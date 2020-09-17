Украинское досье: Белоруссия — не Украина, Майдан не пройдёт?

При всех различиях в причинах событий на Украине во время Майдана и в Белоруссии сегодня, есть определённое сходство: в обоих случаях власть продемонстрировала потерю «чувства общества», совершила серьёзные ошибки в работе с общественным мнениям. В Белоруссии эту ошибку ещё можно исправить

Об этом говорили политики, эксперты и журналисты на состоявшейся 17 сентября пресс-конференции в рамках проекта «Украинское досье» редакции издания Украина.ру.

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи стала одним из переломных моментов белорусского кризиса. Раньше белорусскому президенту приходилось самостоятельно отбиваться от коалиции в составе Польши, Литвы, а теперь и Украины, поддержанных США при неопределённой позиции ЕС. Сейчас можно с уверенностью говорить, что Лукашенко поддерживает Россия. «Натворили дел». Затулин рассказал, когда Лукашенко изменило чувство меры © РИА Новости, Нина Зотина

Как отметил, открывая пресс-конференцию, политолог и главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов, Россия долго запрягала, но, наконец, приступила к активным действиям. Поехала, чётко обозначив, на чьей она стороне. Состоялась операция, и она ещё продолжается, которую можно условно и несколько иронично назвать: «Спасти рядового Лукашенко».

Но что будет дальше? Говоря о теме пресс-конференции («Белоруссия — не Украина, Майдан не пройдёт»), Хисамов отметил, что тут можно ставить как восклицательный знак, так и вопросительный.

«Спасают не Лукашенко»

Россия не осуществляет проект «спасение старослужащего Лукашенко», но осуществляет проект спасения белорусско-российских отношений, Союзного государства России и Белоруссии. Такое мнение высказал депутат Госдумы Константин Затулин. Он добавил: «При этом Россия заинтересована в том, чтобы суверенитет Белоруссии не был нарушен, чтобы в Белорусские события не вмешались внешние силы — внешние по отношению к Союзному государству».

По словам политика, как раз в студии издания Украина.ру полезно порассуждать о том, похожа ли Белоруссия на Украину, и можно ли «ставить на одну доску» украинский Майдан и нынешние события в Белоруссии. Затулин считает, что нет. Поводы к событиям 2013-14 годов на Украине и к событиям в Белоруссии, происходящим сейчас, были разные, отметил Затулин. Если на Украине тогда выборов не было, и поводом к Майдану стал отказ Януковича от подписания соглашения с ЕС, то в Белоруссии повод другой — сомнения в официальных результатах президентских выборов. И эти сомнения распространены не только в Белоруссии, но и в России.

Затулин подчеркнул, что он и сам сомневается в объявленных 80% (голосов — Ред.) за действующего президента — тут, по его словам, «старослужащему Лукашенко изменило чувство меры».

«И уж тем более в ситуации, когда в преддверии выборов президент Лукашенко и его команда натворили дел, посадили двух кандидатов, вынудили уехать за границу третьего, и сами сформировали такой формат выборов, когда домохозяйка Тихановская стала светом в окошке», — отметил политик.

Жесткие действия белорусского ОМОНа и репрессии Затулин сравнил, с точки зрения впечатления на общество, — с «кровавым воскресеньем» 9 января 1905 года, после которого авторитет царского правительства резко упал. В Белоруссии же возникла ситуация, когда скомпрометирована сама история с выборами, считает депутат. «Он не разворачивался ни на запад, ни на восток» – Неменский о политике Лукашенко © РИА Новости, Нина Зотина

А что делает Россия? Отстаивает свои национальные интересы, а они для России заключается в интеграции с Белоруссией, недопущении появления там враждебных политических и военных сил, констатировал политик.

Полезный опыт

По словам Затулина, «между Украиной и Белоруссией есть разница, и была всегда: на Украине есть Западная Украина и есть Восточная Украина», в Белоруссии — тоже есть свои «Запад» и «Восток», но они не антогонистичны по отношению друг к другу. Есть ещё одно отличие событий на Украине и в Белоруссии, и оно заключается в экономической основе: на Украине действующими лицами являются олигархи, а в Белоруссии олигархов нет.

И всё же, при всех различиях, украинский опыт для Белоруссии полезен: например, Запад навязывает сейчас своё посредничество в Белоруссии, но это посредничество скомпрометировано украинскими событиями, и Лукашенко может сослаться на опыт Януковича, который на такое сотрудничество согласился, отметил политик.

Выходом из белорусского кризиса Затулин считает внеочередные президентские выборы, вопрос в том, когда они состоятся. При этом, по факту, Россия сейчас является посредником между белорусской властью и белорусским народом.

«Судьба страны не должна решаться на улицах»

Председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич в ходе подключения из Минска отметил, что ошибка белорусской власти в том, что в стране не развивалась политическая система — если этого не делать, трансформация происходит явочным порядком.

По словам Гайдукевича, сейчас «активно подключился внешний фактор». При этом на заседании ПАСЕ путают, называя Лукашенко президентом Украины — «им (оппозиции — Ред.) даже методички с 2014 года не поменяли и по тем же методичкам работают». Гайдукевич рассказал, как нужно поступить с протестной массой в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По мнению политика, судьба страны не должна решаться на улице, тут нет удачных примеров, и нельзя этого допустить. Что делать? Выход в организации общенационального диалога, считает Гайдукевич, в развитии политической системы — например, необходимо принять закон о партиях, необходимо провести конституционную реформу.

Политик сделал прогноз: состоявшаяся встреча президентов России и Белоруссии будет способствовать интеграционному процессу. Модерировавший дискуссию Искандер Хисамов тут же спросил, насколько далеко может зайти такая интеграция. Гайдукевич ответил на это, что он всегда выступал за интеграцию Белоруссии и РФ во многих сферах.

«Я сторонник союза суверенных государств», — отметил политик, добавив, что лучшая агитация за интеграцию — повышение уровня жизни в двух странах.

А Затулин предложил вновь вернуться к договору 1999 года, в котором прописаны и выборы в Союзный парламент, и единый рубль, и многое другое. Однако реализация этого договора была заблокирована, подчеркнул политик, добавив, что в создании Союзного государства «потерян темп».

Теперь темп надо восстановить, но делать это следует после выхода Минска из политического кризиса.

«Потеряли чутьё»

Говоря о сходстве и различиях в украинских и белорусских событиях, политолог Олег Неменский отметил, что и на Украине, и в Белоруссии были ошибки власти в работе с общественным мнением. Так, на Украине перед Майданом сама власть в течение двух лет убеждала всех в том, что путь в Европу — единственный и спасительный, а потом резко изменила курс. А сейчас белорусская власть, «нарисовав 80%» для Лукашенко, демонстрирует, что она «потеряла чувство общественных настроений, потеряла чувство общества». Россия не осуществляет проект «спасти старослужащего Лукашенко» – Затулин © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

А для такой системы (как в Белоруссии — Ред.) потеря лидером чутья в этой сфере приводит к сбоям, констатировал эксперт.

Он отметил, что, на самом деле, цветную революцию в Белоруссии готовили давно, однако основные технологии цветных революций там ещё не применялись. Но не стоит всё объяснять внешним фактором, важнее фактор внутренний: понятно, что политическая система в Белоруссии подошла к кризисному состоянию, а Лукашенко не знает, как спасти систему.

Он не дал ответа на основные вопросы перед выборами, говорил о том, какую прекрасную систему он создал в 90-е годы, но не говорит о том, что нужно и можно сделать, чтобы систему спасти, подчеркнул Неменский. К тому же, добавил он, эта система во многом жила за счёт косвенных российских дотаций, а сейчас эти дотации будут постепенно сниматься. Видит ли власть, как выживать в этих новых условиях?

«Сидим на пороховой бочке, потому что это очень взрывоопасная ситуация», — обрисовал эксперт белорусскую ситуацию.

Существует ли Союзное государство?

Олег Неменский также отметил, что проект Союзного государства — «самоценный», но его необходимо трансформировать, сегодня «мы живём в другой реальности». Эксперт подчеркнул, что пока это именно проект, ведь самого такого государства не существует.

Для реализации проекта, подчеркнул эксперт, важнейшим вопросом является вопрос идентичности — мы один народ или нет?

В свою очередь Константин Затулин отметил, что, по его мнению, сейчас действительно нет единого политического пространства РФ и Белоруссии, «и Союзное государство именно в этом смысле не созрело и не готово».

«Но сказать, что Союзное государство вообще не существует как явление, это значит погрешить против истины», — сказал политик, напомнив о социальных и трудовых гарантиях, о безвизовом сообщении, и т.д.

Главное же в том, что российский рынок открыт для белорусских товаров.

Неменский с этим согласился, но не со всем: да, рынок есть, есть частичная реализация проекта, но — «есть юридическая реальность, что Союзное государство пока что не создано».

Интеграция и олигархи

Обсудили вопрос об олигархах. Искандер Хисамов поставил вопрос, который задают многие: не потому ли буксует союзный проект, что в России есть олигархи, а в Белоруссии их нет? Да и Лукашенко не раз заявляет, что на него нацелились российские олигархи, чтобы всё приватизировать. Как совместить левый белорусский проект с российским правым капитализмом?

На это Затулин ответил, что «экономика Белоруссии не настолько огосударствлена, как представляется», хотя, конечно, часть системообразующих предприятий сохраняют свой государственный статус.

Политик отметил, что он не считает, что Россия в дальнейшем должна требовать от Белоруссии ускоренной программы приватизации, тем более такой, какая была очень неудачно проведена в самой России в 90-е годы.

Но добавил: с другой стороны, возможно, потребуется «внимательный анализ» и разгосударствление каких-то отраслей или каких-то отдельных предприятий, которые «в этом случае могут получить дополнительный импульс». Константин Затулин: Лукашенко помогает Западу тем, что лишает перспективы Союзное государство © РИА Новости, Нина Зотина

В свою очередь, Хисамов напомнил, что националистические движения на Украине создавал вполне космополитический крупный бизнес, и делал это в целях защиты от российского бизнеса. А Олег Неменский отметил, что принципиально важен вопрос о природе крупного капитала. Так, по его словам, на Украине крупный капитал возник на основе транзита природных ресурсов и на основе добывающей промышленности. Эксперт подчеркнул, что, по его мнению, «и тот, и другой капитал — губительны для страны».

«Не дай Бог никому иметь олигархическую систему с олигархами, для которых страна является просто источником полезных ископаемых», — сказал он, добавив, что «для них всё население страны является чем-то утяжеляющим».

Что же, вполне возможно, что и многим белорусам в будущем придётся почувствовать себя «лишней тяжестью» в собственной стране. Во всяком случае, это неизбежно в случае победы оппозиции и поворота «на Запад». Но и вопрос о возможности и последствиях соединения социальной белорусской модели с капиталистической российской, как представляется, требует глубокой проработки.