторонник открытой Америки».
По мнению Николая Байден гораздо больший глобалист, чем Трамп, но учитывая возраст Байдена сейчас пока сложно сказать в какой степени он будет в ежедневном режиме управлять Америкой и заниматься миром. Николай считает, что нужно присматриваться даже не к самому Байдену, а к его вице-президенту Камале Харрис.
«И Трамп, и Байден будут зависимы от конфигурации в конгрессе, — считает Николай, —скорее всего республиканцы сохранят контроль над сенатом, соответственно у Байдена будут связаны руки. Палата представителей на сегодня остаётся в руках демократов, но возможно, что их влияние сократится».
Крепкий орешек
Четыре года назад в 2016 году, когда за пост президента США боролись Хилари Клинтон и Дональд Трамп, говорящие головы российского телевидения не скрывали своих симпатий к Дональду Трампу и антипатий по отношению к госпоже Клинтон. Николай Злобин тогда недоумевал и многажды повторял, что не стоит так бурно радоваться победе Трампа. Как в воду глядел.
В 2017 году вышла книга «Кто есть кто в команде Трампа?» — проект Центра глобальных интересов в Вашингтоне под руководством Николая Злобина. В книге была совершена попытка впервые ознакомить мир с тем, чего ещё совсем недавно не существовало вовсе, — с командой Дональда Трампа. Четыре года назад Америка не знала, каким президентом будет Трамп. Америк знала Трамп-бизнесмена, но не Трампа-президента. Трамп — первый президент США, не занимавший до въезда в Белый дом никакого другого государственного или военного поста. Его политическая карьера началась сразу с кресла президента.
«Президент Трамп оказался сильным политиком, о чём мы не знали четыре года назад, — резюмировал Николай, — он, конечно, не традиционный политик, он политик бизнесового типа, любитель загонять противника в угол, а потом только думать о компромиссе. Традиционный политик вначале думает о компромиссе, а потом только загоняет угол. Трамп быстро обучаемый. У него по-прежнему нет представлений о том, как работает американская политическая машина. Мы живём в мире, в котором старый миропорядок уходит, а новый только приходит, поэтому Трамп на этом фоне выглядит не таким уж дилетантом».
По мнению президента Центра глобальных интересов в Вашингтоне Трамп довольно много шагов делал в правильном направлении. «Он действовал достаточно эгоистично, по-американски, — говорит Николай, — Трамп совершил много ошибок, но больших провалов я не нашёл у него. Трамп оказался президентом сильней, чем он был кандидатом в президенты, он тогда плавал по очень многим вопросам, но его феноменальная самоуверенность и самодостаточность ему помогали. Скорее всего, такие вещи для такого поста и нужны. В этом смысле Трамп похож с Путиным, а вот Обама часто был нерешительным. Решительность Трампа нравится избирателям. То, что сейчас Америка расколота наполовину, это феноменально. Даже если Трамп проиграет, но его уже поддержала половина страны. Удивительно и то, что по опросам 75 процентов американцев придерживаются либеральных ценностей, но при этом 50 процентов голосуют за Трампа! Это очень сильный показатель».
Николай считает, что Трамп, конечно, непростой человек, и вызывает у многих отторжение, но отторжение личностное, а не политическое. У Трампа чёрно-белая харизма, он умеет вызывать реакцию с первого впечатления. Или негативную, или позитивную. Байден в этом смысле гораздо спокойней, он не слишком яркий кандидат, но после яркого Трампа многим американцам это нравится.
Политик должен уметь не только выигрывать, но и проигрывать. Речь, с которой выступил Трамп в четверг, обвиняя, что у него крадут выборы, но не предъявил никаких доказательств к этому, произвела двойственное впечатление на американцев. Даже его сторонники задаются вопросом: а где доказательства? Многие видные республиканцы критикуют эту речь Трампа. Трамп может остаться пусть и вне Белого дома, но влиятельной фигурой в американской политике, всё же за него проголосовала половина страны, но ему нельзя в последний момент испортить впечатление, оказавшись человеком, который не умеет достойно проигрывать.
Злобин считает, что судебные процессы, которые Трамп начал, это много шума из ничего, а заявление о том, что у него крадут выборы, обижает многих американцев, в том числе республиканцев, которые работают в избирательных комиссиях. Американцы не любят проигрывающих нытиков, Трамп никогда таким не был, важно, чтобы он сейчас не превратился в это.