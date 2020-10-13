В понедельник, 12 октября, СМИ сообщили о тайной встрече президента Украины Владимира Зеленского с новым главой британской спецслужбы MI-6 Ричардом Муром, которая произошла во время визита Зеленского в Великобританию. Встреча может быть чревата для России неприятными последствиями

В понедельник, 12 октября, украинское издание «Зеркало недели» сообщило о тайной встрече президента Украины Владимира Зеленского с главой британской разведки ΜΙ-6 Ричардом Муром.

«Глава украинского государства провел встречу, которую британцы и украинцы не собирались афишировать, — с новым главой МИ-6 Ричардом Муром. Как стало известно ZN.UA из заслуживающего доверия источника, именно шефу МI-6, по роду работы знающему о многих скелетах украинцев, спрятанных в британских шкафах, Уайтхолл поручил донести украинскому президенту месседжи, которые по ряду причин не хотел озвучивать Джонсон», — сообщило издание. Зеленский тайно встретился с главой британской разведки - СМИ © president.gov.ua

Особо подчёркивалось, что на встрече присутствовал и глава СБУ Иван Баканов, но отсутствовали представители Офиса президента. Британцы опасаются «кротов» в окружении Зеленского.

Как передавало «Зеркало недели», основных тем разговора с главой британской разведки было три.

«Первая — атаки украинской власти на антикоррупционные органы в Украине и стремление Офиса президента взять под свой контроль САП, НАБУ, Офис генерального прокурора, а также судебные инстанции. Вторая — ситуация на Востоке и действия России. И, наконец, третья (относящаяся в том числе и к российской тематике) — окружение Зеленского, не только официальное, но и неформальное, имеющее значительное влияние на главу украинского государства», — указывалось в публикации.

Там также указывалось, что встреча Зеленского с Муром довольно важна.

«Сама встреча с главой МΙ-6 — факт примечательный и говорит о высокой степени интереса Уайтхолла к Украине и ее президенту: глава британской разведки не часто встречается с лидерами других государств во время визита последних на остров. Кадровый разведчик и дипломат Ричард Мур пользуется поддержкой окружения Джонсона. В частности, Дэвида Фроста, возглавлявшего переговоры по выходу Великобритании из Евросоюза, и члена парламента Майкла Гоува», — отмечалось в публикации.

При этом в публикации несколько раз подчеркивалось, что встреча Мура и Зеленского так или иначе связана с Россией. Для РФ плотное сотрудничество британской разведки с Украиной вряд ли будет иметь хорошие последствия.

Удар по связям

Даже шесть лет войны в Донбассе, которую на Украине называют «российско-украинской войной», не смогли разрушить отношений многих россиян и украинцев. Многовековая история существования этих земель в одном государстве, большое количество семей с родственниками, разбросанными по разные стороны границы Украины с РФ, а также значительное количество украинских гастарбайтеров, которые в итоге решают связать свою жизнь с Россией, дают о себе знать. Где достать «Спутник-V»? Украинцы разыскивают российскую вакцину © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Речь идёт в первую очередь о силовиках и политиках. На Украине весьма болезненно реагируют на новости о том, что у того или иного политика или силовика обнаружились родственники или друзья в РФ. Это может стоить карьеры.

В России — всё гораздо спокойнее. Там с пониманием относятся к родственникам и друзьям-украинцам.

Но вот российским спецслужбам добавилось головной боли.

«Большая часть малых стран из числа наших вчерашних союзников из Восточной Европы и некоторых государств бывшего СССР отмобилизована в пользу потенциального противника. В последние годы ФСБ и контрразведка сталкиваются с тем, что против нас работают бывшие наши коллеги, в том числе из Украины и Прибалтики. Многие из них занимаются вербовкой своих старых знакомых, в том числе работающих в государственных структурах и на стратегических предприятиях», — рассказал в интервью изданию «Лента.ру» генерал-лейтенант Службы внешней разведки в отставке Леонид Решетников.

В общем, приятного мало. Однако встреча с Муром может быть чревата последствиями не только для родственных и дружеских связей украинцев и россиян. Об этом свидетельствует сама личность Мура.

На ближних рубежах и внутри

Говоря о встрече Зеленского с Муром, «Зеркало недели» указывало и некоторые достижения главы британской разведки.

«Примечательно, что Мур, будучи послом Великобритании в Турции, установил дружеские отношения с Эрдоганом», — писало украинское издание.

В конце июля 2020 года, когда стало известно о назначении Мура главой разведки, российский Τelegram-канал «Незыгарь» рассказал о прошлом главы ΜΙ-6.

«Главой MI-6 стал сторонник Великого Турана и русофоб Ричард Мур. В ближайшее время ждем крупных событий на Ближнем Востоке и на Кавказе», — указывалось в публикации канала.

Помимо дружбы с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Мур известен и как один из противников России в британской политической элите.

«Посол Мур никогда не скрывал, что видит огромный потенциал Турции и тюркского мира как регионального оператора. В том числе для вытеснения России, Германии и Китая из региона. Посещал Баку, знаком с азербайджанской элитой. Активно изучал ситуацию на Северном Кавказе, Абхазии. Противник курдов и идеи самостоятельного Курдистана», — отмечалось в публикации.

Идея Великого Турана, сторонником которого является Мур, предусматривает расчленение России на ряд государств и выведение из её состава регионов, где большинство составляют тюркские народы.

Здесь Украина может парадоксальным образом сослужить службу туранистским устремлениям Мура.

В начале февраля 2018 года на Украину из России прибыл один из лидеров татарских националистов Рафис Кашапов. Там он вместе с самопровозглашенным лидером эрзян Сыресем Боляенем (Александром Болькиным) и группой единомышленников заявил о создании общественного движения «Свободный Идель-Урал». Изначально целью движения декларировалось восстановление республиками Поволжья «реального суверенитета».

Однако 5 июля 2018 года «Свободный Идель-Урал» провозгласил, что стремится к созданию в будущем независимых государств: Башкортостана, Эрзяно-Мокшании, Чувашии, Марий-Эл, Удмуртии и Татарстана.

Таким образом, британская разведка может воспользоваться украинской помощью для разжигания сепаратистских настроений в ряде российских регионов. А это — вызов для России.