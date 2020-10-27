Социальный лифт: с Майдана — в жёны командующего ВСУ и в кресло губернатора

Командир 39-й сотни «Самообороны Майдана», советница трех министров обороны и одного министра информационной политики Украины, народный депутат, заместитель руководителя Офиса президента — и все это за каких-то шесть лет. Но главное преимущество Коваленко в том, что с недавних пор она стала супругой командующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.

И, как поговаривают, Черниговская область — это свадебный подарок молодой.

Активистка с Майдана

Зеленский лично поздравил новую 29-летнюю главу Черниговской ОГА
Зеленский лично поздравил новую 29-летнюю главу Черниговской ОГА
© пресс-служба президента Украины
Уже шесть лет на Украине стремительно, на социальном лифте, взлетают к карьерным высотам никому неизвестные и мало что умеющие активисты с Майдана. Назначения неучей на руководящие должности продолжается. Многих удивило то, что руководить северной приграничной областью поставили молодую женщину с театральным образованием.

Председатель Черниговской облгосадминистрации Андрей Прокопенко подал в отставку 12 сентября из-за невозможности «влиять на кадровую политику и формировать состав кандидатов в областной совет». Его заявление удовлетворили. А уже 28 сентября стало известно, что на эту должность назначили Анну Коваленко.

Как гласит официальная биография, девушка родилась 5 мая 1991 года в Буче (Киевская область). Получила степень магистра театроведения в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого.

В прошлом — журналистка «Радио Эра», Ukrlife TV, «Цензор.нет», заместитель директора по связям с общественностью издательского дома «Антиквар». Прослушала курс «Военное командование и гуманитарное право» Женевского центра политики безопасности (GСSР) в Женеве, Швейцария. Сейчас аспирант Национальной академии государственного управления при Президенте Украины по специальности «Публичное управление». Диссертационное исследование «Демократический гражданский контроль над разведкой и контрразведкой в Украине».

Социальный лифт: с Майдана — в жёны командующего ВСУ и в кресло губернатора
© предоставлено автором

Госпожа Коваленко была советницей министра информационной политики Украины, члена комитета, ответственного за восстановление теле- и радиовещания на территории проведения "АТО".

Руководила проектом «Стратегическое лидерство: система безопасности и обороны Украины» в Киево-Могилянской бизнес-школе (KMBS). Работала экспертом Института Джорджа Кеннана, Wilson Center (г. Вашингтон, округ Колумбия, США).

Также она была советником председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, консультантом парламентского Комитета по вопросам обороны и безопасности Украины.

Во время "Революции достоинства" — командир 39-й сотни «Самообороны Майдана». Также была советницей трех министров обороны.

На внеочередных парламентских выборах в 2019 году Коваленко стала народным депутатом от партия «Слуга народа», однако впоследствии оставила мандат.

4 сентября 2019 г. президент Украины Владимир Зеленский назначил Анну Коваленко заместителем руководителя Офиса президента Андрея Богдана. 22 апреля 2020 г. президент уволил ее с должности заместителя руководителя ОПГ, а вместо нее назначили Романа Машовца.

Впрочем, стоит рассмотреть биографию и трудовой путь Коваленко повнимательнее.

С опытом и приданым

На Украине 29-летняя активистка Майдана может стать губернатором. Она хотела подстрелить соратников Зеленского
На Украине 29-летняя активистка Майдана может стать губернатором. Она хотела подстрелить соратников Зеленского
© commons.wikimedia.org, Shalmaza
До Майдана Анны Коваленко была неизвестной девушкой. Но революционная волна вынесла ее не только в люди, но и в нужные места.

Прежде всего дорогу наверх ей открыл Майдан, где она стала командиром 39-й сотни «Самообороны Майдана». «Сотня» звучит впечатляюще, вот только в ее подчинении было всего около 20 девушек. Но, как и следовало ожидать, известность пришла только к командиру, или, как в данном случае, командирше, которая быстро сориентировалась и занялась волонтерством — начала сбор денег для покупки необходимого для бойцов "АТО".

На почве волонтёрства она попала в Министерство обороны — благодаря старым журналистским связям.

Социальный лифт: с Майдана — в жёны командующего ВСУ и в кресло губернатора
© предоставлено автором

Что именно советовала Анна Коваленко министрам обороны времён Петра Порошенко — Валерию Гелетею, Степану Полтораку и Андрею Загороднюку, — история умалчивает. Но именно в тот период она познакомилась с командующим сектора «Б» сил АТО с 2014 по 2015 год Русланом Хомчаком, который руководил операцией по выводу войск из Иловайска.

По официальным данным, тогда в котле погибли 366 военных, 158 числились пропавшими без вести.

Примечательно, что для армии Коваленко была своего рода тайным советником — её присутствие на афишировалась. Хотя именно связь с армией открыла ей перспективу продвижения по карьерной лестнице.

С 2015 года Анна Коваленко прониклась идеей борьбы с коррупцией, на этой почве получила несколько грантов.

Удивительно, но уже тогда Анна Коваленко высказывала свое разочарование Майданом.

«Во время Майдана родилась новая формация лидеров. Это видно и по волонтерскому движению, и по добровольцам на фронте, и по новым лицам в гражданской журналистике.

К примеру, ребята, которые борются с контрабандой на Востоке, ну и наше Антикоррупционное движение. Нас довольно много таких команд. Мы собственно и есть новая власть, которая победила на Майдане.

О какой «зраде» идей нынешними госчиновниками и депутатами можно говорить, если они вообще перпендикулярны идеям Майдана. И Порошенко, и Яценюк — опытные политики, они просто сумели поймать момент, который позволил им изобразить из себя вождей Революции, хотя никакого уважения к ним на Майдане не было. Это не страшно на самом деле, глупо было надеяться на одномоментное переформатирование власти и общества.

Я всегда ясно отдавала себе отчет в трех важных моментах: 1. После Майдана у руля принципиально останутся те же люди, которые были в Украине у власти последние 25 лет (а если честно, то последние 96 лет). 2. Майдан это начало игры в долгую. 3. Процессы, которые запустил, Майдан необратимы», — делилась мыслями с журналистами Анна.

Главнокомандующий ВСУ Хомчак болен коронавирусом — СМИ
Главнокомандующий ВСУ Хомчак болен коронавирусом — СМИ
© пресс-служба министерства обороны Украины
Впрочем, почти всё правление президента Порошенко она оставалась на вторых ролях, что для амбициозной девушки, вкусившей прелести открывающихся перспектив, было невыносимо. Вскоре из активистки Майдана, горячо приветствовавшей и распространявшей его идеи, Анна Коваленко превратилась в его критика, что помогло ей втесаться в ряды «Слуги народа», попасть в Раду, а дальше — на должность замглавы Офиса президента.

К 2019 году Коваленко успела сколотить приданое. Так, у неё появился дом почти на 200 кв. м под Киевом, участок в один гектар, еще одна квартира и 50 тысяч долларов наличными.

Социальный лифт: с Майдана — в жёны командующего ВСУ и в кресло губернатора
© пресс-служба президента Украины

Губерния в подарок на свадьбу

Связь Коваленко с Минобороны имела неприятные последствия для страны.

Так, она убрала из заявления украинской делегации в ТКГ от 26 марта 2020 года пункт о запрете наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций. А также предложение, позволяющее обсуждать нарушения в телефонном режиме, если они происходят в данный момент времени, и предложение на уровне командования ВСУ делать публичные заявления о начале прекращения огня.

Из-за этого Коваленко была уволена с должности замглавы Офиса президента по оборонным вопросам.

Но только в октябре стали понятны мотивы девушки. Она крутила роман с командующим ВСУ Русланом Хомчаком (расписалась пара недавно).

Из-за разницы в возрасте в 23 года, а также из-за карантинных ограничений пышную свадьбу не устраивали. А тут подоспел и приказ, подписанный президентом, о назначении Коваленко на должность главы Черниговской области. С припиской, что «руководитель области должен быть порядочным и честным человеком».

Как отмечают эксперты, с учетом недавней свадьбы и назначения на пост губернатора должность — это не что иное, как свадебный подарок. Потому что на эту должность назначен человек, ни дня не работавший, не имеющей представления, что такое руководить областью.

«Помните, в «Месте с встречи изменить нельзя» прозвучала фраза: «дурилка картонная». Так вот, в качестве такой дурилки, пустышки на этот пост была назначена Анна Коваленко.

Черниговщина — регион специфический. При том, что предыдущий губернатор — это было самое удачное назначение, человек, который занимался политическим консалтингом и сумел вписаться в местный политикум, но из-за интриг потерял кресло. Хотя заработал хорошие оценки со стороны населения и экспертной среде.

Кто будет дергать за ниточки Коваленко, пока непонятно. Но в то, что она ненадолго и то, что она окажется неэффективным руководителем, не вызывает сомнения», — отмечает политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарёв.

В то же время назначение Коваленко говорит о том, что в области грядет передел власти, который легко провернуть под носом человека несведущего, добавил эксперт.