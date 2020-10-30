На Украине разворачивается новый кризис - судебный.

В четверг, 29 октября, президент Владимир Зеленский провел срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) относительно неотложных мер, которые должно принять государство после решения Конституционного суда о неконституционности отдельных положений закона о предотвращении коррупции и статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины.

Зеленский отметил необходимость срочной реакции на ситуацию, которая сложилась после принятия Конституционным судом по представлению народных депутатов решения об антикоррупционной инфраструктуре Украины. Сегодня уже президент внес в Верховную Раду законопроект про реагирование на факты нарушения судьями Конституционного суда Украины присяги судьи. Сторонники Порошенко призвали украинцев выйти под стены КСУ с протестом против его деятельности. Как будет разворачиваться кризис, написали свои прогнозы эксперты и юристы.

Законопроект Зеленского о судьях КСУ грозит ему импичментом - юрист © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Игорь Лесев считает, что именно при Зеленском внешняя оккупация страны окончательно институализировалась: «Кто вы, мистер Зеленский? Ну вот все окончательно и прояснилось. С Зеленским. Он на службе НЕ украинского народа. Ведь что произошло? Есть решение КСУ по вопросу НАПК. Большинство в стране ведь и не знают, как эти аббревиатуры расшифровываются. Формально — срач в сугубо юридической плоскости. Что-то там не соответствует конституции? Ну так и хрен с ним. Давайте захимичим под ее рамки. Но все же существуют определенные правила игры. Тоже очень формализованные, как и всё в нашей стране. Но они существуют, чтобы отличать обезьяну от человека. Одно из них — Конституционный суд типа независимая ветвь власти. А еще его решения типа обязательны к принятию. Но их нельзя публично называть «ничтожными». Потому что следующий шаг — это «ничтожные» законы Верховной Рады и «ничтожные» указы Президента Украины. Конфликт интересов в данном случае здесь предельно понятен. Это не борьба с коррупционерами. Хотя бы потому что нет у нас в стране коррупционеров. Кто у нас тут коррупционер? Свинарчук брал? Нет, не брал. Коболев ворует? Нет, не ворует. Антикоррупционные дармоеды: почему НАБУ работает с «нулевым» результатом © пресс-служба НАБУ Порошенко? Насиров? Продан? Все кристально чистые люди. Чистота 11 по десятибалльной шкале. Нет, есть у нас таки один официально признанный коррупционер. Но он возглавляет НАБУ. НАПК — это контора по обилечиванию подпольных миллионеров Корейко. Со своими тарифами и с цепочкой причастных. Отличнейшая такая кормушка. Такое себе НДС на воровство воров. Но ведь и это не главная функция НАПК. Обилечивание — это приятное приложение. Вроде проститутки к сауне. Но все же НАПК создавалось не для этого. Оно, как и НАБУ, и САП, и антикорсуд — замкнутая силовая цепочка по тотальному контролю за всей политической элитой в стране. Это элемент силового прикрытия колониальной администрации. Это гарантия того, что любая новая власть не сместит со своих постов условных Коболева и Смилянского. Что любая новая власть не слезет с кабальных кредитов МВФ. Не отыграет земельный дерибан. Не прикроет лавочку с набсоветами. И вообще, не будет дергаться, рыпаться и быковать. Вот именно для этого и создавалось НАПК. А персонально Зеленский до этого конфликта создавал иллюзию случайно избранного, но все же народного президента. Человека, у которого пусть ничего и не получается в силу разных причин, и первая среди которых — слабохарактерность, но все же человека с мыслями о народишке. Но нет. Иллюзия оказалась слишком завышенной. Зеленский — это не об украинском народе. Не об Украине, как о субъекте международного права. Он не слуга народ, он — слуга ТНК. Такой себе капо в концентрационном лагере «Украина», только с добрым лицом. Глава местной колониальной администрации. Прямо скажем, не с Зеленского это все началось. Не он запустил сюда все это международное отребье — абромавичусов, супрун, яресек. Но именно при Зеленском внешняя оккупация страны окончательно институализировалась. Украина стала протекторатом Бечуаналендом. Да, и последнее. Обязательно обратите внимание, кто в Раде будет голосовать за отставку судей КСУ. Это будет перепись компрадоров, будущее которых не связано с нашей страной».



Юрист Андрей Портнов напомнил, что именно Петр Порошенко заложил бомбу замедленного действиями под названием «сегодняшний конституционный кризис». Юрист предлагает готовить масштабные изменения в Основной закон, чтобы спасти страну: «Посмотрел сегодня пафос главного государственного преступника и бывшего одиозного диктатора вокруг Конституционного Суда. Напоминаю, что это именно он в феврале 2019 года провернул через подконтрольный себе этот же состав Конституционного суда решение об отмене уголовной ответственности за незаконное обогащение. Благодаря Порошенко и именно этому решению КС тогда были немедленно освобождены от уголовной ответственности чиновники его окружения, его правительства и подозреваемые в корыстных преступлениях члены БПП, Народного Фронта и остальных воровских партий Майдана. Дорогие начальники, это ничтожество должно уже давно сидеть в тюрьме. Перезагружайте прокуратуру и НАБУ, а то этот поношенный вор будет на украденные у государства деньги продолжать содержать телеканалы и поучать нас всех морали. Созданная в последние шесть лет система правоохранительных и антикоррупционных органов привела их к тотальной войне друг с другом и коллапсу государственного управления. Все эти органы по очереди зарегистрировали друг против друга уголовные производства, разоблачили друг друга в коррупции, провели друг у друга выемки и обыски, внесли в реестры коррупционеров и признали друг друга неконституционными. Эта комедия не может длиться вечно. Стране пора переосмыслить своё конституционное устройство, систему власти, полномочия регионов, место судебных и правоохранительных органов, противодействие угрозам внешнего управления, принципы народовластия и массу других, приведших к внешним и внутренним конфликтам проблем. Если этого не произойдёт, то мы на обречённой территории. Пора готовить масштабные изменения в Конституцию».

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Журналист Виталий Портников дал свою оценку происходящему: «Не стоит обманывать самих себя относительно истинного смысла «антикоррупционного» решения Конституционного суда. Это — демонстративное продолжение олигархического реванша, который начался после президентских и парламентских выборов 2019 года.

Уже не раз приходилось писать — не имеют никакого значения мотивы, по которым 73 процента избирателей проголосовали тогда за телевизионного комика. Имеет значение только то, почему за этого комика "проголосовали» украинские олигархи, почему они его поддержали.

А потому, что в отличие от зрителей собственники телевизионных каналов, точно знали — это неопытный и слабый человек не будет представлять никакой угрозы для возвращения и усиления их позиций даже в случае, если реально захочет играть собственную политическую партию. Захочет — но не сможет, потому что не будет знать как. Захочет — но побоится окончательно портить с ними отношения. Впрочем, в последнем случае они могли быть не уверены до конца — и именно поэтому выжидали момента, когда станет очевидным быстрый развал режима. Этим моментом и оказались местные выборы, которые продемонстрировали снижение популярности и беспомощность Зеленского. И теперь любой проходимец-депутат в парламенте может легко понять, что Зеленский может вскоре просто исчезнуть с политической сцены, а вот Коломойский и Медведчук останутся. Доказательства? А давайте представим себе, как три или четыре месяца назад председатель Верховной Рады, избранный голосами президентской партии, демонстративно игнорирует инициированный Зеленским опрос. Какие вам еще нужны доказательства?

Поэтому спецоперация считывается достаточно просто. В качестве инструмента для реванша используется Конституционный суд — отмена «антикоррупционных» законов будет не последним таким его решением (но и не первым — вспомним, как суд дал возможность провести антиконституционные внеочередные парламентские выборы). А дезориентированный парламент просто не сможет сопротивляться этому наступлению из прошлого — даже если этого захочет президент. И Украина будет отброшена до 2014 года — то есть до времени, когда олигархи рассчитывали ослабить Януковича и стать настоящими хозяевами страны, а получили непонятную им «Революцию Достоинства». С последствиями этой революции — прежде всего правовыми и экономическими они и борются.

Но олигархический план провалится, смею вас заверить. У Украины есть сильные союзники.

Существует план против Украины — СНБО © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Коломойского.

И здесь усиливается роль другого нашего союзника — цивилизованного мира. Без его средств не просто мы не выживем — власть не выживет. И нам придется возвращаться к достижениям Революции Достоинства просто потому, что не будет выбора. И у олигархов в том числе — чем больше они будут сопротивляться, тем больше будет сжиматься душное кольцо вокруг шеи каждого. С такими миллиардами никому не хочется в тюрьму. Не верите — спросите у Фирташа.

(…) Таким образом, кризис, Запад и Путин создадут все необходимые условия для того, чтобы украинский народ снова занялся работой над ошибками и спас свою страну.

Не верите — спросите у Майдана».

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Бывший член Венецианской комиссии и представитель президента в Конституционном суде Марина Ставнийчук хорошо понимает, что сегодня происходит вокруг судебной системы, и написала свои выводы: «Все идет к углублению системного политического кризиса в государстве! Последствия будут плачевны! В первую очередь для власти. И черт бы с ними, ведь маски все сброшены. Тарифы для людей повышают сразу после дня голосования на местных выборах, (на которые люди в большинстве своем не пришли, а те, кто пришли, эту власть не поддержали)… Не мало и не много на 35 процентов… Так же как и супер высокие зарплаты в сотни тысяч, миллионов и для топ чиновников, и для членов наблюдательных советов… Трудовой Кодекс со всеми механизмами защиты человека труда- декомунизировали… точнее сказать, пытаются добить окончательно. Но, хуже всего — ползучая узурпация власти… под пиарным поводом очередной борьбы против коррупции! Теперь — объект не безупречный, но конституционный — КСУ! Как единственный орган конституционной юрисдикции уже несколько раз не угодил…. А значит, главная задача власти — не дать больше этому Суду работать!!!!! Не дать любой ценой. Именно с этой целью примитивно нагнетали ситуацию уже длительный период времени и сейчас собрав закрытое заседание СНБО, уже и указ ввели в действие с замысловатыми мерами, а также дали практические поручения ГБР, НАБУ… Уже и Тупицкого на ночь вызывают в ГБР, кажется.

Давление? Еще какое. То, что прямо запрещено Конституцией!

Приоритет — не дать этому «неблагонадежному» составу даже возможности рассмотрения вопроса конституционности так называемого оборота земли от Зе и его команды!!!! Это, думаю, квинтэссенция.! Обещания внешним донорам розданы!

Поэтому будут стараться завести лояльный Зеленскому состав. Должны быть все свои и от внешних партнеров…Власть будет добивать нынешний состав.

Но Конституция, Закон о КСУ возлагает вопрос увольнения каждого судьи только лишь на один КСУ (наработки нашей Конституционной Ассамблеи таки были реализованы в ходе судебной реформы) Так что не все просто. Выстоят, организация будет пробовать становиться действительно независимой. Но это требует совершенно иного поведения и от самих судей во всех смыслах».



Бывший министр юстиции Елена Лукаш напомнила, чем закончилось последнее посягательство на Конституцию: «Меня сложно заподозрить в симпатии к действующему составу КСУ, но единственный раз когда с составом КСУ поступали подобным образом

был в феврале 2014. Во время захвата госвласти. Под руководством Турчинова. Это важно помнить. Как и то, что было дальше».



Политтехнолог Тарас Березовец возложил всю ответственность за кризис на Зеленского персонально: «Ну что, сукины дети, таки решили затащить страну back in the USSR! Это ваша персональная ответственность и ваших подельников Коломойского и Медведчука, Владимир Зеленский. Красной карточки на выборах 25 октября вам показалось мало. Теперь решили лишить граждан безвиза из-за своих коррупционеров, которые нагло воруют на фоне экономического кризиса и хотят спрятать награбленное. Ну что ж. Как говорится, сами напросились…»



Инвестиционный банкир, которого причисляют к так называемым «соросятам», Сергей Фурса вообще назвал судей КСУ террористами и призвал людей выходить на новый протестный Майдан: «Судьи Конституционного Суда ведут себя как террористы. Они взяли в заложники всю страну потому что кого-то из них могли привлечь за коррупцию. Вот так прямо и говорят. Мы снесли всю систему потому что система угрожала нам. Перепишите так, чтобы судей нельзя было привлечь за коррупцию и мы будем довольны. А если нет, то будет вам дефолт. Могли бы попросить еще миллион долларов и вертолет, но, судя по всему, он у них уже есть. (…) Если судьи считают, что они могут позволить шантажировать всю страну дефолтом, то такие люди не достойны быть судьями. Все просто. А значит настал час антитеррористической операции. В центре Киева. Полная перезагрузка судебной системы. Полная. С помощью иностранных специалистов по борьбе с терроризмом. (…)

На фактический государственный переворот от судей КС Зеленский решил ответить своим Конституционным переворотом. И то и другое очень плохо. Поэтому, пора сказать свое слово Майдану, основному демократическому институту в Украине. Чтобы парламенту не пришлось принимать справедливых, но юридически сомнительных решений, а судьи ушли сами. В Ростов или куда то еще. Но подальше».

