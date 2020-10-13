12-13 октября к президенту Зеленскому с официальным визитом находится его польский коллега Анджей Дуда. В ночь на 14 октября он должен покинуть Киев, так как его присутствие в Киеве 14 октября, когда будет проходить традиционный марш УПА, может скомпрометировать президента Польши в глазах соотечественников

В ходе переговоров президенты двух стран решили обсудить ситуацию в Белоруссии и Крыму. Дуда дал согласие Зеленскому стать одним из инициаторов мероприятий по началу «деокупации» полуострова, то есть отторжения его от РФ. Польша выразила желание активно продвигать вопрос о Крыме в Европе.

Президент Польши при этом заявил в Киеве, что любое перемещение границ после Второй мировой войны является недопустимым. Анджей Дуда в данном случае не только не признаёт отделение Косово от Сербии, но и объединение Германии. Учитывая, что с 1945 по 1956 год Крым находился в составе РФ, Анджей Дуда, похоже, не ведая того, признал недопустимость его передачи Украинской ССР.Хотя, возможен и вариант, что Дуда в курсе предшествующих передаче Крыма Украинской ССР событий, просто делает вид несведующего о реальной подоплеке человека. Зеленский и Дуда сделали совместное заявление по итогам встречи © пресс-служба президента Украины

Такая позиция, позволяет руководителям двух стран принимать определенные антироссийские решения. В первую очередь Польша и Украина будут и далее активно давить на ЕС, требуя сохранения или усиления санкций против РФ, а также всячески ставить палки в колеса «Северному потоку-2». «Международное давление и санкции против РФ должны продолжаться до полной деоккупации территории Украины, включая полуостров Крым. Скоординированными должны оставаться наши действия в вопросах энергетической безопасности как важного элемента безопасности Европы. Спасибо вам за решительную позицию всей Польши по проекту "Северный поток-2" и монополии "Газпрома" на европейском рынке», — сказал Зеленский на встрече.

Последнее время Польша видит себя в качестве центра будущей восточно-европейской конфедерации «Триморье» или «Междуморье», простирающейся от Балтики до Черного и Адриатического морей. Ее активно продвигают и в НАТО в качестве буферной зоны, разъединяющей РФ и западную Европу. Для ее реализации намечается ряд логистических проектов, которые должны связать Балтику с Черным морем. Об этом тоже шла речь в ходе визита.

Глава Кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский накануне рассказывал, что стратегия Анджея Дуды заключается в формировании инфраструктуры оси «север-юг», в которую должны быть включена и Украина. «Речь идёт об автомобильном транзите, а также о железных дорогах и портах; мы хотим связать всё это вместе. Это также элемент стратегии президента Дуды по построению единства инфраструктуры вдоль оси Север-Юг в нашей части Европы. Инициатива трёх морей помогает создать эту согласованность», — рассказал Щерский. С целью обсуждения транспортного коридора Гданськ-Одесса президент Польши вместе с Зеленским 13 октября едут в Одессу на совместный экономический форум. «Мы обсудили инициативу "Трех морей", а главный предметный интерес Украины — присоединиться к этой важной для нас инициативе. Я надеюсь на поддержку господина Дуды как одного из инициаторов такой важной платформы диалога», — заявил Зеленский 12 октября.

Одной из составляющих частей этой концепции является и Белоруссия, чем в значительной степени объясняется заинтересованность Польши в цветной революции в этой стране.

На Украине Польшу интересует также возможность поучаствовать в масштабной приватизации, в особенности в энергетическом и газовом секторе. Скупить газовые компании и месторождения на западной Украине мечтает польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.

Telegram-канал «Легитимный» считает, что интересуют поляков еще украинские сельскохозяйственные земли и ГТС. «Последняя международная активность наших западных партнеров, а также их «щедрость» связана с тем, что они все входят в «приватизационный кейс» и каждый гонится за тем, чтобы его страна и его ТНК получили лучшие условия в момент распродажи государственных активов Украины, земли в том числе. Сегодня на встрече Президентов Украины и Польши это окончательно стало ясно. Дуда прилетел именно для этого. Всё остальное детали. Фонд госимущества Украины будет в эксклюзивном и конфиденциальном порядке давать широкий доступ к объектам приватизации для польской компании PGNiG», — сообщает «Легитимный». Президентские выборы в Польше: во втором туре сойдутся «проамериканский» Дуда и «проевропейский» Тшасковский © REUTERS, Slawomir Kaminski/Agencja Gazeta

По мнению депутата российской Госдумы Елены Паниной, Польша намерена использовать для приватизации на Украине средства ($7,5 млрд), которые надеется взыскать с компании «Газпром». «Становится очевидным, что Польша намеревается за счет российского концерна купить объекты энергетической инфраструктуры на Украине, ведь своих денег у нее нет, польский бюджет дефицитен», — говорит Панина.

Однако участвовать в приватизации поляки намерены втихомолку. 12 октября в киевском Мариинском дворце был подписан договор о неразглашении потенциальным покупателям конфиденциальной информации относительно объектов приватизации между Фондом государственного имущества Украины и польским PGNiG.

Усиление позиций Польши на Украине, с другой стороны, может не понравиться Евросоюзу, так как в Брюсселе не очень довольны политикой Анджея Дуды. Политолог Кирилл Молчанов считает, что визит польского президента — это попытка склонить Зеленского на свою сторону. «В целом в визите Дуды в Киев больше заинтересована Польша. Главное, чтобы после этой встречи у Украины не было охлаждения отношений с Брюсселем. Ведь Дуда является оппозиционным политиком. Если Зеленский перейдет на польскую сторону, то взаимоотношения Украины и официального Брюсселя могут закончиться «похолоданием», — резюмировал Молчанов.

Во время визита президенты двух стран синхронно осудили Советский Союз и РФ, но решили опустить такие исторические точки напряжения между Польшей и Украиной, как вопрос ОУН-УПА. Тот факт, что президент Польши возложил цветы к мемориалу «голодомора», «Небесной сотни», активистке польской «Солидарности» и польским офицерам в Быковне достаточно четко очерчивает исторические нарративы, которые официальная Польша намерена продвигать на Украине. Суть их сводится к тому, чтобы «дружить против России», закрывая глаза на исторические конфликты между украинцами и поляками.

Мало того, несмотря на негативное отношение в Польше к ОУН-УПА власти Варшава восстановила накануне визита Дуды в Киев разрушенный памятник бандеровцам на горе Монастырь, лишь убрав из него упоминание об УПА, о чем президент Польши поведал Зеленскому. Анджей Дуда и Владимир Зеленский на встрече осудили надругательство над памятниками, как бы совершенно забывая, что в обеих странах последние годы уничтожаются памятники советским воинам.

Владимир Зеленский пообещал также своему польском коллеге открыть на Украине школы для польского меньшинства. Учитывая закрытие на Украине русских и венгерских школ, получается, что у украинского руководства есть определенная иерархия национальностей, по которой определяется, кому можно учиться на своем родном языке. Дуда и Зеленский: сговор двух тоталитарных режимов © AFP, JANEK SKARZYNSKI

В целом же украино-польские переговоры еще раз подчеркнули обоюдное лицемерие по ряду вопросов: одни памятники можно разрушать, другие — нельзя; одним нацменьшинствам можно открывать свои школы, другим — нет; пересмотр одних границ после 1945 года недопустим (Крым), о других — умалчиваем (Германия). Все спорные вопросы в истории украино-польских отношений выносятся за скобки и приносятся в жертву приоритетности борьбы с РФ. Для Польши, которую в НАТО метят на роль центра крупной восточноевропейской конфедерации, такие «мелочи» не столь важны, особенно учитывая реальную возможность поучаствовать в масштабной приватизации украинских земель и газотранспортной инфраструктуры. Киеву же в этом проекте новой Речи Посполитой отводится роль «младшего брата» на восточном фронте.