«Тайной» инаугурацией Лукашенко не позволил оппозиции провести масштабных акций, но в ближайшие выходные может случиться самая масштабная акция протеста в истории Белоруссии, а процесс интеграции Россия-Белоруссия по-прежнему оставляет немало вопросов

Политические эксперты прокомментировали для издания Украина.ру главные события недели в Белоруссии.

«Удалось избежать массового кровопролития»

В среду, 23 сентября, Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина вручила Лукашенко удостоверение президента республики, инаугурацию называют тайной, поскольку о ней не объявляли заранее.

Примечательно, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что не имел никакой информации о проведении инаугурации белорусского лидера Александра Лукашенко. Инаугурационный удар. Как Лукашенко научился справляться с переворотами © REUTERS, Andrei Stasevich/BelTA

Можно веселиться над тем, как Лукашенко провёл инаугурацию, говорит политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов. Действительно странно выглядит на первый взгляд для человека, который уверен, что его поддержало 80% населения, так вот секретить это мероприятие.

«Но с другой стороны, я напоминаю, в первых числах сентября, когда по видеоконференции выступали представители белорусской оппозиции в Европарламенте, один из членов этой Координационной рады [Светланы] Тихановской, [председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр] Ярошук, прямо заявил, вот прямо открыто заявил, что в день инаугурации может пролиться море крови, что могут быть сотни и тысячи жертв.

То есть по сути белорусская оппозиция прямо анонсировала массовое кровопролитие на день инаугурации», — заявил Корнилов.

В итоге, отметил он, удалось избежать не только кровопролития, но «серьёзных массовых заварушек».

«Пощечина в адрес российского государства»

Инаугурацию сделали «тайной», потому что, если бы её анонсировали заранее, она бы прошла на фоне массовых уличных протестов. Об этом говорит журналист и историк из Бреста Кирилл Озимко.

Он поясняет, что акция могла бы быть самой массовой за всё время, потому что повод для этого очень подходящий — «инаугурация на таком фоне была бы медийной победой протестующих».

В свою очередь член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, эксперт по Белоруссии и Украине Богдан Безпалько полагает, что Лукашенко провёл «тайную» инаугурацию, чтобы укрепить личную власть, «а также ввиду того, что он не был уверен в самом себе».

«То есть он не уверен в своей победе, поэтому эту инаугурацию он провел тайно, фактически даже не известив государственные белорусские СМИ», — отметил эксперт. Розенвайн рассказал, чем рискуют Россия и Белоруссия в Союзном государстве © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

По мнению Безпалько, значительная часть граждан Белоруссии воспринимает это как оскорбление, как пренебрежение к ним. А для самого Безпалько как гражданина России «оскорбительно то, что на эту инаугурацию не был приглашен ни один российский дипломат».

«Я это рассматриваю как пощечину в адрес российского государства», — сказал эксперт.

Будущее протеста: радикализация возможна, но маловероятна

Тем временем протесты в Белоруссии продолжаются: на воскресенье несогласные с результатами выборов президента анонсируют новые акции. В свою очередь Светлана Тихановская призвала своих сторонников воздержаться от насилия.

По мнению Корнилова, ведущийся из Польши оппозиционный Лукашенко Telegram-канал NEXTA «и все, кто за ней стоит», надеются на радикализацию протестов.

«Возможно, надеются и на новые жертвы, чтобы по аналогии с киевским майданом начать кричать «они же дети» и соответственно надеяться на более массовые акции», — сказал политолог.

Кирилл Озимко прогнозирует, что число участников грядущей воскресной акции увеличится по сравнению с предыдущими выходными. Но в более радикальные формы они не перейдут — будет мирное массовое шествие.

«Практика показывает, что к каким-то более радикальным действиям протестующие приступают только в случае массовых задержаний со стороны силовиков», — отметил историк.

Люди в Белоруссии протестуют всеми возможными способами, говорит Богдан Безпалько: кто-то пытается перекрыть дороги, другие — замедлить движение на кольцевой дороге. Богдан Безпалько: Лукашенко, несмотря ни на что, продолжает давить на болевые точки России © РИА Новости, Нина Зотина

«Кто-то просто традиционно выходит с транспарантами и флагами, протестуя против, соответственно, тайной инаугурации и того, что Лукашенко абсолютно не прислушивается ни к кому — ни к собственным гражданам, ни к президенту России, ни к кому-либо еще», — подчеркнул эксперт.

«Непризнанный» Лукашенко: что дальше?

Ряд европейских стран официально не признали Лукашенко избранным президентом Белоруссии. В числе прочих оказалась и Украина.

Для Лукашенко это неудобство, но при этом надо помнить, что Белоруссия и Лукашенко жили в условиях очень жестких санкций на протяжении длительного времени, ведь термин «последний диктатор Европы» придуман не сейчас, он с 90-х годов существует в отношении Лукашенко. Об этом напомнил Владимир Корнилов.

Пока это непризнание заключается только в словах и заявлениях. Необходимо следить за тем, что последует далее, говорит Кирилл Озимко, насколько далеко готов идти Запад в своих действиях. Что будет: отзыв послов и изоляция или просто какие-то отдельные точечные санкции? Пока ответа нет ни у нас, ни на Западе.

«Но в любом случае это повлияет на внешнюю политику «многовекторности» Минска. Вероятно, для Белоруссии будет заморожен проект «Восточное партнерство», будет перенесена в другую страну площадка для мирных переговоров по Донбассу», — отметил историк. Кирилл Озимко: В Минске хотели бы возвратиться к довыборному балансированию между Западом и Россией © politring.com

«Ради личной власти Лукашенко идёт на шантаж»

Сейчас Лукашенко находится в своеобразной трубе, ему некуда двигаться, он может двигаться только вперед, по пути эскалации противостояния со всеми, кто не хочет, чтобы он оставался у власти. Такое мнение у Богдана Безпалько.

«Для него [Лукашенко] критически важной может быть только экономическая поддержка со стороны России. А Россию он шантажирует путем давления на несколько болевых точек, среди которых, например, энергетический транзит через Беларусь.

Недаром перед переговорами в Сочи он неожиданно заявил, что договорился с Польшей о реверсе нефти через нефтепровод «Дружба». С чего бы? Он же только что ругал весь Запад, говорил, что поляки хотят отнять у него Гродно, войска двигают к восточным границам, и вдруг он договаривается с ними о реверсе нефти», — сказал эксперт, добавив, что это был недвусмысленный сигнал, что весь этот энерготранзит находится у него в заложниках.

Безпалько отметил, что Лукашенко пользуется сложившейся ситуацией в мировой политике, — «ради личной власти он идет на такого рода шантаж».

Россия-Белоруссия: будущее интеграции

Корнилов: Оппозиция вынудила «последнего диктатора Европы» вступить в должность без свидетелей © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Я думаю, что у белорусских властей осталось желание вернуть довыборное состояние, когда удавалось балансировать между Западом и Россией», — сообщил историк.

Скептичен также Богдан Безпалько. Он прогнозирует, что процесс интеграции будет развиваться «так же, как он развивался последние 20 лет, то есть никак и никуда».

«Сейчас у него [у Лукашенко] это уже идет по принципу «либо пан, либо пропал». Для него важно сейчас сохранить себя еще на шестую президентскую каденцию, а со своими протестующими он разберется: он будет их избивать, кидать в тюрьмы, кого-то, может, даже убьет.

Ну а поддержка со стороны России — экономическая, рынок сбыта, кредиты, рефинансирование уже существующих кредитов, строительство Белорусской атомной электростанции — делает для него не очень значимым поддержку или, наоборот, блокаду со стороны Европы. Тем более что Евросоюз не предпринимает каких-то значимых мер в адрес Белоруссии», — заявил эксперт.