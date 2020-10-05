После новости о заражении президента США Дональда Трампа COVID-19 американская общественность задалась вопросом: как будет развиваться избирательная кампания и кто возглавит страну, если Трамп проиграет схватку с болезнью?

Заболевание американского лидера коронавирусом обрастает всё новыми подробностями. Источники газеты The Wall Street Journal сообщили, что президент США Дональд Трамп скрыл информацию о положительном результате первого экспресс-теста, а в эфире телеканала Fox News, когда уже знал об этом, упомянул лишь о заболевании своей советницы Хоуп Хикс.

Более того, одному из своих советников он тогда сказал: «Не говори никому».

2 октября перед отправкой в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида, расположенный в пригороде Вашингтона, Трампу начали давать кислород. СМИ тут же подхватили эту новость и, ссылаясь на свои источники, начали писать, что жизненно важные показания президента за последние 24 часа были очень тревожными, а следующие 48 часов станут критическими.

Затем о том, что показатели здоровья американского лидера в тот день внушали большое беспокойство, заявил глава аппарата Белого дома Марк Мидоус. Услышав эти слова, Трамп, как сообщает газета New York Times, был очень недоволен, что информация о его самочувствии была утрирована. Тем временем лечащий врач президента Шон Конли заявил, что состояние Трампа медики оценивают с осторожным оптимизмом. План лечения пациента №1 включает приём витамина D, цинка, мелатонина, аспирина, противовирусный препарат «Ремдесивир», кроме того, ему сделали прививку экспериментальной сыворотки на основе антител. «У меня есть доказательства, но я их не покажу». Трамп назвал источник коронавируса © РИА Новости, Эва Мари Ускатеги | Перейти в фотобанк

На пресс-конференции 4 октября врач больницы Джона Хопкинса Брайан Гарибальди заявил: «Состояние президента продолжает улучшаться. Наш план на сегодня — чтобы он пил, ел, был вне постели как можно больше, был мобилен. Если он продолжит выглядеть и чувствовать себя так же хорошо, как сегодня, мы надеемся, что сможем выписать его уже завтра, и он может продолжить курс лечения в Белом доме».

Власть остаётся при Трампе

4 октября Трамп опубликовал на своей странице в Twitter видеообращение к соотечественникам, в котором сказал: «Это очень интересное путешествие. Я многое узнал о COVID. Я по-настоящему пошёл в школу и узнал это. Это настоящая школа, с настоящими учебниками. Я осознаю, я понимаю это. Я вам расскажу об этом».

Теперь-то, заболев сам, он не сможет, как раньше отрицать факт существования коронавируса и надеяться, что он исчезнет сам по себе по мере наступления тёплой погоды. Теперь Трамп — один из 35 миллионов заболевших COVID-19 по всему миру и 7,6 млн заболевших жителей США.

В этом же обращении президент анонсировал общение со своими сторонниками, которые собрались около госпиталя, чтобы поддержать его в период лечения. Правда, в тот момент, когда ролик появился в Twitter, оно уже состоялось. В эфире телеканала NBC вышли кадры, как Трамп, сидя в машине с закрытыми окнами, махал рукой толпе, вместе с ним в салоне находились сотрудники Секретной службы США. Все они, включая президента, находились в медицинских масках. Кортеж проехал по перекрытому проспекту и вернулся в госпиталь.

Такое поведение раскритиковал врач военного госпиталя Уолтера Рида Джеймс Филлипс: «Президентский внедорожник не только не пуленепробиваемый, но и герметично защищён от любого химического воздействия. Риск передачи COVID-19 внутри так же высок, как и без соблюдения медицинских требований. Такая безответственность поражает. Они могут заболеть. И вполне могут умереть. Ради политической театральной постановки. Трамп приказал им ради этого рискнуть жизнью. Это безумие».

На защиту президента встал представитель Белого дома Джадд Дир. Он заявил, что врачи разрешили Трампу поехать поприветствовать сторонников, они сказали, что это безопасно, а также подчеркнул, что во время поездки соблюдались все необходимые меры предосторожности, в том числе средства индивидуальной защиты. В Белом доме нашли еще два случая коронавируса после заражения Трампа © РИА Новости, Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

Такая прыть президента хорошо понятна. За месяц до выборов Трамп вынужден уйти на 2-недельный карантин, и это в условиях, когда он отстаёт от своего оппонента демократа Джо Байдена на 8,1%. Все публичные мероприятия с участием главы государства предвыборному штабу республиканцев, естественно, пришлось временно отложить, а ведь личные встречи с избирателями — это сильная сторона Трампа.

В своём первом видеообращении, опубликованном из госпиталя, 2 октября американский президент в духе Терминатора заявил: «I'll be back», — добавив, что ждёт не дождётся, когда можно будет довести предвыборную кампанию до конца в том виде, в котором планировалось изначально.

В больничной палате Трамп продолжает активно заниматься государственными делами. 4 октября, в частности, он провёл совещание по национальной безопасности. Глава Госдепартамента Майкл Помпео, который находится с визитом в Японии, рассказал журналистам, что его ведомство делает всё, чтобы президент был полностью в курсе всего происходящего в мире.

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, сам переболевший коронавирусом, сказал в эфире телеканала CBS, что Трамп чувствует себя очень хорошо и хочет вернуться в Белый дом, к работе.

В первые часы после того, как стало известно, что у главы государства подтвердился COVID-19, начались разговоры о том, что Трамп на период лечения передаст свои полномочия вице-президенту Майку Пенсу, что предусмотрено Конституцией США. Так поступал предыдущий президент-республиканец Джордж Буш-младший, когда ложился в больницу для проведения колоноскопии в 2002 и 2007 годах, тогда страной несколько часов управлял вице-президент Дик Чейни.

Но это не случай Трампа, а уж тем более в самый разгар избирательной кампании. Он забрал с собой в госпиталь чемоданчик с ядерной кнопкой. 4 октября О'Брайен ещё раз подчеркнул, что вопрос передачи части президентских полномочий сейчас не рассматривается.

Надеяться надо на лучшее, но готовиться к худшему

Если механизм передачи власти от президента к вице-президенту законодательно прописан и уже отработан, на практике он применялся 9 раз, то вопрос, как действовать, если скончается кандидат в президенты, остаётся открытым. В американской истории такого никогда не случалось. Как ситуация будет развиваться дальше, обсуждают не только СМИ, но и в Белом доме.

И у республиканцев, и у демократов выработана процедура замены претендента на высший государственный пост в случае его смерти, болезни или при других обстоятельствах, этот вопрос находится в компетенции национальных комитетов партий, которые и выдвигают кандидатов в президенты. В таком случае самым очевидным выбором был бы кандидат в вице-президенты — у республиканцев это Майк Пенс. Однако, как предупреждает британское издание The Guardian, если бы Трампа сняли с выборов, голосование стало бы крайне недемократичным, поскольку на внутрипартийных праймериз за Пенса в качестве кандидата в президенты вообще не голосовали. Риск двоевластия навис над США: Америка рискует повторить судьбу Белоруссии © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Впрочем, в нынешней ситуации, по мнению экспертов портала Election Law Blog, заменить кандидата в президенты, не организуя весь предвыборный процесс заново, практически невозможно. А времени на это нет совсем. Изменить имена кандидатов в бюллетенях в разных штатах можно было до августа-сентября, на сегодняшний день многие избиратели в рамках досрочного голосования уже воспользовались бланками с фамилиями Трампа и Байдена.

«Если какой-то из кандидатов выбывает, он всё равно остается в бюллетене, потому что они уже напечатаны, в некоторых штатах идёт голосование. Поэтому есть кандидат, нет кандидата — процесс уже запущен. Даже если он будет болеть, лежать, всё равно его фамилия будет в бюллетене. Американцы будут голосовать. Будут ли они поддерживать ушедшего человека — это большой вопрос, вычеркивать его уже никто не будет. Голосование уже идёт», — объяснил в комментарии РИА Новости директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

Ситуацию осложняет и то, как пишет The Guardian, что члены коллегии выборщиков на уровне штатов (538 делегатов, которые выбирают президента, исходя из результатов голосования избирателей своего штата) должны решить, будут ли голоса, уже поданные за умершего или недееспособного кандидата, обязывать «привязывать» их к какой-либо кандидатуре, выдвинутой взамен, когда коллегия выборщиков соберётся в декабре, как предусмотрено процедурой.

Кроме того, газета рассматривает такой вариант, что выборы выиграет Байден, но он, заразившись коронавирусом, скончается до 20 января, когда пройдёт инаугурация, а президентские полномочия Трампа ещё не истекут.

«Согласно 20-й поправке к Конституции, президентом должен стать вице-президент. Вопрос о том, кто будет объявлен избранным президентом для вступления в должность 20 января, будет означать дискуссии и, по всей вероятности, борьбу на уровне штатов, партий, коллегии выборщиков и судов. При наихудшем сценарии, предполагающем смерть или полную потерю трудоспособности до выборов, США столкнутся с беспрецедентным избирательным кризисом», — говорится в статье.

Двухнедельный карантин Трампа, если не будет каких-либо осложнений, истечёт ко второму туру теледебатов с Байденом, запланированному на 15 октября в Майами. Заместитель руководителя предвыборного штаба демократов Кейт Бедингфилд сообщила в эфире телеканала ABC News, что в случае необходимости они ​​​​​​​готовы перенести дату мероприятия, хотя и надеются, что всё пройдёт в срок.

Отсрочка дебатов, возможно, была бы на руку и самому Байдену, чтобы, во-первых, лучше подготовиться к новой словесной дуэли и, во-вторых, получить больше времени для посещения колеблющихся штатов, пока Трамп такой возможности лишён. Впервые в истории. Америку ждут уникальные и непредсказуемые выборы президента © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Но если дебаты перенести можно по договорённости избирательных штабов, то дата президентских выборов в США чётко прописана в Конституции — первый вторник ноября после первого понедельника ноября високосного года. К слову, голосование не отменяли никогда, даже в период войн. Изменить дату выборов может только Конгресс, для чего необходимо принять соответствующий закон, то есть Палата представителей, где большинство принадлежит демократам, и контролируемый республиканцами Сенат должны прийти к компромиссу, выработать общий текст документа и принять его.

Это обычная процедура, но когда речь идёт о судьбе президентского поста на следующие 4 года, сложно представить, что две партии пойдут на уступки, — настоящая политическая война между ними длится больше года, начиная с запущенной демократами процедуры импичмента в отношении президента-республиканца.

Предсказать сейчас, как заражение Трампа коронавирусом повлияет на исход выборов, сложно. Неизвестно, какой будет реакция избирателей колеблющихся штатов: с одной стороны, они могут посчитать, что власти вели себя настолько беспечно, что даже президента не уберегли, а с другой — могут проникнуться уважением к Трампу, который, несмотря на болезнь, продолжает работать на благо страны, не перекладывая обязанности на других.