Живущие на Украине венгры и румыны остались без «своих» районов, а русскоязычные - без школ на родном языке. В целом «идеологическая» повестка сохранит актуальность на местных выборах на Западе Украины

17 июля Верховная Рада, наконец, приняла постановление о ликвидации 490 существующих на Украине районов и создания вместо них 138 новых. По сравнению с проектом, предложенным Кабинетом Министров ещё в начале июня, изменений в части Западной Украины было немного, и касались они «гуцульских» районов. Так, на Закарпатье сохранён Раховский район, а на Прикарпатье — Верховинский, хотя в последнем будет всего 30 с небольшим тысяч жителей, что противоречит не только установленным методикам, но и просто здравому смыслу.

Скорее всего, решение о сохранении этих карпатских районов, где, несмотря на беспощадные вырубки, ещё сохранилось немало леса, было результатом соглашений киевских властей с местными «феодалами». Однако театральное сопровождение было эффектным: 14 июля на заседание профильного парламентского комитета, который утверждал финальную версию постановления о «нарезке» районов, приехали несколько десятков гуцулов в традиционных костюмах, с трембитами и другими народными инструментами, и с песнями и плясками требовали сохранить Верховинский район. Возглавил «поход на Киев» лично председатель районного совета Иван Шкиндюк. Звучали пафосные аргументы типа «на Верховинщине сохранены аутентичная украинская культура и обычаи ещё со времён Киевской Руси».

Правда, депутаты парламента особо и не поддерживали вполне логичное предложение правительства о том, что одного «гуцульского» района с центром в Косове будет для Ивано-Франковской области вполне достаточно. Уроженец Львова, депутат от партии "Голос" Роман Лозинский сказал, что подобные дискуссии уже были по Закарпатской области, когда был выделен Раховский район. В результате и комитет, и Верховная Рада как закарпатских, так и прикарпатских гуцулов поддержали — но в Раховском районе Закарпатской области всё же будет более 82 тысяч жителей.

При этом создалось впечатление, что сохранение рекордно малонаселённого Верховинского района было согласовано «через голову» Ивано-Франсковского областной государственной администрации — по крайней мере, никакой публичной реакции губернатора Прикарпатья на это решение Киева нет. А вот глава Закарпатской ОГА Алексей Петров оперативно записал видео с поздравлением жителей области с «победой», отметив, что Раховский район был сохранён именно благодаря позиции губернатора.

Стоит отметить, что самые большие дискуссии вызывало другое предложение Киева — об увеличении «венгерского» Береговского района путём присоединения к нему «украинского» Виноградовского. Хотя это превращало венгров в национальное меньшинство даже в рамках района, «патриоты» требовали довести унижение автохтонного национального меньшинства до предела, перенеся центр объединённого района в городок Виноградово. На заседании парламентского комитета представителю Офиса президента Ольге Бугаевой пришлось оправдываться: мол, в такой конфигурации будет сбалансирован национальный состав района, что позволит защитить как права нацменьшинств, так и этнических украинцев.

Не обошлось из уст президентского чиновника и от недружественных намёков в адрес Венгрии. «Учитывая то, что разные спецслужбы выражают обеспокоенность фактами возможных злоупотреблений других государств… Мы доверяем нашим партнерам, но должны быть сосредоточены на возможных угрозах — центр государственной власти, в частности, центр района должен быть максимально приближенным к границе для скорости реагирования в случае необходимости. Именно этим обусловлена такая конфигурация и такой центр района. И этот вопрос исходит не только из логистических соображений, не только соответствует методике, но и соответствует той системе, когда в приграничных регионах центр района приближен к государственной границе», — заявила Бугаева.

Венгерская сторона подобные заявления пока покорно сносит, и продолжает помощь Закарпатью, причём не только местным венграм. Так, на уходящей неделе одна из венгерских организаций отправила в Раховский район специальный автомобиль, который будет собирать у гуцулов отсортированный мусор и свозить его на специальный пункт в городке Ясиня, тоже открытый венграми. Всё это делается для того, чтобы местное население по вековой привычке не сбрасывало мусор в горные реки, откуда он попадает в том числе и в Венгрию.

А вот румыны Западной Украины, большинство которых живёт в Черновицкой области, остались без «своего» Герцаевского района (там румын составляют более 90% населения). Да и остальные «румынские» и «молдавские» населённые пункты Буковины теперь распылены между «гуцульским» Вижницким районом, «бессарабским» Днестровским и «украинским» Черновицким. Неудивительно, что ещё за день до решения Верховной Рады Национальный совет румын Украины пожаловался властям Румынии на нарушение прав их общины на образование на родном языке и проходящую административно-территориальную реформу.

В обращении, адресованном главам парламента Румынии и парламентских комитетов, премьеру, президенту Румынии и институциям, ответственным за вопросы румын за рубежом и внешней политики, сказано, что румыны Украины, которых насчитывается около 500 000 и которые являются вторым по величине национальным меньшинством в стране после русских, «подвергаются хорошо организованному систематизированному процессу принудительной украинизации во всех сферах государственной политики».

По словам авторов обращения, сейчас румынская община компактно проживает в четырех из 11 районов Черновицкой области, но после админреформы область поделят на 3 макрорегиона, где они станут абсолютным меньшинством. Вследствие этого румыны больше не будут иметь своего представителя в Верховной Раде, будут иметь недостаточное представительство на местном уровне, и, таким образом, не смогут защищать свои права на образование, использование родного языка и национальную идентичность. Кстати, именно голосами румын Черновицкой области был избран один из депутатов от партии «Слуга народа» — Георгий Мазурашу.

Пока что решение о новом районном делении Черновицкой области каких-либо реальных акций протеста местных румын не вызвало, а вот определение центром Днестровского района заштатного городка Кельменцы вместо более развитого Хотина вот уже третью недель лихорадить не только Буковину, но и соседние области. Сначала возмущённые жители Хотина перекрывали трассу Черновцы-Хмельницкий-Киев, а 17 июля несколько сотен людей провели у стен Хотинской районной госадминистрации «вече», на котором высказали недоверие главе Черновицкой ОГА Сергею Осачуку и местному депутату-мажоритарщику Валерию Божику, члену фракции «Слуга народа». Из толпы звучали призывы заблокировать помещение администрации и райсовета, но до радикальных действий не дошло, присутствующие собрали подписи под резолюцией о недоверии, и планируют делать это и дальше.

Примечательно, что низведение Хотина до уровня рядового городка ставит под сомнение реализацию планов Сергея Осачука о создании прямого железнодорожного сообщения между Черновцами и Киевом, о чём губернатор просил президента во время недавнего визита Зеленского в Черновицкую область. Именно через Хотин должна пройти новая ветка железной дороги, и тут нужно соорудить новый железнодорожный мост — что сократило бы время движения поездов от Черновцов до Каменца-Подольского в несколько раз, ведь ныне они идут через территорию соседней Молдавии.

Кстати, как раз 17 июля появилось сообщение о том, что «Укрзализныця» восстанавливает курсирование поездов №136/135 Черновцы — Одесса, №702/701 Львов — Черновцы и №7/8 Киев — Черновцы. Кроме того, движение пригородного поезда Коломыя — Снятин также продлено до Черновцов. Ранее «Укрзализныця» восстановила курсирование поездов на Западную Украину для обеспечения спроса, в том числе со стороны туристов. В частности, до Ужгорода ходят 5 поездов, Ивано-Франковска — 6, а в направлении Львова курсирует около 20 поездов.

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий также поздравил жителей области с новым районным делением, специально обратившись к жителям Яворовского района: мол, его не только не ликвидировали, а даже увеличили. Кстати, именно в этом районе находится де-факто база НАТО, а формально — 184-й учебный центр, обладающий самым большим на Западной Украине военным полигоном. Именно туда 14 июля прибыли около 150 американских военных инструкторов из Национальной гвардии американского штата Иллинойс. «Эти мужчины и женщины будут участвовать в деятельности Объединенной многонациональной группы по подготовке в Яворове течение последующих 9 месяцев, укрепляя партнерство между Украиной и США в области безопасности», — говорится в заявлении Посольства США в Киеве. Кроме американских в военных, в Яворове также находится несколько сотен британских, канадских и польских.

Кстати, военная истерия на Западной Украине отнюдь не уменьшилась после смены власти в Киеве. Одним из свидетельств этого является тот факт, что 15 июля 17-летний житель Львовской области был задержан на блок-посту в районе Славянска — куда он убежал из дому, намереваясь присоединиться к военным из «Операции объединённых сил» и «с оружием в руках защищать независимость и территориальную целостность Украины». Пока несостоявшемуся карателю в этом отказали, но в 2014-2015 годах в рядах так называемых «добровольческих батальонов» на Донбассе было немало несовершеннолетних.

Хотя вопросы «армии, мовы и веры» не относятся к компетенции местных властей, именно эта повестка будет одно из определяющих на грядущих местных выборах, которые Верховная Рада наконец назначила на 25 октября. В частности, 16-17 июля, в связи с анонсированным рассмотрением в парламенте так называемого «законопроекта Бужанского» (о переносе полного закрытия школ с русским языком обучения с 2020 на 2023 год) в большинстве областей Западной Украины прошли различные акции протеста. Фактически они были направлены на мобилизацию местного «патриотического» электората — ведь самих «русских» школ на Западной Украине практически не осталось.

Самым активным в «языковом» вопросе был, привычно, Львов. Тут против законопроекта (который, кстати, предложен во исполнение рекомендаций Венецианской комиссии) высказались губернатор, общественный совет при Львовской ОГА, Львовский городской и областной советы. На Львовской ратуше был вывешен банер «Не трогайте мову!», а городской голова Андрей Садовый разразился пафосным постом в Facebook. Депутаты Львовского областного совета не только приняли соответствующее обращение, но и 17 июля провели под стенами Верховной Рады «выездную сессию» — при том, что закон был снят с рассмотрения.

«Каждый, кто отдаст свой голос за этот проект станет прямым коллаборантом и участником российской гибридной войны против Украины, а значит — предателем Украины и ее европейского выбора. Именно язык является одним из определяющих факторов, превращающих украинцев в единый народ и творит крепкий фундамент государственной независимости и соборности Украины. Это не просто культурное достояние и средство коммуникации, это краеугольный камень национальной безопасности, социального развития и международной субъектности нашего государства», — говорится в обращении депутатов Львовского облсовета, принятом в Киеве. Также под стенами парламента находились мэры Ивано-Франковска Руслан Марцинкив и Тернополя Сергей Надал, выдвиженцы партии «Свобода».

А их однопартийцы в Хмельницком устроили театрализованное действие с российским флагом, к которому были прикреплены два свиных языка. Сначала этот артефакт принесли в сессионный зал Хмельницкого городского совета (мэр Хмельницкого — также «свободовец», Александр Симчишин), где депутатов заставляли доказывать патриотизм, потоптавшись по флагу. После этого осквернённый флаг принесли под здание Хмельницкой ОГА и потребовали передать главе области Дмитрию Габинету. Таким образом националисты выразили протест против того, что автор законопроекта Максим Бужанский принадлежит к партии «Слуга народа», членом которой является и губернатор.

«Языковые» акции в других областях были не менее «креативными». Так, в Ивано-Франковске протестующие сожгли чучело, изображающее Бужанского, распевая при этом националистические песни, а в Луцке местные националисты почему-то пикетировали офис партии «Оппозиционная платформа — За жизнь!» Около 20 участников акции принесли с собой замороженный коровий язык, но, поскольку к ним никто не вышел, пообещали отправить его в главный офис партии в Киеве, лично Виктору Медведчуку.

Очевидно, что таким образом местные политики пытаются перевести внимание избирателей с хозяйственных проблем, которые только усугубились на протяжении минувших пяти лет, на идеологические, в решении которых можно демонстрировать «прогресс». Ведь именно нынешние «князьки», накопившие финансовый жирок, сохраняют самые большие шансы на занятие кресел в местных органах власти после осенних выборов. Да, на уходящей неделе Верховная Рады выполнила требование местных советов, в среднем в 10 раз уменьшив залоги для кандидатов в местные депутаты и головы (к примеру, для кандидата в мэры Ровно залог составит 37 тысяч гривен, а Ужгорода — и вовсе 19 тысяч), в целом же в городах, где проживает более 75 тысяч избирателей, кандидаты будут платить около 209 гривен за каждую тысячу избирателей.

Однако и эти суммы для представителей общественности слишком высоки, а ведь остаётся ещё и «партийный фильтр» — ведь не только на выборах советов областей и больших городов, но и во всех общинах с числом избирателей выше 10 тысяч вводится пропорциональная система. К примеру, в 30 из 62 территориальных общин Ивано-Франковской области кандидатов в депутаты смогут выдвинуть только политические партии. Во Львовской области это требование касается 50 общин из 73-х.

Кстати, у президентской партии «Слуга народа» (СН) на Западной Украине огромные проблемы с кандидатами как в депутаты всех уровней, так и в мэры областных центров. К примеру, кандидатом в мэры Тернополя СН планирует выдвинуть местного комика, шоумена и ведущего различных мероприятий Виктора Гевко — то ли «по приколу», то ли вследствие договорённостей с действующим мэром Сергеем Надалом. До сих пор неясно, кто будет кандидатом от СН в мэры Черновцов, а ведь там кресло городского головы как раз освободилось: 17 июля Верховный Суд подтвердил решение депутатов Черновицкого горсовета о досрочном прекращении полномочий мэра Алексея Каспрука.

Набирающая обороты избирательная кампания проходит на фоне продолжающейся эпидемии коронавируса. На Западной Украине зафиксировано почти 32 тысячи случаев заражения — 55,85% от общенационального числа, а Львовская область является лидером по заболеваемости — 7754 инфицированных с начала эпидемии (для сравнения: в Киеве — 6689). Как сообщил на брифинге 17 июля министр здравоохранения Украины Максим Степанов, больше всего новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки зафиксировано также на Западной Украине: во Львовской области — 132, в Ровенской — 88, а в Ивано-Франковской — 67. Волынская, Львовская и Закарпатская и область находятся в списке тех, где нельзя ослаблять карантин, причём на Закарпатье загруженность коек в профильных больницах самая высокая на Украине — 83,11%.

Лишь 17 июля из упомянутого перечня выбыла Черновицкая область, однако главный санитарный врач Буковины Наталья Гопко считает, что возобновление работы детских садов в Черновицкой области ещё не ко времени, поскольку в некоторых районах уровень заболевания на коронавирус достаточно высокий, чтобы снимать карантинные ограничения. «Я считаю, что возобновление работы детских садов нужно отсрочить. Именно сейчас это не актуально. Ведь определённое количество больных у нас все же регистрируется, и, соответственно, есть риск, что могут заболеть дети в садиках. А если будут такие случаи в дошкольных учреждениях, их снова придется закрывать. Мне кажется, что будет ещё более нервная обстановка, потому что родители требуют хоть какой-то уверенности», — заявила Наталья Гопко. При этом во Львове детские сады открыли 17 июля, а в Ровно это состоится в будущий понедельник.