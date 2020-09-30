Меньше пяти недель остается до президентских выборов в Соединенных Штатах. Согласно социологии практически ничего не меняется: общенациональные опросы неизменно фиксируют победу кандидата демократов Джо Байдена над президентом-республиканцем Дональдом Трампом. После сегодняшних дебатов картина вряд ли резко изменится. Но есть и "спираль молчания"

Так в августе он выиграл согласно всем общенациональным опросам, а их было 81. Правда в середине сентября авторитетная служба Rasmussen Reports обнародовала опрос, где Трамп опережает Байдена на 1%. Это стало первой социологической победой президента за 5 с лишним месяцев. Но во всех других 82 сентябрьских опросах побеждал кандидат демократов, из них 36 прошли после того исследования Rasmussen Reports, да и сама эта фирма в последнем опросе, дала преимущество Байдену в 1%.

4 года назад Трамп тоже уступал, но победы у него случались не раз в несколько месяцев, а еженедельно, разрыв между кандидатами был меньше, да и динамики в кампании казалось больше. В августе 2016 он выигрывал в 5 опросах из 74, и еще 2 дали соперникам равный результат. В сентябре же Трамп выигрывал в 19 исследованиях из 63, а Клинтон в 39. При этом в первой половине месяца они почти сравнялись — 13 побед у Трампа против 18 у соперницы, что было следствием ее обморока в ходе мероприятия. Но этот эффект был кратковременным — в октябре-начале ноября она выиграла в 120 опросах из 135, а Трамп в 110. США: хроника выборов президента, 29 сентября © CC0, Pixabay

Правда, если смотреть на нынешние выборы под микроскопом, то можно увидеть сокращение разрыва. Так в первой половине августа средний отрыв Байдена от Трампа составил 8,51%, то во второй половине — 8,27%, в первой половине сентября уже 7,39%, а во второй половине этого месяца к моменту, когда автор сел работать над этой статьей, он был уже 6,97%. Но к моменту ее окончания появились данные еще 5 опросов и с их учетом средний отрыв Байдена от Трампа за этот период составил 7,86%.

Так стоит ли изучать предвыборную социологию под таким микроскопом, тем более что 4 года назад Трамп уступил Клинтон по общему числу голосов и победил, благодаря специфике американской избирательной системы? Не лучше ли под таким же микроскопом изучить ситуацию в отдельных штатах?

Однако при таком подходе также очевидно преимущество Байдена. Твердо демократические штаты — а это в основном западное и восточное побережье — дают Байдену 228 выборщиков, тогда как твердо республиканские — а это в основном дальний Запад и Юг дают Трампу 115 выборщиков. Преимущество почти двукратное, но недостаточное. Для победы нужно 270.

Правда, Байден имеет шансы победить в ряде штатов, которые в течение последних выборов были республиканскими. Так, в Аризоне, которая дает 11 выборщиков, кандидат демократов победил в сентябре в 16 опросах, а действующий президент — только в 2. Правда, обе победы относятся к последним трем опросам. В 2016-м у Трампа дела здесь были лучше — в сентябре он выиграл в 2 опросах из 3, и еще один не выявил победителя. А в октябре-ноябре победил в 10, в 6 уступил Клинтон, а 2 исследования показали равный результат.

Похожая ситуация в Северной Каролине, где идет борьба за 15 выборщиков. Здесь Трамп выиграл в сентябре в 4 опросах, проиграл в 14, а еще в 2 соперники были равны. Политические издания, который публикуют сводные результаты опросов дают преимущество Байдену с отрывом в 1,1%. Но опыт прошлых выборов в этом штате говорит о том, как рискованно полагаться на данные социологии.

Так, в сентябре 2016 года Трамп побеждал в Северной Каролине в 5 опросах, проигрывал в 7, еще в поддержка обоих кандидатов была одинаковой. Но в дальнейшем казалось что Клинтон ушла в отрыв: в октябре-ноябре она победила здесь в 21 опросе из 27, а Трамп лишь в 5. Тем не менее, на выборах отрыв нынешнего президента составил 3,7%.

В соседнем штате Джорджия (16 выборщиков) отрыв Трампа тогда составил более 5% и это казалось неудивительным. Обычно республиканцы побеждали там с таким же или чуть большим преимуществом. Да и в соцопросах он тогда явно побеждал. Из 20 социсследований осени-2016 Трамп выигрывал в 19. И лишь в опросе Квиннипэкского университета, который обычно дает демократам лучшие результаты, чем большинство иных социологов, была зафиксирована ничья. Сейчас же в Джорджии в сентябре Трамп впереди в 4 опросах, вровень с Байденом в 3 и уступает в 2. Сводные результаты дают президенту преимущество, но менее 1%. Месть за Белоруссию? Зачем бомбардировщики США имитировали удары по Калининграду © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Мы уже писали, что не гарантированной для президента казалась и победа в Техасе, дающем 38 выборщиков (больше лишь в Калифорнии), хотя этот штат считался вотчиной республиканцев и в 2016 отрыв Трампа здесь достиг 9%.

В нынешнем августе Трамп лидировал здесь неубедительно — 5 побед и 4 поражения. В сентябре, однако, дела вроде пошли на лад: из 8 опросов он выиграл 6 и еще 2 дали соперникам равный результат. По сводным данным, отрыв Трампа составляет 2,7%. Техас пока один из редких примеров, когда социология фиксирует заметный сдвиг в настроениях избирателей на уровне штата.

Но если Байден имеет шансы победить в 4 традиционно республиканских штатах, то Трамп может нанести аналогичный контрудар лишь в одном традиционно демократическом — в Нью-Гэмпшире, который дает лишь 4 выборщиков. В единственном сентябрьском опросе здесь побеждал Байден с 3% отрывом, а в августе из 2 опросов соперники выиграли по одному. В 2016 дела у Трампа здесь были хуже. Он проиграл Клинтон все 13 опросов в августе-сентябре. Непосредственно перед выборами он правда иногда выходил в лидеры, но в итоге уступил 0,4%.

Если во всех этих 5 штатах результат будет совпадать с преобладающим мнением социологов (то есть Байден выиграет в Аризоне и Северной Каролине и удержит Нью-Гэмпшир), действующий президент получит еще 54 голоса выборщиков, а кандидат демократов 30. В сумме у Байдена тогда будет 258 голосов. Если же выборы завершатся во всех этих штатах, как в 2016 году, у Байдена будет 232 голоса. Следовательно, судьба президентства решится в 6 штатах которые в 2016 перешли от демократов к республиканцам. Это Флорида (29 выборщиков) и 5 штатов «ржавого пояса»: Айова (6 выборщиков), Мичиган (16), Огайо (18), Пенсильвания (20) и Висконсин (10).

Нетрудно подсчитать, что даже если Байден не выиграет ни в одном из традиционно республиканских штатов, ему достаточно для общей победы выиграть во Флориде и одном из штатов «ржавого пояса», кроме Айовы, или например, победить в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине (это 3 штата, где победа Трампа была в 2016-м наиболее сенсационной).

Судя по социологии, кажется, что эта задача легко решаема, так как по этим данным неплохо дела идут у нынешнего президента только в Айове. В сентябре он лидировал здесь в 2 опросах, проиграл в 1, и еще в 1 был вровень с Байденом. Сводные данные дают ему преимущество в 1,2%. Но 4 года назад исследования давали ему здесь еще большее преимущество: из 10 осенних опросов он выигрывал в 7, а Клинтон лишь в 1.

В других штатах из этой шестерки Трамп уступает. Во Флориде на 2 победы президента приходится 16 побед вице-президента и 3 ничьи. Сводные данные фиксируют преимущество Байдена в 2%. Сравнение же с 2016 годом оставляет смешанное впечатление. С одной стороны, тогда в сентябре у республиканского кандидата дела казались чуть получше чем сейчас — 4 победы при 8 поражениях. Но с другой стороны, в октябре-ноябре опросы в этом штате показывали, что Клинтон упрочила лидерство: она побеждала в 23 исследованиях из 33, а Трамп лишь в 8. Но с третьей стороны, в итоге во Флориде повторилась ситуация с Северной Каролиной — Трамп выиграл с преимуществом в 1,2%, а значит, может не слишком расстраиваться от социологии. Этот день настал. Трамп и Байден сойдутся лицом к лицу на теледебатах © AP,

В Огайо, как и в Техасе настроение электората, согласно опросам, заметно поменялись, но на этот раз неблагоприятно для президента. Из 10 исследований, прошедших во второй половине июля и августе, Трамп был впереди в 6 и проиграл в 3. В сентябре из 8 опросов он выиграл в 3, а в 5 проиграл. Сводные данные дают Байдену перевес в 1,8%. Тогда как в прошлом сентябре Трамп выиграл в этом штате 5 опросов, а Клинтон 2. В октябре-ноябре его положение как будто ухудшилось, но не так как во Флориде: оба кандидата лидировали в 9 опросах, а в еще 3 были равны. Но в самых последних предвыборных исследованиях преимущество было как раз за Трампом, а итоговая победа оказалась весьма убедительной по американским меркам — отрыв в 8,1%.

И наконец, 3 штата, где победа Трампа в 2016-м была самой сенсационной. Во-первых, потому что на прошлых выборах они были прочно демократическими (в 2012 отрыв Барака Обамы от Митта Ромни составил здесь от 5% до 9%), во-вторых, потому что уверенную победу демократов предсказывали там почти все опросы.

Так, в Висконсине Клинтон победила во всех 16 исследованиях, прошедших начиная с сентября. В Мичигане она выиграла в сентябре во всех 5 опросах, а в дальнейшем еще в 18 из 19. В Пенсильвании стала победительницей во всех 7 опросах сентября, и в 26 из 28 исследований, прошедших в октябре-ноябре.

Но в итоге именно Трамп победил в этих трех штатах с минимальным отрывом от 0,2% до 0,8%. При это наибольшая цифра относится к Висконсину, где Клинтон выигрывала по всем социологическим данным.

Кстати, единственные опросы, по которым Байден выигрывал в Мичигане и Пенсильвании, проводила фирма Trafalgar Group незадолго до дня голосования. Она также была одной из немногих, верно предсказавших итог выборов в Северной Каролине. Методику этих социологов много критикуют, но в 2016-м из 10 предвыборных опросов они не попали в цель лишь однажды, предсказав Трампу победу в Неваде (он проиграл с отрывом в 1,5%).

На этих выборах Trafalgar Group работает активнее. В сентябре она была одной из немногих социологических служб, у которой Трамп побеждал во Флориде и Северной Каролине и единственной, где он выиграл в Мичигане. Во всех прочих 18 сентябрьских опросах в этом штате президент проигрывал. А в Пенсильвании и Висконсине и Trafalgar Group дает победу Байдену только с небольшим отрывом. Проигрывает президент и во всех других исследованиях, прошедших в сентябре в обоих штатах, а их было по 25. В американские выборы включилась Белоруссия: Байден предъявил Трампу за Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Сводные же данные определяют преимущество Байдена в 5,4% в Пенсильвании, в 6,0% в Мичигане и 6,9% в Висконсине, что немногим больше, чем было по опросам в 2016.

В целом же ситуация выглядит для Трампа хуже, чем 4 года назад, как в целом по стране, так и в большинстве из 11 критически важных штатов. Лучшая, чем на прошлых выборах, социология у него только в наименее важном Нью-Гэмпшире. Однако ситуация для президента США не является качественно худшей в сравнении с прошлыми выборами. Тем более, что опыт тех выборов показал, с какой осторожностью надо относиться к американской социологии. И увеличение числа опросов по сравнению с 2016-м вряд ли привело к улучшению их качества. Впрочем, вероятно, не в одном качестве опросов дело. Скорее всего, ряд сторонников Трампа в 2016 году просто боялись в ходе опроса высказать свои пристрастия. Имела место так называемая спираль молчания. А еще большая поляризация политических сил в США в этом году, вероятно, увеличила эту спираль. Поэтому умножение соцопросов, которое традиционно произойдет в последние предвыборные недели, вряд ли поможет прояснить ситуацию.