Российско-американский политолог Николай Злобин, и укак историк, и как аналитик, хорошо знает и Россию и США, где проводит полжизни, живя на две страны. Поэтому его суждения о выборах имеют особую ценность

В эти дни взгляды всего мира прикованы к Соединённым Штатам Америки. В США выбирают президента. Станет ли 46-ым президентом США Джо Байден или останется Дональд Трамп? Пока что ни один здравомыслящий эксперт не может ответить на вопрос, кто же из кандидатов победит из-за того, что впереди ещё будут судебные процессы и пока что продолжается пересчёт голосов.

Сейчас Трамп отстаёт от Байдена, но скорее всего, решаться всё будет вдолгую, так как Трамп уже подал, как минимум пять судебных исков в пяти разных штатах.

Бесспорно, такую тактику можно обозначить, как тактику проигрывающего кандидата. Президент Центра глобальных интересов в Вашингтоне Николай Злобин считает, что на данный момент команда Байдена находится в гораздо более оптимистическом настроении, чем команда Трампа, но всё может кардинально измениться. Президентские выборы в США: битва двух кампаний по фальсификации © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Другая Америка

Николай Злобин, американский и российский политолог, историк, совсем недавно вернулся из Москвы в Вашингтон. В марте 2020 года Николай последним рейсом из Вашингтона покинул Америку и провёл более полугода в России. Для Николая это первый такой долгий отъезд из Америки с 1990 года. Какая она, эта новая Америка, что изменилось в ней в связи с пандемией коронавируса и выборами? На эти и другие вопросы он ответил изданию Украина.ру.

«Большие города, Вашингтон и Нью-Йорк, стали более пустыми, — ответил Николай, — Вашингтон вообще выглядит пустым, и это невзирая на пик политического сезона. Во-вторых, всё замедлилось. В Вашингтоне народ оказался дисциплинированным. По статистике 89 процентов вашингтонцев ходит в масках. Здесь самый высокий показатель по стране. Чем дальше в центр страны, тем процент людей в масках гораздо ниже. Америка в определённом смысле сейчас похожа на весь остальной мир, какие-то бизнесы остановились, рестораны закрылись. В принципе жизнь замедлилась, не кипит, Вашингтон пуст по сравнению с обычным временем. Из-за того, что Трамп принял несколько законов, связанных с пересечением границы и выдачей рабочих виз, в Америке стало меньше иностранцев. Иностранных туристов не видно. Да и американских туристов стало мало. Я прилетел в аэропорт имени Даллеса, он был практически пустым. Это очень странное зрелище, особенно после полного людьми аэропорта в Стамбуле». Лукашенко рассказал, когда в Белоруссии пройдут новые выборы президента © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

По словам Николая в Вашингтоне люди очень серьёзно относятся к коронавирусу. Вашингтонцы стараются держать социальную дистанцию, обходят друг друга на расстоянии 6 футов. «Люди стараются обходить тех редких людей, которые не надевают маску, — поделился со мною Николай, — здесь люди даже трусцой бегают в масках, что довольно забавно наблюдать. Появились новые требования к тем, кто ходит в спортзал. В спортзале одномоментно может находиться не более пяти посетителей. Всё дезинфицируется. В лифте можно ездить не более двух человек, в больших лифтах не более четырёх».

Ковид или имитация

О заражении ковидом Трампа и его жены Меланьи стало известно 2 октября 2020 года. Президента госпитализировали в Национальный военный медицинский центр Уолтера Рида. Предвыборную кампанию Трампа приостановили, а мероприятия с его участием либо отменили, либо перенесли в виртуальный формат. Однако уже через три дня Трамп заявил, что чувствует себя хорошо и готов покинуть учреждение. Сразу после выписки Трапм прилетел в Белый дом на вертолёте и записал видеообращение для американцев. Он призвал их не бояться коронавируса.

«Если бы у него был тяжёлая форма, то, конечно, за три дня невозможно вылечиться, — прокомментировал болезнь Трампа Николай Злобин, — скорее всего, у него была лёгкая форма, из которой он сделал пиаровскую акцию. Я буквально вчера посмотрел, чем его лечили, эта информация есть в открытом доступе. Думаю, что была драматизация этого момента в связи с предвыборной кампанией. Трампа обвиняют, что он не справился с пандемией. 250 тысяч американцев умерло. Трамп хотел показать, что ковид не так страшен, что даже он, входящий в группу риска, вылечился».

Николай сказал, что в какой-то момент он тоже начал сомневаться, ковид у Трампа или имитация и даже задавал этот вопрос американцам. «Все из них удивлялись, что я вообще задаюсь таким вопросом, что мне в принципе пришла в голову такая мысль, — поделился со мною Николай, — не думаю, что в Америке есть доктор, который готов был бы рисковать своей репутацией, чтобы сфальсифицировать историю болезни президента. Так было ещё 5-10 лет назад, а сейчас я не могу ручаться. При Трампе многое изменилось, но если бы история с ковидом президента была полной туфтой, то рано или поздно это вышло бы наружу». Американские выборы как промежуточный финиш © AP, Ted S. Warren

Если победит Байден

Старый президент всегда удобен тем, что от него знаешь, чего ожидать, впрочем, это не случай Трампа, кажется 45-ый Президент США порою и сам не знает, что от себя ожидать. И всё же, если победит Байден, каких действий от него ждать, как изменится внешняя и внутренняя политика?

«Конечно, между ними есть разница, хотя и Байден тоже вышел на выборы без глубокой подробной программы, — ответил на мой вопрос Николай, — существенное отличие в том, что Байден считает Россию главным оппонентом, в то время, как при Трампе главное негативное место занимает Китай. При Байдене, скорее всего Россия может вернуться на главное негативное место, сместив оттуда Китай. Но с другой стороны Байден знает, как работать с РФ. Он, кстати, сторонник договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Окончание действия этого договора 5 февраля 2021 года, возможно, Байден продлит его. Трамп от этого отказывается. При Обаме Байден отвечал за Украину. Можно по-разному оценивать его украинские успехи. Некоторые эксперты считают, что Байден может начать закрывать страну в связи с пандемией. Трамп же сторонник открытой Америки».

По мнению Николая Байден гораздо больший глобалист, чем Трамп, но учитывая возраст Байдена сейчас пока сложно сказать в какой степени он будет в ежедневном режиме управлять Америкой и заниматься миром. Николай считает, что нужно присматриваться даже не к самому Байдену, а к его вице-президенту Камале Харрис.

«И Трамп, и Байден будут зависимы от конфигурации в конгрессе, — считает Николай, —скорее всего республиканцы сохранят контроль над сенатом, соответственно у Байдена будут связаны руки. Палата представителей на сегодня остаётся в руках демократов, но возможно, что их влияние сократится».

Крепкий орешек

Четыре года назад в 2016 году, когда за пост президента США боролись Хилари Клинтон и Дональд Трамп, говорящие головы российского телевидения не скрывали своих симпатий к Дональду Трампу и антипатий по отношению к госпоже Клинтон. Николай Злобин тогда недоумевал и многажды повторял, что не стоит так бурно радоваться победе Трампа. Как в воду глядел.

В 2017 году вышла книга «Кто есть кто в команде Трампа?» — проект Центра глобальных интересов в Вашингтоне под руководством Николая Злобина. В книге была совершена попытка впервые ознакомить мир с тем, чего ещё совсем недавно не существовало вовсе, — с командой Дональда Трампа. Четыре года назад Америка не знала, каким президентом будет Трамп. Америк знала Трамп-бизнесмена, но не Трампа-президента. Трамп — первый президент США, не занимавший до въезда в Белый дом никакого другого государственного или военного поста. Его политическая карьера началась сразу с кресла президента.

«Президент Трамп оказался сильным политиком, о чём мы не знали четыре года назад, — резюмировал Николай, — он, конечно, не традиционный политик, он политик бизнесового типа, любитель загонять противника в угол, а потом только думать о компромиссе. Традиционный политик вначале думает о компромиссе, а потом только загоняет угол. Трамп быстро обучаемый. У него по-прежнему нет представлений о том, как работает американская политическая машина. Мы живём в мире, в котором старый миропорядок уходит, а новый только приходит, поэтому Трамп на этом фоне выглядит не таким уж дилетантом». Дмитрий Выдрин: «Их выборы — это и наши выборы» © РИА Новости, Владимир Трефилов

По мнению президента Центра глобальных интересов в Вашингтоне Трамп довольно много шагов делал в правильном направлении. «Он действовал достаточно эгоистично, по-американски, — говорит Николай, — Трамп совершил много ошибок, но больших провалов я не нашёл у него. Трамп оказался президентом сильней, чем он был кандидатом в президенты, он тогда плавал по очень многим вопросам, но его феноменальная самоуверенность и самодостаточность ему помогали. Скорее всего, такие вещи для такого поста и нужны. В этом смысле Трамп похож с Путиным, а вот Обама часто был нерешительным. Решительность Трампа нравится избирателям. То, что сейчас Америка расколота наполовину, это феноменально. Даже если Трамп проиграет, но его уже поддержала половина страны. Удивительно и то, что по опросам 75 процентов американцев придерживаются либеральных ценностей, но при этом 50 процентов голосуют за Трампа! Это очень сильный показатель».

Николай считает, что Трамп, конечно, непростой человек, и вызывает у многих отторжение, но отторжение личностное, а не политическое. У Трампа чёрно-белая харизма, он умеет вызывать реакцию с первого впечатления. Или негативную, или позитивную. Байден в этом смысле гораздо спокойней, он не слишком яркий кандидат, но после яркого Трампа многим американцам это нравится.

Политик должен уметь не только выигрывать, но и проигрывать. Речь, с которой выступил Трамп в четверг, обвиняя, что у него крадут выборы, но не предъявил никаких доказательств к этому, произвела двойственное впечатление на американцев. Даже его сторонники задаются вопросом: а где доказательства? Многие видные республиканцы критикуют эту речь Трампа. Трамп может остаться пусть и вне Белого дома, но влиятельной фигурой в американской политике, всё же за него проголосовала половина страны, но ему нельзя в последний момент испортить впечатление, оказавшись человеком, который не умеет достойно проигрывать.

Злобин считает, что судебные процессы, которые Трамп начал, это много шума из ничего, а заявление о том, что у него крадут выборы, обижает многих американцев, в том числе республиканцев, которые работают в избирательных комиссиях. Американцы не любят проигрывающих нытиков, Трамп никогда таким не был, важно, чтобы он сейчас не превратился в это.