В Соединённых Штатах завершается подсчёт результатов голосования на избирательных участках. Действующий президент страны Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден имеют равные шансы на избрание, но всё может измениться в любую минуту

Порядок подведения итогов выборов меняется от штата к штату: где-то голоса, поданные досрочно, начали считать сразу, а где-то бюллетени по почте будут принимать ещё больше 3 недель после основного дня выборов — поэтому лидерство может переходить от кандидата к кандидату. Кто и как выбирает президента США. Просто о сложном © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Подсчёт голосов, поданных на избирательных участках, начался сразу после их закрытия. По предварительным данным, бывшего вице-президента США Джо Байдена поддержали 66 786 710 избирателей, а действующего главу государства Дональда Трампа — 65 140 157. Однако ключевое значение имеет, сколько голосов выборщиков отойдёт каждому из них, пока расклад такой: у Байдена 238 выборщика, у Трампа — 213, и оба они сохраняют реальные шансы на избрание.

Битва за колеблющиеся штаты

Исход президентских выборов решат несколько штатов, в которых количество сторонников Республиканской и Демократической партий примерно одинаково. Байден и Трамп активно агитировали местных жителей, убеждая, что именно от их решения зависит будущее всей страны.

У Трампа для переизбрания нет права на ошибку — ему нужно не только удержать традиционные республиканские штаты, но и победить в большинстве колеблющихся, прежде всего в тех, которые дают самое большое количество голосов выборщиков. По предварительным данным, в колеблющихся штатах преимущество сейчас на его стороне:

Флорида (обработано 100% бюллетеней): Трамп — 51,26% голосов, Байден — 47,84%. Таким образом, Трампу уходят 29 выборщиков, проигрыш здесь стал бы для него фатальным

(обработано 100% бюллетеней): Трамп — 51,26% голосов, Байден — 47,84%. Таким образом, Трампу уходят 29 выборщиков, проигрыш здесь стал бы для него фатальным Огайо (обработано 99,15% бюллетеней): Трамп — 53,43% голосов, Байден — 45,13%. Таким образом, Трампу уходят 18 выборщиков, никто из президентов-республиканцев не выигрывал на выборах без победы в этом штате.

(обработано 99,15% бюллетеней): Трамп — 53,43% голосов, Байден — 45,13%. Таким образом, Трампу уходят 18 выборщиков, никто из президентов-республиканцев не выигрывал на выборах без победы в этом штате. Северная Каролина (обработано 100% бюллетеней): Трамп — 50,09% голосов, Байден — 48,69%. Таким образом, Трампу уходят 15 выборщиков

(обработано 100% бюллетеней): Трамп — 50,09% голосов, Байден — 48,69%. Таким образом, Трампу уходят 15 выборщиков Техас традиционно входил в число республиканских штатов, но в этот раз перешёл в разряд колеблющихся, его можно назвать «золотой акцией», поскольку на кону самое большое количество голосов выборщиков — 38. После подсчёта 84,17% бюллетеней впереди Трамп — 52,2%, Байден набирает — 46,39%

традиционно входил в число республиканских штатов, но в этот раз перешёл в разряд колеблющихся, его можно назвать «золотой акцией», поскольку на кону самое большое количество голосов выборщиков — 38. После подсчёта 84,17% бюллетеней впереди Трамп — 52,2%, Байден набирает — 46,39% в Джорджии тоже всегда поддерживали республиканцев, а сейчас избиратели задумались, за кого голосовать. По результатам подсчёта 93,49% бюллетеней преимущество у Трампа: 50,66% против 48,13% у Байдена

тоже всегда поддерживали республиканцев, а сейчас избиратели задумались, за кого голосовать. По результатам подсчёта 93,49% бюллетеней преимущество у Трампа: 50,66% против 48,13% у Байдена в Пенсильвании - одном из самых важных в президентской гонке штатов — по результатам обработки 68,32% бюллетеней лидирует Трамп с результатом 56,67% голосов, у Байдена — 42,14% (решается судьба 20 голосов выборщиков)

- одном из самых важных в президентской гонке штатов — по результатам обработки 68,32% бюллетеней лидирует Трамп с результатом 56,67% голосов, у Байдена — 42,14% (решается судьба 20 голосов выборщиков) Айова (обработано 100% бюллетеней): Трамп — 53,23%, Байден — 45%. Таким образом, Трамп забирает 6 выборщиков. Политические симпатии жителей этого штата меняются — с 1988 по 2000 годы побеждали демократы, в 2004 году — республиканец Джордж Буш — младший, в 2008 и 2012 годах — демократ Барак Обама, в 2016 году — республиканец Трамп.

(обработано 100% бюллетеней): Трамп — 53,23%, Байден — 45%. Таким образом, Трамп забирает 6 выборщиков. Политические симпатии жителей этого штата меняются — с 1988 по 2000 годы побеждали демократы, в 2004 году — республиканец Джордж Буш — младший, в 2008 и 2012 годах — демократ Барак Обама, в 2016 году — республиканец Трамп. Висконсин (обработано 93,74% бюллетеней): Трамп — 51,16%, Байден — 47,33%. Победитель получит 10 голосов выборщиков

(обработано 93,74% бюллетеней): Трамп — 51,16%, Байден — 47,33%. Победитель получит 10 голосов выборщиков Мичиган (обработано 62,17% бюллетеней): Трамп — 53,65%, Байден — 44,73%. На кону 16 голосов выборщиков.

(обработано 62,17% бюллетеней): Трамп — 53,65%, Байден — 44,73%. На кону 16 голосов выборщиков. В Аризоне по итогам обработки 70,79% бюллетеней лидирует Байден с результатом 52,58%, Трамп набирает 46,13%. Здесь решается судьба голосов 11 выборщиков

по итогам обработки 70,79% бюллетеней лидирует Байден с результатом 52,58%, Трамп набирает 46,13%. Здесь решается судьба голосов 11 выборщиков Миннесота (обработано 90,58% бюллетеней): Байден — 53,17%, Трамп — 44,83%. В активе этого штата 10 выборщиков.

(обработано 90,58% бюллетеней): Байден — 53,17%, Трамп — 44,83%. В активе этого штата 10 выборщиков. В Неваде после обработки 65,23% бюллетеней лидирует Байден — 51,32%, у Трампа — 46,61%. Кому-то из них штат отдаст 6 голосов выборщиков

По оценке экспертов, если Трамп сохранит преимущество во всех колеблющихся штатах, где он сейчас опережает Байдена, то получит необходимые для победы больше половины голосов выборщиков, то есть больше 270 из 538. Если завтра война… Эксперты оценили вероятность майдана в США после президентских выборов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Что касается штатов, которые традиционно поддерживают ту или иную партию, то здесь обошлось без сюрпризов. Трамп победил в Индиане, Кентукки, Теннесси, Западной Вирджинии, Оклахоме, Миссисипи, Миссури, Арканзасе, Алабаме, Канзасе, Небраске, Юта, Вайоминге, Северная и Южной Дакотах, благодаря чему набрал 99 голосов выборщиков. За Байденом остались Массачусетс, Коннектикут, Иллинойс, Нью-Джерси, Вирджиния, Мэриленд, столичный округ Колумбия, Калифорния, Орегон и Вашингтон, которые принесли ему 152 голоса выборщиков.

Неожиданные и ожидаемые результаты

Вопреки прогнозам, Байден вырвался в лидеры только в 3 колеблющихся штатах — Миннесоте, Аризоне и Неваде, — хотя опросы показывали его преимущество от 2,5 до 6% также в Мичигане и Висконсине, однако по результатам подсчёта голосов впереди оказался Трамп, что многих удивило, Пенсильвании.

Впрочем, 2016 год убедил всех, что на прогнозы полагаться нельзя. Тогда, например, в Огайо, Пенсильвании, Флориде, Мичигане, Висконсине и Айове, которые в 2008 и 20102 годах поддерживали Барака Обаму, победу предсказывали кандидату от демократов бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон, но в итоге все голоса выборщиков этих штатов забрал Трамп.

Лидерство Трамп по итогам голосования на избирательных участках было предсказуемо, потому что его электорат предпочёл придти лично и убедиться, что их голоса учтены. Избиратели-демократы прислушались к призыву Байдена и отправили свои бюллетени по почте, а на их обработку потребуется несколько дней, а то и недель (в Огайо бланки будут принимать вплоть до 28 ноября), поэтому он может укрепить свои позиции в президентской гонке. Как предупреждает портал FiveThirtyEight, результаты голосования в Пенсильвании могут измениться в пределах 21% голосов. Дмитрий Абзалов: Россия должна навязать будущему президенту США свою повестку © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Надо исходить из того, что не все итоги подведены по голосующим или голосовавшим сегодня. Кроме того, 100 миллионов человек или даже больше проголосовали по почте, эти голоса вообще никак сейчас не учитываются. Поэтому надо ждать полного подсчёта голосов и тогда делать какие-то выводы. Трамп лидирует в ряде штатов, но ещё не понятно, чем закончатся эти выборы, там ещё идёт подсчёт голосов и не исключено, что он может добрать голоса выборщиков, может случиться так, что и тот, и другой наберут почти равное количество голосов выборщиков, я не исключаю этого, потому что Трамп активно борется за колеблющиеся штаты. Пока выводы делать рано, единственный вывод, который можно сделать — что Америка, и без того расколотая, действительно сегодня глубоко расколота на две примерно равные части — противников Трампа и его сторонников», — заявил комментарии РИА Новости директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

Кандидаты обменялись заявлениями

Сразу после полуночи Байден выступил с телеобращением.

«Я верю, что мы на пути к выигрышу этих выборов, но нужно подождать. Всё это не закончится, пока не будет учтён каждый голос, не будет подсчитан каждый бюллетень. Мы сможем узнать результаты не раньше утра. Но на это может понадобиться и больше времени, как я неоднократно предупреждал. Не мне и не президенту Дональду Трампу определять, кто победил на нынешних выборах. Американскому народу надлежит это решать», — заявил кандидат в президенты США от Демократической партии.

Он выразил уверенность, что победит в Аризоне, а также высоко оценил свои шансы в колеблющихся Джорджии, Пенсильвании, Мичигане и Висконсине. Погребинский рассказал, что будет с Донбассом, если к власти в США придет Байден © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Как только Байден завершил выступление, своё слово сказал Трамп, точнее написал в Twitter: «Я сделаю заявление сегодня ночью. Большая победа! Наши позиции высоки, но они пытаются украсть выборы. Мы никогда не позволим им сделать это. Голоса не могут быть поданы после закрытия участков».

Администраторы микроблога отметили этот пост значком «спорный контент» — «этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии».

Вскоре президент выступил с речью в Белом доме, в которой поблагодарил американцев за поддержку.

«Честно говоря, мы выиграли эти выборы. Мы выиграли те штаты, которые и не ожидали выиграть. Мы выиграли Флориду и выиграли с отрывом! Мы выиграли великий штат Огайо, мы выиграли Техас!.. Также очевидно, что мы выиграли Джорджию… Они нас не догонят. Также мы точно выиграли Северную Каролину», — заявил Трамп. Выборы президента США в суде: Трамп надеется на женщину-мечту © REUTERS, Jonathan Ernst

По его словам, в ходе выборов имели место случаи мошенничества, но он готов бороться с этим.

«Мы хотим, чтобы закон был использован должным образом. Так что мы обратимся в Верховный суд США. Мы хотим, чтобы всё голосование закончилось. Мы не хотим, чтобы демократы нашли новые бюллетени в 4 утра и добавили их в список», — заявил Трамп.

Если дело дойдёт до Верховного суда — либо из-за подтасовок, либо из-за непризнания одним из кандидатов проигрыша на выборах, — то преимущество на стороне Трампа, потому что из 9 судей 6 — это ставленники президентов-республиканцев, а президентами-демократами назначены 3.