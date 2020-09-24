До местных выборов на Украине остаётся чуть больше месяца. Сотни тысяч жителей спешат заработать на них несколько сотен, а то и тысяч гривен дополнительного дохода, иногда разрываясь на несколько предвыборных штабов сразу

Выборы на Украине — всегда горячая пора, как лето и новогодние праздники для туристических фирм. Многие граждане остались без работы из-за карантина и закрытых границ. Существует и целый класс «профессиональных политиков» и пиарщиков, которые живут от выборов до выборов. Однако увеличение количества желающих подработать привело к «демпингу» цен.

Партия Зеленского стала его проблемой. Каковы шансы «Слуги народа» на местных выборах — 2020 © president.gov.ua

На выборы кандидаты тратят миллионы, но точную сумму подсчитать практически невозможно, так как большая часть задействованных агитаторов и распространителей рекламы работают неофициально.

Украинский социолог и политтехнолог Андрей Еременко говорит, что на этих выборах расценки ниже, чем на прошлогодних парламентских выборах.

«Большому числу кандидатов понадобятся пусть маленькие, но свои агитбригады. Проектов будет больше, будут драться за каждую тысячу избирателей. Но по каждому из проектов денег будет меньше», — говорит Еременко.

По его прогнозам, предвыборная борьба в Киеве и Харькове за пост мэра обойдется реальному, а не техническому кандидату приблизительно в 5-7 миллионов долларов. В Днепре — немного меньше — около 4-5 миллионов.

«Чтобы иметь возможность реально претендовать на мэрскую должность, соискатель по самому минимуму должен потратить на выборы указанную сумму», — считает Еременко.

Перерезавший себе горло блогер Домбровский стал кандидатом в мэры Одессы © wikipedia.org Анне Быкова.

«С точки зрения масштаба нынешняя избирательная кампания отличается скудностью, краткосрочностью и открытым ценовым демпингом во всем. Поэтому люди, которые привыкли зарабатывать на выборах, в этот раз могут не получить того, чего ожидали. Штаты людей в штабах стали гораздо меньше, чем были на парламентских и президентских выборах. А из-за того, что рынок стал меньше, а желающих стало больше, кандидаты поняли, что им нет смысла платить больше. Кроме того, многие партии отказались от точек агитации и просто начали скупать существующие сетки других кандидатов. Свою сетку сейчас строит всего несколько кандидатов», — рассказывает Быкова.

В целом же, только в Киеве, по оценкам главы Комитета избирателей (КИУ) Алексея Кошеля, все кандидаты потратят не менее 72 миллионов долларов, что несколько менее, чем на прошлых выборах. Кошель связывает падение затрат и расценок с «уходом» в Интернет значительной части политических технологий, где это стоит дешевле, чем «полевая» работа. Он также утверждает, что заказчики на этих выборах чаще будут покупать целые партии. Стартовая цена за небольшую партию, по его словам, начинается от 50 000 долларов.

Политолог, директор Украинского Института политики Руслан Бортник связывает падение цен с тем фактом, что страна в целом обеднела, а потому и политическая борьба измельчала. По его оценкам, эта предвыборная кампания будет «спринтерской» — кандидаты постараются сэкономить и вложить большую часть средств уже под финиш — в октябре.

Рядовые агитаторы сейчас получают около 500-600 гривен (1300-1600 рублей) в день в большинстве городов. В крупных городах вроде Киева, Харькова, Днепра расценки могут доходить до тысячи гривен (около 2700 рублей). Президентская партия «Слуга народа» при этом не особо балует своих агитаторов, предлагая в Киеве 600 гривен, но за два дня работы.

А вот в небольших сельских территориальных общинах, где цена на землю не высока, местным кандидатам приходится рассчитывать обычно лишь на бесплатных агитаторов из числа родственников и знакомых. Иными словами, ключевым фактором является цена на землю в данном населенном пункте, которую местные депутаты могут выделить под приватизацию. Основными заказчиками такой работы, соответственно, являются не столько сами кандидаты, сколько коммерческие структуры с определенными видами на эту землю, продвигающие своих кандидатов.

Глава Минздрава Украины Степанов хочет быть министром и депутатом сразу © Facebook, Максим Степанов

Больше могут получить не уличные агитаторы, а те, кто ходит по квартирам. За такую работу им обещают около 10 000 гривен в месяц (около 27 000 рублей). Тем не менее, большинство агитаторов, следуя указаниям из штабов, утверждают, что являются волонтерами и работают «за идею». Заместитель Комитета избирателей Украины Черновицкой области Игорь Бабьюк объясняет это «черным налом», который идет на оплату агитаторов.

«Это все оплачивается из так называемой "черной наличности". Точную сумму я не могу сказать, потому что каждый штаб устанавливает ее самостоятельно», — говорит Бабьюк.

Однако наиболее высокооплачиваемыми традиционно являются должности аналитиков и политтехнологов избирательных штабов. Для них стартовые расценки — от $1000, но все эти люди, как правило, давно известные кандидатам и руководству партий.

Украинцы традиционно с нетерпением ожидают очередных выборов (президентских, парламентских, местных), так как заработок на выборах является значительным подспорьем для малообеспеченных семей. После выборов в стране обычно наблюдается рост покупательной способности, но, кроме того, и параллельный рост цен, который быстро «съедает» заработок на выборах.