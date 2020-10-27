Социальный лифт: с Майдана — в жёны командующего ВСУ и в кресло губернатора

Впервые на Украине на должность главы областной администрации Черниговской области была назначена женщина - 29-летняя Анна Коваленко. При этом Коваленко — женщина очень непростая

Командир 39-й сотни «Самообороны Майдана», советница трех министров обороны и одного министра информационной политики Украины, народный депутат, заместитель руководителя Офиса президента — и все это за каких-то шесть лет. Но главное преимущество Коваленко в том, что с недавних пор она стала супругой командующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.

И, как поговаривают, Черниговская область — это свадебный подарок молодой.

Активистка с Майдана

Зеленский лично поздравил новую 29-летнюю главу Черниговской ОГА © пресс-служба президента Украины

Председатель Черниговской облгосадминистрации Андрей Прокопенко подал в отставку 12 сентября из-за невозможности «влиять на кадровую политику и формировать состав кандидатов в областной совет». Его заявление удовлетворили. А уже 28 сентября стало известно, что на эту должность назначили Анну Коваленко.

Как гласит официальная биография, девушка родилась 5 мая 1991 года в Буче (Киевская область). Получила степень магистра театроведения в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого.

В прошлом — журналистка «Радио Эра», Ukrlife TV, «Цензор.нет», заместитель директора по связям с общественностью издательского дома «Антиквар». Прослушала курс «Военное командование и гуманитарное право» Женевского центра политики безопасности (GСSР) в Женеве, Швейцария. Сейчас аспирант Национальной академии государственного управления при Президенте Украины по специальности «Публичное управление». Диссертационное исследование «Демократический гражданский контроль над разведкой и контрразведкой в Украине».

Госпожа Коваленко была советницей министра информационной политики Украины, члена комитета, ответственного за восстановление теле- и радиовещания на территории проведения "АТО".

Руководила проектом «Стратегическое лидерство: система безопасности и обороны Украины» в Киево-Могилянской бизнес-школе (KMBS). Работала экспертом Института Джорджа Кеннана, Wilson Center (г. Вашингтон, округ Колумбия, США).

Также она была советником председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, консультантом парламентского Комитета по вопросам обороны и безопасности Украины.

Во время "Революции достоинства" — командир 39-й сотни «Самообороны Майдана». Также была советницей трех министров обороны.

На внеочередных парламентских выборах в 2019 году Коваленко стала народным депутатом от партия «Слуга народа», однако впоследствии оставила мандат.

4 сентября 2019 г. президент Украины Владимир Зеленский назначил Анну Коваленко заместителем руководителя Офиса президента Андрея Богдана. 22 апреля 2020 г. президент уволил ее с должности заместителя руководителя ОПГ, а вместо нее назначили Романа Машовца.

Впрочем, стоит рассмотреть биографию и трудовой путь Коваленко повнимательнее.

С опытом и приданым

На Украине 29-летняя активистка Майдана может стать губернатором. Она хотела подстрелить соратников Зеленского © commons.wikimedia.org, Shalmaza

Прежде всего дорогу наверх ей открыл Майдан, где она стала командиром 39-й сотни «Самообороны Майдана». «Сотня» звучит впечатляюще, вот только в ее подчинении было всего около 20 девушек. Но, как и следовало ожидать, известность пришла только к командиру, или, как в данном случае, командирше, которая быстро сориентировалась и занялась волонтерством — начала сбор денег для покупки необходимого для бойцов "АТО".

На почве волонтёрства она попала в Министерство обороны — благодаря старым журналистским связям.

Что именно советовала Анна Коваленко министрам обороны времён Петра Порошенко — Валерию Гелетею, Степану Полтораку и Андрею Загороднюку, — история умалчивает. Но именно в тот период она познакомилась с командующим сектора «Б» сил АТО с 2014 по 2015 год Русланом Хомчаком, который руководил операцией по выводу войск из Иловайска.

По официальным данным, тогда в котле погибли 366 военных, 158 числились пропавшими без вести.

Примечательно, что для армии Коваленко была своего рода тайным советником — её присутствие на афишировалась. Хотя именно связь с армией открыла ей перспективу продвижения по карьерной лестнице.

С 2015 года Анна Коваленко прониклась идеей борьбы с коррупцией, на этой почве получила несколько грантов.

Удивительно, но уже тогда Анна Коваленко высказывала свое разочарование Майданом.

«Во время Майдана родилась новая формация лидеров. Это видно и по волонтерскому движению, и по добровольцам на фронте, и по новым лицам в гражданской журналистике.

К примеру, ребята, которые борются с контрабандой на Востоке, ну и наше Антикоррупционное движение. Нас довольно много таких команд. Мы собственно и есть новая власть, которая победила на Майдане.

О какой «зраде» идей нынешними госчиновниками и депутатами можно говорить, если они вообще перпендикулярны идеям Майдана. И Порошенко, и Яценюк — опытные политики, они просто сумели поймать момент, который позволил им изобразить из себя вождей Революции, хотя никакого уважения к ним на Майдане не было. Это не страшно на самом деле, глупо было надеяться на одномоментное переформатирование власти и общества.

Я всегда ясно отдавала себе отчет в трех важных моментах: 1. После Майдана у руля принципиально останутся те же люди, которые были в Украине у власти последние 25 лет (а если честно, то последние 96 лет). 2. Майдан это начало игры в долгую. 3. Процессы, которые запустил, Майдан необратимы», — делилась мыслями с журналистами Анна.

Главнокомандующий ВСУ Хомчак болен коронавирусом — СМИ © пресс-служба министерства обороны Украины

К 2019 году Коваленко успела сколотить приданое. Так, у неё появился дом почти на 200 кв. м под Киевом, участок в один гектар, еще одна квартира и 50 тысяч долларов наличными.

Губерния в подарок на свадьбу

Связь Коваленко с Минобороны имела неприятные последствия для страны.

Так, она убрала из заявления украинской делегации в ТКГ от 26 марта 2020 года пункт о запрете наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций. А также предложение, позволяющее обсуждать нарушения в телефонном режиме, если они происходят в данный момент времени, и предложение на уровне командования ВСУ делать публичные заявления о начале прекращения огня.

Из-за этого Коваленко была уволена с должности замглавы Офиса президента по оборонным вопросам.

Но только в октябре стали понятны мотивы девушки. Она крутила роман с командующим ВСУ Русланом Хомчаком (расписалась пара недавно).

Из-за разницы в возрасте в 23 года, а также из-за карантинных ограничений пышную свадьбу не устраивали. А тут подоспел и приказ, подписанный президентом, о назначении Коваленко на должность главы Черниговской области. С припиской, что «руководитель области должен быть порядочным и честным человеком».

Как отмечают эксперты, с учетом недавней свадьбы и назначения на пост губернатора должность — это не что иное, как свадебный подарок. Потому что на эту должность назначен человек, ни дня не работавший, не имеющей представления, что такое руководить областью.

«Помните, в «Месте с встречи изменить нельзя» прозвучала фраза: «дурилка картонная». Так вот, в качестве такой дурилки, пустышки на этот пост была назначена Анна Коваленко.

Черниговщина — регион специфический. При том, что предыдущий губернатор — это было самое удачное назначение, человек, который занимался политическим консалтингом и сумел вписаться в местный политикум, но из-за интриг потерял кресло. Хотя заработал хорошие оценки со стороны населения и экспертной среде.

Кто будет дергать за ниточки Коваленко, пока непонятно. Но в то, что она ненадолго и то, что она окажется неэффективным руководителем, не вызывает сомнения», — отмечает политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарёв.

В то же время назначение Коваленко говорит о том, что в области грядет передел власти, который легко провернуть под носом человека несведущего, добавил эксперт.