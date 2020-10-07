Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов и глава парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку. Новым премьером может стать освобожденный протестующими Садыр Жапаров. Тем временем действующий президент Сооронбай Жээнбеков остаётся в стране, заверяют в его администрации

Вечером во вторник, 6 октября, премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов и спикер киргизского парламента — Жогорку Кенеша — Дастанбек Джумабеков подали в отставку.

Тогда же в пресс-службе парламента заявили о новом киргизском премьере.

«На экстренном заседании парламента принято решение о назначении Садыра Жапарова главой правительства», — цитировало представителя пресс-службы Жогорку Кенеша РИА Новости.

Позже информацию уточнили.

«Согласно Конституции, Садыр Жапаров еще должен представить программу и состав кабинета министров. После этого его кандидатура будет одобрена. Другими словами, мы одобрили только кандидатуру, а полноценное назначение будет во время общего заседания», — заявил журналистам Мыктыбек Абдылдаев.

Сам он стал новым спикером киргизского парламента вместо подавшего в отставку Дастанбека Думабекова.

Примечательно, что назначение Жапарова часть оппозиционеров восприняла в штыки. Так, бывший премьер-министр Киргизии Темир Сариев, который входит в Координационный совет оппозиции, заявил в комментарии изданию 24.kg, что с советом кандидатура Жапарова не была согласована.

В Киргизии тем временем на местах возникает либо вакуум власти, либо двоевластие. Однако президент страны Сооронбай Жээнбеков остаётся на своём посту и не покинул страну. По крайней мере, так заявила 7 октября журналистам пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева.

«Президент в настоящее время находится в Бишкеке, он не покидал пределы республики и города», — отметила Стамалиева. «Поджигают по краям». Почему возникли и что означают протесты в Киргизии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Однако это не значит, что Жээнбекову нечего опасаться. В ближайшее время его вполне могут отстранить от власти.

Двоевластие и безвластие

Во вторник, 6 октября, мэр Бишкека Азиз Суракматов написал заявление об отставке.

«Написал заявление <…> по собственному желанию», — сообщила его советница Гуля Алмамбетова.

К тому времени мэрия была захвачена. Новым мэром протестующие провозгласили кандидата в депутаты парламента от не вошедшей в Жогорку Кенеш партии «Республика» Жоошбека Коеналиева.

Однако позже в СМИ появились сообщения о ещё одном новом главе Бишкека. Им стал, по решению Координационного совета по урегулированию ситуацию в столице, вице-мэр Алмаз Бакетаев, передавало издание Sputnik Кыргызстан.

«Главной задачей Коеналиева было сохранить здание мэрии. <…> Коеналиев весь день работал с муниципальными службами, чтобы наладить работу в критической ситуации. Кроме того, был создан отряд дружинников, которые обеспечивают безопасность зданий, таких как Финпол, и других стратегических объектов», — заявили в мэрии Бишкека.

Ещё спустя некоторое время оказалось, что Бакетаев не возглавляет столицу. Настоящим и.о. мэра и главой Координационного совета по урегулированию ситуации в столице стал Мирлан Бекитаев. Координатором дружинников назначили Тилека Усупова.

Как видно из истории с руководством Бишкека, в Киргизии остро стал вопрос двоевластия. СМИ сообщают о том, что в ряде регионов некоторые предприимчивые граждане сами назначают себя начальниками.

Эта проблема затронула и высших государственных чиновников. Погасить революцию. Как власти Киргизии пытаются справиться с протестами © REUTERS, Vladimir Pirogov

Когда в друзьях согласья нет

Само решение назначить новым премьер-министром страны освобождённого из-под ареста Садыра Жапарова не нашло понимания у части оппозиции. Утром 7 октября издание Sputnik Кыргызстан сообщило, что у Дома правительства собрались митингующие, недовольные назначением Жапарова.

«У Дома правительства собралось около сотни митингующих. Они очень недовольны самоназначениями на государственные должности, а также выступают против Садыра Жапарова», — указывалось в сообщении издания.

Чуть позже к зданию подошли сторонники Жапарова.

Что характерно, само решение о назначении нового премьера было принято не в здании парламента, а в гостинице «Достук», где собрались 35 из 120 депутатов Жогорку Кенеша. Ещё одна часть депутатов собралась в Доме кино. Кворума ни в «Достуке», ни в Доме кино нет. В общем, классическое двоевластие.

Более того, уже 7 октября стало известно, что у оппозиционеров Киргизии появилось новое объединение.

«В Кыргызстане создан еще один «Народный Координационный совет». Что о нем важно знать? Туда вошли 5 партий: «Чон-Казат», «Ордо», «Мекен Ынтымагы», «Реформа», «Ыйман нуру». Они не признают премьерство Садыра Жапарова. Они заявили, что «распускают парламент», — сообщило издание Sputnik Кыргызстан.

Напомним, ранее уже был создан Координационный совет оппозиции, куда вошли Социал-демократическая партия Кыргызстана, а также партии «Республика», «Ата Мекен», «Бутун Кыргызстан», «Бир бол», «Замандаш», «Реформа» и «Ордо».

Таким образом, две партии из Координационного совета — «Реформа» и «Ордо» — вошли в Народный Координационный совет.

Киргизская оппозиция, ещё не сумев толком взять власть и удержать её, раскололась. А это даёт действующей власти и президенту Сооронбаю Жээнбекову пространство для манёвра. В будущем он сможет заручиться и международной поддержкой. И речь не только о Китае, с которым во время президентства Жээнбекова выстраивались плотные взаимоотношения.

Опасность хаоса

В среду, 7 октября, стало известно о попытке захвата офиса компании «Кумтор», управляющей одноименным золотым рудником в Киргизии. Рудник «Кумтор» стоит особняком от других рудников. Это самое крупное месторождение в Киргизии и третье в СНГ. Доля золотодобывающей компании в ВВП страны, по оценке СМИ, достигает 10%. Сам рудник принадлежит канадской компании Centerra Gold Inc, 26% акций которой владеет Киргизия через ОАО «Кыргызалтын». Драгоценные проблемы: чем могут обернуться протесты в Киргизии для золотых рудников? © AFP, HASSAN AMMAR

Никого не найдя в офисе управляющей рудником компании «Кумтор», захватчики покинули здание, позже там появились дружинники и вышедшие на работу милиционеры.

Накануне киргизские СМИ сообщили о захвате аффинажного завода в Кара-Балте. Это единственное предприятие в стране, занимающееся аффинированием золота. Именно на этом заводе перерабатываются и слитки Доре, которые производятся «Кумтором».

Ещё до нападения на офис «Кумтора» за один лишь день 6 октября акции компании Centerra Gold Inc. серьёзно просели в цене.

Также 6 октября произошли нападения на ряд золотых рудников в Киргизии, среди которых принадлежащий «Русской платине» рудник «Джеруй» и принадлежащий компании Vertex Gold Co, которую связывают с семьёй первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, рудник «Жамгыр»

Таким образом, безвластие в Киргизии начинает бить по карману представителей бизнеса, часть из которых находится на Западе.

Однако одними лишь предприятиями, связанными с золотом, нападающие не ограничились. Так, 7 октября СМИ сообщили о попытке захвата госпредприятия «КыргызТемирЖолу» — «Киргизские железные дороги». Военизированная охрана и коллектив предприятия отбились.

При этом не предприятии сменился генеральный директор.

«В связи отсутствием на рабочем месте генерального директора ГП «НК «КыргызТемирЖолу» Василия Дашкова 6 октября 2020 года решением Технико-Экономического Совета ГП НК и профсоюзных организаций на железнодорожном транспорте, обязанности генерального директора временно возложены на заместителя генерального директора — Кадыркулова Руслана Чойбековича», — со ссылкой на компанию сообщило киргизское издание Tazabek.

Кроме того, издание сообщило, что попытки захвата предприятия состоялись не только 7, но и 6 октября.

Примечательно, что «КыргызТемирЖолу» да и Киргизия в целом — одна из участниц многострадального проекта железнодорожного пути, связывающего Китай, Киргизию и Узбекистан. Этот проект был озвучен ещё в начале 2000-х, но его реализация затягивалась. И дело не только в разной ширине колеи, но и в разногласиях между сторонами.

Так, одно время противницей проекта была Россия из соображений безопасности. Но после того, как было решено, что колея будет выполнена по советскому стандарту, который используется и в РФ, она вошла в консорциум. Более того, в ноябре 2019 года Жээнбеков заявил, что Россия выделила 200 миллионов рублей на разработку технико-экономического обоснования проекта строительства железной дороги «Китай — Киргизия — Узбекистан».

Однако строительство всё откладывалось. В июне «КыргизТемирЖолу» сообщила, что появившаяся в СМИ информация о начале строительства этой дороги в июле не отвечает действительности.

Теперь же волнения в Киргизии, безвластие и попытки рейдерского захвата стратегических для киргизской экономики предприятий и вовсе могут поставить под вопрос проект, в котором заинтересованы Китай и Россия.

В общем, в урегулировании киргизского кризиса и банальном наведении порядка в республике становится всё больше заинтересованных. А это бросает вызов киргизской оппозиции: либо она договорится, либо проиграет действующему президенту.