Интересные новости октября: Астраханская область начала поставлять картофель в Белоруссию — это курьёз. А крупнейшим поставщиком свиного сала на Украину является Россия — это суровая действительность

Без инъекций. Третья российская вакцина от COVID-19 создана в Крыму © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Но есть и хорошие новости — о том самом тестировании «Спутника-V» в Белоруссии.

«Психоз», которого не было

Сергей Лукьяненко рассказал, как вакцина от COVID-19 стала предметом угроз © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Если этим он хотел добавить себе очков накануне выборов, то зря. Ковидо-диссидентство Лукашенко оценили только сторонники теорий заговора и конспирологи, мир которых интересен, но крайне узок. А вот народ в массе очень переживал, что глава государства впал в неадекват.

В конечном итоге беспечность и легковесность при оценке пандемии стоили Лукашенко популярности и стали одним из его шагов в сторону нынешнего политического кризиса. Но недаром частью его образа является невероятная гибкость: менять концепции — его фишка.

Нет, Лукашенко не включил заднюю передачу. Нынешней осенью, как и весной, он не объявил карантин и ничем не ограничил своих сограждан. В отношении же протестующих в Минске он оскорблённо заявил — «пусть болеют».

Тем не менее опыт, накопленный весной в Белоруссии, осенью применят в полной мере.

Суздальцев предположил, чем закончится история с российской вакциной для Украины © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Для каждого ведомства они были свои, индивидуальные, и их силу прочувствовали на себе обычные граждане, причем в полной мере. Было всё: напоминания о социальной дистанции, дезинфеканты в каждом магазине, закрытые ночные клубы, ограничения для общепита и так далее.

В конечном счёте начался Беломайдан, критиковать Лукашенко из-за ковидо-диссидентства стало не модно, хотя об этом и не забыли. В любом случае, отыгрывая потерянные очки или нет, но одним из первых жестов Лукашенко было приглашение российской вакцины «Спутник-V» для испытаний на белорусских добровольцах.

Слово и дело

Как только первая партия «Спутника-V» была выпущена в гражданский оборот и начались поставки в регионы, началась бурная пропагандистская кампания против российского средства на Западе. Так что решение Лукашенко публично объявить о его признании в Белоруссии было делом не только благородным и партнерским, но также большой политической важности.

И первым добровольцем стал кто? Правильно — командир на лихом коне. Первым испытал на себе «Спутник-V» премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. И только потом Минздрав объявил о наборе добровольцев для испытания средства.

В начале сентября в научном журнале The Lancet была опубликована статья группы российских ученых, которые проводили первый и второй этапы тестирования вакцины. Там для волонтеров имелась вся необходимая информация.

«Спутник-V» состоит из двух компонентов: вектора рекомбинантного аденовируса типа 26 (rAd26) и вектора рекомбинантного аденовируса типа 5 (rAd5). Оба содержат в себе гены SARS-CoV-2.

Исследования проводились этим летом, в них приняли участие 76 здоровых людей в возрасте 18 до 60 лет. Среди наиболее частых побочных эффектов упоминались боль в месте инъекции (у 58% привитых), гипертермия (50%), головная боль (42%), слабость (28%), мышечные и суставные боли (24%). Большинство этих явлений были умеренными. У всех участников выработались антитела к гликопротеину SARS-CoV-2.

Выяснилось, что российская вакцина имеет хороший профиль безопасности. Добровольцев набрали, и 1 октября, на неделю раньше чем планировалось, начались испытания.

Как это делается в Белоруссии

В России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса © РИА Новости, Николай Хижняк | Перейти в фотобанк Дмитрий Пиневич в начале октября пояснил нюансы испытаний. По его словам, процедура начинается с момента знакомства с досье, выбора центров, где они будут проходить.

Определяющим звеном при проведении испытаний стал Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении. По словам и.о. министра, процедура строго регламентирована, скрупулезна. Эффект, позволяющий профилактировать COVID-19, доказан клинически. Вместе с тем Белоруссия, как и российская сторона, намерены оценить возможность возникновения побочных действий. Пока их не зафиксировано.

Клиническое же использование вакцины начнется тогда, когда закончатся все процедуры, а эксперты Центра экспертиз и испытаний поставят свою подпись, взяв на себя персональную ответственность.

«Тогда мы будем уверены на 100%», — резюмировал Пиневич.

На это, по его словам, может потребоваться около месяца. В этом месте важно отметить, что Пиневич четко обозначил то, что Минздрав Белоруссии официально так и остается вне мирового дискурса о «пандемии» и тем более «второй волне коронавируса». Минздрав живет в привычном мире, где октябрь — безопасный месяц, который предшествует наступлению «эпидемического сезона».

По личной договоренности между Адександром Лукашенко и Владимиром Путиным Белоруссия первой из иностранных государств получила «Спутник-V».

В начале октября замминистра здравоохранения РБ Александр Тарасенко отрапортовал, что первые белорусские добровольцы, на которых испытывают российскую вакцину, чувствуют себя хорошо. Но это далеко не конец.

Всего волонтеров будет сто человек: часть будет привита вакциной, другой части инъецируют плацебо. Однако подопытные до конца исследования не будут знать о том, что именно им вкололи, как и медики. В этом заключается суть непредвзятого исследования эффективности вакцины.

Добровольцы в лицах

Клинические исследования проходят в восьми медицинских учреждениях Белоруссии.

В качестве исследовательских центров выбраны «1-я центральная районная клиническая поликлиника Центрального района, «4-я городская поликлиника», «5-я городская клиническая поликлиника», «14-я центральная районная поликлиника Партизанского района», «19-я центральная районная поликлиника Первомайского района», «28-я районная поликлиника», «Ордена Трудового Красного Знамени областная клиническая больница» — все в Минске.

Также тестирование проходит в «Витебской областной клинической больнице». В состав экспертной группы входят специалисты Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении и ведущие специалисты в области эпидемиологии и инфекционных болезней.

Где достать «Спутник-V»? Украинцы разыскивают российскую вакцину © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Катя Минченок и Дмитрий Волчок. Они согласились дать интервью белорусским СМИ. Оба тестируются в исследовательском центре на базе 4-й городской поликлиники Минска.

Что им вкололи, вакцину или плацебо, ни они, ни их кураторы не знают. Это все — третья стадия проверки вакцины. Она ведется и в России, где в ней участвуют сорок тысяч волонтеров.

Екатерине 23 года, она графический дизайнер. Дмитрию 25 лет, он айтишник. Они, а также их близкие, не болели коронавирусной инфекцией. И это тоже условие тестирования: в исследование берут только тех, у кого не выработаны специфические антитела.

Белоруссия начала испытание российской вакцины от коронавируса на добровольцах © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

За и против

Российская вакцина — не единственная сейчас проходит испытания. Например, у препарата Оксфордского университета AstraZeneca третья фаза приостанавливалась уже дважды из-за развития тяжелых симптомов у волонтеров. Остановили свои тестирования и фармацевтические монстры — Johnson&Johnson, Eli Lilly and Co.

«Я не афиширую свое участие, чтобы не отвечать потом на тысячу вопросов, — объясняет Дмитрий. — Прививаюсь потому, что работа такая: 120 человек в замкнутом помещении. Удивляюсь, как до сих пор не переболел».

Планируется, что после исследований Белоруссия первой получит российскую вакцину «Спутник-V» от коронавируса. А Украина из-за своих властей не получит ничего.