В среду, 16 сентября, внефракционный народный депутат Андрей Деркач совместно с бывшим прокурором Константином Куликом подбросили очередную порцию дров в угасший, казалось бы, «Украинагейт»

На пресс-конференции в Киеве были представлены материалы, касающиеся схем разворовывания американской технической и финансовой помощи, в которых участвовали украинские должностные лица, ограбления граждан Украины с помощью завышенных коммунальных тарифов «Роттердам +».

Указано, когда и в каких объемах платили сыну Байдена за прикрытие владельца Burisma олигарха Злочевского. Демократическая партия и ее сателлиты продолжали грабить и уничтожать страну даже после смены президентской власти в США.

Как развивалась история вокруг «Burisma Group»

Холдинг «Burisma Group» был выстроен министром экологии времен Януковича — Николаем Злочевским. Новые записи Деркача: «отец нации» Порошенко обворовывал украинцев, чтобы помочь сыну Байдена © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Занимая данную должность в 2010-2013 г, он сделал компанию монополистом в вопросе разведки, добычи и продажи углеводородов в Украине. В результате этого он быстро разбогател: в рейтинге самых богатых украинцев, по версии журнала «Новое время», в 2018 г. Злочевский занимал 11-е место с состоянием 636 млн долларов.

По свидетельству ряда сотрудников Министерства экологии Украины, тогдашний министр Злочевский превратил ведомство в собственное доходное предприятие, большинство личных вопросов решал прямо в кабинете министра, а торговля лицензиями на разработку недр велась в министерстве почти в открытую.

Себе же министр в нарушение всех законов выписал лицензии на самые доходные месторождения газа.

После государственного переворота 2014 г. Злочевский, опасаясь уголовного преследования со стороны новой власти, бежал в Лондон. Став президентом, Петр Порошенко намеревался отобрать активы Злочевского, чтобы переписать их на своих надежных людей. Но для этого нужно было провести следствие, что и было поручено генпрокурору Виктору Шокину.

Следствие по делу о незаконном обогащении и неуплате налогов Злочевским проводилось тщательно. ГПУ имела достаточно доказательств для посадки экс-министра за решетку и конфискации его активов.

В свою очередь, Злочевский создал мощную защиту для своего бизнеса. Почти сразу после госпереворота, поняв, что легко может лишиться незаконно приобретенной собственности, он обзавелся группой влиятельных лоббистов на Западе, пригласив еще в 2014 г. в совет директоров Burisma экс-президента Польши Александра Квасьневского, сына вице-президента США Джозефа Байдена — адвоката Хантера Байдена и инвестиционного банкира Алана Аптера. А в начале 2016 г. к ним присоединился бывший руководитель Антитеррористического центра ЦРУ Джозеф Кофер Блэк. Не Пинчук. Деркач намекнул, кто из украинских олигархов проплатил американские санкции против него © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

Все эти люди получали от Злочевского баснословные зарплаты, фактически не выполняя никакой работы, предоставляя ему крышу в Украине, в Европе и США.

Согласно расследованию журналиста американского издания The Hill Джона Соломона, американская фирма Хантера Байдена Rosemont Seneca Partners LLC получала регулярные переводы с весны 2014 года по осень 2015 года на общую сумму 3,1 млн долларов за политическое покровительство Злочевскому.

Расследование Шокина грозило вывести следователей на Байдена-старшего, что, конечно, нанесло бы по его политической репутации серьезный удар. Поэтому Байден сработал на опережение, потребовав уволить нелояльного генпрокурора, шантажируя руководство Украины непредоставлением кредита от МВФ в размере 1 млрд долларов.

Именно закрытие уголовных дел против Злочевского и Burisma и являлось условием назначения нового генпрокурора Юрия Луценко. Тот передал расследование в созданное Западом НАБУ, где оно было успешно «похоронено». Так, за целых 2 года НАБУ не смогло доказать злоупотребление чиновников Министерства экологии и природных ресурсов своим служебным положением при выдаче лицензий на пользование недрами в пользу Burisma.

Позже Высший административный суд Украины отказал Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) в отмене лицензий на добычу газа, выданной Burisma. И фирма, незаконно разрабатывающая украинские недра, продолжает заниматься этим и по сей день, хотя все покровители ее в США и Европе вроде как уже не при делах.

Все здесь оказались повязаны одной паутиной: Злочевский, который незаконно приобрел лицензии на разработку газовых месторождений, Порошенко, который незаконно хотел прибрать бизнес Злочевского себе, и экс-генпрокурор Шокин, который хотя и на законных основаниях, но с незаконными целями кошмарил бизнес Злочевского.

А остановил этот беспредел Байден, сам ставший в этой истории коррупционером, поскольку получал через сына деньги Злочевского, нажитые нечестным путем и коррупцией. Деркач рассказал, как США пытались помешать ему обнародовать новый компромат © Facebook, Андрей Деркач

Дело Burisma — объект противостояния республиканцев и демократов

В 2019 г. история Burisma всплыла в связи с публикациями в американской прессе и визитом в Украину личного помощника Трампа Рудольфа Джулиани. Он попытался наладить сотрудничество с украинской элитой и собрать компрометирующие Байдена материалы.

В ответ Демократическая партия попыталась перейти в контрнаступление, инициировав импичмент действующему президенту Трампу, утверждая, что тот давил на Зеленского с целью ускорить расследование дело Burisma.

Бывший генпрокурор Шокин с августа 2019 года стал активно сотрудничать с людьми Трампа, охотно делясь с ними имеющейся у него информацией по «делу Burisma». Однако появились люди, которые явно хотели помешать Шокину рассказать правду.

Как утверждал экс-генпрокурор Украины, в феврале 2020 года его во время отдыха в Греции пытались отравить, как предполагает Шокин, люди экс-вице-президента США Байдена. Однако Демократическая партия США сумела существенно затормозить расследование грязных дел Байдена с помощью первого генерального прокурора времен Зеленского Руслана Рябошапки. Он мог попытаться замести следы преступления и, возможно, уничтожить какие-то бумаги, о чем свидетельствуют его слова, сказанные в ноябре прошлого года об отсутствии «дела Бурисмы».

Шумиха вновь несколько поутихла, хотя Рябошапка должности лишился. Но 19 мая нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи переговоров Байдена и экс-президента Порошенко в 2015-16 гг. Из них явно следовало, что американский вице-президент давал указания по увольнению генпрокурора Виктора Шокина и назначению вместо него Юрия Луценко, чтобы прикрыть собственного сына.

Порошенко все его распоряжения послушно выполнял, попросив прислать человека из Вашингтона для кураторства над ГПУ. Но главным условием для украинских властей было прекращение расследования «дела Burisma». Экс-президент Польши Квасьневский был в доле при отмывании денег Burisma – Деркач © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Формально против Порошенко завели дело о государственной измене (которая налицо), но реальное расследование нынешняя власть не ведет. Более того, нынешний президент Владимир Зеленский сместил акценты, отметив, что в фокусе внимания украинских правоохранителей находится не сдача суверенитета со стороны пятого президента Украины, а то, кто и при каких обстоятельствах записал его разговоры с Байденом…

Платежи Байдену и грабеж на коммунальных тарифах

16 сентября 2020 г. Деркач обнародовал видеозаписи показаний двух свидетелей. Один из них, гражданин Латвии, рассказал о том, как он помогал основателю украинской газодобывающей компании Burisma Николаю Злочевскому отмывать деньги через оффшоры.

«Со Злочевским я сотрудничал в 2009-2010 годах. Ежемесячно мы переводили около 10 млн за рубеж по фиктивным контрактам», — рассказал свидетель.

Он уточнил, что с ноября 2014 по октябрь 2015 года проходили платежи одинаковых сумм — 83 тыс. долларов в месяц — со счетов Burisma на счет американской компании Rosemont Seneca Boa, которая принадлежала Хантеру Байдену на счёт в банке Morgan Stanley.

Общая сумма операции составила $1,4 млн. По аналогичной схеме деньги получал и бывший президент Польши Александр Квасьневский — средства поступали на счета польских банков. Все это было оформлено как оплата «консультационных услуг» иностранцев, входящих в состав совета директоров компании Burisma, хотя фактически таковых они не оказывали.

Далее Деркач вновь включил запись разговора Порошенко и Байдена, в котором тот хвастает кандидату в президенты США тем, что повысил тарифы на 100%. В ответ Байден говорит, что не рассчитывал на подобные цифры, аналитики в лучшем случае прогнозировали 75%, после чего похвалил Порошенко.

После этого нардеп показал схему грабежа украинцев на тарифах, вспомнив о пресловутой «Роттердам +». Теневая доходность от этих схем — 30 миллионов долларов в год, контролировал их реализацию бизнес-партнер Прошенко Игорь Кононенко.

Новые данные Деркачу передал сотрудник энергобезопасности Виталий Михайлюк, работавший с 2008 по 2017 год на одного из участников схем Анатолия Шкрибляка в «Технове». Деркач рассказал, как Злочевский выводил средства со счетов Burismа в США через Латвию © CC0, Pxhere

«Поставка угля шла из ОРДЛО (неподконтрольная украинским властям часть Донбасса — ред.) через российские фирмы-прокладки не из Роттердама и не из США — из ОРДЛО. Средства выводились на офшорные компании в Польше, Прибалтике, Великобритании и на Кипре.

Украинским гражданам и патриотически настроенной общественности Порошенко и компания в очередной раз продали и скормили энергетическую независимость, замотав в «обёртку» Роттердам+ и пенсильванского угля.

Как же всё происходило? Согласно грузовым таможенным декларациям, отправителем и экспортёром являлась фирма из Российской Федерации, получателем — ТЭЦ на Украине, а лицом, ответственным за урегулирование, выступали фирмы-прокладки на Украине или нерезидент.

Именно эти фирмы обеспечивали завышенную цену угля, которая добавлялась к тарифу, утверждённому НКРЭ (Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг — ред.) для ТЭЦ.

Такие же фирмы-прокладки служили инструментом для создания маржи ($18-25 с тонны угля) и дальнейшего незаметного для украинских правоохранителей и фискалов беспрепятственного перечисления средств на счета участников схемы», — рассказал Деркач.

По его словам, можно безболезненно снизить тарифы для населения на 25%. Чтобы облегчить гражданам жизнь, мэрам Чернигова, Черкасс, Киева, Сум необходимо немедленно аннулировать копеечную аренду ТЭЦ и вернуть их в госсобственность, после чего снизить тарифы, не обращая внимания на угрозы от центральной власти.

При этом поступления в бюджет после снижения стоимости электроэнергии будут превышать возможные заработки — ту же аренду ТЭЦ, а также уменьшат коммунальные долги граждан перед государством.

Уничтожение ГПУ Рябошапкой, любовные страсти Шабунина и «отец нации»

Третья история связана с разворовыванием денег американской помощи, которая шла на переаттестацию прокуроров при Руслане Рябошапке. В целом на данные нужды выделили $7 млн. Из них $744 тысячи потратили на отели, фуршеты, размещение объявлений и прочие «необходимые нужды» прокуратуры. Я устал, я ухожу. Почему уволился глава САП Холодницкий, проваливший борьбу с коррупцией в Украине © пресс-служба НАБУ

Кроме того, немалую сумму потратили на оплату анонимного тестирования прокуроров, для проведения которого наняли созданное в 2018 году ООО «Сайметрикс-Украина». Показательно, что основным родом ее деятельности являлась розничная торговля, а именно… продажа бананов на рынке в Киевской области.

По мнению Деркача, истинной целью «реформы» являлось поставить ГПУ под полный контроль США. Тесты составлялись таким образом, чтобы пройти его смогли только нужные люди. После того, как аттестация завершилась, Рябошапка уничтожил все связанные с ней документы, а это 449 килограмма бумаг.

Депутат подчеркнул, что американцы продолжают оказывать влияние уже на Офис прокурора Украины, о чём может свидетельствовать письмо директора департамента по вопросам посольства США на Украине Стефани Холмс генеральному прокурору Украины правоохранительным Ирине Венедиктовой, в котором представлен список «независимых экспертов», которые войдут в кадровые комиссии по отбору украинских прокуроров.

Что касается персональных санкций, наложенных США на Деркача, то депутат выразил убеждение о причастности к этому «олигарха — бизнес-партнера Порошенко» (намек на Рината Ахметова).

Еще один интересный факт связан с отказом Деркачу в американской визе. Нардеп считает, что это было сделано по просьбе главы «Центра противодействия коррупции» Виталия Шабунина, находящегося в романтических отношениях с 55-летней поверенной США Кристиной Квин (при том, что Шабунин официально женат).

Не обошлось и без «трогательных любезностей» между Байденом и Порошенко. Новый их разговор произошел уже после избрания на пост президента США Дональда Трампа. Они оба выражали беспокойство относительно поведения Трампа в отношении Украины.

Обсуждая, о чем украинский лидер говорил с новоизбранным президентом США, они посмеялись над Трампом, который, по словам Байдена, «похож на пса, который догнал автомобиль, не понимая, как тот едет и что внутри». Далее Байден назвал Порошенко «отцом нации» и заявил, что через 30 лет дети будут петь о нем песни.

«Госизмена на высшем уровне». На Украине обнародовали запись переговоров Порошенко и Байдена © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Таким образом, совершенно очевидно, что Украина после Майдана утратила свою субъектность во внешней политике. Вина за это лежит исключительно на Порошенко и его окружении. Но вместо привлечения пятого президента Украины к заслуженной ответственности команда Зеленского закрывает глаза на его многочисленные беззакония, позволяя вести легальную политическую деятельность.

Как отметила экс-министр юстиции Елена Лукаш, существенных изменений со времен Порошенко не произошло.

«Все тот же сапог. Всё те же пинки и грабежи. Изменились лишь языки, вылизывающие сапог. Частично», — написала Лукаш в своем телеграм-канале.