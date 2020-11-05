Двуступенчатое голосование создаёт серьёзные проблемы при подсчёте голосов, которые граждане США подали за кандидатов в президенты Дональда Трампа и Джо Байдена. Сейчас всё зависит от того, кто из них в каком штате победит, а также придётся ли пересматривать результаты выборов

Быстрого определения победителя президентских выборов в США никто и не ожидал, хотя бы потому, что на обработку такого большого количества бюллетеней, присланных по почте, потребуется дополнительное время, к тому же в некоторых районах их будут принимать ещё несколько недель. В гонке за Овальный кабинет кандидаты идут настолько плотно, что результаты в отдельных штатах менялись в считанные часы. Всё это добавляет интриги избирательной кампании-2020, 4 года назад исход голосования был известен уже к утру.

Президентские выборы в США непрямые, поэтому количество голосов самих избирателей не имеет определяющего значения, — полученное большинство не помогло бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон в 2016 году заехать в Белый дом на правах хозяйки, — всё зависит от количества голосов выборщиков, которое кандидат получит, победив в том или ином штате. Для победы необходимо набрать минимум 270 из 538. Один из кандидатов в президенты США признал своё поражение © РИА Новости, Дмитрий Паршин | Перейти в фотобанк

К настоящему времени в активе бывшего вице-президента США, демократа Джо Байдена 264 выборщика, а у действующего главы государства, республиканца Дональда Трампа — 214. Осталось решить судьбу 60 голосов.

Сложный математический расчёт

Страна замерла в ожидании окончательных результатов голосования в 5 штатах:

Пенсильвания (обработано 86,72% бюллетеней): Трамп набирает 50,72%, Байден — 48,13%. Главе государства во что бы то ни стало нужно одержать победу в этом штате, чтобы сохранить шансы на переизбрание, поскольку он даёт 20 голосов выборщиков;

Мичиган (обработано 99,13% бюллетеней): Байден — 50,47%, Трамп — 48%. На кону 16 выборщиков;

Невада (обработано 74,76% бюллетеней): Байден — 49,33%, Трамп — 48,69%. Кому-то из них штат отдаст голоса 6 выборщиков;

Аляска (обработано 52,94% бюллетеней): Трамп — 62,11%, Байден — 33,51%. В розыгрыше всего 3 выборщика, но с учётом плотной борьбы и они могут иметь решающее значение;

Джорджия (обработано 99,7% бюллетеней): Трамп набирает 49,65%, Байден — 49,12%. Победитель заручится поддержкой 16 выборщиков. Кто и как выбирает президента США. Просто о сложном © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Итого Байдену достаточно удержать Неваду, чтобы получить недостающие 6 голосов и победить с результатом в 270 выборщиков. У Трампа задача гораздо сложнее — ему не хватает минимум 56 голосов. Для обеспечения переизбрания на второй срок, как сказала в эфире телеканала Fox News пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, главе государства нужно победить в Аризоне (после обработки 89,05% у Байдена 50,71%, у Трампа 47,93%), Джорджии и Пенсильвании (суммарно они дадут 47 голосов выборщиков). Если Трамп сможет победить в этих трех штатах, а также в Северной Каролине, где после обработки всех бюллетеней, по предварительной информации, набирает 50,09%, а это целых 15 голосов выборщиков.

Встретимся в суде

Как и прогнозировалось ещё до выборов, стороны будут оспаривать результаты голосования. На избирательные участки приходили преимущественно сторонники республиканцев, поэтому на первом этапе подведения результатов во многих штатах лидировал Трамп, но по мере обработки бюллетеней, присланных по почте, которыми массово воспользовался электорат демократов, Байден стал укреплять свои позиции. Получился эффект «красного миража», то есть районы, которые на электоральной карте были окрашены в красный — цвет Республиканской партии, — становились синими — это цвет демократов.

Трампу нужно отвоёвывать штаты, и на этой политической войне все средства хороши. Штаб республиканцев будет добиваться пересмотра результатов в нескольких штатах.

Днём 4 ноября менеджер предвыборной кампании президента Уильям Степин объявил, что они требуют пересчёта голосов в Висконсине. В штате лидировал Трамп, но на этапе обработки 95% бюллетеней вперёд вырвался Байден и в итоге победил с преимуществом в 0,61%. В этом случае закон на стороне республиканцев — кандидат имеет право потребовать пересчёта голосов при разрыве меньше 1%. Глава избирательной комиссии Висконсина Меган Вулф заявила, что подсчёт голосов проходил корректно, но сотрудники готовы к возможному пересчёту, подобный опыт у них есть. Обработка результатов, по её словам, должна завершиться не позднее 1 декабря, потому что 14-го числа состоится голосование выборщиков.

Кроме того, штаб Трампа подал иск с требованием приостановить обработку бюллетеней в Джорджии, мотивируя тем, что наблюдателей от республиканцев не допускали к отслеживанию процедуры подсчёта голосов. По итогам обработки 99,7% бюллетеней, Трамп набирает 49,65%, а Байден — 49,12%. По информации агентства Associated Press, в иске содержится призыв к сотрудникам избирательных комиссий соблюдать закон о подсчёте и хранении полученных по почте бюллетеней. Источники телеканала CNN сообщили, что предвыборный штаб президента непременно воспользуется возможностью, которую даёт законодательство штата, оспорить результаты голосования, если разрыв между кандидатами составляет не более 0,5%, и в том случае, если проиграет Трамп. Если он одержит победу, то возражать никто не будет.

Но и это ещё не всё. Заместитель главы предвыборного штаба Джастин Кларк сообщил о подаче иска в суд с требованием приостановить обработку результатов в штате Пенсильвания до тех пор, пока не будет разумной транспарентности и республиканцы не смогут убедиться, что все подсчёты идут в открытую и по закону. По его словам, в частности, в городе Филадельфия наблюдателей от республиканцев не подпускали ближе чем на 7,5 метра к месту подсчёта, что не позволяло им выполнять свою работу.

«К сожалению, мне жаль это говорить о своём родном городе — у Филадельфии есть репутация города с мошенничеством на выборах. У нас был послужной список с голосующими мёртвыми людьми, и мы будем смотреть, сколько мёртвых проголосовало на этих выборах», — заявил адвокат президента США Рудольф Джулиани. Корнилов объяснил, кто будет управлять США, пока Байден и Трамп будут выяснять отношения © РИА Новости, Владимир Трефилов

Госсекретарь штата Пенсильвания Кэти Боквар назвала пересчёт голосов возможным, но не неизбежным. Она уточнила, что в Пенсильвании пересчёт производится автоматически, если разница в голосах между победителем и другим кандидатом не превышает 0,5%. А вот губернатор штата демократ Том Вулф пообещал приложить все усилия, чтобы сорвать попытки Трампа приостановить подсчёт голосов.

По аналогичным причинам — из-за недопуска своих наблюдателей к месту обработки бюллетеней — республиканцы требует приостановить подсчёт в Мичигане. Госсекретарь штата Джоселин Бенсон назвала иск безосновательным. Однако ситуация здесь не столь однозначна. Утром 4 ноября появилась информация, что в округе Антрим, который считается традиционно республиканским и в 2016 году поддержал Трампа, по итогам обработки 95% бюллетеней, лидирует Байден. Позже администрация округа выпустила заявление, что эти сведения «явно искажены», их признали неверными и удалили.

Избирательный штаб президента США также может подать судебные иски в связи с обработкой бюллетеней в штатах Аризона и Невада, где с небольшим отрывом лидирует Байден. В первом из них после обработки 90,53% бюллетеней Байден набирает 50,49%, а Трамп — 48,14%, однако ещё не подведены итоги в крупнейшем избирательном округе штата — Марикопа, — там преимущество бывшего вице-президента составляет 85 тысяч голосов, но неподсчитанными остаются около 400 тысяч бюллетеней.

Теперь очередь республиканцев пересчитывать голоса

Пересчёт голосов не станет прецедентом в американской истории, подобный случай произошёл не так недавно.

В 2000 году демократ Альберт Гор, бывший тогда вице-президентом страны, набрал 48,4% голосов избирателей и 266 голосов выборщиков, а республиканец Джордж Буш-младший — 47,9% голосов избирателей и 271 голос выборщиков (на 1 голос больше необходимого минимума). Тогда предвыборный штаб демократов заявил, что автоматический подсчёт мог дать сбой, и настоял на пересчёте бюллетеней в ручном режиме в штатах, где разница между результатами кандидатов была крайне незначительной. Решающую роль сыграл пересчёт во Флориде, которая даёт 25 голосов выборщиков, — Буш набрал на 500 голосов больше, и Верховный суд США пятью голосами против четырёх постановил признать его победителем.

Сотрудница Ноттингемского университета политолог Лиза Гибсон считает, что повторение сценария 20-летней давности сейчас очень вероятен. Решающее значение, по её словам, имеет исход голосования в Мичигане и Пенсильвании.

«Мы подадим второй судебный иск, затем мы подадим иск в рамках федерального закона. Мы хорошенько подумаем, следует ли вывести это на национальный уровень. Весьма вероятно, что мы подадим судебный иск на национальном уровне», — сказал Джулиани, выступая в Филадельфии. Выборы президента США в суде: Трамп надеется на женщину-мечту © REUTERS, Jonathan Ernst

Трампу, в отличие от Байдена, выгодно довести разбирательство до Верховного суда, потому что, предвидя подобную ситуацию, он подстелил себе соломку. Членов Верховного суда, за которым последнее слово в решении ключевых для страны вопросов, назначает президент страны, тем самым обеспечивая задел для своей партии на долгие годы вперёд, потому что эта должность пожизненная. До 18 сентября 2020 года в суде было четверо судей, назначенных президентами-демократами, и четверо назначенцев президентов-республиканцев, плюс председатель, тоже ставленник республиканцев. В тот день скончалась одна из самых популярных судей США Рут Гинзбург, в результате чего освободилось «демократическое» кресло, и Трамп, не теряя времени, назначил на её место «республиканскую» судью Эми Кони Барретт. К счастью для главы государства, её кандидатуру должен утвердить только Сенат, а там большинство за его однопартийцами, поэтому оппозиция никак не смогла помешать. Таким образом, сейчас перевес в Верховном суде на стороне республиканцев: 6 против 3. Однако это не гарантия того, что судьи обязательно встанут на сторону Трампа, если им придётся решать судьбу выборов, — для них всё же первостепенен закон, а не партийные интересы.

Профессор политологии Гуверовского института войны, революции и мира при Стэнфордском университете Моррис Фиорина уверен, что у Трампа нет оснований для обращения в Верховной суд США с требованием не учитывать те бюллетени, которые пришли после выборов.

«Мы, вероятно, столкнёмся с неделями, возможно, даже месяцами судебных разбирательств, прежде чем все это будет урегулировано. Байден в конце концов одержит победу, пусть с незначительным опережением, потому что по почте голосовали преимущественно демократы, и он лишь упрочит своё преимущество в штатах, где он уже одержал победу. Похоже, что Байден может победить даже без Пенсильвании, хотя тогда будет идти речь о наименьшей разнице в голосах выборщиков», — заявил Фиорина.

Наблюдатели от ОБСЕ, которым придётся задержаться в Америке дольше запланированного, объявили, что в ходе выборов не было допущено значительных нарушений, по их словам, несмотря на многочисленные публичные заявления действующего президента об объективности голосования по почте, число и масштаб мошенничества, связанных с заочным голосованием, остаётся незначительными. Правда, представители организации признали, что СМИ освещали деятельность кандидатов в президенты по-разному: о Байдене говорили нейтрально, а в адрес Трампа постоянно звучала критика.

Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев не согласен с оценкой ОБСЕ об объективности американской избирательной системы: «В США активно применено голосование по почте, про которое большинство из тех, кто сейчас оценивает процесс, говорят как о непрозрачном и сомнительном. Так «проголосовали» миллионы людей, которые во многом, теперь уже очевидно, решают исход избирательной кампании. Для меня не понятно, каким образом удается избежать двойного и тройного голосования. Это такая ахиллесова пята: всегда можно сказать, что оно кому-то обеспечило победу, или кто-то проиграл из-за того, что оно было».

Главное, что показали нынешние президентские выборы, которые называют самыми непредсказуемыми за всю историю США, так это то, что американское общество расколото поровну, и раскол этот очень глубок. И не такое большое значение имели личности кандидатов в президенты, избиратели даже не сравнивали их предвыборные программы, — эпидемия коронавируса «разморозила» давние систематические проблемы страны, которые нужно решать, но никто не знает как. Кто бы ни выиграл в итоге — Трамп или Байден, — ему всё равно не удастся стать президентом всех американцев, следовательно, страна продолжит жить как на пороховой бочке. Пока члены избирательных комиссий пытаются определить победителя на участках, сторонники республиканцев и демократов выходят на улицу в готовности решить исход голосования силой.