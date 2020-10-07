Белорусскую фронду к 11-й неделе с момента ее начала удалось практически свести к нулю везде, кроме Минска. В столице РБ протесты продолжаются. Несмотря на существенное сокращение численности, говорить о том, что Беломайдан сдулся, все же нельзя

Почему так, понять не сложно. Ядро протестующих, кто мотивирует, координирует и ведет за собой на местах, несмотря на усилия силовиков, продолжают финансировать из-за рубежа. Кто и как это делает, хотели бы знать многие ответственные за защиту государства чиновники — они постоянно работают над этим. Но то, что они узнали, не внушает оптимизма. В 2017 году Белоруссия обрела статус «криптовалютного рая». И сегодня он показал властям свою темную сторону.

Оптимистическая прелюдия

Ровно три года назад Лукашенко подписал закон о развитии цифровой экономики — знаменитый на весь мир «Декрет №8». Через три месяца автограф президента принес Белоруссии 1,25 млрд долларов, 50 резидентов, в том числе Yandex, Google и General Electric, а автору статус самого продвинутого президента в мире.

«Покажите мне на карте Белоруссию. Я туда еду!» — писали в 2017 году воодушевленные криптовалютчики. Для криптовалют создали налоговый рай, заповедник майнинга, бирж, ICO и другие вкусные плюшки. Конечно, ожидания оказались несколько завышенными. Криптоматы не появились, ICO не проводились, с биржами не сложилось. Все по одной причине: суровость белорусского государства, которое обязало криптовалютчиков показывать транзакции, а биржевиков — раскрывать владельцев. Вход в рай оказался по именным билетам.

Но для того-то он и задумывался, что целью было развитие «Парка высоких технологий» (ПВТ) — белорусского хаба IT-индустрии. Его создали еще в 2005-м, и приведенные выше прибыли он дал именно благодаря Декрету №8. Молодежь, женщины и пенсионеры. Чем продиктован социальный состав белорусских протестов © t.me/radiosvaboda

Минусы: все «плюшки» оказались доступны только резидентам ПВТ. 55 гектаров в Минске, сразу за МКАДом, — вот где криптовалютный рай. Его обитатели наслаждаются особой экономической зоной со специальным налогово-правовым режимом и правом экстерриториальности. Резиденты пользовались этим независимо от места расположения их белорусского офиса. И вот создателем этого всего был нынешний враг Лукашенко — Валерий Цепкало.

При нем на базе ПВТ РБ вошла в топ-10 стран-поставщиков программного обеспечения в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, а по доле IT в ВВП заняла второе место после Израиля. Вот только криптовалютный рай стали строить уже без Цепкало. 2 февраля 2017-го он был уволен, что привело его сначала к президентским выборам 2020-го, а затем к революционному движению, фиаско, эмиграции. И это только введение в конспирологию.

Казалось бы, при чем тут Зеленский?

Все вышеописанное дает очень четкий ответ на вопрос, что означает указ президента Украины Владимира Зеленского № 420/2020 «О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь».

В пояснении говорится, что речь об IT-специалистах и инноваторах. Для них поручено упростить процедуру трудоустройства и проживания. До 180 дней продлили срок пребывания, учредили упрощенную процедуру оформления временного проживания, которая отнимает не более трех дней, получения патента на трудовую деятельность (до пяти дней). А самих IT-специалистов в указе предлагают регистрировать как физических лиц-предпринимателей.

СМИ, которые обычно воруют друг у друга новости, не думая, хором отметили, что белорусская IT-компания Panda Doc открывает офис в Киеве. Нерадивые журналисты не проверили эту «Панду», не пробили ее. Иначе не писали бы, что она закрыла офис в Минске. Ясное дело, что дальнейшая актуализация редакциями президентского указа, где говорится, что IT-компании «массово» покидают Белоруссию, — некоторое преувеличение в стилистике Марка Твена.

Но хихикать не стоит — стоит серьезно подойти к вопросу. Ведь IT — это 6,5% ВВП, дающие 50% валютной прибыли Белоруссии. Это вкусно, и как себя будут вести белорусские айтишники — не вопрос. Они не поедут в Киев, где на улицах бандитский беспредел, а офисы под ударом вооруженных банд ветеранов АТО. Они останутся в «криптовалютном рае», где диктатор и КГБ насаждают науки и искусства железной рукой, нет ОПГ, а вечером родители не опасаются за гуляющих детей.

Условия, о которых украинским коллегам остается только мечтать. Особый режим для резидентов ПВТ дает сумасшедшую прибыль, от которой никто не откажется. Их работу охраняет и «диктатура», и «тирания». Никакие хождения с флагами БЧБ их поколебать не смогут. В этом смысле айтишникам есть смысл бояться как раз Беломайдана и всего, что он притащит после гипотетической победы.

И все же у Panda Doc действительно были проблемы — к ним приходили с обысками. Почему? Потому что эти «инноваторы» финансировали Беломайдан. В воображаемой перспективе себе же на погибель, но пока это «влажные мечты» — в дело вступают спецы-силовики «диктатора», которые защищают свою страну от нечестных IT-специалистов-инноваторов.

Криптовредители — кто они?

Во вторник, 6 октября, зарегистрированная в Лондоне криптобиржа Kuna отклонила запрос Департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля Белоруссии, который потребовал предоставить информацию о белорусском фонде солидарности (BYSOL), собирающем деньги на Беломайдан в биткоинах. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале основатель Kuna Михаил Чобанян. В издевательском тоне криптовалютчик поглумился над властями Белоруссии.

«В отличие от наших коллег из китайских площадок, мы не сливаем информацию о наших пользователях. Более того, с сегодняшнего дня я открыто заявляю о поддержке братского народа — белорусов. Я связался с организаторами фонда BYSOL, и мы создали для них краудфандинговую страницу. Теперь помочь белорусам стало легче», — написал Чобанян.

И сразу становится интересно, кто этот рубаха-парень? Лукашенко по-прежнему держит в заложниках как Запад, так и Россию - Безпалько © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Несложная проверочка все объяснит. Речь об «украинском предпринимателе и общественном деятеле». В Циклопедии о нем статья с внушительными наградными колодками на пиджаке от Brioni: Лондонская школа бизнеса, Китайский университет Гонконга, Колумбийский университет, что-то там в Давосе презентовал, какое-то «биткоин-посольство СНГ» открыл, криптоматы в Киеве установил, много другого яркого, как мыльные пузыри.

Огорчает другое: в 2015 году в киевскую квартиру Чобаняна заглянули с обыском отнюдь не белорусские, а как раз именно украинские силовики. Потому что криптообщественник до дьявола подозрителен, а его «гонконгско-лондонские школы бизнеса» сильно похожи на фуражку Остапа Бендера, прикрывающую светлую голову, набитую сравнительно честными способами отъема денег, как говорил классик, «у фраера ушастого».

Да простит строгий читатель ядовитый авторский сарказм. Но вот факты. Украинские правоохранители подозревали Чобаняна в теневом денежном обороте мимо Нацбанка Украины. Их белорусские коллеги криптовалютчика пока ни в чем не подозревают. Лишь намекают, что его платформа может быть причастна к теневому денежному обороту. Теперь, после заявления Чобаняна, вопросов к нему у белорусской стороны может быть значительно больше. Ну а пока речь о том, что спецслужбы РБ подозревают упомянутый фонд BYSOL в проведении подозрительных финансовых операций под видом оказания благотворительной помощи. И вот что это значит.

Подземное царство

Связанные с фондом BYSOL деньги, конвертированные в биткоины, после проведения серии транзакций оказались на двух адресах, принадлежащих бирже Kuna. ДФР РБ подозревает, что суммы дробились, перенаправлялись для имитации выплат физлицам (получатели отсутствовали), а собранные краудфандингом деньги выводились с помощью биржи Чобаняна Kuna в целях личного обогащения.

Прикрытием для этого мошенничества был сбор средств на помощь «бастующим», которых в природе не существует. Перед вами схема, очень похожая на теневую, преступную. Корнями она уходит в начало 90-х, к трастовым компаниям, МММ и так далее. Майдан и неизбежная за ним война для сборщиков пожертвований — «мать родна».

Белорусские силовики возражают, пытаясь сделать их домом тюрьму. Самое время познакомиться с BYSOL, глава которой Ярослав Лихачевский 30 сентября совещался со Светланой Тихановской в Вильнюсе, где со своего ноутбука демонстрировал «карту забастовок». Которых нет.

Итак, BYSOL — это НКО, зарегистрированная в Нидерландах. Ее учредили Ярослав Лихачевский и его партнер Алексей Кузьменков. За первую неделю работы фонда они собрали миллион евро. На 3 сентября — два миллиона. Пожертвования собираются в биткоинах и еще одной криптовалюте — эфириум. Работу BYSOL обеспечивает команда волонтеров.

Прикрытие преступной схемы — помощь уволенным забастовщикам. Морковкой служит единоразовая выплата в 1500 евро. От этой суммы у любого белорусского госслужащего обязательно снесет башку. Невиданный в РБ порядок цифр. Несложно понять, что эти чистые глаза, эти золотые кудри уже мелькали совсем недавно в больших количествах на Украине, в кровавой каше вокруг Донбасса. Схема не только преступная, но и циничная. Суздальцев объяснил, сколько денег нужно Лукашенко для стабилизации экономики © REUTERS, Andrei Stasevich/BelTA

Их разыскивает КГБ

«Основатель фондов By-help и BYSOL Андрей Стрижак саккумулировал два миллиона долларов и сообщил, что собирается выделить по 100 000 МТЗ, МЗКТ и «Гродно Азоту». Но ГУБЭП МВД установил, что гражданин Стрижак тратит деньги на свои личные нужды», — пишет близкий к силовикам телеграмм-канал "Желтые сливы".

А вот что пишет про Стрижака BBC: «Фонды действительно собирают деньги в криптовалюте, при этом не ясно, как они затем распределяются. Андрей Стрижак на вопрос о механизмах перевода средств отвечает максимально общо». Стрижак в июле бежал в Киев под крыло указа Зе. Криптовалюты, блокчейн — транспорт финансирования протестов.

Обнал производится тайно агентами Беломайдана и их внешними покровителями — дипломатами и бизнесменами. В реальности же доверчивые люди переводят миллионы долларов-евро «неучтенки» по системе блокчейн, где отправители-получатели анонимны, прямо в карман мутным личностям, отчитывающимся о суммах, налипших на их руки «максимально общо». Что-то безусловно долетает и на «дело» — протесты продолжаются.