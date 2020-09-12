По делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе необходимо вызвать в суд и допросить в качестве свидетелей тех лиц, которых неоднократно называл генерал МВД Алексей Пукач. Об этом в пятницу, 11 сентября, заявила адвокат Татьяна Костина на пресс-конференции в Киеве

Адвокат заявила, что украинская сторона сознательно дезинформирует Совет Европы относительно хода расследования дел об убийстве Гонгадзе и ряда других дел.

Татьяна Костина подчеркнула, что заказчики убийства журналиста Георгия Гонгадзе обеспечивают информационную блокаду о реальном расследовании как этого дела, так и дел экс-нардепа Александра Ельяшкевича и журналиста Алексея Подольского, но правду скрыть не удастся.

Адвокат напомнила, что по этим делам нет срока давности.

По её словам, доказательств «более чем достаточно», и по этим делам правоохранительные органы обязаны были выдвинуть обвинения экс-президенту Украины Леониду Кучме и людям из его окружения. Этого не сделано. Убийство без ответа. 19 лет со дня исчезновения Георгия Гонгадзе © РИА Новости, Андрей Волошин | Перейти в фотобанк

Костина рассказала, что генерал МВД Алексей Пукач в суде «называл фамилии Кучмы и Литвина», однако этого нет в письменных протоколах. Аудиозапись судебных заседаний до сих пор засекречена, адвокат её прослушала, но из-за секретности не может сообщить журналистам о содержимом.

Напомним, украинские спецслужбы арестовали Алексея Пукача в 2009 году после нескольких лет розыска. В ходе следствия бывший глава департамента внешней разведки МВД признался, что собственноручно задушил Гонгадзе по указанию тогдашнего министра внутренних дел Юрия Кравченко.

В марте 2005 года Кравченко погиб от двух огнестрельных выстрелов в голову, официальная версия — самоубийство. Но Алексей Подольский в одном из интервью говорит о том, что «есть дело об убийстве Кравченко, которое только поднять и начать его публично рассматривать — это будет вообще скандал».

Подольский в этом интервью выражает уверенность в том, что «будет открытый процесс», и тогда общество узнает всю правду.

Необходимо отметить, что Леонид Кучма решительно отвергает все обвинения в том, что он давал незаконные распоряжения МВД, которые и привели к смерти Гонгадзе.

«Я абсолютно спокоен, я ровно пять лет назад заявил, что это (подобные обвинения) — чудовищная провокация против Украины. Я и сейчас стою на такой позиции», — заявил экс-президент журналистам в марте 2011 года, когда его вызвали в следственное управление Генпрокуратуры Украины по «делу Гонгадзе». Кузьмин: Зеленский выводит Кучму из дела Гонгадзе © Иван Пономарев

Сейчас защита, по словам Костиной, требует нового апелляционного рассмотрения, но с проведением полного судебного следствия, «для вызова и допроса в качестве свидетелей тех лиц, которых неоднократно называет Пукач как тех, которые отдавали ему приказы и заказывали эти преступления — Кучма, Литвин и другие».

Адвокат считает, что в Украине «есть политическая воля» относительно расследования дела Гонгадзе, но это воля, как раз препятствующая расследованию. Она напомнила слова бывшего Генпрокурора Украины Руслана Рябошапки, заявившего, что в деле Гонгадзе, обществу нужно дать ответ, но он не думает, что этот ответ обществу понравится.

«Преступление расследуется 20 лет различными прокурорами, заместителями прокуроров. Многое было потеряно, многое было сделано так, чтобы потом ничего нельзя было доказать. Конечно, мы будем стараться финализировать расследование о заказчиках. Но, честно говоря, это будет невероятно сложно. Маловероятно. Расследование дела о заказчиках продолжается», — процитировала Костина слова Рябошапки.

И продолжила цитату: «Иногда нужно говорить обществу, что здесь (в вопросе о заказчиках — Ред.), к сожалению, мы не сможем продвинуться дальше, чем остановилось следствие. Ну, или мы можем расследовать еще 20 лет. И кормить общество обещаниями».

Адвокат обратилась к активистам, которые борются «с мифической коррупцией», задав вопрос: почему их не интересует, откуда взялись состояния Кучмы, Пинчука, Порошенко? Костина выразила надежду на то, что президент Зеленский, наконец, создаст прецедент и наведёт в этом порядок.

В свою очередь, судья Конституционного Суда в отставке, первый Генеральный прокурор Украины, один из авторов украинской Конституции Виктор Шишкин сказал, что в отношении Зеленского он «не такой оптимист». Царство криминала. Антология громких убийств постмайданной Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Шишкин отметил, что на пресс-конференцию пришло мало журналистов, и спросил: «Что-то вы перестали интересоваться делом своего друга (Гонгадзе — Ред.)». Он напомнил, что на то время, когда был убит Гонгадзе, в стране уже «десяток журналистов были убиты».

И что же?

«Двадцать лет прошло, а мы всё в этом процессе, и процесс не завершается, а главное, его не хотят завершать. А наоборот, дают какие-то преференции клану Кучмы…», — констатировал Шишкин.

По его словам, каждый президент Украины клялся раскрыть дело об убийстве Гонгадзе, но ни один не выполнил этого в полной мере.

Только при Януковиче открывали дело против Леонида Кучмы, но вскоре закрыли (поскольку адвокаты экс-президента обжаловали возбуждение дела в суде — Ред.). Шишкин также привёл примеры, которые доказывают, по его словам, подлинность записей, сделанных майором Мельниченко в кабинете президента Кучмы.

Напомним, публикация в ноябре 2000 года «плёнок Мельниченко» вызвала в стране долговременный и масштабный политический кризис.

Тело украинского журналиста, основателя издания «Украинская правда» Георгия Гонгадзе в 2000 году нашли обезглавленным в лесу под Киевом. Семья Гонгадзе утверждает, что заказчики убийства так и не были привлечены к ответственности.

С тех пор ситуация со свободой слова и с давлением на СМИ в стране только ухудшалась. Украина в 2019 году была включена Международной федерацией журналистов (МФЖ) в число пяти стран с высоким уровнем опасности для работы журналистов. Вместе с Украиной в этом списке такие страны, как Палестина, Перу, Филиппины, Сомали. МФЖ акцентировала особое внимание на так и не раскрытых делах Георгия Гонгадзе, Вячеслава Веремия и Вадима Комарова.

Ранее глава Национального совета журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что на Украине на журналистов нападают каждый пятый день.