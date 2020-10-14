Клубок противоречий на Южном Кавказе может превратиться в ожесточенную региональную войну

Временное, даже хрупкое перемирие в Карабахе очень ценно, считает японская газета «Асахи симбун». Решающую роль в его достижении сыграла Россия. Однако ей со своими амбициями противостоит Турция. Россия проявляет мудрость, поддерживая столь необходимый в Закавказье баланс сил.

В заявлениях Азербайджана и Армении существуют большие расхождения. Наблюдатели предполагают, что переговоры между ними вряд ли приведут к однозначным позитивным результатам. Считается, что решающее слово в решении этого конфликта принадлежит России и Турции.

Но дело происходит на территории бывшего СССР. И Армения, и Азербайджан входят в число постсоветских республик. Россия исторически связана с ними тесными узами и неоднократно играла роль «примирителя». Международное сообщество резко критикует Анкару за вмешательство в этот конфликт, но Турция не отступает.

Нынешний вооруженный конфликт начался в Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджана. Эту территорию вот уже в течение 30 лет оспаривают друг у друга Азербайджан и Армения. Нагорно-Карабахская АО формально числится в составе Азербайджана. В реальности большинство населения в ней составляют армяне. Со второй половины 1980-х годов они с оружием в руках борются за вхождение области в состав Армении. После развала СССР с 1991 года в этом конфликте погибло около 30 000 человек, и около миллиона человек стали беженцами или перемещенными лицами. В 1994 года при активном участии России военную фазу этого конфликта удалось погасить, однако спорадические боестолкновения между сторонами продолжались.

С самого начала нынешнего конфликта Турция однозначно заняла позицию всесторонней поддержке Азербайджана. Если в начале 1990-х годов Анкара была способна оказывать Баку лишь моральную поддержку и старалась излишне не раздражать Россию, то в последнее время она разбогатела и серьезно увеличила свой военный потенциал. Нагорный Карабах вновь стал причиной раздора, не смотря на перемирие © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Азербайджан также предпринял активные усилия по диверсификации источников вооружений и улучшению оснащения своей армии. По данным Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI) за 2019 год, Баку за пять лет кардинально поменял состав своих поставщиков оружия. Если ранее 60% военной техники он получал из России, то в 2019 на ее долю осталось только 30%. В то же время доля Израиля увеличилась до 30%, а 10% приходится на Турцию. Баку значительно увеличил военные расходы, начав массово закупать в дружественной Турции, в частности, дроны и радарные системы.

Все это сыграло свою роль в том, что Азербайджану удалось с самого начала нынешнего конфликта достичь ряда тактических успехов, например, захвата важных высот.

В настоящее время Россию и Азербайджан связывают неплохие отношения. Однако отношения Москвы с Ереваном глубже, хотя бы потому, что они являются союзниками по ОДКБ. В Армении — единственной среди закавказских государств — находится крупная российская военная база, где находятся 5000 военнослужащих. Даже границу Армении с Турцией защищают российские пограничники.

В основе российско-турецких отношений лежит нелюбовь и недоверие по отношению к Западной Европе и Америке. Как только их отношения с этими партнерами ухудшаются, Москва и Анкара в очередной раз начинают сближение.

До сих пор мерилом, которым Турция оценивает «дружественность» или «враждебность» России являются события 2016 года, а именно — несостоявшаяся попытка убийства Эрдогана. Если США и Запад тогда хранили упорное молчание, то президент Владимир Путин моментально выразил и оказал поддержку турецкому лидеру. Чей Карабах? Почему статус республики и ее принадлежность четко не определены в международных документах © AFP, ARIS MESSINIS

Понятно, что, склоняя Турцию, насколько это возможно, в свою сторону, Россия стремится если не оторвать Анкару от НАТО, то хотя бы «вбить клин» в единство блока. И здесь у России есть ряд несомненных достижений. Взять хотя бы сделку по С-400, ради которой Анкара пожертвовала планами приобретения американских F35, или неподдельный интерес Турции к российским истребителям Су-57.

Важнейший партнер в военно-техническом сотрудничестве, огромный рынок сбыта — вот кто такая Турция для России. Взаимно используя интересы друг друга, эти страны строят отношения сотрудничества.

С самого начала нынешней фазы конфликта президент Реджеп Тайип Эрдоган начал, как мантру, с раздражением повторять: «Сейчас вмешательство «минской группы ОБСЕ» уже не имеет смысла». Под «минской группой» имеется в виду созданный в 1994 году ОБСЕ механизм поиска путей карабахского урегулирования, сопредседателями в котором выступают Россия, Франция и США.

Сопредседатели группы, Франция и Америка, имеют у себя значительные армянские диаспоры, которые лоббируют принятие выгодных Еревану решений. Кроме того, все три страны — Россия, США и Франция — являются постоянными членами Совета Безопасности ООН. При таком раскладе в Турции растут пессимистические настроения, имеющие под собой мысль, что в данной ситуации решение карабахской проблемы невозможно.

А что же, по мнению Турции, является решением этой проблемы? Это возврат Арменией Азербайджану около 20% территории последнего, которую Ереван незаконно удерживает вопреки решению СБ ООН почти 30-летней давности. Матвиенко призвала Баку и Ереван соблюдать перемирие в Карабахе © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Военный аналитик Найджел Озтерицки указывает: «В Нагорном Карабахе столкнулись два суверенных государства — Азербайджан и Армения. Без участия двух этих сторон ни Россия, ни Турция не могут решить вопрос о мире в Карабахе». А другой эксперт добавляет: «Несмотря на то, что со времени распада СССР прошло уже более 30 лет, Нагорный Карабах остается „задним двором" России, и здесь она находится в преимущественном положении, имея долголетний опыт переговоров по данной проблеме. Турции трудно обеспечить себе равные с Россией позиции в поисках мирного урегулирования».

И все же положение у России непростое. Ей, как воздух, необходимы сбалансированные отношения с партнерами на постсоветском пространстве. С Азербайджаном у Москвы в последние годы складываются именно такие взаимовыгодные отношения.

Москва стремится избежать появления новых «линий фронта». Когда Путин в телеинтервью ясно дал понять, что Россия на вмешательство не пойдет, так как «пока территория Армении не превратилась в поле боя», в Азербайджане, судя по всему, это учли, и быстро взяли курс на перемирие.

Нынешнее азербайджано-армянское столкновение в Карабахе длится уже более двух недель. Ареал военных действий расширяется и начинает накрывать города. Погибших среди военных и гражданских уже насчитывается более 400. Если договоренности по перемирию не сработают, можно ожидать нового витка насилия. Турецкий блицкриг: почему Эрдоган грезит о реванше Османской империи © AP, Olivier Matthys

С самого начала военных столкновений в Нагорном Карабахе международное сообщество пытается разгадать намерения Турции в конфликте, в котором она до недавнего времени занимала сдержанную позицию, пишет французское издание Atlantico.

Вмешательство в Ливии, разведка ресурсов Восточного Средиземноморья, несмотря на риск напряженности в отношениях с Грецией и другими странами НАТО, едва прикрытая военная поддержка Баку — все это является частью глобальной стратегии Эрдогана по утверждению силы и стремлению к энергетической независимости.

Дипломатическая и военная гиперактивность Турции представляет собой конкретное отражение стремления возродить османский халифат. Эрдоган рассматривает величие Турции исключительно через призму мессианского идеала нации, которая должна вести за собой суннитский мусульманский мир.

В Восточном Средиземноморье неоосманский экспансионизм Эрдогана нацелен в первую очередь на достижение автономии в энергетике. У Турции нет практически никаких источников углеводородов.

Анкара в ноябре 2019 года подписала морское соглашение с Ливией, дающее ей доступ в богатые газом экономические зоны (на них претендуют Греция и Кипр). Кроме того, с сентября Турция ведет переговоры о проведении нефтяной разведки в Ливии, где расположены самые обширные запасы углеводородов в Африке.

Наблюдавшаяся летом 2020 года напряженность между Грецией и Турцией представляет собой прямое следствие этой доктрины и все более открытого стремления Анкары провести пересмотр территориального раздела. Нагорный Карабах: Есть ли вариант невоенного, дипломатического решения конфликта? © REUTERS, Defence Ministry of Azerbaijan/Handout via REUTERS

Европейские государства и Россия справедливо опасаются геоэкономических потрясений в связи с авантюризмом Эрдогана в Восточном Средиземноморье, но пока что у них не получается продумать адекватный ответ.

Предоставленная Азербайджану политическая и военная поддержка (сирийские наемники, дроны, современное оружие) перекликается с идеей об объединении всех тюркоязычных народов под эгидой одного государства.

Эти народы сегодня присутствуют во многих бывших советских республиках Кавказа и Средней Азии с преимущественно мусульманским и суннитским населением. К их числу относятся азербайджанцы, которые проживают в Азербайджане и… в Иране. Пантюркисты называют эту этноязыковую империю «Туран»: речь идет о персидском названии легендарного королевства — соперника Персии.

Иран с растущим беспокойством наблюдает за турецкой экспансий к его границам. Официально он занимает нейтралитет по отношению к Армении и Азербайджану, но неофициально он ближе к Еревану и оказывает тому логистическую поддержку.

Иран оказался в непростом положении из-за своего азербайджанского меньшинства, которое поддерживает Баку. Стоит отметить также связи Азербайджана с Израилем, который стал для него первым поставщиком оружия с 2016 года и использует его территорию для тайных операций против Ирана.

По мере обострения конфликта дипломатические усилия, судя по всему, пока зашли в тупик. Президент Азербайджана Ильхам Алиев ставит условием прекращения боевых действий вывод армянских сил из Нагорного Карабаха, на что не согласна Армения, которая фактически управляет этой территорией с 1994 года. В результате «региональная война», которой опасается иранский президент, как никогда близка к тому, чтобы стать реальностью. Сатановский объяснил, почему Эрдоган будет извиняться перед Путиным за авантюру в Карабахе © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Президент Турции воспринимает этот конфликт как возможность представить себя в качестве регионального гегемона и защитника мусульман, что он уже делает в Сирии и в Ливии, пишет британское издание The Economist.

Иран имеет общую границу с обоими конфликтующими государствами, а также значительное азербайджанское население внутри страны. Трубопроводы, по которым перекачивается нефть из региона Каспийского моря, проходят вблизи линий фронта.

Контуры решения этой проблемы в течение десятилетия предлагались внешними игроками. Нагорный Карабах должен иметь юридически гарантированный автономный статус, который может быть введен после окончательного решения на основе чего-то вроде плебисцита.

В ответ Армения будет вынуждена вернуть Азербайджану те территории, которые она захватила в начале 1990-х годов, сохранив за собой лишь узкий коридор, связывающий ее с Нагорным Карабахом. Правительства обеих стран в свое время, в основном, поддержали эти принципы. Однако сегодня ни одна из сторон не готова к компромиссу.

В 1994 году Америка и Россия способствовали достижению соглашения о прекращении огня, и эти две державы следили за тем, что там происходит. Но Америка начала разворот в сторону своих внутренних дел еще при Бараке Обаме. В период президентства Дональда Трампа США, выступив в качестве посредника, добились улучшения в отношениях между арабскими правителями и Израилем. Однако у Трампа очень мало времени даже для НАТО, которая без Америки оказывается без руля и без ветрил.

В мире существует много «замороженных конфликтов», это те места, где пока еще нет войны, но где подспудная напряженность не исчезла, а исторические или территориальные конфликты сохраняют свою глубину. Проблема с замороженными конфликтами состоит в том, что они в любой момент могут стать горячими.

При подготовке материала использованы переводы сайта inosmi.ru