Вот и разрешилась интрига последних дней - состоятся ли дебаты кандидатов в президенты Дональда Трампа и Джо Байдена. Глава государства уверяет, что полностью излечился от коронавируса и готов возобновить предвыборные мероприятия, но Палата представителей ему не верит и собирается создать комиссию, которая решит, может ли Трамп управлять страной

Трамп vs Байден. Раунд №2

8 октября комиссия по президентским теледебатам приняла решение, что действующий глава государства Дональд Трамп и бывший вице-президент США Джо Байден проведут онлайн-встречу с избирателями, причём ведущий и аудитория будет находиться в зале концертного центра в Майами (штат Флорида), а политики — в других местах. По словам организаторов, такой формат должен защитить здоровье и гарантировать безопасность всех участников мероприятия.

Вскоре по этому поводу Трамп высказался эфире телеканала Fox Business: «Это неприемлемо для нас. Я не буду участвовать в виртуальных дебатах. Нет, я не буду тратить время на виртуальные дебаты. Суть дебатов не в этом. Сидеть за компьютером и дебатировать — это нелепость. И тебя могут прервать в любой момент». «Неумный Джо» против «Щенка Путина». Как прошли первые дебаты Трампа и Байдена © REUTERS, Morry Gash/Pool

Президент сказал, что чувствует себя очень хорошо, хотя поначалу чувствовал себя неважно, и выразил уверенность, что он не заразен, и поэтому может вернуться к участию в предвыборных митингах, на которых всё равно стоял бы довольно далеко от других людей. Трамп собирается провести предвыборный митинг в штате Флорида 10 октября.

Как сообщил менеджер предвыборной кампании республиканцев Уильям Степин, 15 октября, на которое было запланировано проведение онлайн-дебатов, Трамп проведёт встречу со своими сторонниками. Участие в дебатах не носит обязательного характера, поэтому кандидаты имеют право отказаться, как это сделал в 1968 и 1972 годах Ричард Никсон, а в 1980-м Джимми Картер.

«У него (Байдена. — Ред.) в таком случае будут ответы. Они дадут ему ответы — точно так же, как ему сообщают о том, какие вопросы будут задавать на пресс-конференциях. Они дают ему ответы, они дают ему вопросы, что это вообще за пресс-конференции?» — заявил Трамп уже в эфире телеканала Fox News.

В ходе одного из интервью в онлайн-режиме Байден, отвечая на вопросы журналистов, произнёс «я потерял эту строчку», «а можно сделать помедленнее?», после чего республиканцы заподозрили его в использовании телесуфлёра, а одна из руководителей его предвыборного штаба Джен О'Мэлли Диллон и не стала отрицать, что бывший вице-президент время от времени действительно прибегает к этому.

Байден, в отличие от Трампа, на предложенный формат проведения второго раунда теледебатов согласился.

«Президент отказался, поскольку не хочет отвечать на вопросы избирателей о неудачах, касающихся COVID-19 и экономики. Вследствие этого Байден выберет подходящее место, чтобы 15 октября напрямую ответить на вопросы избирателей, как он делал несколько раз в последние недели», — говорится в заявлении представителя предвыборного штаба демократов Кейт Бедингфилд.

Соратники бывшего вице-президента выразили надежду на то, что комиссия перенесёт дебаты на 22 октября, чтобы у избирателей была возможность задать вопросы напрямую обоим кандидатам, а также подчеркнули, что если мероприятие будет проходить в очном формате, то потребуют от Трампа и его команды предоставить результаты тестов на коронавирус.

Позже сопредседатель комиссии по президентским дебатам Фрэнк Фаренкопф заявил, что решение об онлайн-формате пересмотру не подлежит, несмотря на просьбу избирательного штаба Трампа.

В конечном итоге республиканцы согласились с предложением демократов перенести вторые дебаты на 22 октября, а третьи — на 29 октября.

Предвыборная война возобновилась

Раз президент чувствует себя лучше, значит, избирательная гонка возвращается на круги своя — кандидаты вновь активно критикуют друг друга.

Трамп в том же интервью Fox Business выразил мнение, что сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, претендующая на пост вице-президента США в случае победы демократов, могла выступить на прошедших 7 октября теледебатах с Майком Пенсом хуже, чем это было. Хозяин Белого дома назвал её коммунистом и даже более левой, чем сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, позиционирующий себя как демократический социалист. Не первые, но и не вторые. Кандидаты в вице-президенты США выяснили отношения на дебатах © AFP, Robyn Beck, Eric BARADAT

«Байден находится под контролем левых радикалов. Байден не будет президентом и на протяжении двух месяцев. Его умственные способности недостаточны для того, чтобы быть президентом, и вы знаете это, и всем остальным это известно», — продолжил Трамп.

На протяжении всей избирательной кампании он продвигает тезис о том, что бывший вице-президент, которому 20 ноября исполнится 78 лет, по состоянию здоровья не сможет исполнять президентские обязанности, а управлять страной на самом деле будет Камала Харрис и партийная элита.

А на Fox News Трамп говорил о том, к чему приведёт реализация предвыборной программы демократов в области экологии. Накануне во время дебатов Пенс выразил уверенность, что в случае прихода к власти оппозиция реализует «новую зелёную сделку» с жёстким регулированием, запретят полезные ископаемые и природный газ, что приведёт к разрушению американской энергетики, а именно — к увеличению расходов на энергию и сокращению количества рабочих мест в отрасли. На вопрос, действительно ли демократы будут проводить такую сделку, Харрис отвечать не стала. Как известно, эта тема вызывает споры между ней и Байденом.

«Этот план придумали не очень умные и не очень опытные люди. Реально это обойдется в $100 трлн. Это больше денег, чем наша страна способна заработать в течение 100 лет при самом благоприятном сценарии. Наша страна превратится в государство не третьего, а девятого мира», — заявил Трамп.

Байден же акцентирует не на том, что может быть в будущем, а на том, что происходит сейчас. В своей речи перед поездкой на предвыборное мероприятие политик в Финиксе (штат Аризона) обратил внимание на результаты опроса вашингтонского исследовательского центра Pew.

«В ряде стран мира задавали вопрос о том, кем из лидеров восхищаются и кому доверяют. И знаете, что там ответили? Люди больше доверяют лидеру Китая Си Цзиньпину и Владимиру Путину, чем президенту США. Это имеет колоссальные политические и экономические последствия, поэтому мы не должны отступать», — сказал Байден.

Из 13 200 респондентов в 13 странах 76% выразили доверие канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, 64% — президенту Франции Эмманюэлю Макрону, 48% — премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, 23% — президенту России Владимиру Путину, 19% — председателю КНР Си Цзиньпину, 16% — американскому лидеру Дональду Трампу. Нобелевская премия. Опрос телеканала «Наш» показал, как к Путину относятся на Украине © CC0, Pixabay

Тем временем очередную атаку на главу государства готовит Палата представителей, большинство в которой принадлежит демократам. Как объявила председатель Нэнси Пелоси, законодатели собираются привести в действие 25-ю поправку к Конституции, которая наделяет Конгресс правом создать комиссию для оценки состояния здоровья действующего президента. В случае, если главу государству признают неспособным осуществлять свои полномочия, то их должен взять на себя вице-президент, правда, он сам должен согласиться с выводами комиссии, что вряд ли сделает Майк Пенс.

«Это сумасшедшая Нэнси должна находиться под наблюдением. Её ведь не просто так называют сумасшедшей», — написал Трамп в Twitter.

9 октября президент сдаст тест на коронавирус, чтобы узнать, заразен ли он. Как сообщил лечащий врач главы государства Шон Конли, у Трампа нет никаких признаков прогрессирующего заболевания, он хорошо реагирует на лечение, все жизненные показатели в норме: пульс 69 ударов в минуту, давление 127 на 81, частота дыхания 15-17 вдохов в минуту, сатурация крови кислородом 96-98%.

Так же быстро, как идёт на поправку здоровье президента, растёт его отставание от Байдена в предвыборной гонке — если 1 октября, когда стало известно о заражении Трампа коронавирусом, отрыв составлял 7,2%, то сейчас 9,7%. Впрочем, президент не падает духом.

«Я не верю результатам опросов, поскольку никогда прежде мы не пользовались такой поддержкой. Опросы были и на прошлых выборах, там были результаты по девяти разным штатам, по которым я проигрывал, но я в итоге победил во всех этих штатах, и это были крупные штаты», — заявил он в интервью Fox Business.

В 2016 году за 25 дней до голосования бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, баллотировавшаяся от демократов, по опросам, имела преимущество в 14%, однако победу на президентских выборах одержал Дональд Трамп.