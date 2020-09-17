Европейские политики номинировали лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую на правозащитную премию Сахарова — так же, как в 2015 году украинскую лётчицу, побывавшую в российской тюрьме, Надежду Савченко. Не исключено, что совпадений в биографиях этих двух женщин будет ещё больше

Вечером 16 сентября крупнейшая фракция Европарламента Европейская народная партия объявила о выдвижении белорусской оппозиции в лице Координационного совета и ряда оппозиционных деятелей, в числе которых занявшая на президентских выборах второе место Светлана Тихановская, на премию Сахарова «За свободу мысли». С аналогичной инициативой неделей ранее вступила фракция Европарламента «Прогрессивный альянс социалистов и демократов».

Шорт-лист номинантов утвердят в октябре, а вручение премии состоится в ноябре на сессии Европарламента.

Более того, председатель Европейской народной партии, а в прошлом премьер-министр Польши и председатель Европейского Совета Дональд Туск предложил выдвинуть Светлану Тихановскую и её супруга, блогера Сергея Тихановского, которому ЦИК Белоруссии отказал в регистрации в качестве кандидата в президенты, на Нобелевскую премию мира. «А кому она нужна?». Эксперт объяснил, почему Тихановская ставит условия Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Пока в активе самопровозглашённой лидера белорусской нации одна международная награда — специальная награда международного Экономического форума Польши «за выдающиеся достижения». На церемонии вручения глава польского Института международных отношений Славомир Дембский заявил, что Тихановская выиграла президентские выборы, но была вынуждена покинуть страну под давлением.

Согласно данным ЦИК Белоруссии, за единого кандидата от оппозиции проголосовали 10,1% избирателей, за действующего президента страны Александра Лукашенко — 80,1%. Штаб Тихановской утверждает, что она на самом деле набрала 70-80% голосов и требует провести повторные выборы.

Вторая половине недели будет богата на международные мероприятия, посвящённые ситуации в Белоруссии. 17 сентября в Европарламенте пройдёт голосование по резолюции, в которой президентские выборы 9 августа названы «ни свободными, ни справедливыми», поскольку Минск не направил своевременного приглашения ОБСЕ, что привело к отсутствию независимых международных наблюдателей. Содержится призыв как можно скорее ввести санкции против представителей белорусских властей, включая Лукашенко, и поддерживающих его граждан РФ; подчёркивается необходимость оказания исполнительными структурами ЕС и правительствами государств-членов усилить взаимодействие с активистами и организациями гражданского общества, правозащитниками, независимыми профсоюзами и независимыми СМИ в Белоруссии и за рубежом, а также принять всех белорусов, ищущих убежища в ЕС.

Кроме того, 18 сентября в Совете Безопасности ООН пройдёт внеочередное заседание, инициатором которого, по информации портала эстонского национального телерадиовещания ERR, выступила Эстония. Хотя постоянное представительство республики при Всемирной организации сообщило, что такое мероприятие на 18 сентября не планировалось.

Что в премии твоей мне?

Премия, названная в честь советского физика и диссидента Андрея Сахарова, вручается Европарламентом с 1988 года лицам, внёсшим «исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару» в одной из четырех областей: защита прав человека и его основных свобод, в частности права на свободу слова; защита прав меньшинств; уважение норм международного права; развитие демократии и отстаивание верховенства закона. Эксперт объяснил, почему Польша в отличие от Литвы не признала Тихановскую президентом Белоруссии © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Лауреатами этой премии были президент ЮАР, известный борец против апартеида Нельсон Мандела, государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Джи, получившая Нобелевскую премию мира за ненасильственную борьбу с военной хунтой, пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай, которую в 15-летнем возрасте боевики ранили в голову за то, что она отстаивает право женщин на образование.

В 2018 году премию Сахарова получил украинский режиссёр Олег Сенцов, в 2015 году осуждённый Северо-Кавказским окружным военным судом к 20 годам колонии за организацию терактов в Крыму, а 7 сентября 2019 года освобождённый в рамках обмена заключёнными между Россией и Украиной. Немало украинцев попадало в список номинантов за последние 6 лет: в 2016 году — один из лидеров запрещённого в РФ Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилёв, в 2015 году — украинская лётчица Надежда Савченко, осуждённая в 2014-м Донецким городским судом Ростовской области на 22 года за причастность к убийству журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, а в 2014 году — сам Майдан как явление и четверо его активистов: Мустафа Найем, Руслана Лыжичко, Елизавета Щепетильникова и Татьяна Черновол.

Только вот кто сейчас вспоминает Надежду Савченко и Олега Сенцова? Они были на слуху, когда сидели в российских тюрьмах, депутаты Верховной Рады демонстративно развешивали на трибуне плакаты с требованием освободить их, обращались за помощью в этом вопросе к западным политикам, считали дни голодовки режиссёра. И что потом? Савченко, которую Пётр Порошенко, будучи президентом, лично встречал в аэропорту и затем торжественно вручал государственную награду, превратилась из украинской Жанны д'Арк в политического изгоя.

Имена Савченко и Сенцова больше не звучат из каждого утюга, их больше не представляют в образе национальных героев.

Так что даже если Тихановская получится в этом году премию Сахарова, то это будет очень красивой телевизионной картинкой, красивым дополнением в послужной список, красивым заголовкам в СМИ о поддержке всего белорусского народа который, как она сама говорит, олицетворяет. В конце концов, красивой статуэткой на полке, но вряд ли это укрепит Тихановскую как политика.

Приятным бонусом, правда, станет денежная премия в размере €50 тысяч. Надя-минометчица: Как героиня Савченко превратилась в главную террористку страны © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

Заграница не поможет

Заявления западных политиков о всесторонней поддержки оппозиционных деятелей Белоруссии, выдвижение их на престижные международные премии, грозные слова осуждения Александра Лукашенко и сотрудников силовых органов — всё это призвано показать уровень обеспокоенности. Но по факту белорусской оппозиции это не поможет.

И вот почему.

Во-первых, у них нет авторитетного и харизматичного лидера. Номинально это звание закреплено за Светланой Тихановской, которая была единым кандидатом в президенты от оппозиции, но сплотить вокруг себя людей и «зажечь их сердца» она не смогла. На следующий же день после голосования она уехала в Литву, как рассказывал Лукашенко, просила его помочь организовать эту поездку.

Оказавшись за границей, Тихановская регулярно публикует видеообращения к соотечественникам с призывом продолжать борьбу и к мировому сообществу с просьбой не признавать легитимность нынешних властей Белоруссии. Невооружённым взглядом видно, что тексты во время записи видеообращений она читает по суфлёру, причём писали их явно американцы, поскольку часто встречаются слова именно американской формы английского языка, а не британской.

В последние недели пальму первенства у Тихановской перехватила Мария Колесникова, которая выходила на акции протестов в Минске, напрямую общалась с митингующими и силовиками, и за такую активность Следственный комитет Белоруссии предъявил ей обвинение в публичных призывах к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя и поместил под стражу.

Во-вторых, в белорусской оппозиции нет единства. После недопуска к участию в выборах ключевых оппозиционных кандидатов Сергея Тихановского, соучредителя Парка высоких технологий Валерия Цепкало и банкира Виктора Бабарико, их предвыборные штабы объединились и впоследствии наспех сколотили Координационный совет. Однако никакой общей внутри- и внешнеполитической программы у них нет, никакой стратегии по смене режима в Белоруссии тоже не было, именно поэтому антиправительственные митинги милиция смогла удержать под контролем.

Оппозиционеры пытались перетянуть силовиков на свою сторону в обмен на гарантии безопасности и материальные блага, всё это было лишь заманухой — как они собирались воплотить в жизнь свои обещания, непонятно. Да и сама оппозиция как таковая спустя 1,5 месяца после выборов фактически перестала существовать: Тихановская в Литве, её доверенное лицо Ольга Ковалькова и бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко в Польше, члены Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов, которые сейчас находятся на Украине, куда вместе с ними направлялась и Мария Колесникова, но её то ли вытолкали из машины, то ли она сама вылезла через окно на нейтральной полосе между двумя странами.

Можно было бы предположить, что оппозиционеры разъехались в разные государства, чтобы заручиться как можно большей поддержкой мирового сообщества, но, глядя на их поведение, понятно, что каждый ведёт игру за спасение себя. Привет с Кипра. От санкций Евросоюза Белоруссию спас конфликт 46-летней давности © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Евросоюз помогает белорусским оппозиционерам словом, но не делом. Даже персональные санкции против ряда чиновников, среди которых Лукашенко не значится, согласовать не смог с первой попытки. Даже если главы МИД стран-участниц их согласуют на встрече 21 сентября, то мера эта будет номинальной. Как писала ещё 18 августа немецкая газета Deutsche Welle, «Лукашенко вырос в условиях санкций. Запрет на въезд в страны ЕС ничего не значит для президента, который легко может провести свой отпуск в российском Сочи».

Как в воду глядели — первый зарубежный визит после переизбрания белорусский лидер совершил в Сочи.

В России как раз-таки кроется главный камень преткновения на пути западной помощи белорусским оппозиционерам. Новость о том, что Владимир Путин по первому же запросу придёт на помощь Лукашенко, ещё полгода назад не скупившегося на благодарность госсекретарю США Майклу Помпео за обещание обеспечить Белоруссию американским газом, не на шутку обеспокоила руководство ЕС и НАТО.

Договорённость между российским и белорусским лидерами заключалась в применения в Белоруссии сил резерва из сотрудников правоохранительных органов РФ, но лишь в том случае, если ситуация в республике выйдет из-под контроля и в случае если экстремисты, прикрываясь политическими лозунгами, перейдут определённые границы и приступят к разбою, но Запад расценил её как вероятность применения сверхсовременного российского оружия, аналога которому в мире нет.

Несмотря на возможные обиды, Россия не отдала Белоруссию на откуп Европе, потому что хорошо помнит майдан на Украине и получить ещё один очаг напряжённости у своих границ не хочет. Впрягаться за Белоруссию и Западу не хочется, опять же из-за Украины — взяв её на поруки в 2013 году, теперь приходится отвечать за неё. К тому же если на Украине были яркие и харизматичные оппозиционеры, которых можно было посадить на высшие государственные посты, то в Белоруссии сейчас таковых просто нет.

Так что, сколько бы наград ни присудили белорусской оппозиции, такой поддержки Запада, как в свое время на Украине, она не получит. А Светлана Тихановская имеет все шансы быть забытой точно так же, как и другой номинант на премию Сахарова — Надежда Савченко.