В ночь на 5 ноября в Нью-Йорке начались акции в поддержку одного из кандидатов в президенты США Джо Байдена. Тем временем у его противника - действующего президента Дональда Трампа - заявили о масштабных фальсификациях

В ночь на 5 ноября в Нью-Йорке начались задержания участников акций протеста, сообщило РИА Новости.

«В Нью-Йорке начались задержания, после того как несколько сот протестующих вышли из парка Вашингтон-сквер. Некоторые несут флаги в поддержку Байдена, звучат оскорбления в адрес полиции, толпу сопровождает отряд полицейских на велосипедах. Задерживают людей за нахождение на проезжей части. Задержаны не менее 10 человек», — сообщило агентство.

При этом изначально было несколько акций: в поддержку движения Black Lives Matter, а также кандидата от демократов Джо Байдена.

Как заявили РИА Новости ряд участников протеста, одно от другого не отделимо.

«Я здесь для участия в мирном протесте за Байдена, за Black Lives Matter, за ЛГБТ-сообщество. Думаю все это связано. Я не думаю, что вы можете отделять одно от другого», — заявила активистка по имени Шифра Хабнер. «Нам надо готовиться к войне». Китайский эксперт об итоге выборов в США для его страны и РФ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

У Байдена объявили о скорой победе их кандидата. Тем временем действующий президент США Дональд Трамп и его окружение заявляет о странных подтасовках на выборах. Показательным тут стал пример штата Мичиган.

Что не так с Мичиганом

Утром после первого дня выборов власти округа Антрим сообщили о «явно искаженных» предварительных результатах подсчёта голосв. В итоге первые цифры признали неверными и удалили. Причиной искажения назвали сбой оборудования или человеческий фактор.

Округ Антрим традиционно поддерживает на выборах Республиканскую партию и её представителей. Так, в 2016 году Трамп победил в этом округе с результатом в 62%, опередив свою соперницу Хиллари Клинтон примерно на 4 тыс. голосов. Дмитрий Выдрин: «Их выборы — это и наши выборы» © РИА Новости, Владимир Трефилов

Однако утром в эту среду оказалось, что после подсчета 95% бюллетеней кандидат от демократической партии Джо Байден опережал Трампа на более чем 3 тыс. голосов.

В итоге штаб Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане. При этом сослались на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета. В свою очередь госсекретарь Мичигана Джоселин Бенсон назвала сторонников Трампа «безосновательным».

Однако не один лишь Мичиган вызвал вопросы к голосованию в США.

Американский «почтальон Печкин»

Штаб Трампа помимо Мичигана подал иск о приостановке подсчёта голосов в Пенсильвании, а также пересчёте голосов в Висконсине. Также иск подали и в суд Джорджии с требованием к сотрудникам избирательных комиссий соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.

Причина такой судебной лихорадки проста: скачки в результатах. Так, по всем соцсетям сейчас расходятся графики с результатами в Мичигане и Висконсине, где Трамп сначала опережал Байдена, но потом произошёл резки вертикальный скачок и Байден начал опережать Трампа.

«Тем временем резкие скачки голосов за Байдена в Висконсине и Мичигане. Где-то я такое уже видел, не могу вспомнить где. Или это добавили результаты почтового голосования? Есть эксперты, кто внимательно следил за процедурой? Но тогда почему 100% за Байдена и почти ни одного за Трампа?» — прокомментировал это российский политик Роман Юнеман.

Примечательно, что сам Трамп ранее указывал на опасность голосования по почте как на источник фальсификаций.

А в России тем временем шутят.

«Это я, почтальон Печкин. Принес бюллетени за вашего Байдена», — отметил российский журналист Павел Святенков.

Почта США — не почта России, и Байден уже опережает Трампа с результатом в 264 голоса выборщиков (всего для победы ему нужно 270) или 50,4% голоса избирателей.

То, как проводились выборы в США, ставит крест на требованиях американцев к прозрачности и честности выборов в других странах. Они не могут навести порядок с выборами и у себя дома.