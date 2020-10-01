«Прочь от Киева!» Как и почему Западная Украина будет отчаянно бежать от Центра

В середине 1920-х украинские национал-коммунисты придумали лозунг «Прочь от Москвы!» Ныне же центробежные тенденции на Украине угрожают всевластию Киева в регионах, которые требуют услышать их голос

После государственного переворота на Украине в феврале 2014-го на Юго-Востоке страны начались массовые акции протеста местных жителей против киевских властей.

Тогда, особенно после попыток вооружённого подавления этих выступлений в Донецкой и Луганской областях, лозунг «Услышьте Донбасс!» стал одним из символов протеста регионов Украины против центра. Однако сегодня рекламные плакаты с лозунгом «Страна должна услышать ГОЛОС Львова» появились на улицах городов Галичины в ходе набирающей обороты кампании местных выборов.

В других частях Западной Украины также весьма активны де-факто местные партии, которые зачастую используют центробежную риторику, хотя и различную по содержанию.

Карантин

С севера на юг Западной Украины проходит своеобразный «антикарантинный пояс» — области, центры которых публично отказались выполнять требования Киева по ужесточению противоэпидемических мероприятий в связи с отнесением этих городов к «красной» зоне. Причём власти Луцка, Тернополя, Ивано-Франковска и Черновцов принимали противоречащие закону решения или делали резкие публичные заявления по отношению к центру.

Западная Украина с 3 по 7 августа: «бунт мэров» на фоне эпидемии и подготовки к местным выборам © commons.wikimedia.org, Микола Василечко

Депутат Луцкого городского совета, советник и.о. мэра Игорь Полищук (ныне кандидат в мэры Луцка от партии «За будущее») тогда заявил: «Если центральная власть хочет работать по закону — пусть вводит чрезвычайное положение, и лишь потом останавливает транспорт, закрывает заведения и принимает другие ограничения».

И даже губернатор Волыни Юрий Погуляйко, у которого и без того сложились непростые отношения с местными властями, попытался «пройти между капельками»: чиновник заявил, что хотя карантинные меры в Луцке нужно усилить, но город отнесли к «красной» зоне ошибочно.

Градоначальник Тернополя Сергей Надал был ещё более резок в оценке действий киевских властей. Он расценил шаги Кабинета Министров как антиконституционные и призвал центральную власть быть «слугами народа», а не «хозяевами». Мэр призвал Мининфраструктуры не останавливать железнодорожное сообщение с Тернополем, а региональную комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций — не останавливать автобусное сообщение, иначе гнев жителей города не будет иметь границ.

Мэр города подчеркнул, что «градус напряжения жителей Тернополя настолько высокий, что приняв это решение, мы сможем сдержать многие плохие действия, которые они готовы уже делать» — имея в виду принятое Тернопольским городским советом на внеочередной сессии 3 августа решение об отказе вводить в городе предусмотренные «красной зоной» карантинные ограничения. Политический карантин на Украине. Зеленский объявил «вторую волну» — народ не расслышал © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Тогда же к публичным протестам своих коллег присоединился и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, хотя в начале августа его город был отнесён к «оранжевой зоне».

Формально городской голова и депутаты решения вышестоящих органов не отменяли, но на словах Марцинкив был радикален, заявив, что «власть пошла путём ограничений, а не диалога с городами», отметив также, что «последний раз делил страну на «зоны» ещё Янукович».

Когда же в конце месяца Ивано-Франковск тоже объявили «красным», Марцинкив призвал жителей города к протестам против решений Киева.

«Призываю мирным и законным способом отстаивать свои права. Мы обязательно добьёмся своей правды», — заявил он, хотя формального решения об отмене карантинных мер городские власти так и не приняли, сделав это де-факто.

Зато именно Ивано-Франковск стал инициатором иска властей нескольких западно-украинских областных центров к Кабинету министров Украины с требованием отменить установление в их городах «красной» зоны карантина. Позже к нему присоединились Тернополь и Черновцы.

Кстати, в последнем городе противостояние с Киевом было едва ли не самым резонансным: во-первых, в городе прошли массовые акции протеста предпринимателей и родителей школьников, во-вторых, городской совет Черновцов официально принял решение карантин в городе не ужесточать. А в-третьих, за это решение против черновицких депутатов было открыто уголовное дело, в отличие от Луцка и Тернополя.

Во всех вышеупомянутых областных центрах тему карантинного противостояния с Киевом в ходе предвыборной кампании будут использовать местные политические силы.

В Луцке это партия уроженца этого города Игоря Палицы — «За будущее», хотя она весьма активна и в других областях Западной Украины. В особенности — в Ивано-Франковской, где находится горнолыжный курорт «Буковель», принадлежащий старшему партнёру Палицы, олигарху Игорю Коломойскому. Певец Меладзе рассказал о своих связях с Зеленским и Коломойским © пресс-служба президента Украины/РИА Новости

В Ивано-Франковске и Тернополе эту тему поднимет на щит и партия «Свобода», выдвиженцами которой являются Руслан Марцинкив и Сергей Надал. А в Черновцах об этом будет говорить и.о. мэра, кандидат в градоначальники от партии «Родной город» Василий Продан. Причём ни в одном из этих городов кандидаты от президентской партии «Слуга народа» не имеют реальных шансов выиграть выборы мэра.

Галицкий и закарпатский «сепаратизмы»

Львов и другие галицкие города ныне увешаны рекламными плакатами партии «Голос» с лозунгом «Страна должна услышать ГОЛОС Львова», что многие уже сравнили с призывом «услышать Донбасс». Однако стоит отметить, что никаких реальных сепаратистских или хотя бы автономистских пунктов в программе или риторике этой партии нет.

Более того, там как раз доминирует чисто киевская повестка, которую даже теоретически не смогут реализовать депутаты местных советов. Однако «Голос», который на парламентских выборах получил больше всего голосов во Львове и Львовской области, подобной рекламой просто пытается использовать в своих интересах местный патриотизм.

Другое дело — «Украинская галицая партия» (УГП). Эта политическая сила, до сих пор представленная только во Львовском городском совете, пытается распространить своё влияние на все галицкие области — Львовскую, Ивано-Франковскую и Тернопольскую, и постоянно заявляет о «галицкой идентичности» и т.п. Причём все акции этой партии в Киеве рассчитаны исключительно на ретрансляцию для галицкой публики.

Идеологическим рупором УГП является портал «Збруч», названный по имени реки, ранее отделявшей Галичину от Российской империи, а позже — от СССР. Этот портал постоянно публикует различные новости и статистические данные в разрезе всех трёх областей, и размещает материалы, призванные подчеркнуть галицкую «окремішність» (отдельность). Во Львове билборд партии Зеленского атаковали антисемиты © real-estate.lviv.ua | real-estate.lviv.ua | Перейти в фотобанк

Стоит отметить, что и «Голос», и УГП тесно сотрудничают с командой Андрея Садового, а их кандидаты в мэры Львова, — соответственно, Ярослав Рущишин и Юлия Гвоздович, — де-факто являются техническими кандидатами действующего львовского градоначальника, как и кандидат от «Слуги народа» Тарас Клёфа.

При этом как Садовый, так и депутат Верховной Рады Рущишин являются одними из самых активных промоутеров «Украинского католического университета» в частности, и Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) вообще. Однако вряд ли УГКЦ заинтересована в некоем автономном статусе Галичины, ведь её целью вот уде много столетий является экспансия на Восток.

Примечательно, что украинские греко-католики до сих пор не смогли обеспечить своего единства даже на Западной Украине: Мукачевская епархия УГКЦ является автономной, и общается с Ватиканом напрямую, без посредничества Киева. Собственно, и вся Закарпатская область в ходе нынешней избирательно кампании демонстрирует всё большие центробежные тенденции.

Так, самыми популярными политическими силами в крае являются не общенациональные партии, а две местные: «Команда Андрея Балоги», созданная «князем Мукачевским» Виктором Балогой, и «Родное Закарпатье», плод сотрудничества четырёх депутатов-мажоритарщиков от Закарпатской области — Василия Петёвки, Роберта Горвата, Валерия Лунченко и Владислава Поляка.

Причём первая партия, хотя и названа по имени нынешнего мэра Мукачево, старшего сына Виктора Балоги, выдвигает кандидатов и областной совет, и во все районные. Мукачево перед выборами. Балога анлимитед © flickr.com, Viktor Baloha

Кроме того, «Команда Андрея Балоги» выдвинула кандидатов в горсовет на пост мэра Ужгорода, что воспринимается как некие «территориальные претензии», учитывая давний конфликт между «мукачевскими» и «ужгородскими». А «Родное Закарпатье», в свою очередь, выдвинуло список в горсовет Мукачево и кандидата в мэры этого города.

Борьба тут будет весьма жёсткой, поскольку один из отцов-основателей «Родного Закарпатья» является Василий Петёвка, бывший мэр Мукачево и родственник Виктора Балоги, с которым давно и серьёзно поссорился.

Однако обе эти партии, кроме борьбы друг с другом, постоянно мечут критические стрелы в адрес Киева, напоминая о выброшенных в мусорную корзину результатах референдума об автономии Закарпатья.

Напомним, 1 декабря 1991 года 78% жителей области проголосовали за то, чтобы она была полностью самоуправляемой и не входила в состав других административно-территориальных единиц. Последний вопрос в последнее время регулярно возникает в различных дискуссиях: мол, после укрупнения районов Киев готовится сократить число областей, и на Закарпатье все политики, в том числе кандидаты от «Слуги народа», обещают этого не допустить.

Ещё одной причиной недовольства центром на Закарпатье является тот факт, что новый губернатор края, генерал СБУ Алексей Петров, в значительной мере решил проблему мелкой импортной контрабанды через КПП на границе с Венгрией, Словакией и Румынией.

Однако вряд ли этому «решению» рады рядовые жители области: дело в том, что теперь не только мелким перевозчикам, но и обычным туристам приходится платить пошлину и налоги даже за небольшие покупки, ввозимые из-за границы. И если поставщики импортных товаров в торговые сети просто стали возить их через другие области, то обычные закарпатцы столкнулись с проблемами, которых ранее у них никогда не было. Губернатор украинского Закарпатья надел маску и решил спасать регион вместе с Бэтменом и Дэдпулом © prm.ua

Национальный фактор

По большому счёту, ныне на Украине лишь одно национальное меньшинство отстаивает свои интересы через собственные политические партии и участие в выборах — это венгры, подавляющее большинство которых живёт на Закарпатье.

В регионе функционируют две венгерские партии: Партия венгров Украины (КМКС) и Демократический союз венгров Украины (УМДС). Отношения между ними не являются безоблачными, однако в 2015 году эти партии, несмотря на постоянные распри, объединились для совместного участия в местных выборах.

Венгры пять лет назад набрали 12,5% голосов на выборах Закарпатского областного совета. Из 64 депутатских кресел там они получили восемь, вместе с должностью первого заместителя председателя областного совета. Им стал Йожеф Борто (с 2014 года возглавляет Закарпатскую областную организацию Партии венгров Украины и является заместителем председателя Общества венгерской культуры Закарпатья, в 2019 году безуспешно баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец по округу №68 — Ужгород и Ужгородский район).

Представители венгерских партий также заняли должности городского головы Берегово (Золтан Бабяк), главы Береговского районного совета (Йожеф Шин) и председателя Береговской райгосадминистрации (Иштван Петрушка).

Однако есть сомнения, что на местных выборах 2020-го венгерским партиям удастся повторить успех пятилетней давности. Закарпатские венгры стали национальным меньшинством даже в «своём» Береговском районе — после присоединения к нему соседнего Виноградовского. Новое обострение украино-венгерских отношений: топ-чиновника не пустили в Закарпатье © пресс-служба президента Украины

Кроме того, хотя формально обе политические силы опять договаривались идти на грядущие выборы вместе, незадолго до официального старта предвыборной кампании можно было наблюдать их публичную перепалку — в виде заявлений и взаимных обвинений о несоблюдении договоренностей.

В конце концов, венгры Закарпатья так и не смогли договориться — обе их партии пошли на выборы отдельно, а это большой риск проиграть для них обеих.

Таким образом, венгерские партии могут впервые с 1990-х оказаться за пределами Закарпатского облсовета, несмотря на очень большие ресурсы, которые инвестировал Будапешт и в развитие этих партий, и в венгерскую общину — а это покупка доли местного 21-го телеканала, запуск газет, сайтов, радио, ремонт дорог, строительство учебных заведений и т.п.

Если такое случится, это вполне может привести к радикализации настроений в венгерской общине Закарпатья.

Правда, пока выдвинуты и зарегистрированы только кандидаты от КМКС, лидером списка этой партии в Закарпатский областной совет стал Василий (Ласло) Брензович. Информации о списках УМДС в открытом доступе нет, возможно, на позицию этой венгерской партии повлиял визит на Закарпатье главы МИД Венгрии Петера Сийярто на предыдущей неделе.

Однако даже если УМДС, всегда больше учитывавшая интересы Киева, и не выдвинет своих кандидатов, то лидер этой партии Ласло Зубанич продолжит обвинять конкурентов из КМКС в «расколе венгерской общины». При этом все закарпатские политики-венгры едины с Будапештом в главном: принятые в Киеве законы о языке и образовании должны быть изменены, чтобы обеспечить языковые, культурные и образовательные права национальных меньшинств.

Эти же права отстаивает и румынское национальное меньшинство, значительная часть которого проживает в Черновицкой области. Правда, своей партии румыны Украины так и не создали, сотрудничая сначала с Партией регионов, потом с «Оппозиционным блоком», а ныне — с «Оппозиционной платформой «За жизнь».

Собственная смерть не помешала кандидату выиграть выборы в Румынии © Adevarul.ro Михаил Папиев, его политическая сила поддерживает сохранение румынских школ — потому что это европейская практика и предусмотрено международными обязательствами Украины.

Кроме того, политик остро критикует отказ от создания в Черновицкой области «румынского района» — пусть даже в формате Береговского, обвиняя Киев в стремлении к ассимиляции местных румын.

Напомню, в июле 2020 года Национальный совет румын Украины пожаловался властям Румынии на нарушение прав их общины на образование на родном языке и проект админреформы.

Авторы обращений к президенту, премьеру и руководству парламента Румынии утверждали, что румыны Украины, которых насчитывается около 500 000 и которые являются вторым по величине национальным меньшинством в стране после русских, «подвергаются хорошо организованному систематизированному процессу принудительной украинизации» во «всех сферах государственной политики».

Однако вряд ли «румынский вопрос» на грядущих местных выборах будет столь же резонансным, что и венгерский. Во-первых, румынская община разделена в вопросах самоидентификации — её часть считает себя молдаванами (к примеру, такая ситуация в Черновицкой и Одесской областях). А во-вторых, румыны и молдаване, в отличие от венгров, живут в нескольких областях Украины: кроме упомянутых Черновицкой и Одесской, это ещё Закарпатская и Винницкая.